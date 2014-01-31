BRIEF-Cliffside Capital reports 2nd limited partnership funding facility
* Cliffside Capital-announces that Cal Lp has entered a funding facility with a Canadian Life Insurance Company
Jan 31 - IN ORDER TO ENSURE THAT WE HAVE TIME TO ENTER ALL NEW ISSUE INFORMATION, DALCOMP ASKS THAT FIRMS CALL US AT 212-404-8107 OR USE OUR FAX 212-404-8153 TO INFORM US UPCOMING ISSUES. WE WILL ADD ANY INFORMATION WE RECEIVE BY 2 P.M., EDT, ON THURSDAY AFTERNOON. PLEASE BE SURE TO INCLUDE THE ENTIRE MANAGEMENT GROUP. IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT THIS SERVICE, PLEASE CALL DALCOMP AT 212-404-8107. ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH -------------------- ---- --------- ----------------- STATE OF ILLINOIS WEEK OF 1,000,000 A3/A-/A- GENERAL OBLIGATION 02/03 MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York SERIAL: 2015-2039 GRAND PARKWAY TRANSPORTATION WEEK OF 733,130 NR/SP-1+/ CORPORATION GRAND PARKWAY SYSTEM 02/03 SUBORDINATE TIER TOLL REVENUE REFUNDING BOND ANTICIPATION NOTES SERIES 2014A TEXAS MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
Day of Sale: 02/04 SAN DIEGO COUNTY REGIONAL AIRPORT WEEK OF 315,365 A3/A-/ AUTHORITY SENIOR SPECIAL FACILITIES 02/03 REVENUE BONDS (CONSOLIDATED RENTAL CAR FACILITY PROJECT) $30,620M 2014A TAX EXEMPT NON AMT $284,745M 2014B FEDERALLY TAXABLE MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland REMARK: TAXABLE SERIES B: INDICATIONS 2/4
TAX EXEMPT: 2/5
Day of Sale: 02/05 UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS WEEK OF 315,000 Aa2/AA-/AA BUILDING AUTHORITY PROJECT REVENUE 02/03 BONDS SENIOR SERIES 2014-1 PROJECT REVENUE BONDS SENIOR SERIES 2014-2 (FEDERALLY TAXABLE) MGR: Barclays Capital Inc., New York REMARK: ROP: 2/4
Day of Sale: 02/05 THE BOARD OF TRUSTEES OF THE WEEK OF 180,485 Aa3/AA-/ UNIVERSITY OF ILLINOIS 02/03 UNIVERSITY OF ILLINOIS AUXILIARY FACILITIES REVENUE BONDS MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York REMARK: SERIES A TAX-EXEMPT
23-34; 39; 44
SERIES B TAXABLE
14; 16-23
Day of Sale: 02/04 TARRANT COUNTY CULTURAL EDUCATION WEEK OF 175,000 Aa2/AA/NR FACILITIES FINANCE CORPORATION 02/03 COOK CHILDREN'S MEDICAL CENTER REVENUE BONDS SERIES 2014 MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York CITY OF FORT WORTH, TEXAS WEEK OF 172,085 Aa1/NR/AA (TARRANT, DENTON, PARKER, JOHNSON 02/03 AND WISE COUNTIES, TEXAS) WATER AND SEWER SYSTEM REVENUE REFUNDING AND IMPROVEMENT BONDS SERIES 2014 MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 02/04 CLEVELAND HEIGHTS - UNIVERSITY WEEK OF 134,800 Aa2/AA/ HEIGHTS CITY SCHOOL DISTRICT, OHIO 02/03 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 02/05 ABILENE INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 87,680 // UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING 02/03 TEXAS MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas SERIAL: 2016-2036 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM REMARK: UL: Aa2/AA
Day of Sale: 02/06 CHEROKEE COUNTY SCHOOL SYSTEM WEEK OF 71,000 Aa1/AA+/ GENERAL OBLIGATION, GEORGIA 02/03 MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York SERIAL: 2018-2033 GOOSE CREEK CONSOLIDATED WEEK OF 63,035 // INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT 02/03 VARIABLE RATE UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS SERIES 2014B MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas TERM: 2034, 2040 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM REMARK: UL: Aa2/AA/AA
Day of Sale: 02/04 SUNSHINE STATE GOVERNMENTAL WEEK OF 57,000 Aa3/AA-/NR FINANCING COMMISSION CONSISTING OF: 02/03 (MIAMI-DADE COUNTY PROGRAM) MULTIMODAL REVENUE BONDS CONSISTING OF: $28,500M SERIES 2011B-1 $28,500M SERIES 2011C-1 MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York ALASKA MUNICIPAL BOND BANK WEEK OF 48,320 Aa2//AA+ GENERAL OBLIGATION BONDS 02/03 2014A SERIES ONE (TAX EXEMPT) MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 02/06 KING COUNTY, WASHINGTON WEEK OF 35,065 Aa1/AAA/AA+ LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 02/03 REFUNDING BONDS 2014 SERIES A MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York KAUFMAN COUNTY, TEXAS WEEK OF 29,997 /A+/ UNLIMITED TAX ROAD BONDS 02/03 /EXP/ MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte REMARK: 2 SERIES CIBs AND CABs SCHOOL OF THE OSAGE LAKE OZARK WEEK OF 28,875 // MISSOURI GENERAL OBLIGATION 02/03 $9MM SCHOOL BUILDING BONDS 2014A $3,5M SCHOOL BUILDING BONDS 2014B $16,375M SCHOOL REFUNDING 2014C MGR: George K. Baum & Company, Kansas City REMARK: A: 2027- 2029
B: 2034
C: 2017 - 2026
AA- S&P Expected
Day of Sale: 02/06 BOARD OF TRUSTEES OF SOUTHERN WEEK OF 27,810 A3/A/ ILLINOIS UNIVERSITY CERTIFICATES 02/03 OF PARTICIPATION MGR: Raymond James & Associates, Chicago SERIAL: 2016-2030 TERM: 2034
Day of Sale: 02/04 INDIANA UNIVERSITY LEASE PURCHASE WEEK OF 21,355 Aaa/AA+/NR OBLIGATIONS SERIES 2014A THE 02/03 TRUSTEES OF INDIANA UNIVERSITY MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York GOOSE CREEK CONSOLIDATED WEEK OF 18,255 // INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT 02/03 UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS SERIES 2014A TEXAS MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas SERIAL: 2015-2030 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM REMARK: UL: Aa2/AA/AA
Day of Sale: 02/03 ARLINGTON INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 17,610 Aa1// DISTRICT UNLIMITED TAX SCHOOL 02/03 BUILDING BONDS TEXAS MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte SERIAL: 2016-2039 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM REMARK: UL: AA
Day of Sale: 02/05 DEL VALLE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 16,730 NR/AAA/NR DISTRICT 02/03 (TRAVIS COUNTY, TEXAS) UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS SERIES 2014 MGR: RBC Capital Markets, Dallas INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 02/05 MINNESOTA HOUSING FINANCE AGENCY WEEK OF 14,540 Aa2/AA/ STATE APPROPRIATION BONDS 02/03 (HOUSING INFRASTRUCTURE) 2014 SERIES A & B (NON AMT) MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 02/06 ALASKA MUNICIPAL BOND BANK WEEK OF 14,090 Aa2/NR/AA+ GENERAL OBLIGATION BONDS, 2014B 02/03 SERIES ONE (TAXABLE) MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York EAST LYCOMING SCHOOL DISTRICT WEEK OF 10,000 /AA/ LYCOMING COUNTY, PENNSYLVANIA 02/03 GENERAL OBLIGATION LT SERIES 2014A GENERAL OBLIGATION LT SERIES 2014B GENERAL OBLIBATION SERIES 2014C MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia SERIAL: 2014-2022
Day of Sale: 02/04 SIENNA PLANTATION MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 9,405 /BBB+/ DISTRICT #3 02/03 UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION REFUNDING SERIES 2014, TEXAS MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 02/06 PALMYRA AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,000 /AA-/ LEBANON COUNTY, PENNSYLVANIA 02/03 GENERAL OBLIGATION SERIES 2014 MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia SERIAL: 2014-2022
Day of Sale: 02/03 CULVER SCHOOL DISTRICT NO. 4 WEEK OF 8,800 A2/NR/ JEFFERSON COUNTY, OREGON 02/03 GENERAL OBLIGATION 2014 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2015-2029
Day of Sale: 02/06 BROWNSVILLE AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 8,755 // FAYETTE AND WASHINGTON COUNTIES 02/03 PENNSYLVANIA GENERAL OBLIGATION NOTES SERIES C OF 2014 BANK QUALIFIED MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 02/04 MICHIGAN STATE HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 7,720 NR/AA+/NR AUTHORITY 02/03 MULTIFAMILY HOUSING REVENUE BONDS SERIES 2014 (VILLAGE OF REDFORD COTTAGES PROJECT) MGR: RBC Capital Markets, Chicago LIBERTY PUBLIC SCHOOL DISTRICT #53 WEEK OF 6,825 // CLAY COUNTY, MISSOURI 02/03 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS SERIES 2014 MGR: George K. Baum & Company, Kansas City SERIAL: 2015-2024 REMARK: AA S&P Expected
Day of Sale: 02/03 COLUMBIA BOROUGH SCHOOL DISTRICT WEEK OF 6,805 /A+/ LANCASTER COUNTY, PENNSYLVANIA 02/03 GENERAL OBLIGATION, SERIES 2014 BANK QUALIFIED MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia SERIAL: 2014-2024
Day of Sale: 02/05 HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 6,200 // DISTRICT #359 02/03 UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION SERIES 2014, TEXAS BANK QUALIFIED MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 02/04 ABINGTON HEIGHTS SCHOOL DISTRICT WEEK OF 6,150 /AA/ LACKAWANNA COUNTY, PENNSYLVANIA 02/03 GENERAL OBLIGATION BONDS MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia SERIAL: 2014-2018 JEFFERSON COUNTY LIBRARY DISTRICT WEEK OF 6,025 /A+/ MISSOURI $3,390M SERIES 2014A 02/03 $2,635M SERIES 2014B MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 02/06 ILLINOIS HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 5,500 NR/AA+/NR AUTHORITY 02/03 MULTIFAMILY HOUSING REVENUE BONDS SERIES 2013A (COUNTRY VILLAGE I, II AND III PROJECT) MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 02/06 FORT BEND COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 5,400 // DISTRICT #121 02/03 UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION SERIES 2014, TEXAS BANK QUALIFIED MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 02/05 HARRIS - FORT BEND COUNTIES WEEK OF 4,350 /A/ MUNICIPAL UTILITY DISTRICT NO. 1 02/03 (A POLITICAL SUBDIVISION OF THE STATE OF TEXAS LOCATED WITHIN HARRIS AND FORT BEND COUNTIES) UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS SERIES 2014 MGR: BOSC, Inc., Richardson SERIAL: 2015-2025
Day of Sale: 02/04 HANCOCK PUBLIC SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 4,315 Aa2// 2014 REFUNDING BONDS 02/03 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis REMARK: QSBLF
Day of Sale: 02/05 HALE AREA SCHOOLS, COUNTIES OF WEEK OF 4,095 Aa2// IOSCO & OGEMAW, MICHIGAN 2014 02/03 REFUNDING BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis REMARK: QSBLF
Day of Sale: 02/06 VICTOR ELEMENTARY ESD COMMUNITY WEEK OF 2,040 NR/NR/ FACILITIES DISTRICT NO. 06-2 02/03 SPECIAL TAX 2014A, CALIFORNIA MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2014-2048
Day of Sale: 02/04 BOARD OF TRUSTEES OF SOUTHERN WEEK OF 1,565 A3/A/ ILLINOIS UNIVERSITY CERTIFICATES 02/03 OF PARTICIPATION TAXABLE MGR: Raymond James & Associates, Chicago SERIAL: 2015-2016
Day of Sale: 02/04
---------------------- Expected volume excluding daily issues: 3,690,177 (in 000's)
* Cliffside Capital-announces that Cal Lp has entered a funding facility with a Canadian Life Insurance Company
WASHINGTON, April 21 The U.S. Department of Justice threatened on Friday to cut off funding to California as well as eight cities and counties across the United States, escalating a Trump administration crackdown on so-called sanctuary cities that do not cooperate with federal immigration authorities.