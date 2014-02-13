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ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH
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METROPOLITAN TRANSPORTATION WEEK OF 400,000 A2//A
AUTHORITY TRANSPORTATION REVENUE 02/17
BONDS SERIES 2014A
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
STATE OF LOUISIANA STATE HIGHWAY WEEK OF 201,000 Aa3/AA-/AA-
IMPROVEMENT REVENUE 02/17
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2015-2034
Day of Sale: 02/19
GEORGIA HOUSING & FINANCE AUTHORITY WEEK OF 156,000 //
SINGLE FAMILY MORTGAGE 02/17
$120MM TAX EXEMPT
35MM - AMT
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
REMARK: Tax Exempt: 14-25,28,29,34,38,44,44
PAC; AMT: 14-24, 26
ROP: 2/18
Day of Sale: 02/19
JEA BULK POWER SUPPLY SYSTEM WEEK OF 75,000 Aa2/AA-/AA
REVENUE BONDS 02/17
SCHERER 4 PROJECT ISSUE,
MGR: Jefferies LLC, New York
REMARK: ROP: 2/19
IOP: 2/20
Day of Sale: 02/20
ALACHUA COUNTY, FLORIDA HEALTH WEEK OF 71,515 NR/NR/BB
FACILITIES AUTHORITY HEALTH 02/17
FACILITIES REVENUE BONDS SERIES
2014 EAST RIDGE RETIREMENT VILLAGE
MGR: Ziegler, Chicago
Day of Sale: 02/20
STOCKTON UNIFIED SCHOOL DISTRCT WEEK OF 65,000 //
GENERAL OBLIGATION, CALIFORNIA 02/17
MGR: De La Rosa & Co., Los Angeles
SERIAL: 2014-2042
Day of Sale: 02/19
RHODE ISLAND CLEAN WATER FINANCE WEEK OF 54,065 //
AGENCY WATER POLLUTION CONTROL 02/17
REVOLVING FUND REVENUE BONDS
SERIES 2014A (POOLED LOAN ISSUE)
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 02/20
METROPOLITAN PARK & RECREATION WEEK OF 52,480 A1/A+/
DISTRICT, MISSOURI 02/17
SALES TAX APPROPRIATION BONDS
(GATEWAY ARCH PROJECT)
THE GREAT RIVERS GREENWAY DISTRICT
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 02/19
BELL COUNTY WATER CONTROL AND WEEK OF 50,235 A2//
IMPROVEMENT WATER SYSTEM REVENUE 02/17
TEXAS
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2020-2039
Day of Sale: 02/18
PHARR-SAN JUAN-ALAMO INDEPENDENT WEEK OF 47,600 //
SCHOOL DISTRICT 02/17
(A POLITICAL SUBDIVISION OF THE
STATE OF TEXAS LOCATED IN HIDALGO
COUNTY, TEXAS)
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2014
MGR: Estrada Hinojosa & Company, Dallas
FOREST GROVE CAMPUS, OREGON WEEK OF 37,295 Baa2/BBB/
IMPROVEMENT REFUNDING REVENUE 02/17
PACIFIC
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2026-2044
Day of Sale: 02/19
STATE OF WISCONSIN WEEK OF 33,045 Aa3/AA-/AA-
MASTER LEASE CERTIFICATES OF 02/17
PARTICIPTION OF 2014
SERIES A
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
SERIAL: 2014-2023
REMARK: KROLL: AA-
Day of Sale: 02/19
COLUMBIA SCHOOL DISTRICT, MICHIGAN WEEK OF 30,625 /AA-/
2014 SCHOOL BUILDING & SITE 02/17
COUNTIES OF JACKSON, LENAWEE,
WASHTENAW & HILLSDALE
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: QSBLF
Day of Sale: 02/19
COMMUNITY COLLEGE DISTRICT #514 WEEK OF 23,540 //
(ILLINOIS CENTRAL COLLEGE) 02/17
COUNTIES OF PEORIA, TAZEWELL,
WOODFORD, MARSHALL, MCLEAN, BUREAU,
LOGAN, LIVINGSTON, MASON & STARK
GENERAL OBLIGATION COMMUNITY
COLLEGE BONDS
SERIES 2014
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 02/19
COLORADO HIGH PERFORMANCE WEEK OF 20,000 NR/NR/BBB-
TRANSPORTATION ENTERPRISE 02/17 / /EXP
U.S. 35 AND I-25 MANAGED LANES
SENIOR REVENUE BONDS 2014
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
Day of Sale: 02/20
CLEVELAND HEIGHTS-UNIVERSITY WEEK OF 20,000 Aa3//
HEIGHTS CITY SCHOOL DISTRICT, OHIO 02/17
CERTIFICATES OF PARTICIPATION
SERIES 2014
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 02/20
MARTINEZ UNIFIED SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 17,000 Aa2/AA/
CALIFORNIA 02/17
GENERAL OBLIGATION 2010
ELECTION SERIES 2014B
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2019-2029
Day of Sale: 02/19
RIVERSIDE SCHOOL DISTRICT WEEK OF 16,165 A2//
LACKAWANNA COUNTY, PENNSYLVANIA 02/17
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES OF 2014
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2014-2025
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
Day of Sale: 02/20
CITY OF MOORPARK WEEK OF 13,000 //
COMMUNITY FACILITIES DISTRICT 02/17
NO. 2004-1 (MOORPARK HIGHLANDS)
SPECIAL TAX REFUNDING BONDS
MGR: Jefferies LLC, New York
THE BERGEN COUNTY IMPROVEMENT WEEK OF 11,165 Aaa//
AUTHORITY 02/17
(BERGEN COUNTY, NEW JERSEY)
GOVERNMENTAL LOAN REVENUE BONDS
SERIES 2014
(BERGEN COUNTY GUARANTEED)
(BOROUGH OF EAST RUTHERFORD
REFUNDING PROJECT)
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 02/18
ST. CLAIR COUNTY, ILLINOIS WEEK OF 10,595 //
(BELLEVILLE) TOWNSHIP HIGH SCHOOL 02/17
DISTRICT #201
REFUNDING SCHOOL BONDS
$3,430M - SERIES A - TAXABLE
$7,190M - SERIES B - TAX-EXEMPT
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 02/18
NORTH POCONO SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,880 /AA-/
LACKAWANNA COUNTY, PENNSYLVANIA 02/17
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES OF 2014 BANK QUALIFIED
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2015-2028
INSURANCE: MUNICIPAL ASSURANCE CORP
Day of Sale: 02/19
BRYAN CITY SCHOOL DISTRICT, OHIO WEEK OF 9,800 Aa3//
SCHOOL IMPROVEMENT BONDS 02/17
SERIES 2014B
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 02/19
LAGRANGE COUNTY, INDIANA WEEK OF 9,500 NR/A/
REGIONAL UTILITY DISTRICT REVENUE 02/17
SEWAGE WORKS
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2037
Day of Sale: 02/19
WARWICK SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,195 /AA-/
LANCASTER COUNTY, PENNSYLVANIA 02/17
GENERAL OBLIGATION BONDS SERIES
OF 2014 BANK QUALIFIED
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2015-2023
Day of Sale: 02/18
LAKE COUNTY, ILLINOIS (GURNEE) WEEK OF 8,260 /AA+/
SCHOOL DISTRICT #56 02/17
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 2014
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 02/20
LANCASTER COUNTY PENNSYLVANIA WEEK OF 8,215 /AA/
GENERAL OBLIGATION BONDS 02/17
SERIES OF 2014 BANK QUALIFIED
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2014-2023
Day of Sale: 02/19
DOUGLAS COUNTY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 7,900 Aa1/NR/NR
#0066 IN THE STATE OF NEBRASKA 02/17
(WESTSIDE COMMUNITY SCHOOLS)
LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
REFUNDING BONDS, SERIES 2014
BANK QUALIFIED
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 02/19
MORGAN COUNTY SCHOOL DISTRCT RE-3 WEEK OF 7,180 Aa2/NR/NR
(MORGAN COUNTY, COLORADO) 02/17
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES 2014 BANK QUALIFIED
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 02/19
LITTLE ELM INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 5,015 /AAA/AAA
DISTRICT, TEXAS 02/17
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2014
***********BANK QUALIFIED********
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2014-2037
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: CABS DUE IN 2034
Day of Sale: 02/18
RAYFORD ROAD MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 4,680 /A-/
DISTRICT, TEXAS 02/17
MGR: BOSC, Inc., Richardson
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 02/19
LITTLE ELM INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 4,610 /AAA/
DISTRICT, TEXAS 02/17
MAINTENANCE TAX NOTES, SERIES 2014
**************BANK QUALIFIED*******
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2015-2033
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 02/18
HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 4,085 A3//
DISTRICT #150 02/17
TEXAS
MGR: BOSC, Inc., Richardson
Day of Sale: 02/19
FORT BEND COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 3,765 NR/BBB/NR
DISTRICT #142 TEXAS 02/17
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 02/20
ROMULUS CENTRAL SCHOOL DISTRICT WEEK OF 3,690 /A/
(NEW YORK) 02/17
SCHOOL DISTRICT REFUNDING BONDS
2014
MGR: RBC Capital Markets, New York
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 02/20
ARKADELPHIA, ARKNASAS WEEK OF 3,200 NR//
CAPITAL IMPROVEMENT REFUDNING AND 02/17
IMPROVMENT REVENUE SERIES 2014
MGR: Stephens Inc., Little Rock
SERIAL: 2016-2044
Day of Sale: 02/18
HOLLAND PATENT COMMUNITY SCHOOL WEEK OF 3,165 //
DISTRICT, NEW YORK 02/17
BANK QUALIFIED
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2014-2021
WESTFIELD WASHINGTON, INDIANA WEEK OF 3,000 A/A-/
SCHOOLS 02/17 EXP/EXP/
FIRST MORTGAGE BONDS OF 2014
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
REMARK: NON BQ
Day of Sale: 02/19
MARTINEZ UNIFIED SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 3,000 Aa2/AA/
CALIFORNIA 02/17
GENERAL OBLIGATION 2010 ELECTION,
SERIES 2014A
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2018
Day of Sale: 02/19
FOREST GROVE CAMPUS, OREGON WEEK OF 2,540 Baa2/BBB/
IMPROVEMENT REVENUE PACIFIC 02/17
UNIVERSITY
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
TERM: 2026
Day of Sale: 02/19
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Expected volume excluding daily issues: 1,516,005 (in 000's)