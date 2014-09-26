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ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH
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TEXAS TRANSPORTATION COMMISSION WEEK OF 1,100,000 Aaa/AAA/AAA
STATE OF TEXAS HIGHWAY IMPROVEMENT 09/29
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES 2014
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
STATE OF CONNECTICUT, CONNECTICUT WEEK OF 730,000 Aa3/AA/AA
SPECIAL TAX OBLIGATION BONDS 09/29
TRANSPORTATION INFRASTRUCTURE
PURPOSES, 2014 SERIES A & REFUNDING
SERIES B
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2015-2034
Day of Sale: 09/30
STATE OF CALIFORNIA DEPARTMENT OF WEEK OF 625,000 Aa1/AAA/
WATER RESOURCES CENTRAL VALLEY 09/29
PROJECT WATER SYSTEM REVENUE BONDS
SERIES AS
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
ALACHUA COUNTY HEALTH FACILITIES WEEK OF 250,000 //
HEALTH FACILITIES REVENUE BONDS 09/29
SHANDS TEACHING HOSPITAL
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 10/01
CITY OF CHANDLER, ARIZONA WEEK OF 194,640 /AAA/AAA
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 09/29
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2019-2028
Day of Sale: 09/30
MAINE MUNICIPAL BOND BANK WEEK OF 118,850 Aa2/AA+/
2 SERIES 09/29
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
SERIAL: 2015-2034
Day of Sale: 09/30
STATE OF COLORADO HIGHER EDUCATION WEEK OF 117,110 Aa2/AA-/
CAPITAL CONSTRUCTION LEASE 09/29
PURCHASE FINANCING PROGRAM
CERTIFICATES OF PARTICIPATION
SERIES 2014A
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 10/01
CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE WEEK OF 110,175 NR/AA-/AA-
AUTHORITY REVENUE REFUNDING BONDS 09/29
SERIES 2014-A (CITY OF ANAHEIM
ELECTRIC UTILITY DISTRIBUTION
SYSTEM REFUNDING)
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
COUNTY OF RIVERSIDE WEEK OF 101,000 MIG 1//
2014 SERIES D TEETER OBLIGATION 09/29
NOTES TAX EXEMPT CALIFORNIA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 10/01
LEWISVILLE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 99,630 /AAA/AAA
DISTRICT, TEXAS 09/29
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2016-2030
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: Underlying Ratings
S&P AA+ & Fitch AA+
Day of Sale: 10/01
DAYTON OHIO PUBLIC SCHOOLS WEEK OF 94,000 A2//A
GENERAL OBLIGATION BONDS 09/29
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2015-2031
REMARK: Rating: Fitch A (Negative)
CITY OF SHREVEPORT, LOUISIANA WEEK OF 93,500 //
GENERAL OBLIGATION BONDS, 09/29
SERIES 2014
MGR: Loop Capital Markets, New York
SERIAL: 2015-2034
Day of Sale: 10/02
RHODE ISLAND HOUSING (TAXABLE) WEEK OF 86,000 Aa2/AA+/
HOMEOWNERSHIP OPPORTUNITY BONDS 09/29
SERIES 65-T
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 9/29
Day of Sale: 09/30
CENTRAL MICHIGAN UNIVERSITY WEEK OF 65,000 Aa3/A+/
BOARD OF TRUSTEES GENERAL REVENUE 09/29
AND REFUNDING BONDS SERIES 2014
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 10/02
LEWISVILLE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 54,315 /AA+/AA+
DISTRICT, TEXAS 09/29
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS (NON
PSF)
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2022-2025
Day of Sale: 10/01
ALLAN HANCOCK JOINT COMMUNITY WEEK OF 52,000 Aa2/AA/
COLLEGE DISTRICT 2014 GENERAL 09/29
REFUNDING BONDS CALIFORNIA
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
MISSOURI HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 50,000 /AA+/
COMMISSION 09/29
SINGLE FAMILY MORTGAGE REVENUE
BONDS (SPECIAL HOMEOWNERSHIP LOAN
PROGRAM)
2014 SERIES B (NON-AMT)
MGR: George K. Baum & Company, Kansas City
SERIAL: 2015-2026 TERM: 2029, 2034, 2039, 2040
Day of Sale: 09/29
DYSART UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 49,550 NR/A+/AA-
NO. 89, ARIZONA 09/29
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 2014
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2028
Day of Sale: 09/29
SUCCESSOR AGENCY TO THE DEVELOPMENT WEEK OF 45,000 /A/
AGENCY OF THE CITY OF CONCORD 09/29
TAX ALLOCATION REFUNDING BONDS
SERIES 2014 CALIFORNIA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 10/01
EDINBURG CONSOLIDATED INDEPENDENT WEEK OF 41,755 /AAA/AAA
SCHOOL DISTRICT (HIDALGO COUNTY 09/29
TEXAS) UNLIMITED TAX REFUNDING
BONDS SERIES 2014
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 10/01
NISKAYUNA CENTRAL SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 41,150 NR//
NEW YORK 09/29
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2015-2024
Day of Sale: 10/01
SAN MARCOS PUBLIC FINANCING WEEK OF 32,000 /A-/
AUTHORITY SPECIAL TAX REVENUE 09/29
REFUNDING BONDS 2014 A CALIFORNIA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 10/01
UNIVERSITY AREA SCHOOL AUTHORITY WEEK OF 28,575 /A/
CENTRE COUNTY, PENNSYLVANIA 09/29
SEWER REVENUE BONDS SERIES 2014
SIFMA INDEX RATE MODE
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 09/29
INDIANA FINANCE AUTHORITY WEEK OF 25,460 /BBB+/
EDUCATIONAL REVENUE BONDS 09/29
TAXABLE & TAX EXEMPT
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2016-2040
REMARK: Ratings: S&P BBB+ (Positive)
DEVELOPMENT AUTHORITY OF RICHMOND WEEK OF 25,050 /A+/
COUNTY, GEORGIA 09/29
REVENUE REFUNDING
(GEORGIA REGENTS UNIVERSITY
PROJECT)
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
SERIAL: 2014-2034
Day of Sale: 09/30
FLEMINGTON-RARITAN REGIONAL SCHOOL WEEK OF 24,075 /AA+/
DISTRICT BOARD OF EDUCATION 09/29
HUNTERDON COUNTY, NEW JERSEY
REFUNDING SCHOOL BONDS SERIES 2014
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 10/01
LEANDER INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 22,800 /AAA/
WILLIAMSON AND TRAVIS COUNTIES 09/29
TEXAS UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING
BONDS SERIES 2014E
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
SAN CARLOS SCHOOL DISTRICT WEEK OF 21,000 /AA-/
GENERAL OBLIGATION BONDS ELECTION 09/29
OF 2012 SERIES B CALIFORNIA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 10/02
CITY OF GALVESTON, TEXAS WEEK OF 20,925 A1//A+
WATERWORKS AND SEWER SYSTEM REVENUE 09/29
REFUNDING BONDS,
SERIES 2014
MGR: Hutchinson, Shockey, Erley & Co., Chicago
PAW PAW PUBLIC SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 19,650 /AA-/
VAN BUREN COUNTY, 09/29
SCHOOL BUILDING & SITE & REFUNDING
BONDS
SERIES I
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: Insurance :
Qualified School Bond Loan Fund
Day of Sale: 10/02
MORRIS COUNTY, NEW JERSEY WEEK OF 16,990 /AA/
MOUNT OLIVE TOWNSHIP BOARD OF 09/29
EDUCATION
REFUNDING SCHOOL BONDS, SERIES 2014
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 10/02
CROWLEY INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 16,220 //
, TEXAS 09/29
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2014-B
MGR: BOSC, Inc., Richardson
Day of Sale: 10/02
MUSKEGON COMMUNITY COLLEGE WEEK OF 13,175 /AA-/
STATE OF MICHIGAN 2014 COMMUNITY 09/29
COLLEGE FACILITY BONDS, SERIES II
GENERAL OBLIGATION UNLIMITED TAX
MGR: George K. Baum & Company, Kansas City
SERIAL: 2015-2034 TERM: 2039
Day of Sale: 09/29
DEER PARK INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 12,170 Aa1//
DISTRICT, TEXAS 09/29
LIMITED TAX REFUNDING BONDS
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2016-2030
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 10/01
SAN LEANDRO REDEVELOPMENT AGENCY WEEK OF 12,065 /AA-/
2014 REFUNDING TAX ALLOCATIN BONDS 09/29
CALIFORNIA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 09/30
MARSHALL COUNTY HOLDING CORPORATION WEEK OF 12,060 NR/AA-/NR
INDIANA 09/29
LEASE RENTAL REFUNDING BONDS,
SERIES 2014
NON-BANK QUALIFIED
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
SERIAL: 2015-2027
Day of Sale: 09/30
MERCED CITY SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 12,000 //
CALIFORNIA 09/29
GENERAL OBLIGATION BONDS
2014 ELECTION
SERIES 2014
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 10/02
NORTHWOOD LOCAL SCHOOL DISTRICT WEEK OF 12,000 /A+/
WOOD COUNTY, OHIO 09/29
SCHOOL FACILITIES PROJECT
CERTIFICATE OF PARTICIPATION
SERIES OF 2014
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2021-2044
Day of Sale: 09/30
SUCCESSOR AGENCY TO THE AZUSA WEEK OF 11,000 /BBB+/
REDEVELOPMENT AGENCY, CALIFORNIA 09/29
TAX ALLOCATION REFUNDING BONDS
2014 SERIES A
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 09/30
BERKS COUNTY, PENNSYLVANIA WEEK OF 10,000 Aa1//
GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES OF 09/29
2014
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2015-2029
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 10/01
HAYS COUNTY , TEXAS WEEK OF 8,965 //
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2020-2030
Day of Sale: 09/29
WIMBERLEY INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 8,804 //
DISTRICT, TEXAS 09/29
UNLIMITED TAX, TAX REFUNDUNG BONDS
2 SERIES
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2015-2032
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 09/30
SUCCESSOR AGENCY TO THE COACHELLA WEEK OF 8,790 /A-/
REDEVELOPMENT AGENCY SUBORDINATE 09/29
TAX ALLOCATION BONDS (MERGED
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 10/02
LAUREL SCHOOL DISTRICT, MISSISSIPPI WEEK OF 8,755 A1//
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 09/29
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2015-2028
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 09/30
SOUTH CAROLINA JOBS - ECONOMIC WEEK OF 8,300 Baa3//
DEVELOPMENT AUTHORITY 09/29
ECONOMIC DEVELOPMENT REFUNDING
REVENUE BONDS (FMU STUDENT HOUSING,
LLC - FRANCIS MARION UNIVERSITY
PROJECT)
MGR: Raymond James & Associates, Chicago
SERIAL: 2015-2024 TERM: 2026, 2034
Day of Sale: 09/30
PORT OF MORROW, MORROW COUNTY WEEK OF 8,170 /BBB+/
OREGON FULL FAITH AND CREDIT 09/29
OBLIGATIONS SERIES 2014
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 09/30
CARUTHERS UNIFIED SCHOOL WEEK OF 8,000 /A+/
DISTRICT GENERAL OBLIGATION BONDS 09/29
ELECTION OF 2012B CALIFORNIA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 10/02
EDNA INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 7,040 //
TEXAS UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS 09/29
SERIES 2014 BANK QUALIFIED
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 09/30
HYDE PARK CENTRAL SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 6,715 NR//
NEW YORK, BANK QUALIFIED 09/29
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2015-2022
Day of Sale: 09/30
CITY OF GALVESTON, TEXAS WEEK OF 6,245 Aa3//AA-
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS, 09/29
SERIES 2014
MGR: Hutchinson, Shockey, Erley & Co., Chicago
SCHOOL DISTRICT 67 (LAKE FOREST) WEEK OF 6,090 Aaa//
LAKE COUNTY, ILLINOIS 09/29
GENERAL OBLIGATION REFUNDING DEBT
CERTIFICATES, SERIES 2014
BANK QUALIFIED
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
Day of Sale: 10/02
CLEARFIELD CITY, UTAH WEEK OF 5,445 //
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 09/29
SERIES 2014
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 09/30
SUNCOAST COMMUNITY DEVELOPMENT WEEK OF 5,125 /A-/
DISTRICT PASCO COUNTY, FLORIDA 09/29
CAPITAL IMPROVEMENT REVENUE
REFUNDING BONDS SERIES 2014
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 09/29
KINGSBURG JOINT UNION HIGH SCHOOL WEEK OF 5,000 /A+/
DISTRICT KINGSBURG JOINT UNION HIGH 09/29
SCHOOL DISTRICT GENERAL OBLIGATION
BONDS ELECTION OF 2014 SERIES A
CALIFORNIA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 09/30
PAW PAW PUBLIC SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 4,745 /AA-/
VAN BUREN COUNTY, 09/29
TAXABLE REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: Insurance:
Qualified School Bond Loan Fund
Day of Sale: 10/02
TRINITY AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 4,715 //
WASHINGTON COUNTY PENNSYLVANIA 09/29
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES A & B 2014 BANK QUALIFIED
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 09/29
INDEPENDENCE, OHIO WEEK OF 4,700 Aa1//
BANK QUALIFIED 09/29
MGR: Huntington Investment Company, Columbus
OLD BRIDGE MUNICIPAL UTILITIES WEEK OF 4,250 Aa2//
AUTHORITY, NEW JERSEY 09/29
REVENUE REFUNDINGS BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2014-2023
Day of Sale: 10/02
TOWNSHIP OF LOWER SALFORD WEEK OF 3,870 //
MONTGOMERY COUNTY, PENNSYLVANIA 09/29
SERIES A & B 2014 BANK QUALIFIED
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 10/01
SCHOOL DISTRICT 67 (GOLF), COOK WEEK OF 3,775 A1//
COUNTY, ILLINOIS 09/29
GENERAL OBLIGATION LIMITED TAX
SCHOOL BONDS, SERIES 2014
BANK QUALIFIED
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
Day of Sale: 09/30
EVADALE INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 2,893 /AAA/
TEXAS 09/29
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
BANK QUALIFIED
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2018-2024
Day of Sale: 09/29
WHITESBORO CENTRAL SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 2,830 NR/A+/
NEW YORK 09/29
BANK QUALIFIED
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2015-2020
Day of Sale: 09/30
ELLICOTTVILLE CENTRAL SCHOOL WEEK OF 2,380 NR//
DISTRICT, NEW YORK 09/29
BANK QUALIFIED
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2015-2020
Day of Sale: 09/30
MADISON LOCAL SCHOOL DISTRICT, OHIO WEEK OF 1,455 //
ENERGY CONSERVATION IMPROVEMENT 09/29
NOTES
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 10/01
STATE OF MISSISSIPPI, MISSISSIPPI WEEK OF 1,260 //
LEASE REVENUE CERTIFICATES OF 09/29
PARTICIPATION (MASTER LEASE PROGRAM
FOR SCHOOL DISTRICTS SERIES 2014A)
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2015-2024
Day of Sale: 09/30
CITY OF ROLLINSTONE, MINNESOTA WEEK OF 1,145 //
GENERAL OBLIGATION PERMANENT 09/29
IMPROVEMENT REVOLVING FUND
REFUNDING BONDS SERIES 2014A
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2016-2023
Day of Sale: 10/01
COUNTY OF RIVERSIDE WEEK OF 1,000 MIG 1//
2014 SERIES TEETER OBLIGATON 09/29
NOTES TAXABLE CALIFORNIA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 10/01
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Expected volume excluding daily issues: 4,606,352 (in 000's)