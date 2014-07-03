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ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH
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MASSACHUSETTS PORT AUTHORITY WEEK OF 251,730 Aa3/AA-/AA
REVENUE REFUNDING BONDS, 07/07
CONSISTING OF:
SERIES 2014 A (NON-AMT)
SERIES 2014 B (AMT)
SERIES 2014 C (NON-AMT)
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
REMARK: SERIES A AND B DUE: 2017-2034; 2039
AND 2044
SERIES C DUE: 2015-2035
Day of Sale: 07/09
STATE OF CONNECTICUT HEALTH AND WEEK OF 250,000 Aaa/AAA/
EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY 07/07
YALE UNIVERSITY ISSUE SERIES 2014A
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 07/09
INDIANA FINANCE AUTHORITY PRIVATE WEEK OF 250,000 /BBB-/BBB
ACTIVITY-1-69 SECTION 5 PROJECT 07/07
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2025-2029 TERM: 2017, 2034, 2039, 2046
Day of Sale: 07/09
STATE OF LOUISIANA GASOLINE AND WEEK OF 238,020 Aa1/AA/
FUELS TAX REVENUE REFUNDING BONDS 07/07
2014 SERIES B
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
DELAWARE RIVER & BAY AUTHORITY & WEEK OF 211,000 A1/A/
REFUNDING (119MM FW SETTLE) 07/07
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
REMARK: 2018, 2024, 2039, 2044, FW: 16-29
Day of Sale: 07/10
NORTH TEXAS MUNICIPAL WATER WEEK OF 155,845 Aa2/AAA/
DISTRICT 07/07
WATER SYSTEM REVENUE REFUNDING AND
IMPROVEMENT BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 07/09
NEW JERSEY TURNPIKE AUTHORITY WEEK OF 125,000 //
TURNPIKE REVENUE BONDS, 07/07
SERIES 2014B
(FLOATING RATE BONDS)
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 07/10
WALNUT CENTER ENERGY, CALIFORNIA WEEK OF 117,000 /AA-/A+
AUTHORITY REVENUE REFUNDING 07/07
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2015-2034
Day of Sale: 07/09
NEW HAMPSHIRE HOUSING FINANCE WEEK OF 76,600 Aa3//
AUTHORITY 07/07
SINGLE FAMILY MORTGAGE ACQUISITION
REVENUE REFUNDING BONDS (TAXABLE)
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 07/09
VERMONT MUNICIPAL BOND BANK WEEK OF 71,000 Aa2/AA+/
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2015-2034 TERM: 2039, 2044
Day of Sale: 07/10
DELAWARE COUNTY AUTHORITY WEEK OF 53,010 A1/A+/
VILLANOVA UNIVERSITY REVENUE BONDS 07/07
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 07/08
COLLIN COUNTY, TEXAS WEEK OF 50,000 Aaa/AAA/
LIMITED TAX REFUNDING & IMPROVEMENT 07/07
UNLIMITED TAX ROAD
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 07/08
COB PROPERTIES LEASE REVENUE BONDS WEEK OF 48,760 NR/AA/NR
2014 (CITY OF BOTHELL, WASHINGTON 07/07
CITY HALL PROJECT)
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 07/10
VERMONT HOUSING FINANCE AGENCY WEEK OF 45,750 Aa3//AA
MULTIPLE PURPOSE BONDS 07/07
(NON-AMT) AND (AMT)
MGR: Raymond James & Associates, Chicago
REMARK: AMT BONDS DUE: 2015-2024; 2026 AND 2044
NON-AMT BONDS DUE: 2029, 2034, 2039
AND 2044
Day of Sale: 07/09
PROSPER INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 44,600 Aaa/AAA/
TEXAS 07/07
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2031-2042
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UNDERLYING RATINGS: A1/A
Day of Sale: 07/10
THE SCHOOL DISTRICT OF PITTSBURGH WEEK OF 44,430 Aa3/A-/
PENNSYLVANIA GENERAL OBLIGATION 07/07
BONDS SERIES A & B OF 2014
MGR: PNC Capital Markets, Pittsburgh
SERIAL: 2016-2025
REMARK: A1/A1
MAINE HEALTH AND HIGHER EDUCATIONAL WEEK OF 43,190 A1/NAF/AA
FACILITIES REVENUE 07/07
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
SERIAL: 2015-2032
REMARK: ROP: 7/9
Day of Sale: 07/10
TURLOCK IRRIGATION DISTRICT FIRST WEEK OF 43,000 /A+/A+
PRIORITY SUBORDINATED REVENUE 07/07
REFUNDING
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2015-2033
Day of Sale: 07/09
KENNESAW STATE UNIVERSITY STUDENT WEEK OF 40,000 //
HOUSING REFUNDING REVENUE REAL 07/07
ESTATE FOUNDATIONS PROJECTS SENIOR,
SUBORDINATE/JUNIOR SUBORDINATE
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
REMARK: SR. 30-34; SUB:27-34; JR SUB: 15-26
SR:A1//; SUB: A3//; JR. SUB: BAA2
Day of Sale: 07/09
ISLE OF WIGHT COUNTY, VIRGINIA WEEK OF 37,030 Aa2/AA/AA
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 07/07
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 07/08
FREDERICK COUNTY, MARYLAND WEEK OF 34,795 Aa1/AA+/AAA
GENERAL OBLIGATION PUBLIC 07/07
FACILITIES BONDS, SERIES 2014A
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2015-2034
Day of Sale: 07/10
CALIFORNIA EDUCATION NOTES PROGRAM WEEK OF 30,540 /SP-1+/
TAX AND REVENUE ANTICIPATION NOTES 07/07
FISCAL YEAR 2014-2015 NOTE
PARTICIPATIONS, SERIES A
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 07/09
COLORADO EDUCATIONAL AND CULTURAL WEEK OF 29,025 //
FACILITIES AUTHORITY CHARTER SCHOOL 07/07
REFUNDING AND IMPROVEMENT REVENUE
BONDS (SKYVIEW ACADEMY PROJECT)
SERIES 2014
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
WESTERN MICHIGAN UNIVERSITY WEEK OF 28,825 A1/A/
REVENUE REFUNDING BONDS 07/07
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 07/09
SPRINGFIELD WATER AND SEWER WEEK OF 28,000 /AA-/
COMMISSION, MASSACHUSETTS 07/07
GENERAL REVENUE BONDS,
2014 SERIES A
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
SERIAL: 2015-2034
Day of Sale: 07/08
CITY OF WILMINGTON, NORTH CAROLINA WEEK OF 25,385 Aa2/AA+/AA
LIMITED OBLIGATION & TAXABLE 07/07
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Atlanta
REMARK: TAXABLE DUE: 2016-2018
TAX-EXEMPT DUE: 2017-2032
Day of Sale: 07/10
CLINT INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 24,245 Aaa//
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS 07/07
SERIES 2014
TEXAS
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 07/08
NIAGARA FALLS CITY SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 23,500 /A/
NEW YORK 07/07
GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Chicago
Day of Sale: 07/10
LOVEJOY INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 23,295 Aaa/AAA/
TEXAS UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING 07/07
AND REFUNDING BONDS SERIES 2014
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2015-2044
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: Aa2/AA-
REDMOND WATER AND WASTEWATER WEEK OF 22,805 //
REVENUE BONDS 07/07
SERIES 2014
WASHINGTON
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 07/09
CITY OF BOSSIER, LOUISIANA WEEK OF 22,000 A1/AA-/NR
UTILITY REVENUE BONDS, SERIES 2014 07/07
MGR: Stephens Inc., Little Rock
SERIAL: 2014-2024 TERM: 2029, 2034, 2039, 2044
Day of Sale: 07/09
VENTURA UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 17,170 Aa3//
CALIFORNIA 2014 GENERAL OBLIGATION 07/07
REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 07/10
PORT ORANGE, FLORIDA CAPITAL WEEK OF 16,825 Aa3//
IMPROVEMENT REFUNDING REVENUE 07/07
BONDS SERIES 2014
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2014-2035
Day of Sale: 07/08
ARIZONA BOARD OF REGENTS WEEK OF 16,735 Aa2/AA/
(UNIVERSITY OF ARIZONA) 07/07
SYSTEM REVENUE BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
SERIAL: 2015-2029
Day of Sale: 07/10
SHERMAN INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 16,285 Aaa/AAA/
TEXAS 07/07
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2015-2027
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UNDERLYING RATINGS: AA3/A+
Day of Sale: 07/08
FITZGERALD PUBLIC SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 14,825 Aa2//
MACOMB COUNTY, REFUNDING BONDS 07/07
GENERAL OBLIGATION
CONSISTING OF:
$ 2,550M SERIES A LIMITED TAX
$12,275M SERIES B UNLIMITED TAX
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 07/08
CITY OF LONG BRANCH, NEW JERSEY WEEK OF 14,755 //
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS, 07/07
SERIES 2014
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 07/09
FOX VALLEY TECHNICAL COLLEGE WEEK OF 10,800 //
DISTRICT, WISCONSIN 07/07
GENERAL OBLIGATION PROMISSORY NOTES
SERIES 2014B
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2015-2021
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY REGENTS WEEK OF 10,000 //
REVENUE REFUNDING BONDS 07/07
SERIES 2014
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2029
Day of Sale: 07/09
SHAMOKIN-COAL TOWNSHIP JOINT SEWER WEEK OF 10,000 /AA/
AUTHORITY NORTHUMBERLAND COUNTY 07/07
PENNSYLVANIA SEWER REVENUE BONDS
SERIES OF 2014
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2015-2031
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
Day of Sale: 07/09
LAMPETER-STRASBURG SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,995 /AA/
LANCASTER COUNTY,PENNSYLVANIA 07/07
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES 2014 BANK QUALIFIED
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2016-2022
Day of Sale: 07/10
CITY OF CONWAY, ARKANSAS WEEK OF 9,955 NR/A+/NR
WASTEWATER REVENUE REFUNDING BONDS 07/07
SERIES 2014
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Stephens Inc., Little Rock
SERIAL: 2014-2024 TERM: 2029
Day of Sale: 07/08
CIRCLEVILLE CITY SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 9,205 Aa2//
OHIO 07/07
PICKAWAY COUNTY, REFUNDING BONDS,
SERIES 2014
GENERAL OBLIGATION UNLIMITED TAX
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: (OHIO SCHOOL DISTRICT CREDIT
ENHANCEMENT PROGRAM)
Day of Sale: 07/08
PLEASANT GROVE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 8,640 //
DISTRICT (BOWIE COUNTY, TEXAS) 07/07
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2014
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
MICHIGAN CITY WATERWORKS REFUNDING WEEK OF 8,525 NR/A/
REVENUE BONDS SERIES 2014 07/07
INDIANA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2022
Day of Sale: 07/08
LAKE ELSINORE UNIFIED SCHOOL WEEK OF 8,000 //
DISTRICT, CALIFORNIA 2014 SPECIAL 07/07
TAX BONDS COMMUNITY FACILITIES
DISTRICT NO. 2006-2 (IMPROVEMENT
AREA A)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 07/10
WATERFORD-HALFMOON UNION FREE WEEK OF 7,245 NR/A+/
SCHOOL DISTRICT, NEW YORK 07/07
BANK QUALIFIED
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2015-2034
Day of Sale: 07/10
BEAVERTON RURAL SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 6,100 /AA-/
GLADWIN & CLARE COUNTYS 07/07
2014 SCHOOL BUILDING & SITE BONDS
GENERAL OBLIGATION UNLIMITED TAX
BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: (QSBLF)
Day of Sale: 07/10
APOLLO-RIDGE SCHOOL DISTRICT WEEK OF 6,025 //
ARMSTRONG AND INDIANA COUNTIES, 07/07
PENNSYLVANIA
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2014
********BANK QUALIFIED********
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 07/08
BETHLEHEM AREA VOCATIONAL TECHNICAL WEEK OF 5,735 Aa3/AA/
SCHOOL AUTHORITY NORTHAMPTON COUNTY 07/07
PENNSYLVANIA GUARANTEED LEASE
REVENUE BONDS SERIES OF 2014
(BETHLEHEM AREA VOCATIONAL
TECHNICAL SCHOOL) NON BK QUALIFIED
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2015-2021
INSURANCE: MUNICIPAL ASSURANCE CORP
Day of Sale: 07/07
CAMERON INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 5,650 /AAA/
TEXAS UNLIMITED TAX SCHOOL 07/07
BUILDING BONDS SERIES 2014
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2016-2032
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 07/10
ROSEMEAD SCHOOL DISTRICT CALIFORNIA WEEK OF 5,650 /A+/
2014 GENERAL OBLIGATION REFUNDING 07/07
BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 07/09
AVONWORTH, PENNSYLVANIA SCHOOL WEEK OF 5,140 /AA-/
DISTRICT GENERAL OBLIGATION BONDS 07/07
BANK QUALIFIED
MGR: PNC Capital Markets, Pittsburgh
SERIAL: 2016-2036
NORTHTOWN MUNICIPAL UTILITY DAILY 4,180 //
DISTRICT UNLIMITED TAX AND REVENUE
REFUNDING 2014
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2015-2030
WEST BRADFORD TWP.,PENNSYLVANIA WEEK OF 4,105 Aa2//
GENERAL OBLIGATION BONDS 07/07
*********BANK QUALIFIED*******
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2015-2034
Day of Sale: 07/08
CITY OF PARIS WEEK OF 3,720 /AA/
EDGAR COUNTY, ILLINOIS 07/07
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
(ALTERNATE REVENUE SOURCE),
SERIES 2014
***********BANK QUALIFIED**********
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2016-2033
HANNIBAL CENTRAL SCHOOL DISTRICT WEEK OF 3,685 NR/A/
NEW YORK BANK QUALIFIED 07/07
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2015-2021
Day of Sale: 07/10
UNIFIED SCHOOL DISTRICT 258 WEEK OF 2,435 NR//
ALLEN COUNTY HUMBOLDT 07/07
GENERAL OBLIGATION ADVANCED
REFUNDING BONDS
SERIES 2014
KANSAS
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2017-2021
Day of Sale: 07/09
INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT NO. 748 WEEK OF 845 A1//
SARTELL-ST. STEPHENS, MINNESOTA 07/07
CERTIFICATES OF PARTICIPATION,
SERIES 2014B
(IN A LEASE-PURCHASE AGREEMENT BY
AND BETWEEN U.S. BANK NATIONAL
ASSOCIATION, AS TRUSTEE AND
INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT NO. 748
SARTELL-ST. STEPHEN, MINNESOTA)
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
TERM: 2019, 2023, 2027, 2030
KAUFMAN INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 763 //
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, 07/07
2014, TEXAS
MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
SERIAL: 2015-2032
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 07/10
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Expected volume excluding daily issues: 2,727,193 (in 000's)