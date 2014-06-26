GLOBAL MARKETS-Asian stocks climb, euro surrenders gains as French election jitters return
* Euro falls back from three-week high amid French election fears
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Day of Sale: 07/01 DALLAS INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 317,750 // TEXAS 06/30 UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, SERIES 2014A MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York REMARK: AAA (AA1)/AAA(AA-EXP)/NR-PSF DEPARTMENT OF WATER AND POWER OF WEEK OF 200,000 Aa3/AA-/AA- THE CITY OF LOS ANGELES 06/30 POWER SYSTEM REVENUE MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York SERIAL: 2020-2029 TERM: 2017
Day of Sale: 07/01 CITY OF HOUSTON HIGHER EDUCATION WEEK OF 101,155 /AAA/ FINANCE CORPORATION, TEXAS 06/30 EDUCATION REVENUE AND REFUNDING BONDS MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas SERIAL: 2015-2034 TERM: 2038, 2044 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM REMARK: Underlying S&P BBB Rating
Day of Sale: 07/01 GOOSE CREEK COMMUNITY INDEPENDENT WEEK OF 79,525 Aaa/AAA/ SCHOOL DISTRICT, TEXAS UNLIMITED 06/30 TAX REFUNDING BONDS 514 MGR: FirstSouthwest, Dallas SERIAL: 2024-2030 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM REMARK: Aa2/AA-
Day of Sale: 06/30 GREENVILLE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 72,275 Aaa/AAA/NR DISTRICT 06/30 (HUNT COUNTY, TEXAS) UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS SERIES 2014 MGR: RBC Capital Markets, Dallas INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 06/30 PUBLIC FINANCE AUTHORITY WEEK OF 62,230 NR/NR/ SENIOR LIVING REVENUE BONDS, 06/23 SERIES 2014A, B1-BE ROSE VILLA PROJECT MGR: Ziegler, Chicago CONSOLIDATED SCHOOL DISTRICT NO. 2 WEEK OF 25,500 /AA+/ (RAYTOWN) OF JACKSON COUNTY, 06/30 MISSOURI GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS SERIES 2014 (MISSOURI DIRECT DEPOSIT PROGRAM) MGR: George K. Baum & Company, Kansas City REMARK: UNDERLYING RATING: AA-
Day of Sale: 07/01 MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE WEEK OF 20,000 NR/BBB-/NR AGENCY-MERRIMACK COLLEGE 06/30 MGR: George K. Baum & Company, Denver REMARK: TAX-EXEMPT
Day of Sale: 07/01 PORT ORANGE, FLORIDA CAPITAL WEEK OF 16,825 Aa3// IMPROVEMENT REFUNDING BONDS 514 06/30 MGR: FirstSouthwest, Dallas SERIAL: 2014-2035
Day of Sale: 07/01 LUCAS COUNTY, OHIO WEEK OF 14,732 MIG 1/SP-1+/ VARIOUS PURPOSE IMPROVEMENT NOTES, 06/30 SERIES 2014 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis SOUTH SIDE AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 10,000 // BEAVER COUNTY, PENNSYLVANIA 06/30 GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES A AND B OF 2014 **********BANK QUALIFIED********** MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 07/01 LIVINGSTON PARISH, LOUISIANA WEEK OF 8,615 // SCHOOL DISTRICT #4 06/30 UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION BONDS MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas SERIAL: 2015-2025
Day of Sale: 06/30 MCKEESPORT AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 7,010 // ALLEGHENY COUNTY, PENNSYLVANIA 06/30 GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES A ND B OF 2014 **********BANK QUALIFIED********** MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 06/30 FRANKLIN TOWNSHIP WEEK OF 7,000 /AA+/ SOMERSET COUNTY, NEW JERSEY 06/30 OPEN SPACE TRUST FUND REFUNDING BONDS, SERIES 2014 MGR: RBC Capital Markets, New York SERIAL: 2017-2022
Day of Sale: 07/01 SUCCESSOR AGENCY TO THE SOUTH WEEK OF 6,925 // EL MONTE IMPROVEMENT DISTRICT 06/30 CALIFORNIA TAX ALLOCATION REFUNDING BONDS 2014 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 07/02 LUCAS COUNTY, OHIO WEEK OF 6,350 MIG 1/SP-1+/ TAXABLE ARENA IMPROVEMENT NOTES, 06/30 SERIES 2014 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis BETHLEHEM AREA VOCATIONAL WEEK OF 5,735 A1// TECHNICAL SCHOOL AUTHORITY 06/30 NORTHAMPTON COUNTY, PENNSYLVANIA GUARANTEED LEASE REVENUE BONDS SERIES 2014 (BETHLEHEM AREA VOCATION -TECHNICAL SCHOOL) NON BANK QUALIFIED MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia SERIAL: 2015-2021 REMARK: POSSIBLE INSURANCE
Day of Sale: 06/30 FRANKLIN-MCKINLEY, CALIFORNIA WEEK OF 4,500 NR/A+/NR UNIFIED SCHOOL DISTRICT 06/30 TAX-EXEMPT MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 07/01 BELOIT, KANSAS WEEK OF 4,480 NR// PUBLIC BUILDING COMMISSION 06/30 REFUNDING REVENUE BONDS, 2014 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2015-2032
Day of Sale: 06/30 SEVEN HILLS, OHIO WEEK OF 3,820 NR/NR/ VARIOUS PURPOSE GENERAL OBLIGATION 06/30 BOND ANTICIPATION NOTES, SERIES 2014 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis MEADOWHILL REGIONAL MUNICIPAL WEEK OF 3,500 // UTILITY DISTRICT, TEXAS 06/30 UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS SERIES 2014 MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 07/03 COLLEGE ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 3,250 // CALIFORNIA 2014 GENERAL OBLIGATION 06/30 REFUNDING BONDS BANK QUALIFIED MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 07/01 TICONDEROGA CENTRAL SCHOOL WEEK OF 2,620 NR/A/ DISTRICT, NEW YORK 06/30 **********BANK QUALIFIED********** MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York SERIAL: 2015-2020
Day of Sale: 07/01 GREENE CENTRAL SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 2,490 Aa3/NR/ NEW YORK 06/30 **********BANK QUALIFIED********** MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York SERIAL: 2015-2021
Day of Sale: 07/02 HOISINGTON, KANSAS WEEK OF 2,450 NR// PUBLIC BUILDING COMMISSION 06/30 REFUNDING REVENUE BONDS, 2014 GENERAL OBLIGATION MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2015-2021
Day of Sale: 07/01 FRANKLIN TOWNSHIP, PENNSYLVANIA WEEK OF 2,135 /AA-/ SEWER AUTHORITY GUARANTEED 06/30 SEWER REVENUE BONDS MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2015-2046
Day of Sale: 07/01 DUNDEE CENTRAL SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 1,790 // NEW YORK 06/30 **********BANK QUALIFIED********** MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York SERIAL: 2015-2020
Day of Sale: 07/02 LUCAS COUNTY, OHIO WEEK OF 850 Aa2/AA/
METROPOLITAN SEWER & WATER DISTRICT 06/30 IMPROVEMENT BONDS, SERIES 2014 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
---------------------- Expected volume excluding daily issues: 1,315,632 (in 000's)
* Euro falls back from three-week high amid French election fears
WASHINGTON, April 20 U.S. President Donald Trump will sign on Friday an executive order on finding and reducing tax burdens and two memoranda ordering reviews of financial corporate regulations, a White House official said on Thursday.