UPDATE 1-Fund firm Henderson's assets cushioned by market gains in Q1
* Says Janus deal on track, to pay extra dividend (Adds details from statement, CEO comment)
Feb 7 - IN ORDER TO ENSURE THAT WE HAVE TIME TO ENTER ALL NEW ISSUE INFORMATION, DALCOMP ASKS THAT FIRMS CALL US AT 212-404-8107 OR USE OUR FAX 212-404-8153 TO INFORM US UPCOMING ISSUES. WE WILL ADD ANY INFORMATION WE RECEIVE BY 2 P.M., EDT, ON THURSDAY AFTERNOON. PLEASE BE SURE TO INCLUDE THE ENTIRE MANAGEMENT GROUP. IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT THIS SERVICE, PLEASE CALL DALCOMP AT 212-404-8107. ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH -------------------- ---- --------- ----------------- STATE OF NEW YORK MORTGAGE AGENCY WEEK OF 179,080 Aa1// HOMEOWNER MORTGAGE REVENUE BONDS 02/10 CONSISTING OF: $18,255M* SERIES 181 (NON-AMT) $25,385M* SERIES 192 (NON-AMT) $59,945M* SERIES 183 (AMT) $55,495M* SERIES 184 (FEDERALLY TAXABLE) MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York ALAMEDA COUNTY, CALIFORNIA WEEK OF 165,000 /AAA/AAA TRANSPORTATION COMMISSION SALES TAX 02/10 REVENUE MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York SERIAL: 2017-2022
Day of Sale: 02/11 CYPRESS-FAIRBANKS INDEPENDENT WEEK OF 117,365 Aaa/AAA/NR SCHOOL DISTRICT, TEXAS 02/10 VARIABLE RATE UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS, SERIES 2014B MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York REMARK: UNDERLYING RATING: AA2/AA- THE METROPOLITAN WATER DISTRICT OF WEEK OF 97,730 Aa1/AAA/AA+ SOUTHERN CALIFORNIA 02/10 WATER REVENUE REFUNDING BONDS 2014 SERIES A MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
Day of Sale: 02/12 REGENTS OF THE UNIVERSITY OF WEEK OF 90,855 Aaa/AAA/ MICHIGAN 02/10 GENERAL REVENUE BONDS $81,635M SERIES 2014A (TAX-EXEMPT) $9,220M SERIES 2014B (TAXABLE) MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 02/12 FRANKLIN COUNTY, OHIO WEEK OF 85,235 Aaa/AAA/ VARIOUS PURPOSE LIMITED TAX 02/10 REFUNDING BONDS, SERIES 2014 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis REMARK: (ENHANCED) CITY OF ROUND ROCK, TEXAS WEEK OF 66,410 Aa1/AA+/ GENERAL OBLIGATION BONDS, 02/10 SERIES 2014 MGR: FirstSouthwest, Dallas SERIAL: 2019-2039 CITY OF MYRTLE BEACH,SOUTH CAROLINA WEEK OF 61,805 A1/AA-/ LIMITED OBLIGATION BONDS 02/10 (HOSPITALITY FEE PLEDGE) CONSISTING OF: $17,375M TAXABLE $44,430M TAX-EXEMPT MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte REMARK: TAXABLE DUE: 2016-2034 AND 2036
TAX EXEMPT DUE: 20155-2024 AND 2039
Day of Sale: 02/12 CITY OF MINNEAPOLIS, MINNESOTA WEEK OF 61,170 // TAXABLE GENERAL OBLIGATION BONDS 02/10 (DOWNTOWN EAST PROJECT) MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte SERIAL: 2017-2029 TERM: 2034, 2044
Day of Sale: 02/12 COLUMBIA SCHOOL DISTRICT, MISSOURI WEEK OF 50,000 Aa1// GENERAL OBLIGATION BONDS 2014 02/10 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2015-2034
Day of Sale: 02/10 MINNESOTA HOUSING FINANCE AGENCY WEEK OF 50,000 Aa1/AA+/NR RESIDENTIAL HOUSING FINANCE BONDS 02/10 2014 SERIES A (NON-AMT) MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 02/12 SEGUIN INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 44,495 Aaa/AAA/ (A POLITICAL SUBDIVISION OF THE 02/10 STATE OF TEXAS LOCATED IN GUADALUPE COUNTY, TEXAS) UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS SERIES 2014) MGR: FTN Financial Capital Markets, Memphis SERIAL: 2024-2044 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM REMARK: Aa3/AA-
Day of Sale: 02/12 MANAGEMENT GROUP:
Robert W. Baird & Co., Inc. - Milwaukee
FirstSouthwest - Dallas
RBC Capital Markets - Dallas CYPRESS-FAIRBANKS INDEPENDENT WEEK OF 41,960 Aaa/AAA/ SCHOOL DISTRICT, TEXAS 02/10 UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas SERIAL: 2015-2032 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM REMARK: UNDERLYING RATING: AA2/AA-
Day of Sale: 02/12 CANTON LOCAL SCHOOL DISTRICT, OHIO WEEK OF 36,600 // SCHOOL FACILITIES CONSTRUCTION AND 02/10 IMPROVEMENT BONDS, SERIES 2014 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis REMARK: RATED: TBD
Day of Sale: 02/12 THE METROPOLITAN WATER DISTRICT OF WEEK OF 36,330 Aa1/AAA/AA+ SOUTH CALIFORNIA 02/10 WATER REVENUE REFUNDING BONDS (TERM MODE) 2014 SERIES C-1, C-2 AND C-3 MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
Day of Sale: 02/12 NORTH EAST INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 33,975 // DISTRICT, TEXAS 02/10 UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas SERIAL: 2015-2024 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM REMARK: U/L AA1 Moody's
U/L AA- S&P
Day of Sale: 02/12 MINERAL WELLS INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 25,000 // DISTRICT, TEXAS 02/10 UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas SERIAL: 2029-2044 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM REMARK: U/L A1 Moody's
Day of Sale: 02/10 CREIGHTON ELEMENTARY SCHOOL WEEK OF 22,000 A1// DISTRICT NO. 14 OF MARICOPA COUNTY 02/10 ARIZONA SCHOOL IMPROVEMENT BONDS PROJECT OF 2009, SERIES B (2014) MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 02/10 BIRDVILLE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 20,305 // DISTRICT, TEXAS 02/10 UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas SERIAL: 2014-2016 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM REMARK: U/L AA S&P
U/L AA+ Fitch
Day of Sale: 02/11 AZLE INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 20,000 Aaa//AAA TEXAS 02/10 UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas SERIAL: 2023-2039 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM REMARK: UNDERLYING RATING: AA3/AA-
Day of Sale: 02/13 MORENO VALLEY, CALIFORNIA WEEK OF 16,945 NR/A-/ UNIFIED SCHOOL DISTRICT 02/10 CERTIFICATE OF PARTICIPATION REFUNDING SERIES 2014 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2015-2027
Day of Sale: 02/13 MADISON COUNTY, ILLINOIS WEEK OF 15,860 /BBB+/ COMMUNITY UNIT SCHOOL DISTRICT #7 02/10 (EDWARDSVILLE) SCHOOL BONDS CONSISTING OF: $4,860M SERIES A - REFUNDING BONDS $9,000M SERIES B - TAXABLE BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 02/10 SUCCESSOR AGENCY TO THE WEEK OF 14,035 /A/ REDEVELOPMENT AGENCY OF THE 02/10 CITY OF LAYFAYETTE, CALIFORNIA MGR: Jefferies LLC, New York
Day of Sale: 02/11 BERGEN COUNTY, NEW JERSEY WEEK OF 12,690 Aaa// IMPROVEMENT AUTHORITY 02/10 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS ***********TAXABLE************* MGR: Raymond James & Associates, Chicago SERIAL: 2014-2018
Day of Sale: 02/11 THE METROPOLITAN WATER DISTRICT OF WEEK OF 11,690 Aa1/AAA/AA+ SOUTHERN CALIFORNIA 02/10 WATER REVENUE REFUNDING BONDS, 2014 SERIES B *******FEDERALLY TAXABLE******* MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York CITY OF ROUND ROCK, TEXAS WEEK OF 11,065 Aa1/AA+/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS, 02/10 SERIES 2014 MGR: FirstSouthwest, Dallas SERIAL: 2014-2021 NORTH POCONO SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,995 /A+/ LACKAWANNA COUNTY, PENNSYLVANIA 02/10 GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES OF 2014 MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia SERIAL: 2014-2028 INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 02/13 OXFORD AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,500 /AA/ CHESTER COUNTY, PENNSYLVANIA 02/10 GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES OF 201 MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia SERIAL: 2015-2022 REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 02/12 SAND CREEK METROPOLITAN DISTRICT WEEK OF 9,445 // (IN THE CITY OF AURORA AND CITY AND 02/10 COUNTY OF DENVER, COLORADO) CONSISTING OF: $6,040M GENERAL OBLIGATION LIMITED TAX REFUNDING BONDS, SERIES 2014A $3,405M GENERAL OBLIGATION LIMITED TAX IMPROVEMENT BONDS, SERIES 2014B MGR: RBC Capital Markets, Dallas REMARK: NR/AA-(MAC)/NR
Day of Sale: 02/10 MOFFAT COUNTY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,425 Aa2/NR/NR RE: NO 1 02/10 IN MOFFAT COUNTY, COLORADO GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS, SERIES 2014 MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 02/13 UTAH CHARTER SCHOOL WEEK OF 9,000 /AA/ FINANCE AUTHORITY 02/10 2782 SOUTH CORPORATE PARK DRIVE LLC (MONTICELLO ACADEMY) CHARTER SCHOOLS MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York SERIAL: 2015-2033 TERM: 2037 REMARK: Underlying Rating: /BBB-/
Day of Sale: 02/12 PENN MANOR SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,000 /AA/ LANCASTER COUNTY, PENNSYLVANIA 02/10 GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES OF 2014 MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia SERIAL: 2015-2024 REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 02/11 KANSAS CITY, KANSAS WEEK OF 8,275 NR/AA/ COMMUNITY COLLEGE 02/10 CERTIFICATES OF PARTICIPATION MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2015-2029
Day of Sale: 02/12 MICHIGAN STATE HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 7,860 NR/AA+/NR AUTHORITY 02/10 MULTIFAMILY HOUSING REVENUE BONDS, SERIES 2014 (VILLAGE OF REDFORD COTTAGES PROJECT) MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 02/12 HOPEWELL TOWNSHIP WEEK OF 5,540 /AA/ BEAVER COUNTY, PENNSYLVANIA 02/10 GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES A & B OF 2014 MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia SERIAL: 2014-2024 REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 02/10 YOUGH SCHOOL DISTRICT, PENNSYLVANIA WEEK OF 5,500 // GENERAL OBLIGATION BONDS 02/10 ************BANK QUALIFIED********* MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken SERIAL: 2014-2033 INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
Day of Sale: 02/11 PHOENIX ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 5,400 /AA-/ NO. 1, ARIZONA 02/10 MARICOPA COUNTY, SCHOOL IMPROVEMENT BONDS, PROJECT OF 2010, SERIES B -2014 **********BANK QUALIFIED********** MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver SERIAL: 2019-2022
Day of Sale: 02/11 PALOS VERDES PENINSULA, CALIFORNIA WEEK OF 5,000 // UNIFIED SCHOOL DISTRICT 02/10 GENERAL OBLIGATION REFUNDING SERIES 2014B MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 02/13 FERNDALE PUBLIC SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 4,325 /AA-/ OAKLAND COUNTY, 2014 REFUNDING BOND 02/10 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis REMARK: (QSBLF)
Day of Sale: 02/11 COMMUNITY DEVELOPMENT WEEK OF 4,250 Aa2/NR/AA+ ADMINISTRATION 02/10 MARYLAND DEPARTMENT OF HOUSING AND COMMUNITY DEVELOPMENT HOUSING REVENUE BONDS SERIES 2014A (NON-AMT) MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York BABYLON UNION FREE SCHOOL DISTRICT WEEK OF 3,110 // NEW YORK 02/10 MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York SERIAL: 2014-2025 PLANTATION MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 2,825 A3// DISTRICT, TEXAS 02/10 MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas FRANKLIN COUNTY, KANSAS WEEK OF 2,400 NR/A+/ PUBLIC BUILDING COMMISSION 02/10 LEASE REVENUE BONDS, 2014B MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2019-2029
Day of Sale: 02/11 CITY OF SAN JUAN, TEXAS WEEK OF 2,240 // (HIDALGO COUNTY) 02/10 COMBINATION TAX AND LIMITED PLEDGE REVENUE CERTIFICATES OF OBLIGATION, SERIES 2014 MGR: RBC Capital Markets, Dallas REMARK: NR/AA-(MAC)/NR
Day of Sale: 02/11 DOUGLAS, MOULTRIE & COLE COUNTIES, WEEK OF 2,100 // ILLINOIS 02/10 COMMUNITY UNIT SCHOOL DISTRICT #305 (ARTHUR) ALTERNATE REVENUE SOURCE MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis REMARK: RATED: TBD FRANKLIN COUNTY, KANSAS WEEK OF 2,000 NR/A+/ PUBLIC BUILDING COMMISSION LEASE 02/10 REVENUE BONDS, 2014A MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2019-2029
Day of Sale: 02/11 STAFFORD, KANSAS WEEK OF 1,925 NR/NR/ ELECTRIC & WATER UTILITY SYSTEM 02/10 REVENUE BONDS, SERIES 2014 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 02/10 MEDINAH PARK DISTRICT, ILLINOIS WEEK OF 1,870 // GENERAL OBLIGATION LIMITED TAX 02/10 PARK BONDS **************BANK QUALIFIED******* MGR: Raymond James & Associates, Chicago
Day of Sale: 02/12 CHENEY, KANSAS WEEK OF 1,555 NR/AA-/ GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 02/10 2014 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2014-2026
Day of Sale: 02/13 HARVEY COUNTY PUBLIC BUILDING WEEK OF 1,478 // COMMISSION, KANSAS 02/10 REVENUE BONDS COMMUNITY AIRPORT HANGAR PROJECT) CONSISTING OF: $1,330M SERIES A - SUBJECT TO AMT $ 148M SERIES B - TAXABLE MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 02/12
---------------------- Expected volume excluding daily issues: 1,511,618 (in 000's)
* Says Janus deal on track, to pay extra dividend (Adds details from statement, CEO comment)
LONDON, April 19 The British parliament was expected on Wednesday to formally approve Prime Minister Theresa May's plan to hold an early election on June 8 she hopes will deliver a stronger personal mandate as she embarks on Brexit talks.