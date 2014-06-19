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ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH
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CITY OF LOS ANGELES, CALIFORNIA WEEK OF 1,363,520 MIG 1/SP-1+/F1+
2014 TAX AND REVENUE ANTICIPATION 06/23
NOTES
MGR: Ramirez & Co., Inc., New York
Day of Sale: 06/26
TEXAS PUBLIC FINANCE AUTHORITY WEEK OF 631,000 Aaa/AAA/AAA
CONSISTING OF $331MM STATE OF TEXAS 06/23
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 2014A AND
$300MM STATE OF TEXAS GENERAL
OBLIGATION REFUNDING BONDS SERIES
2014B
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
THE COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS WEEK OF 500,000 Aa1/AA+/AA+
GENERAL OBLIGATION BONDS 06/23
CONSOLIDATED LOAN OF 2014, SERIES C
(MULTI-MODAL BONDS) CONSISTING OF:
SIFMA FLOATING RATE NOTES
$250,000,000 SUBSERIES C-1 BONDS,
STEP-UP DATE: JUNE 1, 2016*
$250,000,000 SUBSERIES C-2 BONDS,
STEP-UP DATE: JUNE 1, 2017*
STEP-UP RATE: 8%
MGR: Jefferies LLC, New York
REMARK: *=subject to change
Day of Sale: 06/25
SACRAMENTO COUNTY SANITATION WEEK OF 386,670 Aa3/AA/AA-
DISTRICTS FINANCING AUTHORITY 06/23 EXP/EXP/EXP
REVENUE BONDS
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
SERIAL: 2017-2036 TERM: 2044
Day of Sale: 06/26
WESTERN MINNESOTA MUNICIPAL POWER WEEK OF 320,000 Aa3/AA-/
AGENCY 06/23 EXP/ /
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2018-2034 TERM: 2039, 2046
Day of Sale: 06/26
JACKSONVILLE ELECTRIC AUTHORITY WEEK OF 250,000 Aa2/AA/AA
WATER AND SEWER REVENUE BONDS 06/23
2014 SERIES A
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
PFLUGERVILLE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 213,000 //
DISTRICT UNLIMITED TAX SCHOOL 06/23
BUILDING AUTHORITY, TEXAS
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2015-2039
Day of Sale: 06/26
MICHIGAN FINANCE AUTHORITY LOCAL WEEK OF 185,000 /A-/
GOVERNMENT LOAN PROGRAM REVENUE 06/23
PUBLIC LIGHTING AUTHORITY LOCAL
PROJECT
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2015-2034 TERM: 2039, 2044
Day of Sale: 06/24
RANCHO CUCAMONGA REDEVELOPMENT WEEK OF 183,000 /A+/AA-
AGENCY, CALIFORNIA 06/23
2014 TAX ALLOCATION REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 06/26
STATE OF OREGON DEPARTMENT OF WEEK OF 178,000 Aa1/AA/AA+
TRANSPORTATION HIGHWAY USER TAX 06/23
REVENUE,
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
REMARK: ROP: 5/24
19, 21-31
Day of Sale: 06/25
ALBUQUERQUE MUNICIPAL SCHOOL WEEK OF 177,450 //
DISTRICT NO. 12 BERNALILLO AND 06/23
SANDOVAL COUNTIES, NEW MEXICO
CONSISTING OF:
$75,000M GENERAL OBLIGATION SCHOOL
BUILDING BONDS, SERIES 2014A
$102,450M GENERAL OBLIGATION
REFUNDING BONDS, SERIES 2014B
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
REMARK: SCHOOL BONDS DUE: 2015-2029
REFUNDING BONDS DUE: 2017-2023
RATED: AA1(ENHANCED)/;
AA1 (UNDERLYING)/AA
Day of Sale: 06/25
BEAVER COUNTY INDUSTRIAL WEEK OF 163,965 Baa3/BBB-/NR
DEVELOPMENT AUTHORITY (BEAVER CO 06/23
PENNSYLVANIA) POLLUTION CONTROL
REVENUE REFUNDING BONDS SERIES
2006-B (NON AMT) FIRSTENERGY
NUCLEAR GENERATION PROJECT)
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
ARLINGTON INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 163,285 Aaa/AAA/
DISTRICT, TEXAS UNLIMITED TAX 06/23
SCHOOL BUILDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2015-2039
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: Aa1/AA
Day of Sale: 06/25
NORTH TEXAS MUNICIPAL WATER WEEK OF 150,300 Aa2/AAA/
DISTRICT 06/23
WATER SYSTEM REVENUE REFUNDING AND
IMPROVEMENT BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 06/25
ALLEGHENY COUNTY, PENNSYLVANIA WEEK OF 125,105 A1/AA-/
SERIES C-73 06/23
GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: PNC Capital Markets, Pittsburgh
SERIAL: 2014-2020
CITIES OF DALLAS AND FORT WORTH WEEK OF 117,700 /A+/A
TEXAS DALLAS/FT WORTH INTERNATIONAL 06/23
AIRPORT JOINT REVENUE IMPROVEMENT
BONDS
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
REMARK: KROLL: A+/A
MUNICIPAL GAS AUTHORITY OF GEORGIA WEEK OF 100,000 NR/AA-/A+
GAS REVENUE BONDS (GAS PORTFOLIO 06/23
III PROJECT) SERIES U
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
UNITED INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 100,000 //
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING 06/23
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: AA2/A+/AA-EXP UNDERLYING
Day of Sale: 06/25
STATE OF MICHIGAN WEEK OF 85,500 Aa2/AA-/AA
GENERAL OBLIGATION ENVIRONMENTAL 06/23
PROGRAM BONDS
CONSISTING OF:
$65,400M SERIES 2014A (TAX-EXEMPT)
$20,100M SERIES 2014B (FEDERALLY
TAXABLE)
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 06/24
SPRING INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 76,775 Aa3/A/
HARRIS COUNTY, TEXAS UNLIMITED TAX 06/23 /EXP/
REFUNDING BONDS SERIES 2014
MGR: Loop Capital Markets, New York
SERIAL: 2015-2030
Day of Sale: 06/24
GREATER NEW HAVEN WATER POLLUTION WEEK OF 76,400 A1/A/A+
CONTROL AUTHORITY CONNECTICUT 06/23
REGIONAL WASTEWATER SYSTEM REVENUE
REFUNDING BONDS 2014 SERIES B
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2014-2035
Day of Sale: 06/24
INDIANA FINANCE AUTHORITY FIRST WEEK OF 70,010 /A+/A
LIEN WATER UTILITY REVENUE BONDS 06/23
SERIES 2014 A AND SECOND LIEN WATER
UTILITY REVENUE BONDS SERIES 2014 B
CITIZENS ENERGY GROUP
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
ALLEGHENY COUNTY, PENNSYLVANIA WEEK OF 62,405 A1/AA-/
SERIES C-74 06/23
GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: PNC Capital Markets, Pittsburgh
SERIAL: 2019-2034
PUBLIC FINANCE AUTHORITY WEEK OF 62,230 NR/NR/
SENIOR LIVING REVENUE BONDS, 06/23
SERIES 2014A, B1-BE
ROSE VILLA PROJECT
MGR: Ziegler, Chicago
ORANGE COUNTY INDUSTRIAL WEEK OF 60,000 NR/NR/NR
DEVELOPMENT AUTHORITY INDUSTRIAL 06/23
DEVELOPMENT REVENUE
VITAG FLORIDA LLC PROJECT
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
TERM: 2024, 2036
Day of Sale: 06/24
CITY OF MIAMI GARDENS, FLORIDA WEEK OF 60,000 A1/A+/
GENERAL OBLIGATION BONDS 06/23
SERIES 2014
MGR: Loop Capital Markets, New York
SERIAL: 2015-2039
Day of Sale: 06/25
BEAVER COUNTY INDUSTRIAL WEEK OF 56,600 Baa3/BBB-/NR
DEVELOPMENT AUTHORITY (BEAVER CO 06/23
PENNSYLVANIA) POLLUTION CONTROL
REVENUE REFUNDING BONDS SERIES
2006-A (NON AMT) (FIRSTENERGY
GENERATION PROJECT)
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
OKLAHOMA CAPITAL IMPROVEMENT WEEK OF 55,225 //
AUTHORITY STATE AGENCY FACILITIES 06/23
REFUNDING REVENUE BONDS 2014B
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
PENNSYLVANIA HIGHER EDUCATIONAL WEEK OF 50,730 Aa2/AA/
FACILITIES AUTHORITY 06/23
BRYN MAWR COLLEGE REVENUE BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 06/26
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF WEEK OF 50,000 Aa3/A+/NR
IDAHO 06/23
MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 06/25
AMBRIDGE, PENNSYLVANIA WEEK OF 48,000 //
SCHOOL DISTRICT GENERAL OBLIGATION 06/23
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2017-2032
REMARK: INSURED/A S&P UNDERLYING
Day of Sale: 06/26
PFLUGERVILLE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 47,000 //
DISTRICT UNLIMITED TAX SCHOOL 06/23
BUILDING AUTHORITY, TEXAS
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
REMARK: PUT
Day of Sale: 06/25
DEVELOPMENET AUTHORITY OF MONROE WEEK OF 45,000 A3/A/A+
COUNTY, GEORGIA POLLUTION CONTROL 06/23
REVENUE BONDS (GEORGIA POWER
COMPANY PLANT SCHERER PROJECT)
FIRST SERIES 1995
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SCHOOL BOARD OF FLAGLER COUNTY, WEEK OF 42,225 /A-/A+
FLORIDA 06/23
REFUNDING CERTIFICATES OF
PARTICIPATION
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 06/24
INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY OF WEEK OF 41,085 //
BOTETOURT COUNTY, VIRGINIA 06/23
RETIREMENT CARE FACILITY REVENUE
REFUNDING BONDS (THE GLEBE),
SERIES 2014A&B
CONSISTING OF:
$36,085,000 (SERIES A - FIXED RATE)
AND
$5,000,000 (SERIES B - ADJUSTABLE
RATE)
MGR: BB&T Capital Markets a division of BB&T Securities, Charlotte
REMARK: Series A - Serials due-07/01/2015
through 07/01/2024
Term Bonds due-07/01/2034 & 44
Series B - Adjustable due -
Day of Sale: 06/26
STATE OF WASHINGTON WEEK OF 39,000 Aa1/AA+/AA+
VARIOUS PURPOSE GENERAL OBLIGATION 06/23
BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 06/23
GALLIA COUNTY LOCAL SCHOOL DISTRICT WEEK OF 35,825 Aa2//
IMPROVEMENT REFUNDING BONDS 06/23
SERIES 2014
MGR: RBC Capital Markets, New York
SERIAL: 2014-2033
Day of Sale: 06/26
COUNTY OF GENESSEE STATE OF WEEK OF 30,440 A2/A/NR
MICHIGAN WATER SUPPLY SYSTEM 06/23
REVENUE REFUNDING BONDS (LIMITED
TAX GENERAL OBLIGATION) SERIES 2014
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
OCEANSIDE UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 30,000 //
GENERAL OBLIGATION REFUNDING 2014 06/23
CALIFORNIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 06/24
BELLINGHAM SCHOOL DISTRICT NO 501 WEEK OF 28,350 /A+/
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 06/23
REFUNDING 2014, WASHINGTON
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2017-2023
Day of Sale: 06/26
SALT LAKE CITY, UTAH WEEK OF 26,835 Aa1/AAA/
FEDERALLY TAXABLE SALES AND EXCISE 06/23
TAX REVENUE REFUNDING SERIES 2014A
MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
SERIAL: 2014-2020
Day of Sale: 06/24
FORNEY INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 24,939 //
A POLITICAL SUBDIVISION OF THE 06/23
STATE OF TEXAS LOCATED IN KAUFMAN
COUNTY UNLIMITED TAX REFUNDING
BONDS 2014B
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 06/24
GREENVILLE COUNTY SOUTH CAROLINA WEEK OF 24,120 A2/A+/AA-
HOSPITALITY TAX REFUNDING 06/23
CERTIFICATES OF PARTICIPATION
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Atlanta
SERIAL: 2015-2028
Day of Sale: 06/24
CITY OF PROVIDENCE, RHODE ISLAND WEEK OF 23,000 Baa1/BBB/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 06/23
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
Day of Sale: 06/26
MIDLOTHIAN INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 20,125 Aaa/AAA/
DISTRICT, TEXAS 06/23
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING
MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
SERIAL: 2016-2044
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: Underlying Ratings:
Moodys A1 and S&P A+
Day of Sale: 06/24
ADAMS 12 FIVE STAR SCHOOLS, WEEK OF 20,000 //
COLORADO 06/23
ADAMS COUNTY AND THE CITY AND
COUNTY OF BROOMFIELD, COLORADO
GENERAL OBLIGATION REFUNDING,
SERIES 2014
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
REMARK: RATED:AA2 ENHANCED/AA2 (UNDERLYING)
Day of Sale: 06/25
UTAH CHARTER SCHOOL FINANCE WEEK OF 17,055 //
AUTHORITY 06/23
CHARTER SCHOOL REVENUE REFUNDING
BONDS
(HAWTHORN ACADEMY PROJECT)
SERIES 2014
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2015-2024 TERM: 2029, 2034, 2039, 2046
Day of Sale: 06/24
EAGLE MOUNTAIN-SAGINAW INDEPENDENT WEEK OF 16,965 /AAA/AAA
SCHOOL DISTRICT, TEXAS 06/23
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2014A
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2015-2025
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 06/23
GLENDALE COMMUNITY DEVELOPMENT WEEK OF 16,735 //
AUTHORITY OF THE CITY OF GLENDALE 06/23
WISCONSIN COMMUNITY DEVELOPMENT
REFUNDING LEASE REVENUE BONDS
SERIES 2014 (BAYSHORE PUBLIC
PARKING FACILITY)
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 06/24
ALBUQUERQUE MUNICIPAL SCHOOL WEEK OF 15,000 Aa1/AA/NR
DISTRICT NO. 12 (BERNALILLO AND 06/23
SANDOVAL COUNTIES, NEW MEXICO)
GENERAL OBLIGATION EDUCATION
TECHNOLOGY NOTES 2014 (NON AMT)
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
NORTHVILLE PUBLIC SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 13,810 Aa2//
COUNTIES OF WAYNE, OAKLAND AND 06/23
WASHTENAW, 2014 REFUNDNG BONDS,
GENERAL OBLIGATION UNLIMITED TAX
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: (QSBLF)
Day of Sale: 06/23
GROTON GENERAL OBLIGATION REFUNDING WEEK OF 12,360 Aa3/AA-/
2014A CONNECTICUT 06/23
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2027
Day of Sale: 06/25
CITY OF KILLEEN, TEXAS WEEK OF 11,740 //
A POLITICAL SUBDIVISION OF THE 06/23
STATE OF TEXAS LOCATED IN BELL CO
GENERAL OBLIGATION REFUNDING AND
IMPROVEMENT BONDS, SERIES 2014
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 06/23
LEE COUNTY SCHOOL DISTRICT, GEORGIA WEEK OF 11,500 Aa1//
GENERAL OBLIGATION & TAXABLE 06/23
GENERAL OBLIGATION BONDS
BANK QUALIFIED
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Atlanta
SERIAL: 2016-2034
REMARK: Aa3
Day of Sale: 06/25
PARISH OF LAFAYETTE, LOUISIANA WEEK OF 10,770 Aa2/AA/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 06/23
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2015-2030
Day of Sale: 06/24
BURLINGTON COUNTY, NEW JERSEY WEEK OF 10,560 Aa2/AA/
BRIDGE COMMISSION 06/23
COUNTY GUARANTEED REVENUE REFUNDING
BONDS
MGR: PNC Capital Markets, Pittsburgh
SERIAL: 2015-2025
CITY OF MISSION, TEXAS WEEK OF 10,345 A2/AA/NR
(HIDALGO COUNTY) 06/23
WATERWORKS AND SEWER SYSTEM JUNIOR
LIEN REVENUE REFUNDING BONDS,
SERIES 2014
MGR: Stephens Inc., Little Rock
SERIAL: 2015-2026
REMARK: BAM INSURED
Day of Sale: 06/23
CARROLL COUNTY WATERSHED AUTHORITY WEEK OF 10,095 //
REFUNDING CAPITAL IMPROVEMENT 06/23
TENNESSEE
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2022-2054
Day of Sale: 06/23
WASHINGTON HIGHER EDUCATION WEEK OF 10,000 /BBB/
FACILITIES AUTHORITY 06/23
PACIFIC LUTHERAN UNIVERSITY PROJECT
MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 06/26
COUNTY OF YORK, PENNSYLVANIA WEEK OF 10,000 /AA/
GENERAL OBLIGATION BONDS 06/23
MGR: PNC Capital Markets, Pittsburgh
SERIAL: 2014-2028
CONNELLSVILLE, PENNSYLVANIA WEEK OF 9,985 //
AREA SCHOOL DISTRICT 06/23
GENERAL OBLIGATION BONDS
********BANK QUALIFIED**********
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2015-2027
REMARK: INSURED/A S&P UNDERLYING
Day of Sale: 06/23
VILLAGE OF PLAINFIELD WILL AND WEEK OF 9,670 //
KENDALL COUNTIES., ILLINOIS 06/23
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 2014
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2014-2026
RHODE ISLAND HEALTH & EDUCATIONAL WEEK OF 9,630 A1/NR/NR
BUILDING CORP PUBLIC SCHOOLS 06/23
REVENUE BOND FINANCING PROGRAM
REVENUE BONDS, SERIES 2014 TOWN OF
WEST WARWICK ISSUE
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2015-2034 TERM: 2021
Day of Sale: 06/24
CITY OF GADSDEN, ALABAMA WEEK OF 9,430 A2//
GENERAL OBLIGATION SCHOOL WARRANTS 06/23
& WARRANTS BANK QUALIFIED
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Atlanta
SERIAL: 2017-2033
Day of Sale: 06/25
EAST OUACHITA PARISH SCHOOL WEEK OF 9,230 NR/AA-/NR
DISTRICT OF THE PARISH OF OUACHITA, 06/23
LOUISIANA
TAXABLE GENERAL OBLIGATION SCHOOL
REFUNDING BONDS, SERIES 2014
MGR: Stephens Inc., Little Rock
SERIAL: 2015-2025
Day of Sale: 06/26
READING SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,000 //
BERKS COUNTY, PENNSYLVANIA 06/23
GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES C
OF 2014
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2016-2025
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 06/25
PUGET SOUND EDUCATION SERVICE WEEK OF 8,600 Aa3//
DISTRICT LIMITED GENERAL OBLIGATION 06/23
REFUNDING 2014, WASHINGTON
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2031
Day of Sale: 06/25
RADNOR TOWNSHIP, PENNSYLVANIA WEEK OF 8,470 Aa1//
SCHOOL DISTRICT 06/23
GENERAL OBLIGATION BONDS
*********BANK QUALIFIED*********
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2016-2032
Day of Sale: 06/24
JURUPA COMMUNITY SERVICES DISTRICT, WEEK OF 8,385 //
CALIFORNIA 06/23
COMMUNITY FACILITIES DISTRICT NO.33
(EASTVALE AREA)
IMPROVEMENT AREA NO. 1
SPECIAL TAX BONDS, 2014 SERIES A
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 06/23
HICKSVILLE EXEMPTED VILLAGE SCHOOL WEEK OF 7,815 Aa2//
DISTRICT, OHIO 06/23
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2014-2033
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 06/24
JURUPA COMMUNITY SERVICES DISTRICT, WEEK OF 7,725 //
CALIFORNIA 06/23
COMMUNITY FACILITIES DISTRICT NO.33
(EASTVALE AREA)
IMPROVEMENT AREA NO. 2
SPECIAL TAX BONDS, 2014 SERIES A
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 06/23
REGIONAL SCHOOL DISTRICT NO. 10 WEEK OF 7,570 Aa2/NR/
BURLINGTON GENERAL OBLIGATION 06/23
REFUNDING 2014, CONNECTICUT
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2027
Day of Sale: 06/25
HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 6,825 NR/NR/NR
DISTRICT NO. 278 06/23
(A POLITICAL SUBDIVISION OF THE
STATE OF TEXAS, LOCATED WITHIN
HARRIS COUNTY, TEXAS)
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2014
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 06/24
GROTON GENERAL OBLIGATION REFUNDING WEEK OF 6,595 Aa3/AA-/
2014B CONNECTICUT 06/23
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2023
Day of Sale: 06/25
WEST SACRAMENTO COMMUNITY FACILITY WEEK OF 6,555 //
DISTRICT NO 14 SPECIAL TAX 06/23
REFUNDING 2014 CALIFORNIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 06/26
VALLEY VIEW SCHOOL DISTRICT WEEK OF 6,000 /A+/
LACKAWANNA COUNTY, PENNSYLVANIA 06/23
GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES OF
2014
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2015-2029
Day of Sale: 06/23
CITY OF ROCKPORT, TEXAS WEEK OF 5,965 //
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 06/23
MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
SERIAL: 2014-2027
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 06/24
CROSS ROADS INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 5,405 //
DISTRICT 06/23
(A POLITICAL SUBDIVISION OF THE
STATE OF TEXAS LOCATED IN
HENDERSON COUNTY, TEXAS)
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING AND
REFUNDING BONDS, SERIES 2014
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 06/23
BEAVER CREEK METRO DISTRICT WEEK OF 5,300 NR//
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 06/23
REFUNDING 2014, WASHINGTON
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2018-2043
Day of Sale: 06/26
MAYWOOD BOROUGH BERGEN COUNTY WEEK OF 4,750 Aa//
NEW JERSEY GENERAL IMPROVEMENT 06/23
REFUNDING SERIES 2014
BANK QUALIFIED
MGR: RBC Capital Markets, New York
SERIAL: 2015-2021
Day of Sale: 06/24
RIVERSIDE ELEMENTARY SCHOOL WEEK OF 4,565 //
DISTRICT NO. 2 OF MARICOPA COUNTY, 06/23
AIRZONA
SCHOOL IMPROVEMENT BONDS,
SERIES 2011, SERIES D (2014)
*********BANK QUALIFIED*********
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
SERIAL: 2015-2017
Day of Sale: 06/24
BUTTS COUNTY, GEORGIA WATER & SEWER WEEK OF 4,500 Aa2//
AUTHORITY REVENUE REFUNDING 06/23
CITY OF FLOVILLA, JACKSON &
JENKINSBURG
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
INSURANCE: ASSURED GUARANTY CORPORATION
Day of Sale: 06/23
NORTHTOWN MUD, TEXAS WEEK OF 4,405 //
UNLIMITED TAX AND REVENUE REFUNDING 06/23
BONDS SERIES 2014
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2015-2030
Day of Sale: 06/24
SCHOOL DISTRICT NUMBER 89 WEEK OF 4,161 /BBB/
COOK COUNTY, ILLINOIS 06/23
(MAYWOOD-MELROSE PARK-BROADVIEW)
CONSISTING OF:
$3,300M GENERAL OBLIGATION LIMITED
TAX SCHOOL BONDS, SERIES 2014A
$ 861,415M GENERAL OBLIGATION
LIMITED TAX CAPITAL APPRECIATION
SCHOOL BONDS, SERIES 2014B
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: BMO Capital Markets GKST, Inc., Chicago
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
REMARK: SERIES A DUE: 2027-2029
SERIES B DUE: 2028 (CABS)
Day of Sale: 06/26
UNIFIED SCHOOL DISTRICT 402 WEEK OF 4,085 NR//
GENERAL OBLIGATION ADV REFUNDING 06/23
2014, KANSAS
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2020-2025
CITY OF ROCKPORT, TEXAS WEEK OF 3,775 //
COMBINATION TAX & REVENUE 06/23
CERTIFICATES OF OBLIGATION
MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
SERIAL: 2015-2034
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 06/24
VICTOR ELEMENTARY ESD CFD NO. 05-1 WEEK OF 3,680 //
SPECIAL TAX 2014A, CALIFORNIA 06/23
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 06/26
CONNELLSVILLE, PENNSYLVANIA WEEK OF 3,650 /A/
AREA SCHOOL DISTRICT 06/23
GENERAL OBLIGATION BONDS
*********TAXABLE*********
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2014-2020
Day of Sale: 06/23
EAGLE MOUNTAIN-SAGNINAW INDEPENDENT WEEK OF 3,635 //
SCHOOL DISTRICT, TEXAS 06/23
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2014B (NON PSF)
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2015-2033
Day of Sale: 06/23
EASTMARK COMMUNITY FACILITIES WEEK OF 3,367 NR/NR/NR
DISTRICT NO. 1 06/23
(CITY OF MESA, ARIZONA)
ASSESSMENT DISTRICT NO. 2
SPECIAL ASSESSMENT REVENUE BONDS,
SERIES 2014
********BANK QUALIFIED**********
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 06/26
INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT NO. 911 WEEK OF 2,740 //
(CAMBRIDGE-ISANTI PUBLIC SCHOOLS), 06/23
CAMBRIDGE, MINNESOTA
TAXABLE CERTIFICATES OF
PARTICIPATION, SERIES 2014B
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2016-2030
Day of Sale: 06/24
WOODCREEK RESERVE, TEXAS WEEK OF 2,325 /BBB/
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 06/23
BONDS
SERIES 2014
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 06/24
UNIFIED SCHOOL DISTRICT 270 ROOKS WEEK OF 2,250 //
COUNTY PLAINVILLE GENERAL 06/23
OBLIGATION REFUNDING 2014, KANSAS
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2026
Day of Sale: 06/25
CITY OF ST. PAUL WEEK OF 2,000 //
RAMSEY COUNTY, MINNESOTA 06/23
TAXABLE GENERAL OBLIGATION TAX
INCREMENT BOND, SERIES 2014D
********TAXABLE*****
MGR: BMO Capital Markets GKST, Inc., Chicago
SERIAL: 2015-2017
SCHOOL DISTRICT NUMBER 145 WEEK OF 1,500 //
COOK COUNTY, ILLINOIS 06/23
(ARBOR PARK)
$1MM GENERAL OBLIGATION LIMITED
SCHOOL BONDS, SERIES 2014A
$500,000 TAXABLE GENERAL OBLIGATION
LIMITED SCHOOL BONDS
SERIES 2014B
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
REMARK: SERIES A: 21-22
SERIES B: 15-21
Day of Sale: 06/24
CITY OF RUSHFORD, MINNESOTA WEEK OF 1,300 //
GENERAL OBLIGATION IMPROVEMENT 06/23
SERIES 2014A
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2016-2035
Day of Sale: 06/23
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Expected volume excluding daily issues: 6,981,592 (in 000's)