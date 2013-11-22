Nov 22 - IN ORDER TO ENSURE THAT WE HAVE TIME TO ENTER ALL NEW ISSUE
INFORMATION, DALCOMP ASKS THAT FIRMS CALL US AT 212-404-8107 OR USE OUR FAX
212-404-8153 TO
INFORM US UPCOMING ISSUES. WE WILL ADD ANY INFORMATION WE RECEIVE BY 2 P.M.,
EDT, ON THURSDAY AFTERNOON. PLEASE BE SURE TO INCLUDE THE ENTIRE MANAGEMENT
GROUP.
IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT THIS SERVICE, PLEASE CALL DALCOMP AT
212-404-8107.
ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH
-------------------- ---- --------- -----------
DALLAS COUNTY HOSPITAL DISTRICT WEEK OF 37,335 /AA+/AA+
PARKLAND HEALTH AND HOSPITAL 11/25
SYSTEM
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 11/25
THE CAMDEN COUNTY IMPROVEMENT WEEK OF 36,550 Aa2/AA/
AUTHORITY 11/25
CAMDEN COUNTY, NEW JERSEY
COUNTY GUARANTEED LOAN REVENUE BOND
SERIES 2013
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 11/26
ROYSE CITY INDEPENDENT SCHOOL DAILY 18,562 //
DISTRICT TEXAS UNLIMITED TAX
REFUNDING BONDS SERIES 2013
MGR: FirstSouthwest, Dallas
CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE WEEK OF 18,145 //
AUTHORITY MOBILE HOME PARK 11/25
REFUNDING REVENUE BONDS (WINDSOR
MOBILE COUNTRY CLUB) SERIES 2013A
MGR: Alamo Capital WMBE, Walnut Creek
Day of Sale: 11/25
TEXAS WOMAN'S UNIVERSITY TEXAS DAILY 12,665 //
REVENUE FINANCING SYSTEM REFUNDING
BONDS SERIES 2013
MGR: FirstSouthwest, Dallas
CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE WEEK OF 9,900 //
AUTHORITY MOBILE HOME PARK 11/25
SUBORDINATE REFUNDING REVENUE BONDS
SERIES 2013B
MGR: Alamo Capital WMBE, Walnut Creek
Day of Sale: 11/25
CATO-MERIDIAN COMMUNITY SCHOOL WEEK OF 8,590 NR/A+/
DISTRICT, NEW YORK 11/25
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
Day of Sale: 11/26
TROY INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, DAILY 7,060 //
TEXAS
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2013
MGR: FirstSouthwest, Dallas
MOUNTAINTOP AREA JOINT SANITARY WEEK OF 6,885 /AA/
AUTHORITY LUZERNE COUNTY, 11/25
PENNSYLVANIA SEWER REVENUE BONDS
SERIES OF 2013 BANK QUALIFIED
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2014-2034
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
Day of Sale: 11/25
SCHOOL DISTRICT NUMBER 97 COOK WEEK OF 2,980 Aa2//
COUNTY, ILLINOIS (OAK PARK) 11/25
GENERAL OBLIGATION LIMITED SCHOOL
BONDS SERIES 2013
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
Day of Sale: 11/25
ALLEN COUNTY PUBLIC BUILDING WEEK OF 1,720 /A/
COMMUNITY REFUNDING REVENUE BONDS 11/25
SERIES 2013
KANSAS
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2023
Day of Sale: 11/25
CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE WEEK OF 500 //
AUTHORITY MOBILE HOME PARK 11/25
SUBORDINATE TAXABLE REFUNDING
REVENUE BONDS (WINDSOR MOBILE
COUNTRY CLUB) SERIES 2013C
MGR: Alamo Capital WMBE, Walnut Creek
Day of Sale: 11/25
----------------------
Expected volume excluding daily issues: 122,605 (in 000's)