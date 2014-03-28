March 28 - IN ORDER TO ENSURE THAT WE HAVE TIME TO ENTER ALL NEW ISSUE INFORMATION,
DALCOMP ASKS THAT FIRMS CALL US AT 212-404-8107 OR USE OUR FAX 212-404-8153 TO
INFORM US UPCOMING ISSUES. WE WILL ADD ANY INFORMATION WE RECEIVE BY 2 P.M.,
EDT, ON THURSDAY AFTERNOON. PLEASE BE SURE TO INCLUDE THE ENTIRE MANAGEMENT
GROUP.
IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT THIS SERVICE, PLEASE CALL DALCOMP AT
212-404-8107.
ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH
-------------------- ---- --------- -----------------
REGENTS OF THE UNIVERSITY OF WEEK OF 559,490 Aa2/AA/
CALIFORNIA 03/31
GENERAL REVENUE
TAX EXEMPT SERIES
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
SERIAL: 2017-2034 TERM: 2044, 2049
REMARK: ROP: 4/2/14
Day of Sale: 04/03
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF WEEK OF 408,750 Aa2/AA/
CALIFORNIA GENERAL REVENUE BONDS 03/31
2014 SERIES AN (TAXABLE)
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
REMARK: JOINT BOOKRUNNERS: Wells Fargo
IOI: 4/2
Day of Sale: 04/03
BOARD OF REGENTS OF THE UNIVERSITY WEEK OF 270,000 Aaa/AAA/AAA
OF TEXAS SYSTEM 03/31
REVENUE FINANCING SYSTEM
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2015-2036 TERM: 2042, 2044
Day of Sale: 04/01
SAN DIEGO UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 261,105 Aa3/AA-/
(DEDICATED UNLIMITED AD VALOREM 03/31
PROPERTY TAX BONDS) 2014 GENERAL
BONDS (ELECTION OF 2008, SER F & G)
2014 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS SERIES R-3
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
REMARK: ROP: 3/31
Day of Sale: 04/01
SAN JOSE-EVERGREEN COMMUNITY WEEK OF 250,655 Aa1/AA/
COLLEGE DISTRICT 03/31
(SANTA CLARA COUNTY, CALIFORNIA)
GENERAL OBLIGATION BONDS AND
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 04/01
KAREGNONDI WATER AUTHORITY WEEK OF 220,500 A2/A?
COUNTIES OF GENESEE, LAPEER AND 03/31
SANILAC, STATE OF MICHIGAN
WATER SUPPLY SYSTEM BONDS
(KAREGNONDI WATER PIPELINE)
SERIES 2014A
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
LOUISIANA LOCAL GOVERNMENT WEEK OF 209,025 A1/A?
ENVIRONMENTAL FACILITIES AND 03/31
COMMUNITY DEVELOPMENT AUTHORITY
SUBORDINATE LIEN REVENUE BONDS
(EAST BATON ROUGE SEWERAGE
COMMISSION PROJECTS)
SERIES 2014A
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY WEEK OF 99,950 Aa2//AA
EDUCATIONAL BUILDING CORPORATION 03/31
REVENUE BONDS, SERIES 2014A
(NEW FACILITIES AND REFINANCING
PROJECT) TAXABLE REVENUE BONDS
SERIES 2014B (NEW FACILITIES
PROJECT)
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
MESA UNIFIED SCHOOL DISTRICT NO. 4 WEEK OF 95,000 Aa2/AA-/
OF MARICOPA COUNTY, ARIZONA 03/31
$50MM SCHOOL IMPROVEMENT BONDS
PROJECT OF 2012
SERIES B (2014)
$45MM REFUNDING BONDS, SERIES 2014
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 04/01
BOARD OF REGENTS OF THE UNIVERSITY WEEK OF 85,455 /AA-/AA
OF OKLAHOMA GENERAL REVENUE 03/31
REFUNDING BONDS SERIES 2014C
MGR: RBC Capital Markets, New York
REMARK: ROP: 4/2
Day of Sale: 04/03
TOWN OF OYSTER BAY NASSAU COUNTY WEEK OF 81,715 /AA/
NEW YORK PUBLIC IMPROVEMENT 03/31
REFUNDING (SERIAL) BONDS 2014
SERIES A & B
MGR: RBC Capital Markets, New York
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
Day of Sale: 04/01
COUNTY OF HAMILTON, OHIO WEEK OF 80,175 A3/A-/NR
HOSPITAL FACILITIES REVENUE BONDS 03/31
SERIES 2014 (UC HEALTH)
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 04/02
SAN JUAN UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 45,000 Aa2//
CALIFORNIA 03/31 EXP/ /
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
REFUNDING
MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
SERIAL: 2014-2030
Day of Sale: 04/01
SOUTH CENTRAL CONNECTICUT WEEK OF 44,125 //
REGIONAL WATER AUTHORITY 03/31
WATER SYSTEM REVENUE REFUNDING
BONDS TWENTY-NINTH SERIES
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 04/01
CITY OF TORRANCE CERTIFICATES OF WEEK OF 40,000 /AA/
PARTICIPATION (REFUNDING AND 03/31
CAPITAL PROJECTS, SERIES 2014)
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
CITY OF EL PASO COMBINATION TAX WEEK OF 40,000 NAF/AA/AA
AND AIRPORT REVENUE CERTIFICATES OF 03/31
OBLIGATION, TEXAS
"TAXABLE"
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
REMARK: Structure TBA
Day of Sale: 04/02
MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE WEEK OF 35,485 Aa1/AA
AGENCY 03/31
SPECIAL OBLIGATION BONDS
(COMMONWEALTH CONTRACT ASSISTANCE)
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 03/31
Day of Sale: 04/01
MONROE COUNTY, NEW YORK WEEK OF 34,215 //
INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION 03/31
MONROE COMMUNITY COLLEGE
ASSOCIATION INC. PROJECT
$31,410M TAX-EXEMPT REVENUE
REFUNDING BONDS, SERIES 2014A
$ 2,805M TAXABLE REVENUE BONDS
SERIES 2014B
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 04/02
NORTH LAKE TAHOE PUBLIC FINANCING WEEK OF 30,625 NR/AA/
AUTHORITY, CALIFORNIA 03/31
2014 REFUNDING LEASE REVENUE BONDS
(2006 AND 2007 LEASE REFINANCING)
(PLACER COUNTY, CALIFORNIA)
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2014-2027
Day of Sale: 04/01
GREATER CLEVELAND REGIONAL TRANSIT WEEK OF 29,240 Aa2/AAA/
AUTHORITY 03/31
CAPITAL IMPROVEMENT REFUNDING BONDS
SERIES 2014A & 2014B
TAXABLE & TAX-EXEMPT
MGR: PNC Capital Markets, Pittsburgh
SERIAL: 2014-2025
AVONDALE SCHOOL DISTRICT, MICHIGAN WEEK OF 28,660 Aa2//
OAKLAND COUNTY, 2014 TAXABLE 03/31
REFUNDING BONDS,
SERIES 2014 A
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: (QSBLF
Day of Sale: 04/03
PENN HILLS, PENNSYLVANIA WEEK OF 23,345 Baa1/AA/
SCHOOL DISTRICT GENERAL OBLIGATION 03/31
BONDS SERIES 2014
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2022
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
Day of Sale: 04/02
CENTRAL OREGON COMMUNITY COLLEGE WEEK OF 22,000 /AA-/
FULL FAITH CREDIT HOUSING 03/31
CERTIFICATE OF PARTICIPATION
SERIES 2014
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2044
Day of Sale: 04/02
PASADENA AREA COMMUNITY COLLEGE WEEK OF 20,000 Aa2/AA
DISTRICT 03/31
(LOS ANGELES COUNTY, CALIFORNIA)
2014 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS
SERIES A (TAX-EXEMPT)
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 04/02
NORWALK-LA MIRADA, CALIFORNIA WEEK OF 16,100 Aa3/A
UNIFIED SCHOOL DISTRICT 03/31
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 2014B TAXABLE
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 04/03
CERTIFICATES OF PARTICIPATION WEEK OF 15,000 Aa2/NR/NR
SERIES 2014 03/31
DOUGLAS COUNTY SCHOOL DISTRICT
NUMBER RE1, DOUGLAS AND ELBERT
COUNTIES, COLORADO
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 04/01
NORTON CITY SCHOOL DISTRICT, OHIO WEEK OF 13,000 //
SCHOOL IMPROVEMENT BONDS, 03/31
SERIES 2014A
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: RATED: TBD
FLORIDA CAPITAL TRUST AGENCY WEEK OF 11,550 NR/NR/
SENIOR HOUSING COMMUNITY REVENUE 03/31
INSPIRED LIVING AT PALM BAY
SERIES 2014
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2039-2049
Day of Sale: 04/02
JOINT SCHOOL DISTRICT NO. 331 WEEK OF 10,705 Aaa/NR/NR
MINIDOKA, CASSIA, JEROME, AND 03/31
LINCOLN COUNTIES, STATE OF IDAHO
$1,980,000 GENERAL OBLIGATION
REFUNDING BONDS, SERIES 2014A
(TAXABLE)
$8,725,000 GENERAL OBLIGATION
REFUNDING BONDS, SERIES 2014B
(TAX-EXEMPT)
IDAHO SALES TAX GUARANTY AND CREDIT
ENHANCEMENT PROGRAM
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
COMMUNITY UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,860 Aa2//
NO. 308 (OSWEGO) KENDALL, KANE AND 03/31
WILL COUNTY, ILLINOIS
GENERAL OBLIGATION REFUNDING SCHOOL
BONDS, SERIES 2014
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Raymond James & Associates, Chicago
TERM: 2015, 2030
Day of Sale: 04/02
ALEDO INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,330 //AAA
TEXAS 03/31
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2014
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2014-2033
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: Underlying Rating AA
Bank Qualified
Day of Sale: 04/01
PELL CITY, ALABAMA WEEK OF 9,210 /AA-/
GENERAL OBLIGATION WARRANTS 03/31
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Atlanta
SERIAL: 2023-2041
Day of Sale: 04/01
GALENA PARK INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 9,065 /AAA/AAA
DISTRICT, TEXAS BANK QUALIFIED 03/31
MGR: BOSC, Inc., Richardson
SERIAL: 2014-2033
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
BELTON INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 8,615 /AAA/
BANK QUALIFIED, TEXAS 03/31
MGR: BOSC, Inc., Richardson
SERIAL: 2015-2026
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
MARCELLUS CENTRAL SCHOOL DISTRICT WEEK OF 6,255 NR/AA-/
NEW YORK 03/31
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2015-2035
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 04/01
PALISADES SCHOOL DISTRICT WEEK OF 5,480 /AA/
BUCKS COUNTY, PENNSYLVANIA 03/31
GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES
OF 2014
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2015-2029
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 04/02
PELL CITY, ALABAMA WEEK OF 4,045 /AA-/
GENERAL OBLIGATION WARRANTS 03/31
*********TAXABLE**********
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Atlanta
SERIAL: 2028-2041
Day of Sale: 04/01
IDAHO BOND BANK AUTHORITY WEEK OF 3,615 Aa1//
REVENUE BONDS SERIES 2014B-2 03/31
(FEDERALLY TAXABLE)
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2030
Day of Sale: 04/03
WOFFORD COLLEGE, SOUTH CAROLINA WEEK OF 3,410 /A-/
EDUCATION FACILITIES AUTHORITY 03/31
REVENUE
"REMARKETING"
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
REMARK: Tender 4-1-2017
Day of Sale: 03/31
JOHNSONBURG AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 2,755 //
(ELK COUNTY, PENNSYLVANIA) 03/31
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES OF 2014
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 04/03
EDISON TOWNSHIP BOARD OF EDUCATION WEEK OF 2,700 NR/AA-/
NEW JERSEY 03/31
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2015-2019
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 04/03
MAPLE HEIGHTS CITY SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 2,411 NR/NR/
OHIO 03/31
ENERGY CONSERVATION NOTES,
SERIES 2014
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 04/01
GILMER INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 2,255 /A
TEXAS 03/31
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2014
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2015-2032
Day of Sale: 04/01
IDAHO BOND BANK AUTHORITY WEEK OF 2,245 Aa1//
REVENUE BONDS SERIES 2014B-1 03/31
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2034
Day of Sale: 04/03
ARLINGTON ELEMENTARY SCHOOL WEEK OF 2,000 /A-/
DISTRICT NO. 47 OF MARICOPA COUNTY, 03/31
ARIZONA
SCHOOL IMPROVEMENT BONDS, PROJECT
OF 2013, SERIES A (2014)
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
SERIAL: 2016-2024
Day of Sale: 04/02
CAMDEN COUNTY, MISSOURI WEEK OF 1,665 /AA-/
NEIGHBORHOOD IMPROVEMENT DISTRICT 03/31
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 2014
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2024
Day of Sale: 04/01
TRINITY AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 815 //
(WASHINGTON COUNTY, PENNSYLVANIA) 03/31
TAXABLE GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES OF 2014
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
----------------------
Expected volume excluding daily issues: 3,166,601 (in 000's)