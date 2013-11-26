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NEW YORK STATE TOBACCO SETTLEMENT WEEK OF 1,200,000 /AA-/AA-
FINANCING CORPORATION 12/02
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2018-2022
REMARK: ROP 12/4
Day of Sale: 12/05
DISTRICT OF COLUMBIA WEEK OF 488,940 Aa2/AA-/AA-
GENERAL OBLIGATION BONDS 12/02
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP 12/04
Day of Sale: 12/05
DELAWARE RIVER PORT AUTHORITY WEEK OF 486,000 Baa3//
REVENUE 12/02
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2027-2034 TERM: 2037, 2040
Day of Sale: 12/05
DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE OF WEEK OF 370,000 Aaa/AAA/AAA
NEW YORK EMPLOYER ASSESSMENT 12/02
REVENUE BONDS, SERIES 2013A
FEDERALLY TAXABLE
MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland
REMARK: INDICATIONS OF INTEREST: 12/3
NASSAU COUNTY, NEW YORK WEEK OF 351,045 //
GENERAL OBLIGATION BONDS 12/02
$225,000,000 TANS 2013 SERIES A & B
$125,000,000 BANS 2013 SERIES C
$1,045,000 TAXABLE GENERAL
OBLIGATION BONDS 2013 SERIES D
MGR: Ramirez & Co., Inc., New York
REMARK: ROP 12/04/2013
Day of Sale: 12/05
STATE OF TEXAS GENERAL OBLIGATION WEEK OF 177,000 Aaa/AAA/AAA
BONDS CONSISTING OF: $20MM WATER 12/02
ASSISTANCE REFUNDING BONDS, TAXABLE
SERIES 2013D, $15,095M WATER
FINANCIAL ASSISTANCE REFUNDING
BONDS, TAXABLE SERIES 2013E
$27,295M WATER FINANCIAL ASSISTANCE
REFUNDING BONDS SERIES 2013F
$114,610M WATER FINANCIAL
ASSISTANCE REFUNDING BONDS TAXABLE
SERIES 2013G
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SUNSHINE STATE GOVERNMENT WEEK OF 161,000 Aa3/AA-/NR
FINANCING COMMISSION 12/02
$65,330M MULTIMODAL REVENUE BONDS
SERIES 2010A-1
$65,330M MULTIMODAL REVENUE BONDS
SERIES 2010B-1
$15,260M MULTIMODAL REVENUE BONDS
SERIES 2011B-1
$15,260M MULTIMODAL REVENUE BONDS
SERIES 2011C-1
MIAMI DADE COUNTY PROGRAM
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
THE METROPOLITAN ST. LOUIS SEWER WEEK OF 150,000 Aa1/AAA/AA+
DISTRICT WASTEWATER SYSTEM REVENUE 12/02
BONDS SERIES 2013B
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
DEKALB COUNTY GEORGIA WATER & WEEK OF 141,000 Aa3//
SEWERAGE REVENUE REFUNDING 12/02
SECOND RESOLUTION
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2014-2032 TERM: 2035
REMARK: ROP 12/2
Day of Sale: 12/03
PORT OF SEATTLE, WASHINGTON WEEK OF 139,030 A1/A+/A+
INTERMEDIATE LIEN REVENUE REFUNDING 12/02
BONDS (AMT)
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP 12/04
Day of Sale: 12/04
LANCASTER COUNTY, PENNSYLVANIA WEEK OF 108,290 /AA-/
SOLID WASTE MANAGEMENT AUTHORITY 12/02
MGR: Guggenheim Securities LLC, New York
REMARK: ROP 12/5
Day of Sale: 12/06
CORPUS CHRISTI UTILITY SYSTEM WEEK OF 103,460 A1/A/
JUNIOR LIEN REVENUE IMPROVEMENT 12/02
2013 TEXAS
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 12/05
UNIVERSITY OF CINCINNATI WEEK OF 92,790 Aa3/AA-/
GENERAL RECEIPTS BONDS 12/02
$55,180,000 SERIES 2013 C
$37,610,000 SERIES 2013 D (TAXABLE)
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 12/04
WASHINGTON BELLINGHAM SCHOOL WEEK OF 88,000 /A+/
DISTRICT NO 501 UNLIMITED TAX 12/02
GENERAL OBLIGATION & REFUNDING 2013
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2033
Day of Sale: 12/03
VIRGINIA HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 81,716 Aaa/AAA/
AUTHORITY COMMONWEALTH MORTGAGE 12/02 EXP/EXP/
BONDS TAXABLE PASS THROUGH
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
REMARK: 12/25/2043
Day of Sale: 12/04
ARIZONA SCHOOL FACILITIES BOARD WEEK OF 80,195 A1/A+/
REFUNDING CERTIFICATES OF 12/02
PARTICIPATION
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 12/04
CITY OF COLUMBIA, SOUTH CAROLINA WEEK OF 77,245 Aa1/AA/
WATERWORKS AND SEWER SYSTEM REVENUE 12/02
BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2014-2033 TERM: 2038, 2043
Day of Sale: 12/04
INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY OF WEEK OF 58,000 //A-
ST. LOUIS COUNTY, MISSOURI 12/02
$41,000,000 SERIES A
$17,000,000 SERIES B
MGR: Cain Brothers, New York
Day of Sale: 12/04
TEXAS PUBLIC FINANCE AUTHORITY WEEK OF 50,000 Aaa/AAA/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING 2013 12/02
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 12/04
WHIDBEY ISLAND PUBLIC HOSPITAL WEEK OF 50,000 //
DISTRICT UNLIMITED TAX GENERAL 12/02
OBLIGATION
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2043
Day of Sale: 12/04
ARAPAHOE COUNTY SCHOOL DISTRICT #6 WEEK OF 50,000 Aa1/AA/
(LITTLETON SCHOOLS), COLORADO 12/02
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES 2013
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
SERIAL: 2030-2037
Day of Sale: 12/03
MIDLOTHIAN INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 49,740 Aaa/AAA/
DISTRICT, TEXAS VARIABLE RATE 12/02
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2013C (SOFT PUT)
MGR: FirstSouthwest, Dallas
REMARK: A1/A+
Day of Sale: 12/02
CITY OF SAN ANTONIO TEXAS WEEK OF 47,195 NR/AA/NR
EDUCATION FACILITIES CORPORATION 12/02
HIGHER EDUCATION REVENUE
IMPROVEMENT BONDS (TRINITY
UNIVERSITY PROJECT) SERIES 2014
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
CLEAR CREEK INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 46,045 /AAA/AAA
DISTRICT, TEXAS 12/02
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
SERIES 2013A
MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
SERIAL: 2015-2029
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: Underlying ratings S&P: AA
Fitch: AA+
Day of Sale: 12/04
INDIANA FINANCE AUTHORITY WEEK OF 43,555 NR/NR/BB+
REVENUE BONDS, SERIES 2013A 12/02
MGR: Ziegler, Chicago
Day of Sale: 12/05
POLK COUNTY, FLORIDA WEEK OF 39,675 Aa3/A+/AA-
UTILITY SYSTEM 12/02
MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg
SERIAL: 2014-2034
Day of Sale: 12/05
SOUTH DAKOTA BOARD OF REGENTS WEEK OF 39,340 Aa3/NR/NR
HOUSING AND AUXILIARY FACILITIES 12/02
SYSTEM REVENUE BONDS, SERIES 2014A
MGR: BMO Capital Markets GKST, Inc., Chicago
SERIAL: 2015-2028 TERM: 2033, 2039
Day of Sale: 12/05
CITY OF NORTH PORT, FLORIDA WEEK OF 39,115 A2//A
TRANSPORTATION IMPROVEMENT 12/02
ASSESSMENT BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg
SERIAL: 2014-2033 TERM: 2039
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
Day of Sale: 12/03
TRUSTEES OF THE TULSA AIRPORTS WEEK OF 36,915 /AA/
IMPROVEMENT TRUST, OKLAHOMA 12/02
GENERAL AIRPORT REVENUE BONDS
$33,675,000 SERIES 2013A
$3,240,000 FEDERALLY TAXABLE
REFUNDING SERIES 2013B
MGR: RBC Capital Markets, New York
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
Day of Sale: 12/04
SARASOTA COUNTY, FLORIDA WEEK OF 35,485 /AA+/AA
UTILITY SYSTEM REVENUE BONDS 12/02
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 12/03
GREENVILLE CITY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 35,274 /AA/
SCHOOL IMPROVEMENT BONDS 12/02
SERIES 2013
MGR: Ross, Sinclaire & Associates, LLC, Cincinnati
SERIAL: 2014-2050
INSURANCE: OHIO SCHOOL DISTRICT CR ENHANC
REMARK: UNDERLYING: A+
Day of Sale: 11/26
PENNSYLVANIA LANCASTER INDUSTRIAL WEEK OF 34,000 /BBB/
DEVELOPMENT AUTHORITY REVENUE 12/02
GARDEN SPOT VILLAGE 2013
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2035
Day of Sale: 12/04
DUBLIN, OHIO, CAPITAL FACILITIES WEEK OF 33,800 Aaa/AAA/
IMPROVEMENT BONDS 12/02
$9,756,000 SERIES 2013
$24,035,000 SERIES 2014 - REFUNDING
BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 12/05
BRIGHTON AREA SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 33,000 //
2013 SCHOOL BUILDING & SITE BONDS 12/02
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 12/03
CITY OF AUSTIN, TEXAS WEEK OF 27,000 A1/A/
HOTEL OCCUPANCY TAX REVENUE BONDS 12/02
MGR: Mesirow Financial Inc., Chicago
Day of Sale: 12/05
INDIANA PA REGIONAL MEDICAL CENTER WEEK OF 25,000 Baa3//
REVENUE BONDS 12/02
MGR: PNC Capital Markets, Pittsburgh
SERIAL: 2014-2038
Day of Sale: 12/02
ILLINOIS HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 24,350 NR/AA+/NR
AUTHORITY MULTI FAMILY HOUSING 12/02
REVENUE BONDS SERIES 2013A (COUNTRY
VILLAGE I, II AND III PROJECT)
SERIES 2013B (SHAWNEE VILLAGE
PROJECT) SERIES 2013C (CREEKWOOD
APARTMENTS PROJECT) SERIES 2013D
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
RICHMOND COUNTY, GEORGIA WEEK OF 24,260 //
EDUCATIONAL FACILITIES REVENUE BOND 12/02
$21,365,000 TAX-EXEMPT SERIES 2013A
$2,895,000 TAXABLE SERIES 2013B
MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
Day of Sale: 12/04
LANCASTER COUNTY, PENNSYLVANIA WEEK OF 24,000 /AA/
SOLID WASTE MANAGEMENT AUTHORITY 12/02
GUARANTEED AUTHORITY BONDS
MGR: Guggenheim Securities LLC, New York
Day of Sale: 12/06
CALIFORNIA SAN GABRIEL UNIFIED WEEK OF 23,000 //
SCHOOL DISTRICT GENERAL OBLIGATION 12/02
2008 ELECTION 2013C
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 12/04
WEST ALLEGHENY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 20,215 Aa3//
ALLEGHENY COUNTY, PENNSYLVANIA 12/02
GENERAL OBLIGATION BONDS SER 2014
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2015-2031
Day of Sale: 12/04
KANSAS UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 19,500 NR/A+/
NO 202 WYANDOTTE GENERAL OBLIGATION 12/02
2013
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2020-2028
Day of Sale: 12/02
ROYSE CITY INDEPENDENT SCHOOL DAILY 18,562 //
DISTRICT TEXAS UNLIMITED TAX
REFUNDING BONDS SERIES 2013
MGR: FirstSouthwest, Dallas
EDCOUCH-ELSA INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 17,465 /AAA/
DISTRICT (HIDALGO COUNTY, TEXAS) 12/02
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
$8,480M SERIES 2013A
$8,985M SERIES 2013B TAXABLE
MGR: Estrada Hinojosa & Company, Dallas
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
NEW MEXICO MORTGAGE FINANCE WEEK OF 15,000 NR/AA+/NR
AUTHORITY SINGLE FAMILY MORTGAGE 12/02
PROGRAM CLASS I BONDS 2014 SERIES A
BONDS (NON AMT)
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
TEXAS WOMAN'S UNIVERSITY TEXAS DAILY 12,665 //
REVENUE FINANCING SYSTEM REFUNDING
BONDS SERIES 2013
MGR: FirstSouthwest, Dallas
ILLINOIS HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 12,000 Aa3/AA/
AUTHORITY 12/02
HOUSING BONDS 2013 SERIES D
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
MANHEIM TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT WEEK OF 10,000 /AA-/
LANCASTER COUNTY PENNSYLVANIA 12/02
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES OF 2014 BANK QUALIFIED
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2014-2028
Day of Sale: 12/02
WILSON SCHOOL DISTRICT BERKS COUNTY WEEK OF 10,000 /AA/
PENNSYLVANIA GENERAL OBLIGATION 12/02
BONDS SERIES 2014 BANK QUALIFIED
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2014-2024
Day of Sale: 12/05
MUSKEGON COMMUNITY COLLEGE WEEK OF 9,980 /AA-/
STATE OF MICHIGAN 12/02
2013 COMMUNITY COLLEGE FACILITY
BONDS
SERIES I (GENERAL OBLIGATION -
UNLIMITED TAX)
MGR: George K. Baum & Company, Kansas City
SERIAL: 2016-2038
Day of Sale: 12/04
LAUREL HIGHLANDS SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,830 //
FAYETTE COUNTY, PENNSYLVANIA 12/02
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES OF 2014
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 12/04
BRIDGETON, MISSOURI WEEK OF 9,365 Aa3//
CERTIFICATES OF PARTICIPATION 12/02
SERIES 2013
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 12/04
IRVINGTON UNION FREE SCHOOL WEEK OF 8,735 Aa2//
DISTRICT WESTCHESTER COUNTY, 12/02
NEW YORK GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: Jefferies LLC, New York
Day of Sale: 12/03
REORGANIZED SCHOOL DISTRICT NO. 4 WEEK OF 8,475 /AA/
OF JACKSON COUNTY, MISSOURI (BLUE 12/02
SPRINGS, MISSOURI)
GENERAL OBLIGATION SCHOOL REFUNDING
BONDS
SERIES 2013B
MGR: George K. Baum & Company, Kansas City
SERIAL: 2019-2020
Day of Sale: 12/02
SOUTH TEXAS INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 7,840 Aa3//
DISTRICT PUBLIC FACILITY 12/02
CORPORATION
SCHOOL FACILITY LEASE REVENUE BONDS
MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
SERIAL: 2029-2033
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 12/03
ANNA INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 7,440 /AAA/
TEXAS UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS 12/02
BANK QUALIFIED
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2014-2030
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: /A+/
Day of Sale: 12/03
TROY INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, DAILY 7,060 //
TEXAS
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2013
MGR: FirstSouthwest, Dallas
STATE OF OHIO ECONOMIC DEVELOPMENT WEEK OF 7,000 /AA+/
REVENUE BONDS 12/02
OHIO ENTERPRISE BOND FUND
(PRATT INDUSTRIES, INC) TAXABLE
MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
Day of Sale: 12/03
SOUTH TEXAS INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 6,310 Aa3//
DISTRICT PUBLIC FACILITY 12/02
CORPORATION
SCHOOL FACILITY LEASE REVENUE
QUALIFIED SCHOOL CONSTRUCTION BONDS
TAXABLE SERIES 2013 (DIRECT-PAY
SUBSIDY BONDS)
MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
TERM: 2028
Day of Sale: 12/03
LIBERTY, MISSOURI GENERAL WEEK OF 6,175 //
OBLIGATION 2013 12/02
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2030
Day of Sale: 12/05
KANSAS UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 5,820 NR/A/
NO. 487 DICKINSON HERINGTON 12/02
GENERAL OBLIGATION REFUNDING 2014
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2028
Day of Sale: 12/03
LINCOLN COMMUNITY FACILITY DISTRICT WEEK OF 5,500 NR/NR/
05-1 SPECIAL TAX REVENUE SORRENTO 12/02
2013 CALIFORNIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 12/05
MESA DEL SOL, NEW MEXICO WEEK OF 5,445 //
PUBLIC IMPROVEMENT DISTRICT #1 12/02
SPECIAL LEVY REVENUE
MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
TERM: 2023, 2033, 2043
Day of Sale: 12/04
COUNTY OF GREENE WEEK OF 5,390 //
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA 12/02
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES OF 2014
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 12/03
ARKANSAS DEVELOPMENT FINANCE WEEK OF 5,390 /AA-/
AUTHORITY STATE AGENCIES FACILITIES 12/02
REVENUE BONDS (DEPARTMENT INFO
SYSTEMS DATA CENTER PROJECT)
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2014-2023
Day of Sale: 12/04
NORTH WASCO COUNTY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 5,320 //
FULL FAITH CREDIT REVENUE 2013 12/02
OREGON CERTIFICATES OF
PARTICIPATION
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2034
Day of Sale: 12/05
PLUM PENNSYLVANIA WEEK OF 5,010 /AA/
GENERAL OBLIGATION 2013 12/02
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2044
Day of Sale: 12/04
STATE COLLEGE AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 4,385 //
CENTRE COUNTY, PENNSYLVANIA 12/02
GENERAL OBLIGATION BONDS SERIES
OF 2013 BANK QUALIFIED
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 12/05
HENRY & BUREAU COUNTIES, ILLINOIS WEEK OF 3,400 /A/
(KEWANEE) COMMUNITY UNIT SCHOOL 12/02
DISTRICT #229, SCHOOL BONDS,
SERIES 2013
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 12/04
LIBERTY SPECIAL OBLIGATION WEEK OF 2,525 //
REFUNDING IMPROVEMENT 2013 12/02
MISSOURI
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2034
Day of Sale: 12/05
TOWN OF WESTLAKE, TEXAS WEEK OF 1,905 /AA+/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 12/02
MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
SERIAL: 2015-2032
Day of Sale: 12/05
MERRILL RANCH COMMUNITY FACILITIES WEEK OF 1,850 /BBB-/
DISTRICT (FLORENCE), ARIZONA 12/02
GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
SERIAL: 2014-2038
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 12/05
KANSAS WAMEGO PUBLIC BUILDING WEEK OF 1,835 NR//
COMMUNITY REFUNDING REVENUE 2013 12/02
GENERAL OBLIGATION
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2020
Day of Sale: 12/03
MAHOMET, ILLINOIS GENERAL WEEK OF 1,400 //
OBLIGATION BONDS (ALTERNATE REVENUE 12/02
SOURCE), SERIES 2013
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 12/05
DERRY AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 1,170 //
WESTMORELAND COUNTY, PENNSYLVANIA 12/02
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES OF 2014
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 12/05
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Expected volume excluding daily issues: 5,406,135 (in 000's)