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ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH
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SAN DIEGO COUNTY REGIONAL WEEK OF 350,000 /AAA/AAA
TRANSPORTATION COMMISSION SALES 08/18
TAX REVENUE LIMITED TAX, CALIFORNIA
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 08/20
REGENTS OF THE UNIVERSITY OF WEEK OF 303,490 Aa2//AA+
COLORADO 08/18 EXP/ /EXP
UNIVERSITY ENTERPRISE REVENUE AND
REFUNDING BONDS, SERIES 2014 A&B
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
SERIAL: 2015-2046
Day of Sale: 08/21
STATE OF KANSAS WEEK OF 212,875 Aa2/AA/AA+
DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 08/18
HIGHWAY REVENUE REFUNDING INDEX
BONDS, SERIES 2014B
MGR: Barclays Capital Inc., New York
REMARK: RATINGS: STABLE
Day of Sale: 08/20
ALBUQUERQUE BERNALILLO COUNTY WEEK OF 185,155 //
WATER AUTHORITY 08/18
CONSISTING OF:
$97,165M SENIOR LIEN JOINT WATER
AND SEWER SYSTEM REFUNDING REVENUE
BONDS, SERIES 2014A
$87,990M SUBORDINATE LIEN JOINT
WATER AND SEWER SYSTEM REFUNDING
REVENUE BONDS, SERIES 2014B
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
REMARK: SERIES 2014A: AA2/AA+/AA
SERIES 2014B: AA3/AA/AA
CITY OF MIAMI BEACH HEALTH WEEK OF 165,615 Baa1//BBB
FACILITIES AUTHORITY, FLORIDA 08/18
HOSPITAL REVENUE REFUNDING BONDS
(MOUNT SINAI MEDICAL CENTER)
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
Day of Sale: 08/20
DISTRICT OF COLUMBIA WEEK OF 158,300 Aa1/AAA/AA+
(WASHINGTON, D.C.) 08/18
INCOME TAX SECURED REVENUE
REFUNDING BONDS SERIES 2014A
MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland
SERIAL: 2014-2025
REMARK: RATINGS: STABLE OUTLOOK
Day of Sale: 08/19
PERALTA COMMUNITY COLLEGE DISTRICT WEEK OF 150,000 Aa3/AA-/
CALIFORNIA, 2014 GENERAL OBLIGATION 08/18
REFUNDING BONDS, SERIES A
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 08/21
BOSSIER COUNTY, LOUISIANA WEEK OF 118,875 A1/AA-/NR
UTILITIES REVENUE REFUNDING BONDS 08/18
SERIES 2014
MGR: Stephens Inc., Little Rock
SERIAL: 2015-2038
Day of Sale: 08/20
WASHINGTON HEALTH CARE FACILITIES WEEK OF 100,000 /AA-/AA
AUTHORITY 08/18
PROVIDENCE HEALTH & SERVICES
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 08/21
SAN DIEGO COUNTY, CALIFORNIA WEEK OF 94,130 /AA+/AA+
CERTIFICATES OF PARTICIPATION 08/18
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 08/18/2014
Day of Sale: 08/19
CITY OF NEW HAVEN, CONNECTICUT WEEK OF 92,480 A2/AA/A-
GENERAL OBLIGATION BONDS 08/18
SERIES A & REFUNDING SERIES B
MGR: Raymond James & Associates, Chicago
SERIAL: 2015-2034
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
REMARK: Underlying Ratings
Moody's A3, S&P BBB
Day of Sale: 08/20
NIAGARA FRONTIER TRANSPORTATION WEEK OF 79,440 Baa1/BBB-/
AUTHORITY 08/18
AIRPORT REVENUE REFUNDING BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 08/19
BETHLEHEM AUTHORITY WEEK OF 69,615 //
NORTHAMPTON AND LEHIGH COUNTIES 08/18
PENNSYLVANIA
GUARANTEED WATER REVENUE BONDS
SERIES OF 2014
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 08/19
CITY OF BRIDGEPORT, CONNECTICUT WEEK OF 68,895 A2/A/
$68,895,000 GENERAL OBLIGATION 08/18
BONDS, 2014 SERIES A
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
Day of Sale: 08/21
CLOVIS UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 65,000 Aa2/AA/
CALIFORNIA, GENERAL OBLIGATION 08/18
BONDS ELECTION OF 2012, SERIES C
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 08/19
CUYAHOGA COUNTY PUBLIC LIBRARY,OHIO WEEK OF 54,995 Aa2//
LIBRARY FUND LIBRARY FACILITIES 08/18
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 08/20
CITY OF COLUMBUS, OHIO WEEK OF 53,330 Aaa/AAA/AAA
GENERAL OBLIGATION LIMITED AND 08/18
UNLIMITED REFUNDING BONDS
SERIES 2014 5 & 6
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2020-2028
CITY OF WEST HAVEN, CONNECTICUT WEEK OF 48,050 Baa1/BBB/
GENERAL OBLIGATION BONDS 08/18
TAXABLE AND TAX EXEMPT
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
REMARK: TAXABLE DUE: 2015-2022
TAX-EXEMPT DUE: 2015-2034
Day of Sale: 08/20
WEST HARRIS COUNTY TEXAS WEEK OF 45,915 A1/A+/A+
REGIONAL WATER AUTHORITY 08/18
**********TAX-EXEMPT**********
MGR: BOSC, Inc., Richardson
SERIAL: 2015-2029
LUBBOCK-COOPER INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 44,035 /AAA/
DISTRICT, 08/18
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
SERIES 2014
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2016-2044
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: S&P Underlying A+
Day of Sale: 08/20
CITY OF PEMBROKE PINES, FLORIDA WEEK OF 41,720 A2/A+/NR
TAXABLE COMMUNICATIONS SERVICES 08/18
TAX REFUNDING REVENUE BONDS,
SERIES 2014
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
LOUISIANA PUBLIC FACILITIES AUTH. WEEK OF 36,000 A2/AA/
UNIVERSITY OF NEW ORLEANS 08/18
REVENUE REFUNDING BONDS,
SERIES 2014
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2016-2036
REMARK: Underlying Ratings
Moody's A2, S&P A+
ABAG FINANCE AUTHORITY WEEK OF 35,000 /A-/
ABAG FINANCE AUTHORITY FOR 08/18
NONPROFIT CORPORATIONS
REFUNDING REVENUE BONDS, SENIOR
SERIES 2014A
WINDEMERE RANCH INFRASTRUCTURE
FINANCING PROGRAM
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 08/20
MESQUITE HEALTH FACILITIES WEEK OF 31,500 NR/NR/BBB-
DEVELOPMENT CORPORATION RETIREMENT 08/18
FACILITY REVENUE BONDS
SERIES 2014
(CHRISTIAN CARE CENTER, INC.
PROJECT)
MGR: Ziegler, Chicago
REMARK: RATINGS STABLE
Day of Sale: 08/21
ANNE ARUNDEL COUNTY, MARYLAND WEEK OF 30,000 NR/NR/
SPECIAL TAXING DISTRICT 08/18
(THE VILLAGES AT TWO RIVERS PROJECT
SERIES 2014
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 08/19
PERALTA COMMUNITY COLLEGE DISTRICT WEEK OF 30,000 Aa3/AA-/
CALIFORNIA, 2014 GENERAL OBLIGATION 08/18
REFUNDING BONDS SERIES B
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 08/21
CITY OF PEMBROKE PINES, FLORIDA WEEK OF 29,140 A1//
PUBLIC IMPROVEMENT REVENUE 08/18
REFUNDING BONDS
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
SERIAL: 2015-2034
INSURANCE: ASSURED GUARANTY CORPORATION
REMARK: UNDERLYING RATING: A+
Day of Sale: 08/19
DALLAS AREA MUNICIPAL, PENNSYLVANIA WEEK OF 28,850 Baa3//
UNIVERSITY REVENUE BONDS 08/18
(MISERICORDIA UNIVERSITY)
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2015-2031
DAYTON, OHIO WEEK OF 26,820 /AA/A-
AIRPORT REVENUE REFUNDING BONDS 08/18
CONSISTING OF:
$22,385M SERIES A (SUBJECT TO AMT)
$ 4,435M SERIES B (NON-AMT)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
PICKERINGTON, OHIO WEEK OF 22,670 Aa2//
LOCAL SCHOOL DISTRICT 08/18 EXP/ /
MGR: Huntington Investment Company, Columbus
LAWRENCE COUNTY, PENNSYLVANIA WEEK OF 21,430 /AA/
GENERAL OBLIGATION BONDS 08/18
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2015-2034
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
REMARK: UNDERLYING RATING: A+
CRAWFORD COUNTY, ARKANSAS WEEK OF 21,430 NR/AA/NR
SALES AND USE TAX REVENUE BONDS 08/18
MGR: Stephens Inc., Little Rock
SERIAL: 2015-2024
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
Day of Sale: 08/18
SUCCESSOR AGENCY TO THE WEEK OF 18,295 /A/
REDEVELOPMENT AGENCY OF THE CITY OF 08/18
RIALTO, CALIFORNIA
TAX ALLOCATION REVENUE REFUNDING
BONDS, 2014 SERIES A
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 08/21
ROBINSON INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 18,115 //
DISTRICT (A POLITICAL SUBDIVISION 08/18
OF THE STATE OF TEXAS LOCATED IN
MCLENNAN AND FALLS COUNTIES)
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
SERIES 2014
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2015-2039
Day of Sale: 08/18
CITY OF COLUMBUS, OHIO WEEK OF 18,000 MIG 1//
VARIOUS PURPOSE LIMITED TAX NOTES 08/18
2014
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
TERM: 2015
NORTH CAROLINA MEDICAL CARE WEEK OF 15,805 NR/NR/NR
COMMISSION RETIREMENT FACILITIES 08/18
FIRST MORTGAGE REVENUE REFUNDING
BONDS (GALLOWAY RIDGE PROJECT)
SERIES 2014A
MGR: BB&T Capital Markets a division of BB&T Securities, Richmond
SERIAL: 2016-2024 TERM: 2041
Day of Sale: 08/20
GOODHUE COUNTY EDUCATION DISTRICT WEEK OF 14,310 A3/NR/NR
NO. 6051 RED WING, MINNESOTA 08/18
CERTIFICATES OF PARTICIPATION
SERIES 2014A
MGR: BMO Capital Markets GKST, Inc., Chicago
SERIAL: 2016-2029 TERM: 2034, 2039
Day of Sale: 08/20
SOUTH DAKOTA BOARD OF REGENTS WEEK OF 13,860 Aa3/NR/NR
HOUSING AND AUXILIARY FACILITIES 08/18
SYSTEM REVENUE BONDS, SERIES 2014B
MGR: BMO Capital Markets GKST, Inc., Chicago
SERIAL: 2015-2029 TERM: 2033
Day of Sale: 08/21
INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY WEEK OF 13,685 A1//
OF THE CITY OF ALEXANDRIA, VIRGINIA 08/18
EDUCATION FACILITIES REVENUE
REFUNDING BONDS,
EPISCOPAL HIGH SCHOOL
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Atlanta
SERIAL: 2016-2035
Day of Sale: 08/19
CLEVELAND, OHIO WEEK OF 12,280 A2/A/
TAXABLE ECONOMIC & COMMUNITY 08/18
DEVELOPMENT REFUNDING REVENUE BONDS
(CORE CITY FUND)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 08/21
SUCCESSOR AGENCY TO ROSEVILLE WEEK OF 10,940 /A/
REDEVELOPMENT AGENCY, CALIFORNIA 08/18
REFUNDING TAX ALLOCATION REVENUE
BONDS
SERIES 2014
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 08/19
MONMOUTH COUNTY IMPROVEMENT WEEK OF 10,000 Aaa/AAA/
AUTHORITY, NEW JERSEY 08/18
GENERAL OBLIGATION **TAXABLE AND
TAX-EXEMPT**
MGR: Raymond James & Associates, Chicago
REMARK: Underlying S&P AAA
Day of Sale: 08/20
FRANKLIN SPECIAL SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 9,380 Aa1//
TENNESSEE 08/18
LIMITED TAX SCHOOL REFUNDING BONDS
GENERAL OBLIGATION
SERIES 2014
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2033
Day of Sale: 08/19
KEMP INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 8,794 NR/AA/NR
(KAUFMAN AND HENDERSON COUNTIES, 08/18
TEXAS)
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES D2014
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 08/18
TOWN OF EAST HAVEN, CONNECTICUT WEEK OF 8,530 A3/A-/
$7,030,000 GENERAL OBLIGATION 08/18
REFUNDING BONDS, ISSUE OF 2014
(BANK QUALIFIED)
$1,500,000 GENERAL OBLIGATION BOND
ANTICIPATION NOTES (BANK QUALIFIED)
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
Day of Sale: 08/19
SCHOOL DISTRICT OF THE CITY OF WEEK OF 8,405 //
MONESSEN 08/18
WESTMORELAND COUNTY, PENNSYLVANIA
GENERAL OBLIGATION NOTES
SERIES A AND B OF 2014
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 08/19
GIDDINGS INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 8,275 Aaa/NR/NR
DISTRICT 08/18
(A POLITICAL SUBDIVISION OF THE
STATE OF TEXAS LOCATED IN FAYETTE,
LEE AND WASHINGTON COUNTIES, TEXAS)
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2014
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 08/19
NEW JERSEY ECONOMIC DEVELOPMENT WEEK OF 8,050 NR/BB/NR
AUTHORITY 08/18
CHARTER SCHOOL REVENUE BONDS
(GREATER BRUNSWICK CHARTER SCHOOL,
INC. PROJECT)
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 08/21
DAYTON, OHIO WEEK OF 8,000 Aa2/AA/
VARIOUS PURPOSE GENERAL OBLIGATION 08/18
BONDS, SERIES 2014
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 08/21
CITY OF CLEVELAND, OHIO WEEK OF 7,665 A2/A/
REVENUE REFUNDING BONDS, 08/18
SERIES 2014
(CLEVELAND STADIUM PROJECT)
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2015-2020
CHARTIERS-HOUSTON SCHOOL DISTRICT WEEK OF 7,520 //
WASHINGTON COUNTY, PENNSYLVANIA 08/18
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES A AND B OF 2014
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 08/18
UNION ENDICOTT CENTRAL SCHOOL WEEK OF 7,500 Aa2//
DISTRICT, NEW YORK 08/18
SCHOOL DISTRICT REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
Day of Sale: 08/19
DUNMORE SCHOOL DISTRICT WEEK OF 6,660 Aa3//
LACKAWANNA COUNTY, PENNSYLVANIA 08/18
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES OF 2014
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2014-2019
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 08/20
VILLAGE OF LAKE ZURICH WEEK OF 6,355 //
LAKE COUNTY,ILLINOIS GENERAL 08/18
OBLIGATION REFUNDING BONDS (SALES
TAX ALTERNATE REVENUE SOURCE),
SERIES 2014A
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2015-2024
Day of Sale: 08/18
CITY OF GREEN BAY, WISCONSIN WEEK OF 6,295 //
$3,680M GENERAL OBLIGATION 08/18
REFUNDING BONDS SERIES 2014D
$2,615M TAXABLE GENERAL OBLIGATION
REFUNDING BONDS SERIES 2014E
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 08/19
UPPER UWCHLAN TOWNSHIP, WEEK OF 6,260 Aa2//
PENNSYLVANIA 08/18
GENERAL OBLIGATION BONDS
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2015-2039
Day of Sale: 08/18
LAKESHORE TECHNICAL COLLEGE WEEK OF 6,000 //
DISTRICT, WISCONSIN (CALUMET, 08/18
MANITOWOC, SHEBOYGAN AND OZAUKEE
COUNTIES) GENERAL OBLIGATION
PROMISSORY NOTES
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2016-2024
Day of Sale: 08/19
HALLSVILLE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 5,305 /A+/
DISTRICT, TEXAS 08/18
LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
REFUNDING TAXABLE BONDS
SERIES 2014
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2025
HOUSING FINANCE AUTHORITY OF WEEK OF 5,000 NR/AA+/NR
PINELLAS COUNTY, FLORIDA 08/18
MULTIFAMILY HOUSING REVENUE BONDS,
SERIES 2014
(CLEARWATER APARTMENTS PROJECT)
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 08/18
DRAPER CITY, UTAH WEEK OF 4,550 Aa2//
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 08/18
MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 08/20
HIDALGO INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 4,525 //AAA
TEXAS 08/18
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2015-2029
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: Underlying Fitch Rating A-
Bank Qualified
Day of Sale: 08/18
FORT BEND COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 4,340 NR/BBB-/NR
DISTRICT NO. 143 08/18
(A POLITICAL SUBDIVISION OF THE
STATE OF TEXAS LOCATED WITHIN
FORT BEND COUNTY)
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2014
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 08/18
ESCAMBIA COUNTY HOUSING FINANCE WEEK OF 4,335 Aaa/NR/NR
AUTHORITY 08/18
SINGLE FAMILY MORTGAGE REVENUE BOND
(MUTLI-COUNTY PROGRAM)
SERIES 2014B (NON-AMT)
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 08/19
CITY OF APPLETON, WISCONSIN WEEK OF 4,000 //
WATER SYSTEM REVENUE BONDS 08/18
SERIES 2014
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2016-2034
Day of Sale: 08/19
CITY OF APPLETON, WISCONSIN WEEK OF 3,575 //
STORM WATER SYSTEM REVENUE BONDS 08/18
SERIES 2014
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2016-2034
Day of Sale: 08/19
MID-STATE TECHNICAL COLLEGE WEEK OF 3,555 //
DISTRICT, WISCONSIN ADAMS, CLARK 08/18
JACKSON, JUNEAU, MARATHON, PORTAGE
WAUSHARA AND WOOD COUNTIES
GENERAL OBLIGATION PROMISSORY NOTES
SERIES 2014A
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2015-2024
Day of Sale: 08/18
HARRIS COUNTY, TEXAS WEEK OF 3,545 NR/A+/
WC&ID #96 08/18
************BANK QUALIFIED*********
MGR: BOSC, Inc., Richardson
SERIAL: 2015-2031
Day of Sale: 08/19
DELTA SCHOOL DISTRICT #50, WEEK OF 3,300 Aa2//
COLORADO 08/18
MGR: George K. Baum & Company, Denver
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 08/20
GRAY COUNTY, KANSAS WEEK OF 3,295 /A/
COPELAND UNIFIED SCHOOL DISTRICT 08/18
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 2014
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2019-2033
Day of Sale: 08/18
MOLALLA RURAL FIRE PROTECTION WEEK OF 3,190 //
DISTRICT NO. 73 CLACKAMAS COUNTY 08/18
OREGON GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES 2014
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2015-2025
Day of Sale: 08/20
CITY OF ELKINS, ARKANSAS WEEK OF 2,350 NR/NR/NR
SALES AND USE TAX REVENUE BONDS 08/18
*********BANK QUALIFIED*********
MGR: Stephens Inc., Little Rock
TERM: 2019, 2024, 2029, 2034
Day of Sale: 08/20
SHEBOYGAN COUNTY, WISCONSIN WEEK OF 2,275 //
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 08/18
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2015-2019
Day of Sale: 08/18
WARRENSVILLE HEIGHTS, OH WEEK OF 2,200 A1//
LIMITED-TAX GENERAL OBLIGATION BOND 08/18 EXP/ /
MGR: Huntington Investment Company, Columbus
REMARK: Bank Qualified
GATEWAY TECHNICAL COLLEGE DISTRICT WEEK OF 1,500 //
WISCONSIN RACINE, KENOSHA AND 08/18
WALWORTH COUNTIES GENERAL
OBLIGATION PROMISSORY NOTES,
SERIES 2014-2015C
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2017-2024
Day of Sale: 08/20
CITY OF WAUKESHA WEEK OF 1,115 //
WAUKESHA COUNTY, WISCONSIN 08/18
TAXABLE GENERAL OBLIGATION
PROMISSORY NOTES, SERIES 2014D
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2018-2024
Day of Sale: 08/18
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Expected volume excluding daily issues: 3,135,689 (in 000's)