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ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH
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NEW YORK CITY TRANSITIONAL WEEK OF 775,000 Aa1/AAA/AAA
FINANCE AUTHORITY 01/13
FUTURE TAX SECURED SUBORDINATE
BONDS, FISCAL 2014 SERIES B
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
STATE OF MINNESOTA STATE GENERAL WEEK OF 467,935 /AA/AA
FUND APPROPRIATION BONDS 01/13
$397,680M TAX EXEMPT SERIES 2014A
$70,255M TAXABLE SERIES 2014B
MGR: RBC Capital Markets, New York
REMARK: ROP: 1/13
Day of Sale: 01/14
LA PAZ COUNTY, ARIZONA WEEK OF 292,295 /BBB/
INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY 01/13
SENIOR LIEN PROJECT REVENUE
"TAXABLE"
MGR: Raymond James & Associates, Chicago
SERIAL: 2014-2033
Day of Sale: 01/16
JACKSONVILLE ELECTRIC AUTHORITY WEEK OF 250,000 //
ELECTRIC SYSTEM REVENUE BONDS THREE 01/13
SERIES 2014A SENIOR DEBT
ELECTRIC SYSTEM SUBORDINATED
REVENUE BONDS, 2014 SERIES A
SUB DEBT
MGR: RBC Capital Markets, New York
REMARK: SENIOR DEBT: AA2/AA-/AA
SUB DEBT: AA3/A+/AA
Day of Sale: 01/15
THE COUNTY OF COOK, ILLINOIS WEEK OF 130,000 A1/AA/AA-
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 01/13 EXP/EXP/EXP
SERIES 2014A
MGR: Loop Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 01/16
FORT WORTH INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 122,995 Aaa/AAA/NR
DISTRICT 01/13
(TARRANT COUNTY, TEXAS)
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
SERIES 2014
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
REMARK: UNDERLYING RATINGS: AA1/AA/NR
REGIONAL PUBLIC TRANSPORTATION WEEK OF 115,000 NR/AA+/AA
AUTHORITY TRANSPORTATION EXCISE TAX 01/13
REVENUE BONDS (MARICOPA COUNTY
PUBLIC TRANSPORTATION FUND)
SERIES 2014
MGR: Barclays Capital Inc., New York
SERIAL: 2015-2025
Day of Sale: 01/14
IDAHO HEALTH FACILITIES AUTHORITY WEEK OF 102,445 NR/NR/NR
REVENUE BONDS, SERIES 2013A, 01/13
B1-B3 AND C (TAXABLE)
(THE TERRACES OF BOISE PROJECT)
MGR: Ziegler, Chicago
REMARK: TERMS, TEMPS
Day of Sale: 01/14
IDAHO HOUSING & FINANCE ASSOCIATION WEEK OF 82,000 Aa3/A+/
GRANT & REVENUE ANTICIPATION 01/13
FEDERAL HIGHWAY
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2014-2026 TERM: 2031
Day of Sale: 01/14
DEARBORN, MICHIGAN WEEK OF 71,740 //
SCHOOL DISTRICT, WAYNE COUNTY, 01/13
2014 SCHOOL BUILDING & SITE BONDS
GENERAL OBLIGATION UNLIMITED TAX
CONSISTING OF:
$69,450M - SERIES A
$ 2,290M SERIES B
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: SERIES A RATED: AA2// (QSBLF)
SERIES B RATED: TBD
Day of Sale: 01/14
CITY OF EL PASO, TEXAS WEEK OF 69,890 /AA+/AA+
WATER AND SEWER REVENUE REFUNDING 01/13
BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2015-2034
Day of Sale: 01/14
VILLAGE COMMUNITY DEVELOPMENT WEEK OF 69,000 //
DISTRICT NO. 10 SUMTER COUNTY 01/13
SPECIAL ASSESSMENT REVENUE, FLORIDA
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
TERM: 2024, 2031, 2044
Day of Sale: 01/16
CALIFORNIA SOUTH ORANGE COUNTY WEEK OF 65,875 /BBB+/
PUBLIC FINANCING AUTHORITY CFD 01/13
SERIES 2014A SENIOR LIEN BONDS
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2034
Day of Sale: 01/14
CITY OF PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA WEEK OF 63,950 //
WATER AND WASTEWATER REVENUE 01/13
REFUNDING BONDS, SERIES 2014A
MGR: Ramirez & Co., Inc., New York
Day of Sale: 01/14
CONROE INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 50,220 Aa2/AA/
UNLIMITED TAX REFUNDING, TEXAS 01/13
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2015-2039
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 01/14
SACRAMENTO CITY SCHOOLS JOINT WEEK OF 45,000 /A/A
POWERS FINANCING AUTHORITY LEASE 01/13
REVENUE REFUNDING, CALIFORNIA
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2015-2026 TERM: 2036, 2040
Day of Sale: 01/16
MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE WEEK OF 41,950 Baa3/BBB-/
AGENCY 01/13
MILFORD REGIONAL MEDICAL CENTER
ISSUE
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 01/16
CAPITAL TRUST AGENCY (SILVER CREEK WEEK OF 34,590 NR/NR/NR
ST. AUGUSTINE PROJECT) 01/13
SERIES 2013A $31,810M TAX EXEMPT
SERIES 2015B $2,780M TAXABLE
MGR: BB&T Capital Markets a division of BB&T Securities, Richmond
REMARK: SERIES A: 24,34,44 & 49
SERIES B: 2034
Day of Sale: 01/15
SACRAMENTO CITY UNIFIED SCHOOL WEEK OF 32,000 /A/A
DISTRICT GENERAL OBLIGATION 01/13
REFUNDING, CALIFORNIA
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2016-2025
Day of Sale: 01/15
ALEXANDRIA LOUISIANA UTILITIES WEEK OF 30,000 NR/A+/NR
REVENUE BONDS, SERIES 2014 01/13
MGR: Stephens Inc., Little Rock
SERIAL: 2016-2024 TERM: 2029, 2034, 2039, 2043
Day of Sale: 01/15
NEW YORK CITY TRANSITIONAL WEEK OF 25,000 Aa1/AAA/AAA
FINANCE AUTHORITY 01/13
FUTURE TAX SECURED SUBORDINATE
BONDS
FISCAL 2001 SERIES B, SUBSERIES B-3
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
CITY OF GREENSBORO, GENERAL WEEK OF 20,020 Aaa/AAA/AAA
OBLIGATION REFUNDING NORTH CAROLINA 01/13
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2015-2034
Day of Sale: 01/16
GOLETA WATER DISTRICT REFUNDING WEEK OF 19,000 /AA-/A+
REVENUE CERTIFICATES OF 01/13
PARTICIPATION, CALIFORNIA
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2014-2024
Day of Sale: 01/14
HOUSING AUTHORITY OF THE CITY OF WEEK OF 18,000 /AA-/
NEWARK CAPITAL FUND PROGRAM REVENUE 01/13 /EXP/
BONDS SERIES 2014A
MGR: Loop Capital Markets, New York
Day of Sale: 01/15
NORTHEAST PUBLIC SEWER DISTRICT WEEK OF 15,455 NR/A+/
SEWERAGE SYSTEM REVENUE, MISSOURI 01/13
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2027
Day of Sale: 01/14
REAGAN COUNTY INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 14,500 NR/AAA/NR
DISTRICT 01/13
(REAGAN COUNTY, TEXAS)
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
SERIES 2014
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 01/13
COLORADO SPRINGS AIRPORT SYSTEM WEEK OF 13,000 Baa1/BBB+/
REVENUE REFUNDING SERIES 2014 01/13
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2021
Day of Sale: 01/14
COUNTIES OF MADISON, JERSEY, WEEK OF 13,000 /AA/
MACOUPIN, CALHOUN, MORGAN, 01/13
SCOTT & GREEN, ILLINOIS
COMMUNITY COLLEGE DISTRICT NO. 536
(LEWIS & CLARK COMMUNITY COLLEGE)
(ALTERNATE REVENUE SOURCE)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 01/16
HARBORFIELDS CENTRAL SCHOOL WEEK OF 10,620 Aa2//
DISTRICT OF GREENLAWN SUFFOLK 01/13
COUNTY, NEW YORK GENERAL OBLIGATION
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 01/14
PIMA COUNTY ARIZONA GENERAL WEEK OF 10,000 /AA-/AA
OBLIGATION BONDS, SERIES 2014 01/13
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 01/16
CLINTON SCHOOL DISTRICT NO. 124 WEEK OF 9,875 /AA+/
OF HENRY COUNTY MISSOURI GENERAL 01/13
OBLIGATION BONDS (MISSOURI DIRECT
DEPOSIT PROGRAM)
$7,585M SERIES A TAX EXEMPT
$2,290M SERIES B TAXABLE
MGR: George K. Baum & Company, Kansas City
REMARK: A: 21-34
B: 15-21
/A+
Day of Sale: 01/15
BRANSON REORGANIZED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,800 /AA+/
NO. 4 OF TANEY COUNTY MISSOURI 01/13
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 2014 (MISSOURI DIRECT
DEPOSIT PROGRAM)
MGR: George K. Baum & Company, Kansas City
SERIAL: 2019-2023
REMARK: /A+
Day of Sale: 01/16
HALE COUNTY BOARD OF EDUCATION WEEK OF 9,630 /A/
SCHOOL TAX WARRANTS SERIES 2013A 01/13
ALABAMA
MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland
Day of Sale: 01/16
HEMPFIELD SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,425 Aa2//
LANCASTER COUNTY, PENNSYLVANIA 01/13
GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES
OF 2014
GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES A
OF 2014 (LIMITED TAX OBLIGATIONS)
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2014-2031
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 01/14
JEFFERSON CITY SCHOOL DISTIRCT WEEK OF 9,330 /AA+/
MISSOURI GENERAL OBLIGATION 01/13
REFUNDING BONDS SERIES 2014
(MISSOURI DIRECT DEPOSIT PROGRAM)
MGR: George K. Baum & Company, Kansas City
SERIAL: 2018-2024
REMARK: /AA-
Day of Sale: 01/13
GATESVILLE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 8,400 Aaa//
DISTRICT, TEXAS 01/13
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING
BONDS, SERIES 2014
MGR: BOSC, Inc., Tulsa
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UNDERLYING RATING: A1
Day of Sale: 01/14
HANNIBAL 60 SCHOOL DISTRICT OF WEEK OF 8,000 /AA+/
MARION AND RALLS COUNTY, MISSOURI 01/13
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 2014 (MISSOURI DIRECT
DEPOSIT PROGRAM)
MGR: George K. Baum & Company, Kansas City
SERIAL: 2021-2026
REMARK: /A+
Day of Sale: 01/15
CUSHING INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 7,500 //
TEXAS 01/13
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
REFUNDING BONDS
MGR: FirstSouthwest, Dallas
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 01/16
COMMUNITY CONSOLIDATED SCHOOL WEEK OF 7,390 /AAA/
DISTRICT NUMBER 157-C WILL AND COOK 01/13
COUNTIES, ILLINOIS (FRANKFORT)
GENERAL OBLIGATION REFUNDING SCHOOL
BONDS
SERIES 2014
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 01/13
PINE HILL BOARD OF EDUCATION, WEEK OF 6,725 /AA-/A
NEW JERSEY 01/13
GENERAL OBLIGATION BONDS
***********BANK QUALIFIED**********
MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg
SERIAL: 2014-2033
Day of Sale: 01/16
MISSOURI SCHOOL BOARDS ASSOCIATION WEEK OF 6,290 /A/
REFUNDING LEASE PARTICIPATION 01/13
CERTIFICATES (FOX C-6 SCHOOL
DISTRICT, JEFFERSON COUNTY,
MISSOURI PROJECT) SERIES 2014
MGR: George K. Baum & Company, Kansas City
SERIAL: 2015-2025
Day of Sale: 01/14
BRAZORIA COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 5,065 NR/AA-/NR
DISTRICT NO. 19 01/13
(A POLITICAL SUBDIVISION OF THE
STATE OF TEXAS LOCATED WITHIN
BRAZORIA COUNTY)
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2014
**********BANK QUALIFIED***********
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
REMARK: (MAC)
Day of Sale: 01/14
WOODSBORO INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 5,000 /AAA/
DISTRICT 01/13
(A POLITICAL SUBDIVISION OF THE
STATE OF TEXAS LOCATED IN
REFUGIO COUNTY, TEXAS)
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
SERIES 2014
*********BANK QUALIFIED************
MGR: Estrada Hinojosa & Company, Dallas
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UNDERLYING RATING: A+
Day of Sale: 01/16
COMMUNITY CONSOLIDATED DISTRICT WEEK OF 4,980 Aaa//
NUMBER 34 01/13
COOK COUNTY, ILLINOIS (GLENVIEW)
GENERAL OBLIGATION LIMITED SCHOOL
BONDS, SERIES 2014
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 01/15
COMMUNITY UNIT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 4,825 /AA/
NUMBER 300 01/13
KANE, MCHENRY, COOK AND DEKALB
COUNTIES, ILLINOIS
GENERAL OBLIGATION REFUNDING SCHOOL
BONDS
SERIES 2014
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 01/14
TRENTON R-IX SCHOOL DISTRICT OF WEEK OF 3,945 /AA+/
GRUNDY COUNTY MISSOURI GENERAL 01/13
OBLIGATION REFUNDING BONDS SERIES
2014 (MISSOURI DIRECT DEPOSIT
PROGRAM)
MGR: George K. Baum & Company, Kansas City
SERIAL: 2015-2020
REMARK: /A+
Day of Sale: 01/14
VILLAGE OF CORRALES GROSS WEEK OF 3,500 //
RECEIPTS TAX REVENUE BONDS, 01/13
NEW MEXICO
*********BANK QUALIFIED*********
MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 01/14
CUMBERLAND COUNTY RECREATION CENTER WEEK OF 3,500 NR/AA/
GENERAL OBLIGATION 01/13
MAINE
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2034
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 01/14
SUSQUENITA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 3,440 A1//
PERRY AND DAUPHIN COUNTIES, 01/13
PENNSYLVANIA
GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES OF
2014
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2014-2022
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 01/13
CONESTOGA VALLEY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 3,265 Aa2//
LANCASTER COUNTY, PENNSYLVANIA 01/13
GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES
OF 2014
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2015-2021
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 01/15
VANDERCOOK LAKE PUBLIC SCHOOLS, WEEK OF 2,660 /AA-/
MICHIGAN 01/13
JACKSON COUNTY, 2014 REFUNDING BOND
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: (QSBLF)
Day of Sale: 01/16
FRUITVALE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 990 /AAA/NR
DISTRICT, TEXAS 01/13
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
***********BANK QUALIFIED*********
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2014-2027
Day of Sale: 01/14
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Expected volume excluding daily issues: 3,204,015 (in 000's)