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ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH
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NEW JERSEY TURNPIKE AUTHORITY WEEK OF 1,000,000 A3/A+/A
TURNPIKE REVENUE BONDS 05/12
SERIES 2014A
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
Day of Sale: 05/13
PENNSYLVANIA TURNPIKE COMMISSION WEEK OF 514,000 A1/A+/A+
VARIABLE RATE TURNPIKE REVENUE BOND 05/12
SERIES B OF 2014
SERIES B-1
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2015-2021
REMARK: (SIFMA)
Day of Sale: 05/13
METROPOLITAN WASHINGTON AIRPORTS WEEK OF 450,000 Baa1/BBB+/NR
AUTHORITY 05/12
DULLES TOLL ROAD SECOND SENIOR
REVENUE REFUNDING BONDS
(DULLES METRORAIL AND CAPITAL
IMPROVEMENT PROJECTS)
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
THE CURATORS OF THE UNIVERSITY OF WEEK OF 289,135 Aa1/AA+/
MISSOURI 05/12
SYSTEM FACILITIES REVENUE BONDS
SERIES 2014A
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE WEEK OF 198,495 //
NEW YORK 05/12
SCHOOL DISTRICT REVENUE BOND
FINANCING PROGRAM REVENUE BONDS
CONSISTING OF:
153,655,000 SERIES A
6,680,000 SERIES B
28,995,000 SERIES C
9,165,000 SERIES D
MGR: RBC Capital Markets, New York
REMARK: RATINGS
Series A: S&P A+, Fitch A+
Series B: Moody's Aa3, Fitch A+
Series C: S&P AA, Fitch A+
Series D: Moody's Aa2, Fitch A+
Day of Sale: 05/13
UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS WEEK OF 157,955 Aa2/AA-/AA
BUILDING AUTHORITY REFUNDING 05/12
REVENUE BONDS, SENIOR SER 2014-4
(FEDERALLY TAXABLE)
MGR: Ramirez & Co., Inc., New York
Day of Sale: 05/13
JACKSONVILLE ELECTRIC AUTHORITY WEEK OF 153,400 Aa2/AA-/AA
ST. JOHNS RIVERS POWER PARK REVENUE 05/12
BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 05/13/2014
Day of Sale: 05/14
STATE OF OREGON WEEK OF 87,830 Aa2/NR/NR
HOUSING AND COMMUNITY SERVICES 05/12
DEPARTMENT
MORTGAGE REVENUE BONDS
(SINGLE-FAMILY MORTGAGE PROGRAM)
CONSISTING OF:
$57,710M 2014 SERIES A (NON-AMT)
$30,120M 2014 SERIES B (AMT)
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
NASSAU COUNTY LOCAL ECONOMIC WEEK OF 79,230 //BBB+
ASSISTANCE CORPORATION, NEW YORK 05/12
REVENUE BONDS, SERIES 2014
(CATHOLIC HEALTH SERVICES OF LONG
ISLAND OBLIGATED GROUP PROJECT)
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
DENTON INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 76,675 //
TEXAS 05/12
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
SERIES 2014-A
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
REMARK: NR/AAA(AA)EXP/AAA(AA) EXP - PSF
FORT BEND INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 68,500 //
DISTRICT UNLIMITED TAX REFUNDING 05/12
BONDS 2014
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2010-2014
Day of Sale: 05/14
CAMINO REAL REGIONAL MOBILITY WEEK OF 66,000 /AA-/
AUTHORITY 05/12
SENIOR LIEN VEHICLE REGISTRATION
FEE REVENUE BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 05/15
TWIN FALLS SCHOOL DISTRICT NO. 411, WEEK OF 60,350 Aa1//
IDAHO 05/12
GENERAL OBLIGATION BONDS, 2014A
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2026-2038
REMARK: STATE SCHOOL BOND GUARANTY PROGRAM
Day of Sale: 05/14
MERCER ISLAND SCHOOL DISTRICT WEEK OF 50,000 Aaa//
NO. 400, WASHINGTON 05/12
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
BONDS 2014
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2023-2029
Day of Sale: 05/15
NORTH DAKOTA HOUSING FINANCE WEEK OF 50,000 //
AGENCY 05/12
HOUSING FINANCE PROGRAM BONDS
HOME MORTGAGE FINANCE PROGRAM
2014 SERIES A (NON-AMT)
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 05/14
COUNTY OF DURHAM, NORTH CAROLINA WEEK OF 46,035 Aaa/AAA/
GENERAL OBLIGATION PUBLIC 05/12
IMPROVEMENT BONDS, SERIES 2014
(REFUNDING OF GENERAL OBLIGATION
PUBLIC IMPROVEMENT BOND
ANTICIPATION NOTE, SERIES 2011)
MGR: Rice Financial Products Company, New York.
Day of Sale: 05/14
MIDDLETOWN AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 37,763 /AA-/
DAUPHIN COUNTY, PENNSYLVANIA 05/12
CONSISTING OF:
$33,700,000 GENERAL OBLIGATION
BONDS, SERIES A OF 2014 &
$4,063,078.35 GENERAL OBLIGATION
BONDS, SERIES B OF 2014 (CAPITAL
APPRECIATION BONDS)
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2016-2033
Day of Sale: 05/14
FORT WAYNE COMMUNITY SCHOOL WEEK OF 35,200 /AA+/
BUILDING CORPORATION, INDIANA 05/12
UNLIMITED AD VALOREM PROPERTY TAX
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
SERIAL: 2017-2034
REMARK: A+ S&P Underlying Rating
Day of Sale: 05/13
TWIN FALLS SCHOOL DISTRICT NO. 411, WEEK OF 27,380 Aa1//
IDAHO 05/12
GENERAL OBLIGATION REFUNDING 2014C
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2017-2025
REMARK: STATE SCHOOL BOND GUARANTY PROGRAM
Day of Sale: 05/14
ST. LOUIS MUNICIPAL FINANCE WEEK OF 26,000 /A/
CORPORATION, MISSOURI 05/12
CITY PARKS LEASEHOLD IMPROVEMENT
DEDICATED REVENUE BONDS
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
SERIAL: 2015-2034 TERM: 2040, 2043
Day of Sale: 05/14
BLUE SPRINGS, MISSOURI WEEK OF 25,000 //
CERTIFICATES OF PARTICIPATION 05/12
PUBLIC SAFETY BUILDING 2014
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 05/13
THE PORT COMMISSION OF THE CITY AND WEEK OF 22,355 A1/A-/A
COUNTY OF SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 05/12
$19,620M SERIES 14A AMT/TAX EXEMPT
$2,7335M SERIES 2014B FEDERALLY
TAXABLE
MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland
Day of Sale: 05/15
CONSOLIDATED SCHOOL DISTRICT NO 2 WEEK OF 22,000 /AA+/
(RAYTOWN) OF JACKSON COUNTY 05/12
MISSOURI GENERAL OBLIGATION SCHOOL
BUILDING BONDS SERIES 2014
(MISSOURI DIRECT DEPOSIT PROGRAM)
MGR: George K. Baum & Company, Kansas City
REMARK: /AA- UNDERLYING
Day of Sale: 05/12
CONNECTICUT INNOVATIONS, WEEK OF 20,000 Aa3/AA/AA-
INCORPORATED 05/12
STATE OF CONNECTICUT GENERAL FUND
OBLIGATION BONDS
2014 SERIES A
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
REMARK: KROLL: AA
Day of Sale: 05/15
FLORIDA HOUSING FINANCE CORPORATION WEEK OF 18,000 NR/AA+/NR
MULTIFAMILY HOUSING REVENUE BONDS, 05/12
SERIES 2014A
(RIDGE CLUB APARTMENTS)
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 05/15
CUMBERLAND COUNTY IMPROVEMENT WEEK OF 17,500 //
AUTHORITY, NEW JERSEY 05/12
(COUNTY GUARANTEED)
TAX-EXEMPT
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
NORTH MONTEREY COUNTY, CALIFORNIA WEEK OF 15,500 A1/A+/
UNIFIED SCHOOL DISTRICT 05/12
GENERAL OBLIGATION 2013 ELECTION
2014A
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 05/13
TOWN OF BROOKFIELD, CONNECTICUT WEEK OF 15,230 Aa1/NR/
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2014-2025
Day of Sale: 05/14
CARLSBAD UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 15,000 Aa2//
2014 GENERAL OBLIGATION REFUNDING 05/12
BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 05/14
CITY OF SHELTON, CONNECTICUT WEEK OF 12,800 Aa2/AA+/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 05/12
ISSUE OF 2014
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
Day of Sale: 05/14
GEORGETOWN CY GORBS WEEK OF 12,395 //
SERIES 2014 05/12
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
CITY OF GEORGETWON, TEXAS WEEK OF 11,750 /AA/
UTILITY SYSTEM REVENUE REFUNDING 05/12
BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2014-2027
Day of Sale: 05/14
TOWN OF RIDGEFIELD, CONNECTICUT WEEK OF 10,450 //
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 05/12
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2014-2027
Day of Sale: 05/15
WEST ALLEGHENY PENNSYLVANIA SCHOOL WEEK OF 10,300 A1//
DISTRICT 05/12
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES A & B, TAXABLE & TAX-EXEMPT
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2015-2028
REMARK: Underlying Moody's rating: Aa3
ALLEN, TEXAS WEEK OF 10,070 Aaa/AAA/
COLLIN COUNTY GENERAL OBLIGATION 05/12
BONDS, SERIES 2014
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
CATTARAUGUS COUNTY CAPITAL WEEK OF 10,000 /BBB-/
RESOURCE CORPORATION, NEW YORK 05/12
TAX-EXEMPT REVENUE BONDS
(ST.BONAVENTURE UNIVERSITY PROJECT)
SERIES 2014
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 05/15
GAINESVILLE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 9,050 //
DISTRICT 05/12
(A POLITICAL SUBDIVISION OF THE
STATE OF TEXAS LOCATED IN COOKE
COUNTY, TEXAS)
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2014
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2021-2033 CABS: 2015-2020
OREGON SCHOOL BOARD ASSOCIATION WEEK OF 8,505 /SP-1+/
(SHORT TERM) 05/12
CERTIFICATES OF PARTICIPATION
BORROWING COP 2014A
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
TERM: 2014
Day of Sale: 05/13
WEBSTER PARISH SCHOOL DISTRICT WEEK OF 7,240 /A/
NO. 6, LOUISIANA 05/12
************BANK QUALIFIED*********
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2015-2031
Day of Sale: 05/15
PROSSER PUBLIC HOSPITAL DISTRICT, WEEK OF 6,550 /NR/
WASHINGTON 05/12
LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION BOND
PROSSER MEDICAL 2014
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2034
Day of Sale: 05/15
IOWA HIGHER EDUCATION LOAN WEEK OF 6,490 NR/SP-1/
AUTHORITY RAN REVENUE BONDS 05/12
UNIVERSITY OF DUBUQUE 2014A
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
TERM: 2015
Day of Sale: 05/12
TWIN FALLS SCHOOL DISTRICT NO. 411, WEEK OF 6,425 Aaa//
IDAHO 05/12
GENERAL OBLIGATION BONDS 2014B
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
REMARK: STATE SCHOOL BOND GUARANTY PROGRAM
Day of Sale: 05/14
CITY OF BOAZ, ALABAMA WEEK OF 6,165 //
WATER & SEWER REVENUE REFUNDING 05/12
BONDS
***********BANK QUALIFIED**********
MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg
SERIAL: 2025-2034
REMARK: NAF/BBB+/NAF (/AA/) BAM
Day of Sale: 05/13
MITCHELL COUNTY, KANSAS WEEK OF 6,085 NR/A/
PUBLIC BUILDING COMMISSION 05/12
REFUNDING REVENUE BONDS 2014
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2029
Day of Sale: 05/12
MONTGOMERY & BOND COUNTIES, WEEK OF 5,395 /A/
ILLINOIS 05/12
(HILLSBORO) COMMUNITY UNIT SCHOOL
DISTRICT NO. 3, GENERAL OBLIGATION
BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 05/13
RDA OF ALLEGHENY COUNTY, WEEK OF 4,705 /AA/
PENNSYLVANIA 05/12
TAX INCREMENT REVENUE
MT. NEBO 2014
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2023
Day of Sale: 05/13
NORTHERN YORK COUNTY SCHOOL WEEK OF 4,625 /AA-/
DISTRICT, YORK COUNTY, PENNSYLVANIA 05/12
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES A OF 2014
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2014-2019
WILMOT UNION HIGH SCHOOL DISTRICT WEEK OF 3,640 /AA-/
KENOSHA COUNTY, WISCONSIN 05/12
GENERAL OBLIGATION REFUNDIDNG BONDS
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
GALT JOINT UNION ELEMENTARY SCHOOL WEEK OF 3,500 //
DISTRICT, CALIFORIA 05/12
2013-14 TAX AND REVENUE
ANTICIPATION NOTES
MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
Day of Sale: 05/15
BROWN COUNTY, ILLINOIS WEEK OF 3,400 /A+/
COMMUNITY UNIT SCHOOL DISTRICT #1, 05/12
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES 2014
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 05/14
GRAND MISSION MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 3,315 //
DISTRICT NO. 1 05/12
(A POLITICAL SUBDIVISION OF THE
STATE OF TEXAS, LOCATED WITHIN
FORT BEND COUNTY, TEXAS)
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2014
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
REMARK: S&P: AA (BAM)/BBB UNDERLYING
Day of Sale: 05/12
EAST CENTRAL WATER SEWER AUTHORITY, WEEK OF 3,225 /A+/
MISSOURI 05/12
WATER SYSTEM REVENUE BONDS, 2014
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2039
Day of Sale: 05/14
CARDINGTON-LINCOLN LOCAL SCHOOL WEEK OF 3,000 Aa2//
DISTRICT, OHIO 05/12
REFUNDING GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES 2014
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: RATING: ENHANCED
Day of Sale: 05/14
PLEASANT HILL FIRE PROTECTION WEEK OF 2,500 NR/A/
DISTRICT, MISSOURI 05/12
CERTIFICATES OF PARTICIPATION 2014
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2034
Day of Sale: 05/14
NORTHWESTERN CONSOLIDATED SBC WEEK OF 2,000 /AA+/
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
SERIAL: 2018-2034
REMARK: BANK QUALIFIED
UL: /A+/
WAWASEE HIGH SBC WEEK OF 2,000 /AA+/
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
SERIAL: 2018-2034
REMARK: BANK QUALIFIED
UL: /A+/
LA FERIA INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 1,570 A3/AA/
DISTRICT,(A POLITICAL SUBDIVISION 05/12
OF THE STATE OF TEXAS LOCATED IN
CAMERON COUNTY, TEXAS)
LIMITED MAINTENANCE TAX NOTES,
SERIES 2014
MGR: Estrada Hinojosa & Company, Dallas
BOROUGH OF SEWICKLEY WEEK OF 1,285 //
(ALLEGHENY COUNTY, PENNSYLVANIA) 05/12
$990M FEDERALLY TAXABLE GENERAL
OBLIGATION BONDS, SERIES A OF 2014
$295M GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES B OF 2014
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
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Expected volume excluding daily issues: 3,822,968 (in 000's)