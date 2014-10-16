UPDATE 1-Japan's Abe cautions against Brexit regulation cliff edge
* Japanese companies are major investors in the UK (Adds quotes and detail)
Oct 16 - IN ORDER TO ENSURE THAT WE HAVE TIME TO ENTER ALL NEW ISSUE INFORMATION, DALCOMP ASKS THAT FIRMS CALL US AT 212-404-8107 OR USE OUR FAX 212-404-8153 TO INFORM US UPCOMING ISSUES. WE WILL ADD ANY INFORMATION WE RECEIVE BY 2 P.M., EDT, ON THURSDAY AFTERNOON. PLEASE BE SURE TO INCLUDE THE ENTIRE MANAGEMENT GROUP. IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT THIS SERVICE, PLEASE CALL DALCOMP AT 212-404-8107. ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH -------------------- ---- --------- ----------------- SAN JOAQUIN HILLS TRANSPORTATION WEEK OF 1,000,000 // CORRIDOR AGENCY 10/20 SENIOR LIEN TOLL ROAD REFUNDING REVENUE BONDS SERIES 2014A JUNIOR LIEN TOLL ROAD REFUNDING REVENUE BONDS SERIES 2014B MGR: Barclays Capital Inc., New York REMARK: SERIES A: NR/BBB-/BBB-
SERIES B: NR/BB+/BB+
2014A: CURRENT INTEREST BONDS,
CONVERTIBLE CAPITAL APPRECIATION
BONDS, CAPITAL APPRECIATION BONDS
2014B: CURRENT INTEREST BONDS
-
BARCLAYS/GOLDMAN JOINT BOOK RUNNERS
GOLDMAN WILL RUN SERIES A
BARCLAYS WILL RUN SERIES B
Day of Sale: 10/22 METROPOLITAN TRANSPORTATION WEEK OF 500,000 A2/AA-/A AUTHORITY 10/20 TRANSPORTATION REVENUE BONDS SERIES 2014D MGR: RBC Capital Markets, New York REMARK: ROP: 10/22/14
Day of Sale: 10/23 DISTRICT OF COLUMBIA WATER AND WEEK OF 368,000 Aa3/AA/AA- SEWER AUTHORITY 10/20 PUBLIC UTILITY SUBORDINATE LIEN REVENUE REFUNDING BONDS, SERIES 2014C MGR: Goldman, Sachs & Co., New York THE STATE OF DELAWARE WEEK OF 305,865 Aaa/AAA/AAA GENERAL OBLIGATION BONDS 10/20 SERIES 2014B MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York SERIAL: 2015-2034 REMARK: RETAIL - 10/20/2014
Day of Sale: 10/21 MICHIGAN FINANCE AUTHORITY WEEK OF 300,000 NR/AA-/ LOCAL GOVERNMENT LOAN PROGRAM 10/20 REVENUE BONDS, SERIES 2014H (DETROIT REGIONAL CONVENTION FACILITY AUTHORITY LOCAL PROJECT BONDS) CONSISTING OF: $270,OOOM SERIES 2014H-1 $ 30,000M SERIES 2014H-2 (TAXABLE) MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York SERIAL: 2016-2039 REMARK: SERIES 2014H-1 AND 2014H-2
DUE: 2016-2039 CASINO REINVESTMENT DEVELOPMENT WEEK OF 253,270 // AUTHORITY 10/20 LUXURY TAX REVENUE BONDS, SERIES 2014 MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 10/21 MARYLAND HEALTH AND HIGHER WEEK OF 249,315 /BBB/ EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY 10/20 REVENUE BONDS WESTERN MARYLAND HEALTH SYSTEM MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York SERIAL: 2015-2029 TERM: 2035
Day of Sale: 10/21 GRANT COUNTY WASHINGTON PRIEST WEEK OF 216,000 Aa3/AA/AA RAPIDS HYDROELECTRIC PROJECT 10/20 REVENUE & REFUNDING (151MM TAX- EXEMPT/52MM AMT/16MM TAXABLE) MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York REMARK: ROP: 10/20
TE: 15-34, 39 44
AMT: 15-34,38
TAXABLE: 15-24, 29, 34, 38
Day of Sale: 10/21 WASHINGTON HEALTH CARE FACILITIES WEEK OF 181,000 Aa3/AA-/AA AUTHORITY 10/20 PROVIDENCE HEALTH MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 10/21 LOS ANGELES COUNTY REDEVELOPMENT WEEK OF 159,230 /A+/ REFUNDING AUTHORITY 10/20 TAX ALLOCATION REVENUE REFUNDING BONDS, SERIES 2014C (TAX-EXEMPT) CRA/LA BUNKER HILL PROJECT) MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 10/22 SEATTLE CANCER CARE ALLIANCE WEEK OF 150,000 // REVENUE REFUNDING BONDS 10/20 MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 10/22 INDIANA FINANCE AUTHORITY WEEK OF 131,015 Aaa/AAA/AAA STATE REVOLVING FUND PROGRAM BONDS 10/20 SERIES 2014C (GREEN BONDS) SERIES 2014D (GREEN BONDS) MGR: Jefferies LLC, New York NORTH SLOPE BOROUGH, ALASKA WEEK OF 130,475 Aa2/AA-/AA GENERAL OBLIGATION BONDS 10/20 CONSISTING OF: $104,525M SERIES 2014A $ 25,950M SERIES 2014B MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland REMARK: SERIES 2014A DUE: 2015; 2017 AND 2018
SERIES 2014B DUE: 2015-2024
Day of Sale: 10/21 GREATER RICHMOND CONVENTION CENTER WEEK OF 112,760 A2/A/A+ *FORWARD* HOTEL TAX REVENUE 10/20 REFUNDING BONDS MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York SERIAL: 2016-2032
Day of Sale: 10/22 SOUTH DAKOTA HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 110,000 Aa1/AAA/ AUTHORITY HOMEOWNERSHIP MORTGAGE 10/20 MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York REMARK: TAX EXEMPT: 15-25, 28, 30
TAXABLE: 15-25, 29, 34
ROP: 10/20
Day of Sale: 10/21 PENNSYLVANIA MUNICIPAL AUTHORITY WEEK OF 102,015 // OF WEST VIEW WATER REV 14 10/20 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2018-2043
Day of Sale: 10/23 KERN COUNTY TOBACCO FUNDING WEEK OF 97,025 NAF/NAF/BBB+ CORPORATION TOBACCO SETTLEMENT 10/20 ASSET-BACKED REFUNDING BONDS SERIES 2014 MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York SERIAL: 2015-2024 TERM: 2029, 2034, 2040
Day of Sale: 10/21 MASSACHUSETTS HOUSING FINANCE WEEK OF 92,420 Aa2/AA/ AGENCY SINGLE FAMILY HOUSING 10/20 REVENUE AMT/NON AMT MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York REMARK: 3 SERIES
ROP: 10/22
Day of Sale: 10/23 CITY OF BIRMINGHAM, ALABAMA WEEK OF 87,040 /AA/AA GENERAL OBLIGATION REFUNDING 10/20 AND REFUNDING WARRANTS 2 SERIES MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte REMARK: 20-32, 17-33
AF/AA/AA/AF
Day of Sale: 10/22 METROPOLITAN TRANSPORTATION WEEK OF 79,400 NR/AA/AA- AUTHORITY 10/20 DEDICATED TAX FUND REFUNDING BONDS (FRNS) MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
Day of Sale: 10/21 CITY OF CLEVELAND, OHIO WEEK OF 78,665 A3/A-/ PUBLIC POWER SYSTEM TAXABLE REVENUE 10/20 REFUNDING BONDS SERIES 2014 MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 10/21 CITY OF ABILENE, TEXAS COMBINATION WEEK OF 65,000 /AA+/ TAX AND SURPLUS REVENUE 10/20 CERTIFICATES OF OBLIGATION SERIES 2014 MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas SERIAL: 2016-2040
Day of Sale: 10/22 COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS WEEK OF 60,000 Aa1/AA+/AA+ GENERAL OBLIGATION 10/20 MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York TERM: 2017, 2019, 2024
Day of Sale: 10/20 VILLAGE COMMUNITY DEVELOPMENT WEEK OF 59,000 // DISTRICT NO. 11 SPECIAL ASSESSMENT 10/20 DISTRICT, FLORIDA MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 10/21 COLORADO HOUSING AND FINANCE WEEK OF 55,435 Aaa/AAA/NR AUTHORITY 10/20 FEDERALLY TAXABLE SINGLE FAMILY MORTGAGE CLASS I BONDS 2014 SERIES A MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 10/22 CITY OF NEW BRITAIN, CONNECTICUT WEEK OF 55,305 // GENERAL OBLIGATION BOND 10/20 ANTICIPATION NOTES 2014 SERIES B MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
Day of Sale: 10/22 LEHIGH AND NORTHAMPTON COUNTIES, WEEK OF 53,600 // PENNSYLVANIA 10/20 CONSISTING OF: $ 1,665M GENERAL OBLIGATION NOTES, SERIES A OF 2014 $24,115M GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES B OF 2014 (FEDERALLY TAXABLE) $27,280M GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES C OF 2014 (FEDERALLY TAXABLE) MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 10/21 MONTGOMERY COUNTY HIGHER EDUCATION WEEK OF 47,305 Baa3/BBB-/BBB- AND HEALTH AUTHORITY REVENUE 10/20 REFUNDING BONDS (HOLY REDEEMER HEALTH SYSTEM) SERIES 2014A MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 10/22 INDIANA STEUBEN LAKES REGIONAL WEEK OF 39,155 NR/A/ WASTE DISTRICT SEWAGE WORKS 10/20 REFUNDING IMPROVEMENT REV 14, INDIANA MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2015-2042
Day of Sale: 10/21 UTILITY BOARD OF THE WEEK OF 39,000 A1/A-/ CITY OF KEY WEST, FLORIDA 10/20 ELECTRIC SYSTEM REFUNDING REVENUE BONDS MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 10/21 FONTANA PUBLIC FACILITIES WEEK OF 37,000 // FINANCING AUTHORITY 10/20 2014 LEASE REVENUE REFUNDING BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco. REMARK: S&P RATING: A+e
Day of Sale: 10/23 WASHINGTON METROPOLITAN PARK WEEK OF 32,845 Aa2/AA/ DISTRICT OF TACOMA UNLIMITED TAX 10/20 GENERAL OBLIGATION REFUNDING, 2014A, WASHINGTON MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2015-2034
Day of Sale: 10/20 LAKE ORION COMMUNITY SCHOOLS, WEEK OF 26,225 /AA-/ MICHIGAN, OAKLAND COUNTY, 10/20 2015 REFUNDING BONDS, GENERAL OBLIGATIONS, UNLIMITED TAX, DELAYED SETTLEMENT MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis REMARK: (QSBLF)
Day of Sale: 10/23 LOS ANGELES COUNTY REDEVELOPMENT WEEK OF 23,205 /A+/ REFUNDING AUTHORITY 10/20 TAX ALLOCATION REVENUE REFUNDING BONDS, SERIES 2014D (FEDERALLY TAXABLE) CRA/LA BUNKER HILL PROJECT) MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 10/22 MILWAUKEE COUNTY, WISCONSIN WEEK OF 23,000 A2/A+/ AIRPORT REVENUE REFUNDING BONDS 10/20 MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 10/22 SAN BUENAVENTURA PUBLIC FACILITIES WEEK OF 22,705 /AA/ FINANCE AUTHORITY, CALIFORNIA 10/20 WASTEWATER REVENUE BONDS SERIES 2014C MGR: FirstSouthwest, Dallas SERIAL: 2015-2034 TERM: 2033, 2044
Day of Sale: 10/21 ONONDAGA CIVIC DEVELOPMENT WEEK OF 20,335 // CORPORATION REVENUE BONDS SERIES 10/20 2014 JEWISH HOME OF CENTRAL NEW YORK, INC. JEWISH HOME OF CENTRAL NEW YORK SENIOR APARTMENTS JEWISH HOME OF CENTRAL NEW YORK RESIDENTIAL LIVING INC. PROJECT MGR: Herbert J. Sims & Co., Inc., Westport WASHINGTON METROPOLITAN PARK WEEK OF 19,140 Aa2/AA/ DISTRICT OF TACOMA, UNLIMITED TAX 10/20 GENERAL OBLIGATION REFUNDING 2014B, WASHINGTON MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2015-2025
Day of Sale: 10/20 GARNET VALLEY PENNSYLVANIA WEEK OF 17,480 /AA/ SCHOOL DISTRICT GENERAL OBLIGATION 10/20 MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken SERIAL: 2015-2032
Day of Sale: 10/21 SAN BUENAVENTURA PUBLIC FACILITIES WEEK OF 16,525 /AA/ FINANCE AUTHORITY, CALIFORNIA 10/20 WATER REVENUE BONDS SERIES 2014C MGR: FirstSouthwest, Dallas SERIAL: 2015-2034 TERM: 2033, 2044
Day of Sale: 10/21 CAMARILLO COMMUNITY DEVELOPMENT WEEK OF 16,250 /A-/ COMMISSION, CALIFORNIA 10/20 TAX ALLOCATION REFUNDING BONDS, SERIES 2014 (CAMARILLO CORRIDOR PROJECT) MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 10/21 OXNARD SCHOOL DISTRICT, CALIFORNIA WEEK OF 16,000 /A+/ GENERAL OBLIGATION BONDS 10/20 ELECTION OF 2012, SERIES 2014C MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco. INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
Day of Sale: 10/21 TRAVIS COUNTY, TEXAS STATE HIGHWAY WEEK OF 15,100 Aaa/AAA/ SYSTEM BONDS, SERIES 2014A 10/20 NEW MONEY MGR: FirstSouthwest, Dallas SERIAL: 2015-2034
Day of Sale: 10/20 SOUTH CAROLINA JOBS ECONOMIC WEEK OF 13,080 Baa3// DEVELOPMENT AUTHORITY SOUTH 10/20 CAROLINA ECONOMIC DEVELOPMENT REFUNDING BONDS (FMU STUDENT HOUSING LLC FRANCIS MARION UNIVERSITY PROJECT) MGR: Raymond James & Associates, Chicago SERIAL: 2015-2024 TERM: 2026, 2034
Day of Sale: 10/22 LUBBOCK INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 13,000 // UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS 10/20 SERIES 2014 MGR: BOSC, Inc., Richardson
Day of Sale: 10/22 CONNECTICUT TRUMBULL GENERAL WEEK OF 11,565 NR/AA+/ OBLIGATION REFUNDING 14B, 10/20 CONNECTICUT MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2016-2028
Day of Sale: 10/21 CORNWALL-LEBANON SCHOOL DISTRICT WEEK OF 11,250 /AA-/ LEBANON COUNTY, PENNSYLVANIA 10/20 GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES OF 2014 MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia SERIAL: 2015-2023
Day of Sale: 10/20 THE COUNTY OF CHAMPAIGN, ILLINOIS WEEK OF 11,150 Aa2// GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 10/20 (PUBLIC SAFETY SALES TAX ALTERNATE REVENUE SOURCE) SERIES 2014 MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
Day of Sale: 10/21 MADISON & JERSEY COUNTIES, WEEK OF 11,000 /A/ ILLINOIS 10/20 (ALTON) COMMUNITY UNIT SCHOOL DISTRICT #11, TAXABLE SCHOOL BONDS, SERIES 2014 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 10/21 WISCONSIN HOUSING AND ECONOMIC WEEK OF 10,035 Aa3/NR/NR DEVELOPMENT AUTHORITY 10/20 MULTIFAMILY HOUSING BONDS, 2014 SERIES A (NON-AMT) MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York SERIAL: 2016-2025 TERM: 2029, 2034, 2039, 2044, 2050
Day of Sale: 10/22 ILLINOIS EDUCATIONAL FACILITIES WEEK OF 10,000 A2/A/NR AUTHORITY 10/20 ADJUSTABLE MEDIUM TERM REVENUE BOND FIELD MUSEUM OF NATURAL HISTORY, SERIES 2002 (REMARKETING) MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York REMARK: STRUCTURE: 11/1/2036 BULLET
Day of Sale: 10/22 CLEVELAND CUYAHOGA COUNTY PORT WEEK OF 10,000 /BBB+/ AUTHORITY DEVELOPMENT, REVENUE 10/20 BONDS, ONE COMMUNITY 14C MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 10/22 CITY OF SCRANTON SEWER AUTHORITY WEEK OF 10,000 /A-/ LACKAWANNA COUNTY,PENNSYLVANIA 10/20 SEWER REVENUE BONDS, SERIES OF 2014 BANK QUALIFIED MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia SERIAL: 2023-2036
Day of Sale: 10/21 CITY OF PASADENA, TEXAS WEEK OF 9,040 /AA/AA GENERAL OBLIGATION BONDS 10/21 BANK QUALIFIED MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas SERIAL: 2016-2022
Day of Sale: 10/22 DEVELOPMENT AUTHRITY OF RICHMOND WEEK OF 9,000 /A+/ COUNTY REVENUE REFUNDING 10/20 MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York Day of Sale: 10/22 HITCHCOCK INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 8,680 /AAA/ DISTRICT, TEXAS 10/20 UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING AND REFUNDING BONDS, SERIES 2014 MGR: Coastal Securities, Inc., Houston SERIAL: 2021-2034 TERM: 2015 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 10/21 LAUREL SCHOOL DISTRICT, MISSISSIPPI WEEK OF 8,635 A1// GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 10/20 BANK QUALIFIED MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas SERIAL: 2015-2028
Day of Sale: 10/21 LIBERTY INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 8,315 /AAA/ TEXAS 10/20 UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS SERIES 2014 MGR: Coastal Securities, Inc., Houston SERIAL: 2015-2027
Day of Sale: 10/20 COMMUNITY UNIT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 8,185 /AA+/ NO 205 ELMHURST, DUPAGE AND COOK 10/20 COUNTIES, ILLINOIS GENERAL OBLIGATION REFUNDING SCHOOL BONDS SERIES 2014 BANK QUALIFIED MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
Day of Sale: 10/23 STATE SCHOOL IDAHO NEW PLYMOUTH WEEK OF 7,800 Aaa// SCHOOL DISTRICT NO 372, GENERAL 10/20 OBLIGATION BOND GUARANTY PROGRAM MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2015-2034
Day of Sale: 10/23 MIFFLIN COUNTY SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 7,500 /A/ PENNSYLVANIA 10/20 GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES OF 2014 **************BANK QUALIFIED******* MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
Day of Sale: 10/23 WISCONSIN PLEASANT PRAIRIE WEEK OF 6,870 /AA/ GENERAL OBLIGATION PROMISSORY NOTES 10/20 2014B, WISCONSIN MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2016-2024
Day of Sale: 10/20 LA PORTE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 6,115 Aa2/AA/ DISTRICT TEXAS UNLIMITED TAX 10/20 REFUNDING 2014 MGR: FirstSouthwest, Dallas SERIAL: 2015-2031
Day of Sale: 10/22 CITY OF ROCHELLE WEEK OF 6,000 // ELECTRIC SYSTEM REVENUE BONDS 10/20 SERIES 2014 MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 10/21 ROGERS INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 4,706 NR/AAA/NR (BELL AND MILAM COUNTIES, TEXAS) 10/20 UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING AND REFUNDING BONDS, SERIES 2014 MGR: RBC Capital Markets, Dallas INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 10/20 OLD BRIDGE MUNICIPAL UTILITIES WEEK OF 4,250 Aa2// AUTHORITY, NEW JERSEY REFUNDING 10/20 REVENUE BONDS MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York SERIAL: 2014-2023
Day of Sale: 10/23 BOLES INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 4,130 // (HUNT COUNTY, TEXAS) 10/20 UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, SERIES 2014 MGR: Estrada Hinojosa & Company, Dallas
Day of Sale: 10/22 MISSOURI JOPLIN CERTIFICATES OF WEEK OF 2,020 NR/AA-/ PARTICIPATION 2014, MISSOURI 10/20 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2015-2034
Day of Sale: 10/22
---------------------- Expected volume excluding daily issues: 5,675,431 (in 000's)
* Japanese companies are major investors in the UK (Adds quotes and detail)
LONDON, April 29 Japanese Prime Minister Shinzo Abe said that if the United Kingdom left the European Union with an abrupt change of rules for businesses then it could cause confusion for international firms.