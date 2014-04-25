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CITY OF ROYAL OAK HOSPITAL,MICHIGAN WEEK OF 439,500 A1/A/
FINANCE AUTHORITY 04/28
HOSPITAL REVENUE REFUNDING BONDS
(WILLIAM BEAUMONT HOSPITAL
OBLIGATED GROUP)
SERIES 2014D
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
CALIFORNIA EDUCATIONAL FACILITIES WEEK OF 290,000 Aaa/AAA/AAA
AUTHORITY 04/28 EXP/EXP/EXP
REVENUE BONDS,(STANFORD UNIVERSITY)
SERIES U-6 ; TAX EXEMPT
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
THE LELAND STANFORD JUNIOR WEEK OF 150,000 Aaa/AAA/AAA
UNIVERSITY, CALIFORNIA 04/28 EXP/EXP/EXP
TAXABLE BONDS, SERIES 2014
(CORPORATE CUSIP)
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
CALIFORNIA EDUCATIONAL FACILITIES WEEK OF 125,000 Aaa/AAA/AAA
AUTHORITY, CALIFORNIA 04/28
REVENUE BONDS (STANFORD UNIVERSITY)
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
Day of Sale: 05/01
NORTH EAST INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 123,000 Aa1/AA-/
DISTRICT, TEXAS 04/28
UNLIMITED TAX REFUNDING
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2015-2033
Day of Sale: 04/29
CITY OF NEWPORT NEWS, VIRGINIA WEEK OF 105,840 //
GENERAL OBLIGATION GENERAL 04/28
IMPROVEMENT & REFUNDING GENERAL
OBLIGATION WATER REFUNDING
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Atlanta
SERIAL: 2015-2034
Day of Sale: 04/29
CALIFORNIA HEALTH FACILITIES WEEK OF 100,000 Aa3/AA-/AA
FINANCING AUTHORITY 04/28
REVENUE BONDS
(LUCILE SALTER PACKARD CHILDREN'S
HOSPITAL AT STANFORD)
SERIES 2014A
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
ARLINGTON HIGHER EDUCATION FINANCE WEEK OF 83,090 /AAA/
CORPORATION EDUCATION REVENUE BONDS 04/28
(LIFESCHOOL OF DALLAS) SERIES 2014A
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 04/30
ARIZONA BOARD OF REGENTS WEEK OF 80,950 A1/AA-/
ARIZONA STATE UNIVERSITY 04/28
SPEED REVENUE BONDS
(STIMULUS PLAN FOR ECONOMIC AND
EDUCATIONAL DEVELOPMENT)
SERIES 2014
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
SAN MARCOS UNIFIED SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 73,000 Aa3/AA-/
CALIFORNIA 04/28
GENERAL OBLIGATION BONDS,
ELECTION OF 2010, SERIES C
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
REMARK: Fed/State Taxable
Day of Sale: 04/30
CITY OF LUBBOCK TEXAS TAX AND DAILY 62,840 Aa2/AA+/AA+
WATERWORKS SYSTEM SURPLUS REVENUE
CERTIFICATES OF OBLIGATION
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2015-2034
DUTCHESS COUNTY LOCAL DEVELOPMENT WEEK OF 56,820 A3/A-/
CORPORATION 04/28
HEALTH QUEST SYSTEMS INC. PROJECT
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 04/30
ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY OF WEEK OF 56,655 Baa1/BBB+/
THE CITY OF FREDERICKSBURG,VIRGINIA 04/28
MARY WASHINGTON HEALTHCARE
OBLIGATED GROUP
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 04/29
CARMEL, INDIANA WEEK OF 55,000 /AA+/
REDEVELOPMENT AUTHORITY RENTAL 04/28
REFUNDING BONDS SERIES 2014
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2026-2033
Day of Sale: 04/29
LAKEWOOD CITY SCHOOL DISTRICT, OHIO WEEK OF 49,950 Aa2/AA/
GENERAL OBLIGATION (UNLIMITED TAX) 04/28
SCHOOL FACILITIES IMPROVEMENT BONDS
SERIES 2014A
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 04/30
STATE OF OHIO (TREASURER OF STATE) WEEK OF 47,805 Aa2/AA/AA
CAPITAL FACILITIES LEASE 04/28
APPROPRIATION BONDS & REFUNDING
BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Chicago
SERIAL: 2015-2034
Day of Sale: 04/29
EAST HEMPFIELD WEEK OF 46,835 Baa3/BBB-/NR
INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY 04/28
REVENUE BONDS
(STUDENT SERVICES, INC. STUDENT
HOUSING PROJECT AT MILLERSVILLE
UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA)
SERIES 2014
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 04/30
CITY OF LUBBOCK, TEXAS GENERAL DAILY 44,845 Aa2/AA+/AA+
OBLIGATION REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2014-2026
RIVERSIDE, CALIFORNIA WEEK OF 43,950 Aa2/AA/
COMMUNITY COLLEGE DISTRICT 04/28
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 14B TAXABLE
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 05/01
TOLEDO-LUCAS COUNTY PORT AUTHORITY WEEK OF 39,320 Baa3/NR/NR
STUDENT HOUSING REVENUE BONDS, 04/28
SERIES 2014A
TAXABLE STUDENT HOUSING REVENUE
BONDS, SERIES 2014B
(CHF-TOLEDO, LLC - PROJECT AT THE
UNIVERSITY OF TOLEDO)
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 05/01
COUNTY OF BUTLER WEEK OF 38,370 //
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA 04/28
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2014
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 04/29
LOWER PAXTON TOWNSHIP, PENNSYLVANIA WEEK OF 31,000 Aa2//
GENERAL OBLIGATION BONDS 04/28
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2015-2044
Day of Sale: 04/30
RIVERSIDE, CALIFORNIA WEEK OF 28,610 //
COMMUNITY COLLEGE DISTRICT 04/28
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 14A TAX-EXEMPT
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 05/01
SCHOOL DISTRICT NO. 321 WEEK OF 25,305 //
MADISON COUNTY, STATE OF OHIO 04/28
GENERAL OBLIGATON REFUNDING BONDS
CONSISTING OF:
$ 5,310M IDAHO STATE SALES TAX
GUARANTY, SERIES 2014A
$19,995M IDAHO SALES TAX AND CREDIT
ENHANCEMENT GUARANTY, SERIES 2014B
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
REMARK: SERIES 2014 A RATING: AA1(A1)/NR/NR
SERIES 2014B RATING: AAA(A1)/NR/NR
PORT CLINTON CITY SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 24,500 /AA+/
OHIO 04/28
REFUNDING BONDS, SERIES 2014
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
KANSAS UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 18,235 /AA-/
NO.368 PAOLA GENERAL OBLIGATION 04/28
REFUNDING AND IMPROVEMENT BONDS
SERIES 2014
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2028
Day of Sale: 05/01
VAL VERDE UNIFIED SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 15,765 /SP-1+/
CALIFORNIA 04/28
2013-2014 TAX AND REVENUE
ANTICIPATION NOTES
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
REMARK: Fed/State Taxable
Day of Sale: 05/01
CITY OF SANTA ROSA, CALIFORNIA WEEK OF 15,395 /AA-/
WASTEWATER REVENUE BONDS 04/28
SERIES 2014A
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
REMARK: Fed/State Taxable
Day of Sale: 04/29
SUCCESSOR AGENCY TO DINUBA WEEK OF 14,815 Aa//
REDEVELOPMENT AGENCY, CALIFORNIA 04/28
TAX ALLOCATION REFUNDING BONDS
2014
MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
SERIAL: 2014-2023 TERM: 2028, 2034
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
REMARK: BBB+ underlying
Day of Sale: 04/30
EMMAUS GENERAL AUTHORITY (CAREER WEEK OF 14,020 /AA/
INSTITUTE OF TECHNOLOGY) 04/28
$9,995M SERIES A BANK QUALIFIED
$4,025M SERIES B FEDERALLY TAXABLE
PENNSYLVANIA
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
Day of Sale: 04/30
NOGALES MUNICIPAL DEVELOPMENT WEEK OF 11,180 /AA/
AUTHORITY, INC. 04/28
MUNICIPAL FACILITIES REVENUE
REFUNDING BONDS
SERIES 2014
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 05/01
WASHINGTON SOUTHWEST SUBURBAN SEWER WEEK OF 10,000 Aa2//
DISTRICT REVENUE REFUNDING BONDS 04/28
SERIES 2014A
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2034
Day of Sale: 05/01
NORTON CITY SCHOOL DISTRICT, OHIO WEEK OF 9,800 /AA/
SCHOOL IMPROVEMENT BONDS, 04/28
SERIES 2014 B
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
MARS AREA SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 9,770 //
(BUTLER COUNTY, PENNSYLVANIA) 04/28
$9,325,000*GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES A OF 2014 (BANK QUALIFIED);
$445,000* FEDERALLY TAXABLE GENERAL
OBLIGATION BONDS, SERIES B OF 2014
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
SUNNYSIDE, WASHINGTON WEEK OF 9,750 A1//
SCHOOL DISTRICT NO. 201 04/28
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
SERIES 2014A
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2026-2033
Day of Sale: 04/29
SOUDERTON AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,680 Aa2//
MONTGOMERY COUNTY, PENNSYLVANIA 04/28 EXP/ /
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2015-2023
Day of Sale: 04/29
HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 9,135 //
DISTRICT #367, TEXAS 04/28
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
REFUNDING
SERIES 2014; BANK QUALIFIED
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
REMARK: Moody's Underlying Rating A
Day of Sale: 05/01
CITY OF KAUFMAN, TEXAS WEEK OF 8,370 //
PASS-THROUGH TOLL REVENUE AND 04/28
LIMITED TAX BONDS
SERIES 2014
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
REMARK: Moody's Underlying Rating A1
Day of Sale: 04/28
CORNELL SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 8,000 //
PENNSYLVANIA 04/28
GENERAL OBLIGATION BONDS
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2015-2027
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
Day of Sale: 04/28
SUSQUEHANNA TOWNSHIP SCHOOL WEEK OF 7,810 Aa2//
DISTRICT 04/28
DAUPHIN COUNTY, PENNSYLVANIA
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2015-2028
Day of Sale: 04/28
TOWN OF WELLFLEET, MASSACHUSETTS WEEK OF 7,385 /AAA/
REFUNDING GENERAL OBLIGATION BONDS 04/28
REFUNDING SERIES 2014
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2027
Day of Sale: 05/01
BEAUMONT, CALIFORNIA UNIFIED SCHOOL WEEK OF 7,000 //
DISTRICT REFUNDING 04/28
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES 2014
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 04/29
TIMBERLANE UTILITY DISTRICT, TEXAS WEEK OF 7,000 //
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 04/28
REFUNDING
SERIES 2014; BANK QUALIFIED
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
REMARK: Moody's Underlying Rating A
Day of Sale: 04/29
SOUTH WINDSOR, CONNECTICUT WEEK OF 6,915 /AA+/
GENERAL OBLIGATION BONDS REFUNDING 04/28
SERIES 2014B
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2022
Day of Sale: 04/30
WAXAHACHIE EDUCATION FINANCE WEEK OF 6,515 /AAA/
CORPORATION TAXABLE EDUCATION 04/28
REVENUE BONDS (LIFESCHOOL OF
DALLAS) SERIES 2014Q
(QUALIFIED SCHOOL CONSTRUCTION
BONDS - DIRECT PAY)
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 04/30
FLORA, ILLINOIS, CLAY COUNTY WEEK OF 6,335 Baa1//
GENERAL OBLIGATION BONDS, 04/28
SERIES 2014A
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
CITY OF NEWPORT NEWS, VIRGINIA WEEK OF 6,175 //
GENERAL OBLIGATION GENERAL 04/28
IMPROVEMENT REFUNDING TAXABLE
SERIES 2014C TAXABLE
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Atlanta
SERIAL: 2016-2025
Day of Sale: 04/29
JUDSON INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 5,500 //
TEXAS 04/28
BANK QUALIFIED
MGR: BOSC, Inc., Richardson
Day of Sale: 04/29
HARRISON COUNTY WEEK OF 5,400 /A/
MUNICIPAL UTILITY DISRICT #151, 04/28
TEXAS
BANK QUALIFIED
MGR: BOSC, Inc., Richardson
SERIAL: 2015-2022
Day of Sale: 05/01
BURLINGTON, COLORADO WEEK OF 5,345 NR/BBB/NR
WATER DISTRICT WATER AND SEWER 04/28
SYSTEM REVENUE BONDS
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: George K. Baum & Company, Denver
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
Day of Sale: 04/30
MCFARLAND UNIFIED SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 5,300 /A+/
CALIFORNIA 04/28
2012 ELECTION GENERAL OBLIGATION
BONDS
2014 SERIES A
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
REMARK: Fed/State Taxable
Day of Sale: 05/01
KISKI VALLEY WATER POLLUTION WEEK OF 4,870 //
CONTROL AUTHORITY 04/28
ARMSTRONG AND WESTMORELAND COUNTIES
PENNSYLVANIA
SEWER REVENUE BONDS, SERIES OF 2014
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 04/30
ARNOLDS PARK, IOWA WEEK OF 4,355 A2//
GENERAL OBLIGATION CAPITAL LOAN 04/28
BONDS SERIES 2014A
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2033
Day of Sale: 05/01
SEASIDE HEIGHTS BOROUGH, NEW JERSEY WEEK OF 4,300 /AA/
TAX-EXEMPT & TAXABLES 04/28
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2014-2023
REMARK: Insured
Underlying Rating A+
Day of Sale: 04/30
THATCHER UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 3,800 A2//
NO. 4 OF GRAHAM COUNTY, ARIZONA 04/28
SCHOOL IMPROVEMENT BONDS
PROJECT OF 2012
SERIES B (2014)
MGR: RBC Capital Markets, New York
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 04/29
BRYAN CITY SCHOOL DISTRICT, OHIO WEEK OF 3,250 //
COUNTY OF WILLIAMS, CERTIFICATES 04/28
OF PARTICIPATION BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: RATED: TBD
SULPHUR SPRINGS, CALIFORNIA WEEK OF 2,500 //
UNION SCHOOL DISTRICT 04/28
OBLIGATION BONDS 2012 ELECTION
SERIES 2014A
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 05/30
ARNOLDS PARK, IOWA WEEK OF 2,175 A2//
GENERAL OBLIGATION CAPITAL LOAN 04/28
BONDS SERIES 2014B
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2027
Day of Sale: 05/01
ELLENSBURG, WASHINGTON WEEK OF 1,260 /AA/
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 04/28
REFUNDING BONDS SERIES 2014
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2022
Day of Sale: 04/30
CITY OF KAUFMAN, TEXAS WEEK OF 1,030 //
COMBINATION TAX AND LIMITED 04/28
CERTIFICATE OF OBLIGATION
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
REMARK: Moody;s Underyling Rating A1
Day of Sale: 04/28
WASHINGTON SOUTHWEST SUBURBAN SEWER WEEK OF 250 Aa2//
REVENUE REFUNDING BONDS 04/28
SERIES 2014B TAXABLE
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015
Day of Sale: 05/01
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Expected volume excluding daily issues: 2,382,885 (in 000's)