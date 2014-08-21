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ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH
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CITY OF AUSTIN, TEXAS WEEK OF 160,870 //
TRAVIS, WILLIAMSON & HAYS COUNTIES 08/25
SERIES 2014
$104,620M PUBLIC IMPROVEMENT BONDS
$40,450M CERTIFICATES OF OBLIGATION
$15,800M PUBLIC PROPERTY FINANCE
CONTRACTUAL OBLIGATIONS
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 08/27
BOSSIER CITY, LOUISIANA WEEK OF 116,000 A1/AA-/NR
UTILITIES REVENUE REFUNDING BONDS 08/25
SERIES 2014
MGR: Stephens Inc., Little Rock
SERIAL: 2015-2038
Day of Sale: 08/27
CITIES OF DALLAS AND FORT WORTH, WEEK OF 99,050 NAF/A+/AA-
TEXAS 08/25
DALLAS/FORT WORTH INTERNATIONAL
AIRPORT
JOINT REVENUE REFUNDING BONDS
SERIES 2014E (NON-AMT)
MGR: Jefferies LLC, New York
Day of Sale: 08/27
ZIONSVILLE COMMUNITY SCHOOLS WEEK OF 95,120 /AA-/
BUILDING CORPORATION, INDIANA 08/25
$91,065M FIRST MORTGAGE REFUNDING,
SERIES 2014B
$ 4,055M TAXABLE FIRST MORTGAGE
REFUNDING,SERIES 2014C
MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
Day of Sale: 08/26
NORTHWEST INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 75,000 //
DISTRICT, TEXAS 08/25
MGR: BOSC, Inc., Richardson
Day of Sale: 08/27
FAIRFIELD CITY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 61,355 Aa2/NR/AA
(COUNTY OF BUTLER), OHIO 08/25
SCHOOL IMPROVEMENT UNLIMITED TAX
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES 2014
MGR: RBC Capital Markets, New York
REMARK: State Credit Enhancement
Underlying: Aa3/NR/AA
Day of Sale: 08/27
NEW JERSEY HEALTH CARE FACILITIES WEEK OF 57,125 A2/A/NR
AUTHORITY 08/25
REVENUE BONDS
ROBERT WOOD JOHNSON UNIVERSITY
HOSPITAL ISSUE, SERIES 2014A
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
VIRGIN ISLANDS PUBLIC FINANCE WEEK OF 53,000 NR/BBB+/BBB
AUTHORITY REVENUE BONDS 08/25
(VIRGIN ISLANDS GROSS RECEIPTS
TAXES LOAN NOTE), SERIES 2014A
(WORKING CAPITAL)
MGR: Jefferies LLC, New York
Day of Sale: 08/27
SAN ANTONIO INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 50,000 //
DISTRICT 08/25
VARIABLE RATE UNLIMITED TAX
REFUNDING BONDS
(A POLITICAL SUBDIVISION OF THE
STATE OF TEXAS LOCATED IN
BEAR COUNTY, TEXAS)
SERIES 2014A
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SAN ANTONIO INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 50,000 Aaa/AAA/
DISTRICT UNLIMITED TAX REFUNDING 08/25
TEXAS
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
REMARK: Underlying: Aa2/AA
Day of Sale: 08/26
WEST HARRIS COUNTY REGIONAL WATER WEEK OF 45,915 A1/A+/A+
AUTHORITY, TEXAS TAX-EXEMPT 08/25
MGR: BOSC, Inc., Richardson
SERIAL: 2015-2029
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
Day of Sale: 08/25
CLIFTON HIGHER EDUCATION FINANCE WEEK OF 41,850 //
CORPORATION EDUCATION REVENUE BONDS 08/25
(UPLIFT EDUCATION) $41,650M 2014A
$220M TAXABLE 2014B
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 08/28
MENLO PARK CITY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 37,015 Aa1/AAA/
(COUNTY OF SAN MATEO) 08/25
2014 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
Day of Sale: 08/26
STOCKTON UNIFIED SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 34,980 A2/A+/
CALIFORNIA 08/25
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS,
SERIES 2014A (TAX EXEMPT)
MGR: Raymond James & Associates, Inc., San Francisco
Day of Sale: 08/27
MIAMI-DADE COUNTY, FLORIDA WEEK OF 32,690 //
RICKENBACKER CAUSEWAY REVENUE BONDS 08/25
SERIES 2014
MGR: Estrada Hinojosa & Company, Dallas
MESQUITE HEALTH FACILITIES WEEK OF 31,500 NR/NR/BBB-
DEVELOPMENT CORPORATION 08/25
RETIREMENT FACILITY REVENUE BONDS
SERIES 2014
(CHRISTIAN CARE CENTERS, INC
PROJECT)
MGR: Ziegler, Chicago
REMARK: STABLE
PEARLAND INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 30,705 //
DISTRICT, TEXAS 08/25
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
SERIAL: 2016-2039
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 08/25
STATE OF ALASKA WEEK OF 30,585 Aa1/AA+/AA+
CERTIFICATES OF PARTICIPATION, 08/25
SERIES 2014
(ALASKA NATIVE TRIBAL HEALTH
CONSORTIUM HOUSING FACILITY
PROJECT)
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
THE HEALTH AND EDUCATION FACILITIES WEEK OF 26,420 /A+/
BOARD OF THE COUNTY OF FRANKLIN, 08/25
TENNESSEE
REFUNDING AND IMPROVEMENT BONDS
(THE UNIVERSITY OF THE SOUTH
"SEWANEE")
MGR: Raymond James & Associates, Chicago
SERIAL: 2015-2034
Day of Sale: 08/26
MONTGOMERY COUNTY CAPITAL RESOURCE WEEK OF 25,000 Aa3/NR/
CORPORATION, NEW YORK 08/25
BOCES-LEASE REVENUE REFUNDING
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2015-2034
Day of Sale: 08/26
EUCLID CITY SCHOOLS, OHIO WEEK OF 21,400 //
REFUNDING GENERAL OBLIGATION 08/25
UNLIMITED TAX BONDS SERIES 2014
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 08/27
HUNT MEMORIAL HOSPITAL DISTRICT WEEK OF 21,270 A1/AA-/NR
GENERAL OBLIGATION REFUNDING AND 08/25
IMPROVEMENT BONDS, SERIES 2014
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
MERCED COMMUNITY COLLEGE DISTRICT WEEK OF 20,000 Aa3//
2014 GENERAL OBLIGATION REFUNDING 08/25
BONDS
(SCHOOL FACILITIES IMPROVEMENT
DISTRICT NO. 1)
CALIFORNIA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 08/26
COUNTY OF PIPESTONE, MINNESOTA WEEK OF 18,065 MIG 1//
MEDICAL CENTER REVENUE BOND 08/25
ANTICIPATION NOTES
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
TERM: 2017
Day of Sale: 08/26
CITY OF SANTA FE, NEW MEXICO WEEK OF 18,000 /AA+/AA+
GROSS RECEIPTS TAX IMPROVEMENT 08/25
REVENUE BONDS
SERIES 2014
MGR: George K. Baum & Company, Denver
SERIAL: 2020-2029
Day of Sale: 08/26
MONTEBELLO PUBLIC FINANCING WEEK OF 18,000 /A-/
AUTHORITY LEASE REVENUE 08/25
5MM TAXABLE/13MM TAX EXEMPT
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
REMARK: TAXABLE: 14-25
TAX EXEMPT: 14-28
Day of Sale: 08/27
CUERO INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT DAILY 16,000 //
TEXAS, TAX EXEMPT
MGR: BOSC, Inc., Richardson
SAUGUS UNION SCHOOL DISTRICT WEEK OF 13,480 //
CFD NO. 2006-1 (IMPROVEMENT AREA 08/25
NO. 3)
SENIOR 2014
SPECIAL TAX BONDS
CALIFORNIA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 08/27
VILLAGE OF BEDFORD PARK WEEK OF 11,660 //
COOK COUNTY, ILLINOIS 08/25
CONSISTING OF:
$4,630M FIRST LIEN WATER SYSTEM
REVENUE BONDS, SERIES 2014A
$7,030M FIRST LIEN TAXABLE WATER
SYSTEM REVENUE BONDS, SERIES 2014B
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
NORTHWOOD LOCAL SCHOOL DISTRICT WEEK OF 10,870 //
OHIO, GENERAL OBLIGATION UNLIMITED 08/25
TAX BONDS SERIES 2014
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 08/27
HOUSING FINANCE AUTHORITY OF WEEK OF 10,000 Aaa//
HILLSBOROUGH COUNTY, FLORIDA 08/25 EXP/ /
MULTIFAMILY HOUSING REVENUE BONDS,
(THE TEMPO AT ENCORE APARTMENTS)
SERIES 2014A
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 08/27
HUNTINGTON BEACH CITY SCHOOL WEEK OF 10,000 Aa2//
DISTRICT 08/25
2015A GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS (ELECTION OF 2002)
CALIFORNIA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
REMARK: DELAYED DELIVERY
Day of Sale: 08/28
CITY OF CENTERTON, ARKANSAS WEEK OF 9,995 A2/AA/
WATER AND SEWER REVENUE BONDS 08/25
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2016-2045
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
REMARK: Bank Qualified
Underlying Moody's Baa3
Day of Sale: 08/26
ST. CLAIR COUNTY TOWNSHIP HIGH WEEK OF 9,800 /A+/
SCHOOL DISTRICT #204 (O'FALLON) 08/25
GENERAL OBLIGATION SCHOOL REFUNDING
BONDS SERIES 2014
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 08/28
HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 9,435 /AA/
DISTRICT NO. 400, TEXAS 08/25
(A POLITICAL SUBDIVISION OF THE
STATE OF TEXAS LOCATED WITHIN
HARRIS COUNTY, TEXAS)
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2014
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
REMARK: BANK QUALIFLIED
Day of Sale: 08/26
VILLAGE OF BEDFORD PARK WEEK OF 9,005 //
COOK COUNTY, ILLINOIS 08/25
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS,
SERIES 2014A
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
ODONNELL INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 8,930 /AAA/
DISTRICT, TEXAS 08/25
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2015-2039
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: Underlying S&P A+
Day of Sale: 08/27
UPPER DUBLIN TOWNSHIP WEEK OF 8,620 Aa2//
MONTGOMERY COUNTY, PENNSYLVANIA 08/25
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2014
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2014-2035
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 08/26
PECOS-BARSTOW-TOYAH INDEPENDENT WEEK OF 8,067 /AAA/
SCHOOL DISTRICT, TEXAS 08/25
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2014
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: BANK QUALIFLIED
Day of Sale: 08/27
SAUGUS UNION SCHOOL DISTRICT WEEK OF 7,000 //
CFD NO. 2006-2 (IMPROVEMENT AREA 08/25
NO. 2)
2014 SPECIAL TAX BONDS
CALIFORNIA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 08/28
THE MONMOUTH COUNTY IMPROVEMENT WEEK OF 6,980 Aaa/AAA/AAA
AUTHORITY, NEW JERSEY 08/25
*TAXABLE WASTEWATER TREATMENT
FACILITIES
LEASE REVENUE REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Chicago
SERIAL: 2014-2020
TEMECULA VALLEY UNIFIED SCHOOL WEEK OF 4,500 //
DISTRICT 08/25
CFD NO. 2011-1, 2014 SPECIAL TAX
BONDS
CALIFORNIA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 08/27
LYCOMING COUNTY, PENNSYLVANIA WEEK OF 4,000 /AA/
WATER & SEWER REVENUE BONDS 08/25
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2015-2029
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
THE MONMOUTH COUNTY IMPROVEMENT WEEK OF 2,735 Aaa/AAA/AAA
AUTHORITY, NEW JERSEY 08/25
WASTEWATER TREATMENT FACILITIES
LEASE
REVENUE REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Chicago
SERIAL: 2014-2020
Day of Sale: 08/26
TOWN OF CHESTER, NEW YORK WEEK OF 2,505 UR/NR/
**********BANK QUALIFIED********** 08/25
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2015-2025
Day of Sale: 08/28
PUBLIC WATER SUPPLY DISTRICT NO. 1 WEEK OF 2,500 NR/A-/
MISSOURI MACON COUNTY WATERWORKS 08/25
REVENUE 2014
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2028-2033
Day of Sale: 08/25
HAPPY VALLEY UNION ELEMENTARY WEEK OF 2,495 /A+/
SCHOOL DISTRICT 08/25
GENERAL OBLIGATION BONDS
ELECTION OF 2014, SERIES A
CALIFORNIA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 08/26
SAUGUS UNION SCHOOL DISTRICT WEEK OF 1,745 //
CFD NO. 2006-1 (IMPROVEMENT AREA 08/25
NO. 3)
SUBORDINATE 2014 SPECIAL TAX BONDS
CALIFORNIA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 08/27
STOCKTON UNIFIED SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 1,640 A2/A+/
CALIFORNIA 08/25
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS,
SERIES 2014B (FEDERALLY TAXABLE)
MGR: Raymond James & Associates, Inc., San Francisco
Day of Sale: 08/27
HYDESVILLE ELEMENTARY SCHOOL WEEK OF 1,100 /A/
DISTRICT (HUMBOLDT COUNTY), 08/25
CALIFORNIA
MGR: RBC Capital Markets, New York
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 08/26
HUNTINGTON BEACH CITY SCHOOL WEEK OF 500 Aa2//
DISTRICT 08/25
2014A GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS
(ELECTION OF 2002)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 08/28
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Expected volume excluding daily issues: 1,428,477 (in 000's)