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ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH
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STATE OF MINNESOTA WEEK OF 467,935 /AA/AA
STATE GENERAL FUND APPROPRIATION 01/27
BONDS
CONSISTING OF:
$397,680M TAX-EXEMPT SERIES 2014A
$ 70,255M TAXABLE SERIES 2014B
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 01/27
THE ILLINOIS STATE TOLL HIGHWAY WEEK OF 404,000 Aa3/AA-/AA-
AUTHORITY 01/27 / /EXP
TOLLHIGHWAY SENIOR REVENUE BONDS
2014 SERIES A (REFUNDING)
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
Day of Sale: 01/29
NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER WEEK OF 360,000 Aa2/AA+/AA+
FINANCE AUTHORITY 01/27
WATER AND SEWER SYSTEM SECOND
GENERAL RESOLUTION REVENUE BONDS,
FISCAL 2014 SERIES CC
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2018-2019 TERM: 2044, 2045, 2047
Day of Sale: 01/27
TRIBOROUGH BRIDGE AND TUNNEL WEEK OF 250,000 Aa3/AA-/AA-
AUTHORITY 01/27
(MTA BRIDGES AND TUNNELS)
GENERAL RESOLUTION BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 01/29/2014
Day of Sale: 01/30
VIRGINIA COMMONWEALTH UNIVERSITY WEEK OF 200,000 Aa3/AA-/
HEALTH SYSTEM (VCU) AUTHORITY, 01/27
VIRGINIA
TAXABLE GENERAL REVENUE
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
REMARK: STRUCTURE TBD
Day of Sale: 01/30
CITY OF PHILADELPHIA WEEK OF 155,000 A2/A+/A-
GENERAL OBLIGATION BONDS 01/27
PENNSYLVANIA
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2014-2034 TERM: 2038
Day of Sale: 01/28
MIDLAND INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 93,110 Aaa/AAA/
DISTRICT, TEXAS 01/27
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2016-2040
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UNDERLYING RATING: AA2/AA
Day of Sale: 01/29
CITY OF IRVING WEEK OF 59,000 /BBB+/
HOTEL OCCUPANCY TAX REVENUE 01/27
REFUNDING BONDS
($24MM TAXABLE/$35MM TAX-EXEMPT)
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
REMARK: TAX-EXEMPT: 14-33, 38, 43
TAXABLE: 20, 23, 28, 33, 43, 53
Day of Sale: 01/28
EAST CAROLINA UNIVERSITY (ECU), WEEK OF 54,850 Aa2/AA-/
NORTH CAROLINA 01/27
GENERAL REVENUE
BOARD OF GOVERNORS OF THE
UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2016-2033 TERM: 2038, 2043
Day of Sale: 01/28
PIMA COUNTY, ARIZONA WEEK OF 53,610 /A+/AA-
CERTIFICATES OF PARTICIPATION, 01/27
SERIES 2014
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 01/28
NORTH RIDGEVILLE CITY SCHOOL WEEK OF 50,009 Aa3//
DISTRICT, OHIO SCHOOL FACILITIES 01/27
IMPROVEMENT BONDS, SERIES 2014 A
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 01/28
SOUTH TEXAS COLLEGE DISTRICT WEEK OF 50,000 //
(HIDALGO AND STARR COUNTIES) 01/27
LIMITED TAX BONDS
SERIES 2014
MGR: Estrada Hinojosa & Company, Dallas
SERIAL: 2019-2034
Day of Sale: 01/27
YOAKUM INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 50,000 NR/AAA/NR
(DEWITT, LAVACA AND GONZALES 01/27
COUNTIES, TEXAS)
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING
BONDS, SERIES 2014-A & SERIES 2014B
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 01/27
MAINE STATE HOUSING AUTHORITY WEEK OF 44,695 Aa1/AA+/
MORTGAGE PURCHASE BONDS 01/27
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 01/27/2014
Day of Sale: 01/28
MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE WEEK OF 43,430 /BBB-/BBB
AGENCY 01/27
LAWRENCE GENERAL HOSPITAL ISSUE
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 01/28
ALAMO COMMUNITY COLLEGE DISTRICT WEEK OF 42,120 Aaa/AA+/NR
(A POLITICAL SUBDIVISION OF THE 01/27
STATE OF TEXAS LOCATED IN BEXAR
COUNTY, TEXAS)
MAINTENANCE TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2014
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 01/29
CITY OF OAKLAND, CALIFORNIA WEEK OF 41,745 /AA/AA
SEWER REVENUE REFUNDING BONDS 01/27
2014 SERIES A
MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland
Day of Sale: 01/30
PENDELTON SCHOOL DISTRICT NO 16R WEEK OF 41,050 Aa1//
GENERAL OBLIGATION 2014A, OREGON 01/27
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2024-2038
Day of Sale: 01/29
NASSAU HEALTH CARE CORPORATION, WEEK OF 40,000 //
NEW YORK 01/27
REVENUE ANTICIPATION NOTES, 2014
MGR: Ramirez & Co., Inc., New York
Day of Sale: 01/28
ORANGE COUNTY COMMUNITY FACILITIES WEEK OF 37,010 NR/BBB/
DISTRICT NO 2004-1, CALIFORNIA 01/27
SPECIAL TAX REFUNDING BONDS 2014A
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2027-2034
Day of Sale: 01/28
DEER VALLEY UNIFIED SCHOOL WEEK OF 34,600 Aa2//AA-
DISTRICT NO. 97 01/27
MARICOPA COUNTY, ARIZONA
SCHOOL IMPROVEMENT BONDS,
PROJECT OF 2008, SERIES E (2014)
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 01/28
CITY OF MIDLAND, TEXAS WEEK OF 32,895 /AA+/AAA
LIMITED TAX CERTIFICATE OF 01/27
OBLIGATION SERIES AND
GENERAL OBLIGATION REFUNDING
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2015-2034
Day of Sale: 01/27
CITY OF CLEVELAND, OHIO WEEK OF 31,575 A1/AA/
SUBORDINATE LIEN INCOME TAX BONDS, 01/27
SERIES 2014A
MGR: Loop Capital Markets, New York
Day of Sale: 01/28
REORGANIZED SCHOOL DISTRICT NO. 7 WEEK OF 30,100 /AA+/
OF JACKSON COUNTY, MISSOURI 01/27 /EXP/
(LEE'S SUMMIT R-7)
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 2014
MGR: George K. Baum & Company, Kansas City
Day of Sale: 01/28
SOUTH BRUNSWICK TOWNSHIP WEEK OF 23,300 /AA+/
BOARD OF EDUCATION 01/27
MIDDLESEX COUNTY, NEW JERSEY
REFUNDING SCHOOL BONDS
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 01/28
BRYAN CITY SCHOOL DISTRICT, OHIO WEEK OF 22,300 Aa3//
SCHOOL IMPROVEMENT BONDS, SERIES A 01/27
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 01/29
CITY OF ATLANTA, GEORGIA WEEK OF 20,745 /A-/
TAX ALLOCATION BONDS 01/27
(PERRY BOLTON PROJECT)
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2014-2027 TERM: 2034, 2041
Day of Sale: 01/31
GLASSCOCK COUNTY, TEXAS WEEK OF 20,000 /AAA/
INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT 01/27
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATON
BONDS
MGR: BOSC, Inc., Richardson
REMARK: STRUCTURE: TBD
Day of Sale: 01/29
GRAPEVINE 4B ECONOMIC DEVELOPMENT WEEK OF 19,500 A1//
CORPORATION, TEXAS 01/27
SALES TAX REVENUE BONDS,
TAXABLE SERIES 2014
MGR: Hutchinson, Shockey, Erley & Co., Chicago
REMARK: (SALE DATE TBD (1/27 OR 1/28)
PENDELTON SCHOOL DISTRICT NO. 16R WEEK OF 13,959 Aa1//
GENERAL OBLIGATION 2014B, OREGON 01/27
DEFERRED INTERST
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2027
Day of Sale: 01/29
CITY OF ALTOONA, PENNSYLVANIA WEEK OF 10,000 //
GENERAL OBLIGATION BONDS 01/27
**********BANK QUALIFIED*********
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2015-2027
REMARK: INSURED
Day of Sale: 01/28
MERKEL INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 10,000 /AAA/
TEXAS 01/27
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING
BONDS, SERIES 2014
************BANK QUALIFIED*********
MGR: Hutchinson, Shockey, Erley & Co., Chicago
REMARK: UNDERLYING RATING: A+
(TEXAS PSF GUARANTEED)
Day of Sale: 01/30
FREEDOM AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 10,000 //
BEAVER COUNTY, PENNSYLVANIA 01/27
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES 2014
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 01/30
MIDDLETOWN, RHODE ISLAND WEEK OF 10,000 Aa1//
GENERAL OBLIGATION BONDS 01/27
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg
SERIAL: 2014-2023
Day of Sale: 01/29
PARKLAND SCHOOL DISTRICT WEEK OF 10,000 /AA/
LEHIGH COUNTY, PENNSYLVANIA 01/27
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2014
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2015-2029
Day of Sale: 01/28
UPPER MERION AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,995 //
MONTGOMERY COUNTY, PENNSYLVANIA 01/27
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2014
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2015-2023
Day of Sale: 01/30
LONDON INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,750 //
(A POLITICAL SUBDIVISION OF THE 01/27
STATE OF TEXAS LOCATED IN
NUECES COUNTY, TEXAS)
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
SERIES 2014
MGR: Estrada Hinojosa & Company, Dallas
SERIAL: 2016-2044
Day of Sale: 01/30
EDUCATION DEVELOPMENT AUTHORITY OF WEEK OF 9,650 Aa2/AA/
YORK COUNTY, VIRGINIA 01/27
LEASE REVENUE REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Atlanta
SERIAL: 2014-2023
Day of Sale: 01/29
MORRILL COUNTY SCHOOL DISTRICT 0063 WEEK OF 8,900 A1//
(BRIDGEPORT PUBLIC SCHOOLS) 01/27
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES 2014
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 01/29
JEFFREY PLACE NEW COMMUNITY WEEK OF 8,295 NR/NR/
AUTHORITY, OHIO 01/27
JEFFREY PLACE REDEVELOPMENT BONDS,
SERIES A
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 01/30
MARYLAND ECONOMIC DEVELOPMENT WEEK OF 6,240 NR/BBB-/NR
CORPORATION 01/27
STUDENT HOUSING REFUNDING REVENUE
BONDS
(ALLEGANY COLLEGE OF MARYLAND
PROJECT), SERIES 2014
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 01/29
HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 5,120 /BBB/
DISTRICT NO. 165, TEXAS 01/27
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: BOSC, Inc., Richardson
REMARK: STRUCTURE: TBD
Day of Sale: 01/30
COMMUNITY HIGH SCHOOL DISTRICT #303 WEEK OF 4,800 /A+/
(PEKIN), ILLINOIS 01/27
TAZEWELL COUNTY
GENERAL OBLIGATION SCHOOL BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 01/29
BOROUGH OF HASBROUCK HEIGHTS WEEK OF 3,900 //
COUNTY OF BERGEN, NEW JERSEY 01/27
GENERAL IMPROVEMENT REFUNDING BONDS
SERIES 2014
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 01/28
ASHLEY COMMUNITY SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 3,685 Aa3//
COUNTIES OF GRATIOT & SAGINAW, 01/27
2014 REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: (QSBLF)
Day of Sale: 01/28
MICHIGAN STATE HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 3,500 NR/AA+/NR
AUTHORITY 01/27
MULTIFAMILY HOUSING REVENUE BONDS,
SERIES 2014
(LANSING MANOR APARTMENTS PROJECT)
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 01/30
CITY OF IOWA PARK, TEXAS WEEK OF 3,250 NR/AA-/NR
(WICHITA COUNTY) 01/27
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS,
SERIES 2014
**********BANK QUALIFIED********
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 01/27
CITY OF MANSFIELD, TEXAS WEEK OF 1,255 Aa2/AA+/AA
CERTIFICATES OF OBLIGATION 01/27
MGR: BOSC, Inc., Richardson
SERIAL: 2016-2034
Day of Sale: 01/27
MIDDLETOWN, RHODE ISLAND WEEK OF 700 Aa1//
GENERAL OBLIGATION TAXABLE BONDS 01/27
MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg
Day of Sale: 01/29
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Expected volume excluding daily issues: 2,915,578 (in 000's)