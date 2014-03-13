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ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH
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STATE OF WISCONSIN TRANSPORTATION WEEK OF 393,610 //
REVENUE BONDS AND REVENUE REFUNDING 03/17
BONDS
2014 SERIES 1 & 2015 SERIES 1
MGR: Jefferies LLC, New York
REMARK: EXPECTED RATINGS Aa2/AA+/AA+
KROLL: APPLIED FOR
Day of Sale: 03/20
CLARK COUNTY, NEVADA WEEK OF 293,100 A1/A+/
AIRPORT SYSTEM SUBORDINATE LIEN 03/17
REVENUE BONDS (NON-AMT & AMT)
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 03/18
CITY OF HOLLAND WEEK OF 160,000 Aa3/AA/
OTTAWA AND ALLEGAN COUNTIES 03/17
STATE OF MICHIGAN
ELECTRIC UTILITY SYSTEM REVENUE
BONDS
SERIES 2014A
MGR: Jefferies LLC, New York
REMARK: ROP: 3/18
Day of Sale: 03/19
SAN BERNARDINO COUNTY WEEK OF 120,000 Aa2/AAA/AA+
TRANSPORTATION AUTHORITY 03/17
SALES TAX REVENUE LIMITED TAX
CALIFORNIA
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2017-2034 TERM: 2040
REMARK: ROP: TUESDAY
Day of Sale: 03/18
WESTCHESTER COUNTY LOCAL WEEK OF 110,000 /BB+/
DEVELOPMENT CORPORATION 03/17
PACE UNIVERSITY REVENUE BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 03/19
STATE OF CONNECTICUT HEALTH & WEEK OF 92,000 A2/A/A
EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY 03/17
REVENUE HARTFORD HEALTHCARE
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2025-2034 TERM: 2043
Day of Sale: 03/19
RICHLAND COUNTY, SOUTH CAROLINA WEEK OF 71,705 Baa3/BBB/
ENVIRONMENTAL IMPROVEMENT REVENUE 03/17
REFUNDING BONDS, 2014 SERIES A
MGR: U.S. Bancorp Investments Inc., New York
TERM: 2023
Day of Sale: 03/18
COUNTY OF HENRICO, VIRGINIA WEEK OF 67,295 Aa1/AAA/AAA
WATER AND SEWER REVENUE BONDS 03/17
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Atlanta
SERIAL: 2015-2044
Day of Sale: 03/20
THE SCHOOL BOARD OF ORANGE COUNTY, WEEK OF 65,830 Aa2/NR/AA
FLORIDA 03/17
CERTIFICATES OF PARTICIPATION,
SERIES 2014A
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
NORFOLK, VIRGINIA WEEK OF 63,830 /AA+/AA+
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 03/17
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 03/18
CITY OF PORT ST. LUCIE,FLORIDA WEEK OF 63,215 Aa3/AA-/
$33,490M GENERAL OBLIGATION BONDS 03/17
SERIES 2014
$29,725 GENERAL OBLIGATION
REFUNDING BONDS SERIES 2014
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 03/18
BOT UNIVERSITY OF NORTHERN WEEK OF 51,535 Aa2/AA-/
COLORADO 03/17
INSTITUTIONAL ENTERPRISE REVENUE
REFUNDING
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2016-2035 TERM: 2014
REMARK: COLORADO STATE INTERCEPT PROGRAM
UNDERLYING RATING A1/A
Day of Sale: 03/18
SPRINGFIELD, ILLINOIS WEEK OF 46,035 A1//
SCHOOL DISTRICT NO. 186 03/17
LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
BONDS
MGR: Mesirow Financial Inc., New York
REMARK: (BAM INSURED)
CITY OF WESTLAKE, OHIO WEEK OF 44,940 Aa1/AA+/
SPECIAL OBLIGATION/NON-TAX REVENUE 03/17
BONDS, SERIES 2014
MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
SERIAL: 2018-2033 TERM: 2037, 2041, 2044
REMARK: (MOODY'S CONFIRMED/S&P EXPECTED)
Day of Sale: 03/18
STATE PUBLIC SCHOOL BUILDING WEEK OF 43,205 /AA/
AUTHORITY (COMMONWEALTH OF 03/17
PENNSYLVANIA) COLLEGE REVENUE BONDS
(NORTHAMPTON COUNTY AREA COMMUNITY
COLLEGE PROJECT) SERIES A & B 2014
MGR: RBC Capital Markets, New York
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
Day of Sale: 03/19
CENTER GROVE MULTI-FACILITY SCHOOL WEEK OF 38,555 //
BUILDING CORPORATION 03/17
AD VALOREM PROPERTY TAX
FIRST MORTGAGE BONDS
2014, SERIES A, B, C
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
SERIAL: 2018-2034
Day of Sale: 03/19
MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE WEEK OF 37,830 Aa1/AA+/
AGENCY 03/17
SPECIAL OBLIGATION BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 3/19
Day of Sale: 03/20
RHODE ISLAND STUDENT LOAN AUTHORITY WEEK OF 34,750 /A+/A
STUDENT LOAN PROGRAM REVENUE BONDS 03/17
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 03/20
MATANUSKA-SUSTINA BOROUGH ALASKA WEEK OF 29,330 /AA+/AA
GENERAL OBLIGATION SCHOOL BONDS 03/17
2014 SERIES B
MGR: RBC Capital Markets, New York
REMARK: ROP: 3/19
Day of Sale: 03/20
ARLINGTON HIGHER EDUCATION FINANCE WEEK OF 28,420 NR/BB/NR
CORPORATION 03/17
EDUCATION REVENUE BONDS
CONSISTING OF:
$26,845M SERIES 2014A
$ 1,575M SERIES 2014B (TAXABLE)
MGR: BB&T Capital Markets a division of BB&T Securities, Richmond
REMARK: 2014A TERM BONDS DUE: 2024; 2034
AND 2044
SERIES 2014 B (TAXABLE) TERM BOND
DUE 2020
Day of Sale: 03/20
CERTIFICATES OF PARTICIPATION, WEEK OF 27,345 /A+/
SERIES 2014A 03/17
EVIDENCING THE PROPORTIONAL
INTERESTS OF THE REGISTERED OWNERS
THEREOF IN LEASE PAYMENTS TO BE
MADE BY
ANOKA-HENNEPIN INDEPENDENT SCHOOL
DISTRICT NO. 11 ANOKA, MINNESOTA
MGR: BMO Capital Markets GKST, Inc., Chicago
SERIAL: 2016-2025
Day of Sale: 03/19
ARIZONA POWER AUTHORITY WEEK OF 26,695 Aa2/AA/NR
POWER RESOURCE REVENUE BONDS, 03/17
2014 SERIES
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
CITY OF DECATUR, MACON COUNTY, WEEK OF 23,445 A1/A/
ILLINOIS 03/17
GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Chicago
SERIAL: 2015-2034
Day of Sale: 03/19
SCHOOL DISTRICT #1 IN THE CITY AND WEEK OF 21,400 Aa2/AA-/AA+
COUNTY OF DENVER, COLORADO 03/17 EXP/EXP/
GENERAL OBLIGATION SERIES 2014A
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
SERIAL: 2015-2034
MEMPHIS CENTER CITY REVENUE FINANCE WEEK OF 18,115 Aa3/AA-/
CORPORATION, TENNESSEE 03/17
SPORTS FACILITY REVENUE BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Chicago
SERIAL: 2015-2031
Day of Sale: 03/18
COMPTON COMMUNITY COLLEGE DISTRICT WEEK OF 17,750 /AA/
2014 GENERAL OBLIGATION REFUNDING 03/17
BONDS (LOS ANGELES COUNTY,
CALIFORNIA)
MGR: RBC Capital Markets, New York
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
Day of Sale: 03/18
CITY OF FLAGSTAFF, ARIZONA WEEK OF 16,900 Aa2/AA/
GENERAL OBLIGATION BONDS 03/17
SERIES 2014 A &B
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 03/20
KERSHAW COUNTY AND LEE COUNTY WEEK OF 16,585 //
REGIONAL WATER AUTHORITY, 03/17
SOUTH CAROLINA
WATER SYSTEM IMPROVEMENT REVENUE
BONDS, SERIES 2014A
MGR: Stephens Inc., Little Rock
TERM: 2029, 2034, 2039, 2044
REMARK: BAM INSURED NR/AA (A3/A+ UNDER)
Day of Sale: 03/18
CITY OF TEMPLE, TEXAS WEEK OF 16,225 /AA/
UTILITY SYSTEM REVENUE BONDS, 03/17
SERIES 2014 (TAXABLE)
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2015-2044
Day of Sale: 03/18
SADDLE MOUNTAIN USD #90 WEEK OF 15,000 /A-/
ARIZONA 03/17
SCHOOL IMPROVEMENT BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
SERIAL: 2015-2029
Day of Sale: 03/18
CITY OF MIDLOTHIAN, TEXAS WEEK OF 14,255 //
**********TAX-EXEMPT********8 03/17
MGR: BOSC, Inc., Richardson
SERIAL: 2014-2029
Day of Sale: 03/19
OREGON REDMOND FULL FAITH AND WEEK OF 14,075 //
CREDIT OBLIGATIONS 03/17
SERIES 2014A
CERTIFICATE OF PARTICIPATION
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 03/19
FLORIDA HOUSING FINANCE CORPORATION WEEK OF 14,000 NR/AA+/NR
MULTIFAMILY HOUSING REVENUE BONDS 03/17
2014 SERIES A (CASTLE WOODS
APARTMENTS)
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 03/20
STEAMBOAT SPRINGS SCHOOL DISTRICT WEEK OF 13,585 Aa2/NR/NR
NO. RE-2 ROUTT COUNTY COLORADO 03/17
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 2014A, 2014B (TAXABLE)
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 03/18
NANUET UNION FREE SCHOOL DISTRICT WEEK OF 12,755 Aa2/NR/
NEW YORK 03/17
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2014-2021
Day of Sale: 03/19
GREATER ARIZONA DEVELOPMENT WEEK OF 10,400 A1/A+/
AUTHORITY REVENUE REFUNDING BONDS 03/17
SERIES 2014 A
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 03/19
EAST ALLEGHENY, PENNSYLVANIA WEEK OF 10,000 //
SCHOOL DISTRICT GENERAL OBLIGATION 03/17
REFUNDING BONDS SERIES 2014
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 03/19
DAUPHIN COUNTY, PENNSYLVANIA WEEK OF 10,000 /AA/
GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES 03/17
OF 2014
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2014-2023
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 03/19
MADISON COUNTY, ILLINOIS WEEK OF 9,500 /AA-/
ROXANA COMMUNITY UNIT SCHOOL 03/17
DISTRICT #1, GENERAL OBLIGATION
SCHOOL BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 03/20
INTERSTATE 49/HIGHWAY 291 WEEK OF 9,350 NR/NR/
INTERCHANGE PROJECT - HARRISONVILLE 03/17
MISSOURI
TRANSPORTATION SALES TAX REVENUE
BONDS, SERIES 2014
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 03/17
ELMIRA CITY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 8,590 NR/UR/
NEW YORK 03/17
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2014-2024
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 03/18
CLEBURNE INDEPENDENT SCHOOL DAILY 8,572 Aaa/AAA/NR
DISTRICT (JOHNSON COUNTY, TEXAS)
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIESJ 2014 BANK QUALIFIED
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
OREGON REDMOND FULL FAITH AND WEEK OF 6,625 //
CREDIT OBLIGATIONS 03/17
SERIES 2014B
CERTIFICATE OF PARTICIPATION
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 03/19
CITY OF RENO, NEVADA 2002 SAD NO 4 WEEK OF 6,500 //
SOMERSETT PARKWAY LOCAL IMPROVEMENT 03/17
REFUNDING BONDS, SERIES 2014
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 03/20
MONTGOMERY COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 6,480 NR/AA-/NR
DISTRICT NO. 83 (A POLITICAL 03/17
SUBDIVISION OF THE STATE OF TEXAS
LOCATED WITHIN MONTGOMERY COUNTY,
TEXAS) UNLIMITED TAX REFUNDING
BONDS, SERIES 2014 BANK QUALIFIED
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
INSURANCE: MUNICIPAL ASSURANCE CORP
Day of Sale: 03/18
BERKS-MONTGOMERY MUNICIPAL WEEK OF 6,000 /AA-/
AUTHORITY, PENNSYLVANIA 03/17
SEWER REVENUE BONDS
SERIES OF 2014
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2014-2033
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 03/18
COUNTY OF SANTA CRUZ, CALIFORNIA WEEK OF 6,000 //
2014 REFUNDING CERTIFICATES OF 03/17
PARTICIPATION BANK QUALIFIED
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 03/20
KENOSHA, WISCONSIN WEEK OF 5,520 Aa2/AA/
TAXABLE GENERAL OBLIGATION 03/17
PROMISSORY NOTES SERIES 2014A
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2023
Day of Sale: 03/17
MEMPHIS CENTER CITY REVENUE FINANCE WEEK OF 5,300 Aa3/AA-/
CORPORATION, TENNESSEE 03/17
TAXABLE SPORTS FACILITY REVENUE
BONDS (STADIUM PROJECT)
**********TAXABLE**********
MGR: Raymond James & Associates, Chicago
SERIAL: 2015-2023 TERM: 2031
Day of Sale: 03/18
PLAINFIELD, CONNECTICUT WEEK OF 5,210 Aa3//
GENERAL OBLIGATION SERIES 2014A 03/17
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2033
Day of Sale: 03/19
DUBOIS AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 5,010 //
CLEARFIELD AND JEFFERSON COUNTIES, 03/17
PENNSYLVANIA
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2014
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 03/20
PLAINFIELD, CONNECTICUT WEEK OF 4,790 Aa3//
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 03/17
SERIES 2014B
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 03/19
BECKVILLE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 4,355 /AAA/
DISTRICT, TEXAS 03/17
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
**********BANK QUALIFIED*********
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2015-2018
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UNDERLYING RATING AA-
Day of Sale: 03/19
CITY OF SEA ISLE CITY WEEK OF 4,345 //
CAPE MAY COUNTY, NEW JERSEY 03/17
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES 2014
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 03/20
KERSHAW COUNTY AND LEE COUNTY WEEK OF 3,865 //
REGIONAL WATER AUTHORITY 03/17
SOUTH CAROLINA
WATER SYSTEM REFUNDING BONDS,
TAXABLE, SERIES 2014B
MGR: Stephens Inc., Little Rock
REMARK: BAM INSURED NR/AA (A3/A+ UNDER)
Day of Sale: 03/18
MONTGOMERY COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 3,850 //
DISTRICT #89 03/17
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 03/17
DELHI UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 3,000 /SP-1+/
2014 GENERAL OBLIGATION BONDS 03/17
ANTICIPATION NOTES, CALIFORNIA
BANK QUALIFIED
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 03/19
WAYNESVILLE, MISSOURI WEEK OF 2,130 /A/
CERTIFICATES OF PARTICIPATION BONDS 03/17
SERIES 2014
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 03/18
SCHENECTADY COUNTY, NEW YORK WEEK OF 2,070 Aa1/NR/
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2014-2019
Day of Sale: 03/19
BUTLER TECHNICAL ENERGY WEEK OF 1,935 //
CONSERVATION BONDS, OHIO 03/17
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2014-2028
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 03/20
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Expected volume excluding daily issues: 2,264,140 (in 000's)