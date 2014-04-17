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* Japanese companies are major investors in the UK (Adds quotes and detail)
April 17 - IN ORDER TO ENSURE THAT WE HAVE TIME TO ENTER ALL NEW ISSUE INFORMATION, DALCOMP ASKS THAT FIRMS CALL US AT 212-404-8107 OR USE OUR FAX 212-404-8153 TO INFORM US UPCOMING ISSUES. WE WILL ADD ANY INFORMATION WE RECEIVE BY 2 P.M., EDT, ON THURSDAY AFTERNOON. PLEASE BE SURE TO INCLUDE THE ENTIRE MANAGEMENT GROUP. IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT THIS SERVICE, PLEASE CALL DALCOMP AT 212-404-8107. ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH -------------------- ---- --------- ----------------- STATE OF ILLINOIS WEEK OF 750,000 A3/A-/A- GENERAL OBLIGATION BONDS 04/21 / /EXP MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York SERIAL: 2015-2039
Day of Sale: 04/24 TEXAS PUBLIC FINANCE AUTHORITY WEEK OF 700,205 Aaa/AAA/AAA UNEMPLOYMENT COMPENSATION 04/21 OBLIGATION ASSESSMENT REVENUE REFUNDING BONDS MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 04/24 NEW JERSEY ECONOMIC DEVELOPMENT WEEK OF 632,000 A1/A/A+ AUTHORITY 04/21 SCHOOL FACILITIES CONSTRUCTION REFUNDNG BONDS (FEDERALLY TAXABLE) MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 04/23 NEW JERSEY ECONOMIC DEVELOPMENT WEEK OF 527,000 A1/A/A+ AUTHORITY 04/21 SCHOOL FACILITIES CONSTRUCTION REFUNDING BONDS MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 04/23 OHIO WATER DEVELOPMENT AUTHORITY WEEK OF 339,560 Aaa/AAA/ WATER POLLUTION CONTROL LOAN FUND 04/21 EXP/EXP/ REVENUE BONDS SERIES 2014 MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York HEALTH AND EDUCATIONAL FACILITIES WEEK OF 232,875 NR/A+/AA- AUTHORITY OF THE STATE OF MISSOURI 04/21 HEALTH FACILITIES REVENUE BONDS SSM HEALTH CARE SERIES 2014A MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
Day of Sale: 04/23 PENNSYLVANIA TURNPIKE COMMISSION WEEK OF 209,809 // SERIES 2014A MOTOR LICENSE FUND 04/21 ENHANCED TURNPIKE SUBORDINATE SPECIAL REVENUE BONDS SERIES A 2014 MOTOR LICENSE FUND ENHANCED TURNPIKE SUBORDINATE SPECIAL REVENUE BONDS, SERIES A OF 2014 MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York REMARK: SUBORDINATE: A3/A-/A-
MLF- ENHANCED A1//AA PALM BEACH COUNTY HEALTH FACILITIES WEEK OF 189,695 NR/NR/ AUTHORITY (THE SINAI RESIDENCES AT 04/21 BOCA RATON) MGR: Herbert J. Sims & Co., Inc., Westport TENNESSEE HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 150,000 Aa1/AA+/ AGENCY 04/21 RESIDENTIAL FINANCE PROGRAM BONDS (NON-AMT AND AMT) MGR: Raymond James & Associates, Chicago
Day of Sale: 04/23 NEW YORK CITY HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 146,035 // CORPORATION MULTI FAMILY HOUSING 04/21 REVENUE BONDS $96,035M 2014 SERIES B-1 FIXED RATE (FEDERALLY TAXABLE) $50,000M SERIES B-2 (INDEX FLOATING RATE) FEDERALLY TAXABLE MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York REMARK: B-1: Aa2/AA
B-2: Aa2/AA THE POLLUTION CONTROL FINANCING WEEK OF 118,865 Baa3/BBB/ AUTHORITY OF SALEM COUNTY 04/21 NEW JERSEY POLLUTION CONTROL REVENUE REFUNDING BONDS (CHAMBERS PROJECT) SERIES 2014A (AMT) AND TAXABLE POLLUTION CONTROL REVENUE BONDS SERIES 2014B MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York CITY OF LUBBOCK, TEXAS WEEK OF 110,095 Aa2/AA+/AA+ GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 04/21 AND TAX AND WATERWORKS SYSTEM SURPLUS REVENUE CERTIFICATES OF OBLIGATION MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas SERIAL: 2014-2034
Day of Sale: 04/23 ILLINOIS HEALTH FACILITIES WEEK OF 110,000 Aa2/AA/ AUTHORITY REVENUE BONDS 04/21 ADVOCATE HEALTH CARE NETWORK MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York TERM: 2015
Day of Sale: 04/23 GEORGETOWN UNIVERSITY WEEK OF 100,000 A3/A-/NR TAXABLE FIXED RATE BONDS 04/21 SERIES 2014 MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York MIDTOWN MIAMI COMMUNITY DEVELOPMENT WEEK OF 97,000 NR/NR/NR DISTRICT SPECIAL ASSESSMENT AND 04/21 REVENUE REFUNDING-PARKING GARAGE PROJECT/INFRASTRUCTURE PROJECT) MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 04/22 LAMAR CONSOLIDATED INDEPENDENT WEEK OF 90,000 // SCHOOL DISTRICT, TEXAS 04/21 VARIABLE RATE, SERIES A **************TAX-EXEMPT*********** MGR: BOSC, Inc., Richardson REMARK: STRUCTURE: TBD
Day of Sale: 04/22 MESQUITE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 82,390 /AAA/AAA DISTRICT, TEXAS 04/21 UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas SERIAL: 2014-2039 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM REMARK: UNDERLYING RATINGS: AA/AA+
Day of Sale: 04/22 NORTHSIDE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 80,000 Aa1//AA+ DISTRICT, TEXAS 04/21 VARIABLE RATE SCHOOL BUILDING BONDS SERIES 2014 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis STATE OF RHODE ISLAND AND WEEK OF 79,450 // PROVIDENCE PLANTATIONS 04/21 GENERAL OBLIGATION BONDS CONSOLIDATED CAPITAL DEVELOPMENT LOAN OF 2014, REFUNDING SERIES A MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 04/24 DENVER HEALTH & HOSPITAL AUTHORITY WEEK OF 73,000 NR/BBB/BBB+ HEALTHCARE REVENUE BONDS 2014A 04/21 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 04/23 ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY OF WEEK OF 70,000 A2/A-/NR YORK COUNTY, VIRGINIA POLLUTION 04/21 CONTROL REFUNDING REVENUE BONDS (VIRGINIA ELECTRIC AND POWER COMPANY PROJECT) SERIES 2009A NON AMT MGR: Barclays Capital Inc., New York REMARK: Mandatory Tender 5/16/2019
Day of Sale: 04/24 THE POLLUTION CONTROL FINANCE WEEK OF 66,795 Ba1/BBB-/ AUTHORITY OF GLOUCESTER COUNTY 04/21 NEW JERSEY POLLUTION CONTROL REVENUE REFUNDING BONDS (LOGAN PROJECT) SERIES 2014A (AMT) AND TAXABLE POLLUTION CONTROL REVENUE BONDS MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York WENATCHEE SCHOOL DISTRICT WEEK OF 66,500 Aa3// UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 04/21 WASHINGTON 2014 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2016-2033
Day of Sale: 04/22 CLARION COUNTY INDUSTRIAL WEEK OF 61,350 // DEVELOPMENT AUTHORITY, PENNSYLVANIA 04/21 STUDENT HOUSING REVENUE BONDS (CLARION UNIVERSITY STUDENT HOUSING) MGR: Raymond James & Associates, Chicago TERM: 2016, 2029, 2034, 2044 REMARK: BAA3/MIG-2
Day of Sale: 04/23 ARIZONA BOARD OF REGENTS WEEK OF 61,000 A1/A+/ NORTHERN ARIZONA UNIVERSITY SYSTEM 04/21 REVENUE AND REFUNDING MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York SERIAL: 2015-2034 TERM: 2039, 2044
Day of Sale: 04/23 CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE WEEK OF 60,190 // AUTHORITY 04/21 (CARITAS AFFORDABLE HOUSING, INC. PROJECTS) CONSISTING OF: $47,645M MOBILE HOME PARK SENIOR REVENUE BONDS, SERIES 2014A $12,545M MOBILE HOME PARK SUBORDINATE REVENUE BONDS, SERIES 2014B MGR: Westhoff, Cone & Holmstedt, Walnut Creek
Day of Sale: 04/24 CITY OF LONG BEACH HARBOR, WEEK OF 60,000 /AA/AA CALIFORNIA 04/21 REVENUE REFUNDING BONDS CONSISTING OF: $39,000M AMT $21,000M TAX-EXEMPT MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York REMARK: AMT DUE: 2015-2017
TAX-EXEMPT DUE: 2017-2027
Day of Sale: 04/23 STATE OF OREGON WEEK OF 56,670 Aa1/AA+/AA+ GENERAL OBLIGATION BONDS 04/21 (TAX EXEMPT & TAXABLE) MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York REMARK: ROP: 04/22
Day of Sale: 04/23 NORTH CAROLINA HOUSING FINANCE WEEK OF 55,995 Aa2/AA/ AGENCY 04/21 HOME OWNERSHIP REVENUE REFUNDING BONDS, SERIES 35 (TAXABLE INTEREST) (1998 TRUST AGREEMENT) MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 04/24 CITY OF JASPER, ALABAMA WEEK OF 53,465 A2// GENERAL OBLIGATION WARRANTS 04/21 MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York SERIAL: 2015-2033 TERM: 2039, 2044
Day of Sale: 04/22 CITY OF AKRON, OHIO WEEK OF 50,000 /AA+/ REVENUE BONDS 04/21 MGR: PNC Capital Markets, Pittsburgh SERIAL: 2014-2033 FLORIDA HOUSING FINANCE WEEK OF 50,000 Aaa/NR/NR CORPORATION 04/21 HOMEOWNER MORTGAGE REVENUE BONDS (SPECIAL PROGRAM) 2014 SERIES B (NON-AMT) MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 04/23 NORTHSIDE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 45,000 Aaa//AAA DISTRICT, TEXAS 04/21 SCHOOL BUILDING BONDS, SERIES 2014 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis CITY OF HIGH POINT COMBINED WEEK OF 40,000 Aa2/AAA/AA+ ENTERPRISE REVENUE BONDS 04/21 NORTH CAROLINA MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte SERIAL: 2016-2034 TERM: 2039
Day of Sale: 04/23 NEW YORK CITY HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 37,305 Aa2/AA/ CORPORATION MULTI-FAMILY HOUSING 04/21 REVENUE BONDS 2014 SERIES A (FIXED RATE) 2013 SERIES F-1 (FIXED RATE) MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York ALASKA HOUSING FINANCE CORPORATION WEEK OF 30,075 NR/AA+/AA+ STATE CAPITAL PROJECT BONDS II 04/21 2014 SERIES B MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York FLORIDA HOUSING FINANCE WEEK OF 21,070 Aaa/NR/NR CORPORATION 04/21 HOMEOWNER MORTGAGE REVENUE BONDS (SPECIAL PROGRAM) 2014 SERIES A (FEDERALLY TAXABLE PASS-THROUGH) MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 04/23 MAINE MUNICIPAL BOND BANK WEEK OF 19,555 Aa2/AA+/ GENERAL BOND RESOLUTION 04/21 MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York REMARK: ROP: 04/21
Day of Sale: 04/22 NORTH DAKOTA RURAL WATER FINANCE WEEK OF 19,000 // CORPORATION 04/21 PUBLIC PROJECTS CONSTRUCTION NOTES SERIES B-3 MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis TERM: 2015 REMARK: RATING: MIG-1
Day of Sale: 04/23 THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT WEEK OF 18,125 /A-/ AUTHORITY OF THE COUNTY OF 04/21 MARICOPA, ARIZONA SENIOR LIVING FACILITIES REVENUE REFUNDING BONDS (CHRISTIAN CARE MESA II, INC. PROJECT) SERIES 2014A MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver SERIAL: 2015-2044
Day of Sale: 04/23 MARICOPA COUNTY INDUSTRIAL WEEK OF 18,125 /A-/ DEVELOPMENT AUTHORITY, ARIZONA 04/21 SENIOR LIVING FACILITIES REVENUE BONDS, (CHRISTIAN CARE MESA II) SERIES 2014 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 04/22 DENVER HEALTHCARE REVENUE BONDS WEEK OF 17,000 NR/BBB/BBB+ SERIES 2014B 04/21 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 04/23 SCHOOL DISTRICT NUMBER 101 WEEK OF 16,495 Aa1/NR/NR COOK COUNTY, ILLINOIS WESTERN 04/21 GENERAL OBLIGATION $4,900 LIMITED SCHOOL BONDS SERIES 2014A, 11,020M (ALTERNATIVE REVENUE SOURCE) SERIES 2014B, $575M (ALTERNATIVE REVENUE SOURCE) SERIES 2014C MGR: BMO Capital Markets GKST, Inc., Chicago
Day of Sale: 04/22 COATESVILLE PENNSYLVANIA SCHOOL WEEK OF 14,545 // DISTRICT GENERAL OBLIGATION 04/21 $9,440M TAX EXEMPT/$5,105M TAXABLE MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
Day of Sale: 04/22 THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT WEEK OF 13,500 // AUTHORITY OF KANSAS CITY, MISSOURI 04/21 SPECIAL OBLIGATION REFUNDING REVENUE BONDS (PLAZA LIBRARY PROJECT) SERIES 2014 MGR: George K. Baum & Company, Kansas City SERIAL: 2015-2024
Day of Sale: 04/22 WESTSIDE UNION SCHOOL DISTRICT WEEK OF 13,500 Aa3/AA-/ GENERAL OBLIGATION REAUTHORIZATION 04/21 2012 ELEC 2014A MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2020-2027
Day of Sale: 04/22 MORELAND SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 13,000 Aa3// CALIFORNIA 04/21 2014 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 04/22 COUNTY OF SANTA CRUZ, CALIFORNIA WEEK OF 12,600 A2/A+/ LEASE REVENUE BONDS, SERIES 2014 04/21 (PUBLIC FACILITIES PROJECT) MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 04/23 ARMADA AREA SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 11,670 /AA-/ COUNTIES OF MACOMB & ST. CLAIR, 04/21 2014 REFUNDING BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis REMARK: QSBLF CITY OF DANBURY, CONNECTICUT WEEK OF 11,455 Aa1/AA+/AAA GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 04/21 MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
Day of Sale: 04/22 HORIZON MUNICIPALITY UTILITY WEEK OF 9,920 A3// DISTRICT,TEXAS 04/21 UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES 2014 MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 04/23 MIDDLE BUCKS VO-TECH AUTHORITY, WEEK OF 9,900 // PENNSYLVANIA 04/21 REVENUE BONDS **********BANK QUALIFIED********** MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken SERIAL: 2015-2029
Day of Sale: 04/23 STREETSBORO CITY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,800 /AA-/ PORTAGE COUNTY, OHIO 04/21 GENERAL OBLIGATION (UNLIMITED TAX) SCHOOL IMPROVEMENT BONDS, (BANK QUALIFIED) SERIES OF 2014 MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia SERIAL: 2015-2032
Day of Sale: 04/24 NORTON CITY SCHOOL DISTRICT, OHIO WEEK OF 9,800 /AA/ SCHOOL IMPROVEMENT BONDS, 04/21 SERIES 2014B MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis CITY OF WESTERVILLE, OHIO WEEK OF 9,710 Aa1// REVENUE BONDS 04/21 MGR: PNC Capital Markets, Pittsburgh SERIAL: 2015-2033 LAKE SAINT LOUIS GENERAL OBLIGATION WEEK OF 8,510 // REFUNDING 2014 MISSOURI 04/21 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2016-2024
Day of Sale: 04/21 CITY OF IRWINDALE, CALIFORNIA WEEK OF 7,730 /A+/ SUCCESSOR AGENCY TO THE COMMUNITY 04/21 REDEVELOPMENT AGENCY 2014 TAX ALLOCATION REFUNDING PARITY BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 04/24 CITYY OF ALEXANDRIA, LOUISIANA WEEK OF 6,965 NR/AA/ SALES TAX REFUNDING BONDS, 04/21 SERIES 2014 MGR: Stephens Inc., Little Rock SERIAL: 2015-2023
Day of Sale: 04/23 NORTHERN YORK COUNTY SCHOOL WEEK OF 6,800 /AA-/ DISTRICT, YORK COUNTY, PENNSYLVANIA 04/21 GENERAL OBLIGATION BONDS (BANK QUALIFIED) SERIES OF 2014 MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia SERIAL: 2014-2025
Day of Sale: 04/24 PALESTINE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 6,420 // DISTRICT, TEXAS 04/21 QSCB MAINT TAX NOTES, SERIES 2014 *****TAXABLE***** MGR: FirstSouthwest, Dallas REMARK: BULLET MATURITY: 2029
Day of Sale: 04/21 CITY OF WESTERVILLE, OHIO WEEK OF 6,385 MIG 1// BOND ANTICIPATION NOTES 04/21 MGR: PNC Capital Markets, Pittsburgh REMARK: DUE: 4/30/15 BLOCK HOUSE MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 5,885 // DISTRICT, TEXAS 04/21 UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS *******BANK QUALIFIED******* MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas SERIAL: 2015-2027
Day of Sale: 04/22 COUNTY OF SAN BERNARDINO, WEEK OF 5,540 // CALIFORNIA 04/21 COMMUNITY FACILITIES DISTRICT NO. 2003-1 (CITRUS PLAZA) SPECIAL TAX REFUNDING BONDS, SERIES 2014 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 04/23 GALION CITY SCHOOL DISTRICT, OHIO WEEK OF 5,380 Aa2// GENERAL OBLIGATION (UNLIMITED TAX) 04/21 BONDS (BANK QUALIFIED) SERIES OF 2014 MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia SERIAL: 2014-2031
Day of Sale: 04/22 VICTOR ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 5,330 // GENERAL OBLIGATION REFUNDING 2014 04/21 CALIFORNIA MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 04/24 WESTSIDE UNION SCHOOL DISTRICT WEEK OF 5,000 Aa3/AA-/ GENERAL OBLIGATION REAUTHORIZATION 04/21 2014B CALIFORNIA MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2015-2019
Day of Sale: 04/22 CALIFORNIA STATEWIDE COMMUNITIES WEEK OF 5,000 NR/NR/NR DEVELOPMENT AUTHORITY 04/21 STATEWIDE COMMUNITY INFRASTRUCTURE PROGRAM REVENUE BONDS (SCIP), SERIES 2014A MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 04/22 CALIPATRIA UNIFIED SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 4,500 /A+/ CALIFORNIA 04/21 2014 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS (BANK QUALIFIED) MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 04/22 BOROUGH OF SEASIDE HEIGHTS, WEEK OF 4,300 // NEW JERSEY 04/21 MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
Day of Sale: 04/22 WEIMAR INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 3,790 A2//A+ TEXAS 04/21 (FAYETTE, LAVACA & COLORADO COUNTIES) REFUNDING BONDS, SERIES 2014 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis OELWEIN URBAN RENEWAL ,IOWA WEEK OF 3,500 A// GENERAL OBLIGATION CERTIFICATES OF 04/21 PARTICIPATION 2014 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2015-2033
Day of Sale: 04/22 HENRY & ROCK ISLAND COUNTIES, WEEK OF 3,400 /AA-/ ILLINOIS 04/21 COMMUNITY UNIFIED SCHOOL DISTRICT #223 (ORION) SCHOOL BONDS ALTERNATE REVENUE SOURCE MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis RICHMOND COMBINED WATER SEWER WEEK OF 3,300 /A/ REVENUE 2014 MISSOURI 04/21 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2015-2042
Day of Sale: 04/22 CITY OF IRWINDALE, CALIFORNIA WEEK OF 2,880 /A/ SUCCESSOR AGENCY TO THE COMMUNITY 04/21 REDEVELOPMENT AGENCY 2014 TAXABLE HOUSING TAX ALLOCATION REFUNDING PARITY BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 04/24 LONDONDERY SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 2,840 Aa2/NR/ NEW HAMPSHIRE 04/21 BANK QUALIFIED MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York SERIAL: 2014-2025
Day of Sale: 04/22 GOUVERNEUR CENTRAL SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 2,720 NR/A+/ NEW YORK 04/21 BAK QUALIFIED MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York SERIAL: 2015-2017
Day of Sale: 04/23 PENN YAN CENTRAL SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 2,340 UR/NR/ NEW YORK 04/21 BANK QUALIFIED MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York SERIAL: 2014-2019
Day of Sale: 04/24 ARCATA ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 2,225 /A+/ CALIFORNIA 04/21 GENERAL OBLIGATION BONDS ELECTION OF 2012, SERIES B MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 04/22 ALBA-GOLDEN INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 2,020 /AAA/ DISTRICT, TEXAS 04/21 UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS **********BANK QUALIFIED********** MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas SERIAL: 2015-2034 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM REMARK: UNDERLYING RATING: A+
Day of Sale: 04/22 PILOT POINT INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 1,875 // DISTRICT, TEXAS 04/21 UNLIMITED TAX REFUNDNG BONDS, SERIES 2014 **********BANK QUALIFIED********** MGR: FirstSouthwest, Dallas SERIAL: 2015-2022
Day of Sale: 04/24
---------------------- Expected volume excluding daily issues: 6,065,729 (in 000's)
* Japanese companies are major investors in the UK (Adds quotes and detail)
LONDON, April 29 Japanese Prime Minister Shinzo Abe said that if the United Kingdom left the European Union with an abrupt change of rules for businesses then it could cause confusion for international firms.