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ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH
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BOARD OF REGENTS OF THE UNIVERSITY WEEK OF 240,000 Aaa/AAA/AAA
OF TEXAS SYSTEM 01/06
PERMANENT UNIVERSITY FUND BONDS,
SERIES 2014A
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE WEEK OF 150,000 A2//
AGENCY REVENUE BONDS NORTHEASTERN 01/06
UNIVERSITY ISSUE, SERIES 2014A
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 01/09
NORTHEASTERN UNIVERSITY TAXABLE WEEK OF 100,000 A2//
BONDS SERIES 2014B, MASSACHUSETTS 01/06
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 01/09
CITY OF COLUMBUS, OHIO WEEK OF 97,450 Aaa/AAA/AAA
GENERAL OBLIGATION BONDS 01/06
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 01/08
MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE WEEK OF 81,800 Aaa/AAA/NR
AGENCY 01/06
REVENUE BONDS
PHILLIPS ACADEMY ISSUE
CONSISTING OF:
$51,570M SERIES 2014A
$30,230M SERIES 2014B (TAXABLE)
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
WALLED LAKE CONSOLIDATED SCHOOL WEEK OF 67,500 //
DISTRICT, MICHIGAN 01/06
2014 SCHOOL BUILDING & SITE BONDS
OAKLAND COUNTY
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: RATED AA2// (QSBLF)
Day of Sale: 01/07
TROY SCHOOL DISTRICT, MICHIGAN WEEK OF 56,000 //
2014 SCHOOL BUILDING & SITE BONDS, 01/06
OAKLAND COUNTY
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: /AA-/ (QSBLF)
Day of Sale: 01/08
SANTA CRUZ REDEVELOPMENT TAX WEEK OF 39,000 Aa//
ALLOCATION, CALIFORNIA 01/06
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2014-2024
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
REMARK: A UNDERLYING
Day of Sale: 01/08
TWIN RIVERS UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 39,000 A1/A+/
GENERAL OBLIGATION BONDS,
ELECTION OF 2006, SERIES 2014A
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
REMARK: EXPECTED INSTITUTIONAL PRICING:
********TAX-EXEMPT*******
Day of Sale: 01/08
ENERGY NORTHWEST WEEK OF 36,400 A2/A-/
WIND PROJECT REVENUE REFUNDING 01/06
BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 01/08
ROYSE CITY INDEPENDENT SCHOOL DAILY 18,562 //
DISTRICT TEXAS UNLIMITED TAX
REFUNDING BONDS SERIES 2013
MGR: FirstSouthwest, Dallas
MATANUSKA-SUSITNA BOROUGH, ALASKA WEEK OF 17,905 NR/AA+/AA
GENERAL OBLIGATION TRANSPORTATION 01/06
SYSTEM BONDS, 2014 SERIES A
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 01/07
SCHENECTADY METROPLEX DEVELOPMENT WEEK OF 17,265 A1/A+/NR
AUTHORITY GENERAL RESOLUTION BONDS 01/06
$9,835M 2014A(TAX EXEMPT)
$7,430M 2014B (FEDERALLY TAXABLE)
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 01/09
TEXAS WOMAN'S UNIVERSITY TEXAS DAILY 12,665 //
REVENUE FINANCING SYSTEM REFUNDING
BONDS SERIES 2013
MGR: FirstSouthwest, Dallas
ANNVILLE-CLEONA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,995 A1//
LEBANON COUNTY, PENNSYLVANIA 01/06
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES OF 2014
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2014-2025
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 01/09
WILSON SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,925 /AA/
BERKS COUNTY, PENNSYLVANIA 01/06
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES A OF 2014
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2014-2017
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 01/08
TOWNSHIP HIGH SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,745 /AAA/
NUMBER 204 01/06
COOK COUNTY, ILLINOIS
GENERAL OBLIGATION LIMITED SCHOOL
BONDS, SERIES 2014
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
Day of Sale: 01/08
HEMPFIELD SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,425 Aa2//
LANCASTER COUNTY, PENNSYLVANIA 01/06
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES OF 2014
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES A OF 2014
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2014-2031
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 01/08
BRIDGETON, MISSOURI WEEK OF 9,200 Aa3//
CERTIFICATES OF PARTICIPATION 01/06
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 01/08
TRAVIS COUNTY WATER CONTROL AND WEEK OF 7,500 A//
IMPROVEMENT DISTRICT #17 01/06
STEINER RANCH DEFINED AREA
REFUNDING BONDS, SERIES 2014, TEXAS
BANK QUALIFIED
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 01/06
TROY INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, DAILY 7,060 //
TEXAS
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2013
MGR: FirstSouthwest, Dallas
REMINGTON MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 6,500 //
DISTRICT NO. 1 01/06
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2014
*******BANK QUALIFIED*******
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
REMARK: NR/AA-(MAC)/NR
Day of Sale: 01/08
HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 5,840 //
DISTRICT NO. 53 OF HARRIS COUNTY, 01/06
TEXAS
WATERWORKS AND SEWER SYSTEM
COMBINATION UNLIMITED TAX AND
REVENUE REFUNDING BONDS,
SERIES 2014
************BANK QUALIFIED*********
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
REMARK: NR/AA-(MAC)/NR
Day of Sale: 01/06
STEAMBOAT SPRINGS SCHOOL DISTRICT WEEK OF 2,750 Aa3/NR/NR
NO. RE-2 01/06
ROUTT COUNTY, COLORADO
CERTIFICATES OF PARTICIPATION
SERIES 2014
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 01/08
MILLS ROAD MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 2,390 //
DISTRICT 01/06
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2014
******BANK QUALIFIED******
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
REMARK: NR/AA-(MAC)/NR
Day of Sale: 01/07
SCHOOL DISTRICT NUMBER 23 COOK WEEK OF 2,170 Aa2//
COUNTY, ILLINOIS (PROSPECT HEIGHTS) 01/06
GENERAL OBLIGATION LIMITED SCHOOL
BONDS, SERIES 2014 BANK QUALIFIED
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
Day of Sale: 01/09
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Expected volume excluding daily issues: 1,017,760 (in 000's)