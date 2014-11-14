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ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH
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STATE OF CONNECTICUT WEEK OF 550,000 Aa3/AA/AA
$240,000M: 2014 SERIES F 11/17
$60,000M: 2014 SERIES G
$250,000M: 2014 SERIES H
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
REMARK: SERIES F: 15-34
SERIES G: 28-31
SERIES H: 16-26
Day of Sale: 11/20
ARIZONA TRANSPORTATION BOARD WEEK OF 456,470 Aa1/AA+/NR
2014 SERIES 11/17
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
Day of Sale: 11/18
CITY OF BALTIMORE WATER AND WEEK OF 409,830 //
WASTEWATER REVENUE BONDS 11/17
6 SERIES
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
REMARK: SENIOR SERIES Aa2/AA
SUB SERIES Aa3/AA-
ROP 11/18
Day of Sale: 11/19
DALLAS AREA RAPID TRANSIT - 2014A WEEK OF 402,305 Aa2/AA+/
TEXAS 11/17
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2015-2036
Day of Sale: 11/19
HOUSTON INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 357,470 Aaa/AAA/NR
DISTRICT 11/17
(HARRIS COUNTY, TEXAS)
LIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2014B
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 11/19
NYU HOSPITAL CENTER WEEK OF 300,000 A3/A-/A-
NEW YORK 11/17 EXP/EXP/EXP
MGR: Wells Fargo Securities, LLC, New York.
REMARK: CORPORATE CUSIP
CALIFORNIA STATEWIDE COMMUNITIES WEEK OF 154,380 NR/A/NR
DEVELOPMENT AUTHORITY 11/17
REFUNDING REVENUE BONDS
(HUNTINGTON MEMORIAL HOSPITAL)
SERIES 2014B & (SERIES 2015A
FORWARD DELIVERY)
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 11/19
CHATTANOOGA-HAMILTON COUNTY WEEK OF 148,430 Baa2/NR/BBB
HOSPITAL AUTHORITY 11/17
HOSPITAL REVENUE AND REFUNDING
BONDS (ERLANGER HEALTH SYSTEM)
SERIES 2014A
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 11/18
BOARD OF WATER SUPLY WEEK OF 138,000 Aa2/AA+/
CITY AND COUNTY OF HONOLULU 11/17
WATER SYSTEM REVENUE BONDS
CONSISTING OF:
$94,000M SERIES 2014A (TAX-EXEMPT)
$44,000M SERIES 2014B (TAXABLE)
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 11/20
PULASKI COUNTY, ARKANSAS WEEK OF 136,820 NR/A+/NR
PUBLIC EDUCATION FACILITIES BOARD 11/17
HEALTHCARE REVENUE BONDS
(BAPTIST HEALTH), SERIES 2014
MGR: Stephens Inc., Little Rock
SERIAL: 2016-2034 TERM: 2039, 2042, 2044
Day of Sale: 11/18
BARNABAS HEALTH - SERIES 2014A WEEK OF 127,240 A3/A-/A-
NEW JERSEY 11/17
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
Day of Sale: 11/17
VIRGINIA SMALL BUSINESS FINANCING WEEK OF 112,465 /A-/
AUTHORITY, 11/17
REFUNDING REVENUE BONDS
(HAMPTON UNIVERSITY)
MGR: Rice Financial Products Company, New York.
Day of Sale: 11/19
CLEVELAND-CUYAHOGA COUNTY PORT WEEK OF 87,715 A2/A-/
AUTHORITY DEVELOPMENT REVENUE BONDS 11/17
SERIES 2014 (EUCLID AVENUE
DEVELOPMENT CORPORATION PROJECT)
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 11/20
PUBLIC FINANCE AUTHORITY WEEK OF 87,000 //
EXEMPT FACILITIES REFUNDING 11/17
REVENUE BONDS
2014 SERIES (NATIONAL GYPSUM
COMPANY)
*********SUBJECT TO AMT**********
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
MINNESOTA MUNICIPAL POWER AGENCY WEEK OF 86,000 A2//A
ELECTRIC REVENUE REFUNDING BONDS 11/17
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 11/20
CALIFORNIA STATEWIDE COMMUNITY WEEK OF 85,860 //
DEVELOPMENT AUTHORITY (BUCK 11/17
INSTITUTE FOR RESEARCH ON AGING)
SERIES 2014
MGR: Cain Brothers, New York
SERIAL: 2015-2029 TERM: 2034, 2044, 2049
INSURANCE: ASSURED GUARANTY CORPORATION
Day of Sale: 11/19
PENNSYLVANIA ECONOMIC DEVELOPMENT WEEK OF 80,800 //
AUTHORITY 11/17
EXEMPT FACILITIES REFUNDING
REVENUE BONDS
2014 SERIES (NATIONAL GYPSUM
COMPANY)
********SUBJECT TO AMT************
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
SAN FRANCISCO MUNICIPAL WEEK OF 75,000 Aa2/AA/NR
TRANSPORTATION AGENCY - SERIES 2014 11/17
CALIFORNIA
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2015-2044
Day of Sale: 11/17
CITY OF OXNARD FINANCING AUTHORITY WEEK OF 72,785 /AA/
WASTEWATER REVENUE REFUNDING BONDS 11/17
SERIES 2014
MGR: RBC Capital Markets, New York
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
Day of Sale: 11/18
CITY OF ATLANTA AND FULTON COUNTY WEEK OF 70,540 Aa2/A+/
RECREATION AUTHORITY, GEORGIA 11/17
PARK IMPROVEMENT REFUNDING BONDS,
SERIES 2014
CONSISTING OF:
$61,085M TAX EXEMPT
$ 9,455M TAXABLE
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
REMARK: TAX-EXEMPT DUE: 2015-2035
TAXABLE DUE: 2015-2020
Day of Sale: 11/19
CITY OF SAN ANTONIO, TEXAS WEEK OF 53,690 Aaa/AAA/AAA
GENERAL IMPROVEMENT REFUNDING BONDS 11/17 / /EXP
SERIES 2014
MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland
Day of Sale: 11/18
WASHINGTON STATE HOUSING FINANCE WEEK OF 50,805 Aaa/NR/NR
COMMISSION 11/17
SINGLE-FAMILY PROGRAM BONDS
2014 SERIES 2-AR (AMT)
2014 SERIES 2N (NON-AMT)
2014 SERIES 2N-R (NON-AMT)
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 11/19
HIDALGO COUNTY, TEXAS WEEK OF 49,000 Aa2/AA-/AA-
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 11/17
SAN ANTONIO CPS, TEXAS WEEK OF 48,170 Aa2/AA-/AA+
(REMARKETING) ELECTRIC AND GAS 11/17
VARIABLE RATE JR. LIEN REFUNDING
BONDS, SERIES 12A
MGR: FirstSouthwest, Dallas
REMARK: Maturity Date: 12/01/207
Day of Sale: 11/18
COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS WEEK OF 45,000 Aa1/AA+/AA+
GENERAL OBLIGATION BONDS 11/17
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2017-2024
Day of Sale: 11/17
FORT BEND COUNTY, TEXAS WEEK OF 45,000 A2//A+
SENIOR LIEN TOLL ROAD REVENUE BONDS 11/17
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2016-2042
Day of Sale: 11/17
MIDDLETOWN CITY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 45,000 /AA/
BUTLER AND WARREN COUNTIES, OHIO 11/17
SCHOOL IMPROVEMENT GENERAL
OBLIGATION BONDS (UNLIMITED TAX)
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 11/20
BERKS COUNTY, PENNSYLVANIA WEEK OF 44,570 Aa1//
GENERAL OBLIGATION BONDS, 11/17
SERIES OF 2015
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2015-2028
Day of Sale: 11/20
HAZELWOOD SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 43,810 /AA+/
ST. LOUIS, MISSOURI 11/17
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: (MISSOURI DIRECT DEPOSIT PROGRAM)
Day of Sale: 11/18
SUCCESSOR AGENCY TO THE WEEK OF 43,060 /A+/
REDEVELOPMENT AGENCY OF THE CITY OF 11/17
SUISUN CITY
$3,890M: 2014 SERIES A TAXABLE TAX
ALLOCATION REFUNDING BONDS
$39,170M: 2014 SERIES B TAX
ALLOCATION REFUNDING BONDS
CALIFORNIA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 11/19
MISSOURI HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 40,580 /AA+/
COMMISSION, SINGLE FAMILY MORTGAGE 11/17
REVENUE REFUNDING (SPECAIL
HOMEOWNERSHIP LN PROJECT) SERIES
2014 C TAXABLE
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 11/19
REDONDO BEACH UNIFIED SCHOOL WEEK OF 40,000 //
DISTRICT, CALIFORNIA 11/17
UNIFIED SCHOOL DISTRICT
GENERAL OBLIGATION REFUNDING 2014
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 11/19
LA JOYA INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 38,120 //
DISTRICT, TEXAS 11/17
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2014
MGR: FTN Financial Capital Markets, New York
SERIAL: 2016-2027
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: Underlying Moody's "A1" Rating
SPARTANBURG SANITARY SEWER DISTRICT WEEK OF 37,515 A1/AA-/NR
SOUTH CAROLINA 11/17
SEWER SYSTEM REVENUE BONDS,
SERIES 2014A AND 2014B
MGR: Stephens Inc., Little Rock
Day of Sale: 11/10
INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY WEEK OF 37,500 A2/A-/A
OF THE TOWN OF LOUISA, VIRGINIA 11/17
POLLUTION CONTROL REFUNDING
REVENUE BONDS
(VIRGINIA ELECTRIC AND POWER
COMPANY PROJECT), SERIES 2008C
*********NON-AMT*********
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
STATE OF OREGON DEPARTMENT OF WEEK OF 35,965 Aa1/AA+/AA+
VETERANS AFFAIRS 11/17
$25,965M - 2014 SERIES G (STATE GO)
$10,000M - 2014 SERIES H (STATE GO)
OREGON
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
REMARK: SERIES G: 15-39
SERIES H: 15-44
Day of Sale: 11/17
COTATI-ROHNERT PARK UNIFIED SCHOOL WEEK OF 35,290 A2//
DISTRICT 11/17
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
CONSISTING OF:
$ 7,730M SERIES A
$27,560M SERIES B (FORWARD DELIVERY
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
CITY OF CONCORD, NORTH CAROLINA WEEK OF 34,600 Aa2/AA+/AA
28MM LIMITED OBLIGATION BONDS 11/17
6.6M TAXABLE LIMITED OBLIGATION
BONDS
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 11/19
HATBORO-HORSHAM SCHOOL DISTRICT WEEK OF 33,305 Aa1//
MONTGOMERY COUNTY, PENNSYLVANIA 11/17
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES A & B 2014
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2015-2033
Day of Sale: 11/19
TEXAS SOUTHMOST COLLEGE DISTRICT WEEK OF 33,210 NAF/AA-/AA-
LIMITED TAX REFUNDING AND 11/17 EXP/EXP/EXP
MAINTENANCE TAX REFUNDING
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
REMARK: 2 SERIES
NORTH CAROLINA CAPITAL FACILITIES WEEK OF 31,200 NR/AA+/NR
FINANCE AGENCY 11/17
DAVIDSON COLLEGE REVENUE BONDS
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
Day of Sale: 11/18
GRAY CHICAGO INTERNATIONAL AIRPORT WEEK OF 30,685 /BBB+/BBB
AUTHORITY AMT 11/17
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2015-2027
Day of Sale: 11/20
ST. PAUL SALES TAX REVENUE BONDS WEEK OF 28,315 NR/A+/
SERIES 2014G 11/17
MINNESOTA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2023-2033
Day of Sale: 11/18
SOUTH TAHOE JOINT POWERS FINANCING WEEK OF 28,000 /BBB-/
AUTHORITY 11/17
2014 REFUNDING REVENUE BONDS (SOUTH
LAKE TAHOE RDA PROJECT AREA NO. 1)
CALIFORNIA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 11/20
BROWNWOOD INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 27,854 NR/AA/NR
DISTRICT 11/17
(BROWN COUNTY, TEXAS)
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2014
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
Day of Sale: 11/18
KERMIT INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 26,155 /AAA/
TEXAS 11/17
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2015-2035
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: Underlying S&P "A" Rating
Day of Sale: 11/18
STATE OF VERMONT WEEK OF 25,000 Aaa/AA+/AAA
GENERAL OBLIGATION BONDS 11/17
2014 SDERIES A
(VERMONT CITIZEN BONDS)
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
MONTGOMERY COUNTY HOUSING WEEK OF 24,000 //
OPPORTUNITIES COMMISSION (MD) 11/17
MULTIFAMILY HOUSING DEVELOPMENT
BONDS (NON-AMT)
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: RETAIL: 11/17/2014
Day of Sale: 11/18
CLARION COUNTY INDUSTRIAL WEEK OF 23,425 Baa3//
DEVELOPMENT AUTHORITY, PENNSYLVANIA 11/17
CLARION UNIVERSITY FOUNDATION
STUDENT HOUSING PROJECT
MGR: Raymond James & Associates, Chicago
SERIAL: 2015-2024 TERM: 2029, 2033
Day of Sale: 11/18
ALLEN INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 22,990 //
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, 11/17
SERIES 2014
MGR: BOSC, Inc., Richardson
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 11/18
TOWN OF FLOWER MOUND, TEXAS WEEK OF 21,840 Aa1/AAA/NR
(DENTON AND TARRANT COUNTIES) 11/17
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS,
SERIES 2014A
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 11/19
DISTRICT OF COLUMBIA HOUSING WEEK OF 21,570 /A-1+/
FINANCE AGENCY 11/17
MULTIFAMILY HOUSING
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 11/19
CITY OF LAREDO, TEXAS WEEK OF 21,160 A1/A+/AA-
SPORTS VENUE SALES TAX REVENUE 11/17 EXP/EXP/EXP
REFUNDING
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
COUNTY OF SAN BERNARDINO WEEK OF 20,645 //
CFD 2002-1 (KAISER COMMERCE CENTER) 11/17
SPECIAL TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2014
CALIFORNIA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 11/17
NORTH TEXAS MUNICIPAL WATER WEEK OF 20,320 Aa3/AA/
DISTRICT, TEXAS 11/17
PANTHER CREEK REGIONAL WASTEWATER
SYSTEM CONTRACT REVENUE REFUNDING
BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2015-2026
Day of Sale: 11/18
WISCONSIN HEFA REFUNDING REVENUE WEEK OF 20,000 /BBB/
VERNON MEMORIAL 14 11/17
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2034
Day of Sale: 11/18
REDONDO BEACH UNIFIED SCHOOL WEEK OF 20,000 //
DISTRICT, CALIFORNIA 11/17
2012 ELECTION GENERAL OBLIGATION
2014B
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 11/18
LCDA REVENUE REFUNDING BONDS WEEK OF 19,000 NR/AA-/NR
(CITY OF LAKE CHARLES PUBLIC 11/17
IMPROVEMENT PROJECTS), SERIES 2014
MGR: Stephens Inc., Little Rock
SERIAL: 2015-2027
Day of Sale: 11/20
CITY OF RACINE WEEK OF 17,985 /AA-/
RACINE COUNTY, WISCONSIN 11/17
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2015-2028
Day of Sale: 11/17
CALEXICO COMMUNITY REDEVELOPMENT WEEK OF 16,665 /A-/
AGENCY 11/17
SUCCESSOR AGENCY TO THE COMMUNITY
REDEVELOPMENT AGENCY OF THE CITY OF
CALEXICO
TAX ALLOCATION REFUNDING BONDS
CALIFORNIA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 11/18
ALLEN COUNTY WMC EXPANSION BUILDING WEEK OF 16,000 Aa3//
CORPORATION 11/17
LEASE RENTAL FIRST MORTGAGE BONDS,
SERIES 2014
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
Day of Sale: 11/19
CONCORD, WEST VIRGINIA WEEK OF 16,000 //
UNIVERSITY BOARD OF GOVERNORS 11/17
REVENUE BONDS, 2014
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2044
Day of Sale: 11/20
SAN BENITO CONSOLIDATED INDEPENDENT WEEK OF 15,995 //
SCHOOL DISTRICT, 11/17
CAMERON COUNTY, TEXAS
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS.
SERIES 2014
MGR: Estrada Hinojosa & Company, Dallas
SERIAL: 2015-2025
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
ORANGE WATER AND SEWER AUTHORITY WEEK OF 15,845 Aa1/AA+/AA+
NORTH CAROLINA 11/17
WATER AND SEWER SYSTEM REVENUE
REFUNDING
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2017-2031
Day of Sale: 11/20
OREGON CITY SCHOOL DISTRICT NO. 62 WEEK OF 15,305 //
FULL FAITH CREDIT REFUNDING 2014 11/17
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 11/20
CADDO PARISH SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 15,005 /AA-/
LOUISIANA 11/17
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2015-2032
Day of Sale: 11/20
COUNTY OF RIVERSIDE WEEK OF 14,330 //
SPECIAL TAX REFUNDING BONDS FOR 11/17
CFD 03-1 (NEWPORT ROAD)
CALIFORNIA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 11/20
BASSETT UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 14,000 /A+/
2014 GENERAL OBLIGATION REFUNDING 11/17
BONDS
SERIES A & B
CALIFORNIA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 11/19
ALLEN INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 13,590 Aa2/AA/
TEXAS 11/17
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2015-2025
Day of Sale: 11/18
BLUE VALLEY RECREATION COMMISSION WEEK OF 13,325 Aa2//
JOHNSON COUNTY, KANSAS 11/17
CERTIFICATES OF PARTICIPATION
CONSISTING OF:
$8,755,000 SERIES 2014A &
$4,570,000 SERIES 2014B
MGR: George K. Baum & Company, Kansas City
SERIAL: 2015-2025
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
Day of Sale: 11/19
ROCHESTER COMMUNITY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 13,110 /AA-/
OAKLAND & MACOMB COUNTIES, 2015 11/17
REFUNDING BONDS, GENERAL OBLIGATION
UNLIMITED TAX BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: (QSBLF)
Day of Sale: 11/18
SAINT CROIX CENTRAL SCHOOL DISTRICT WEEK OF 10,000 //
ST. CROIX COUNTY, WISCONSIN 11/17
BOND ANTICIPATION NOTES
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 11/17
MIFFLINBURG AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 10,000 //
UNION COUNTY, PENNSYLVANIA 11/17
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2014
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 11/19
GROVE CITY, PENNSYLVANIA WEEK OF 10,000 //
AREAS HOSPITAL AUTHORITY REVENUE 11/17
REFUNDING MERCER
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2029
Day of Sale: 11/20
BURRELL, PENNSYLVANIA SCHOOL WEEK OF 10,000 Aa/A+/
DISTRICT 11/17
GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: PNC Capital Markets, Pittsburgh
SERIAL: 2016-2027
INSURANCE: MUNICIPAL ASSURANCE CORP
COLONIAL SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,635 A2//
MONTGOMERY COUNTY, PENNSYLVANIA 11/17
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES A OF 2014
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2015-2018
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 11/18
WASHINGTON STATE HOUSING FINANCE WEEK OF 9,500 /AA+/
COMMISSION 11/17
MULTIFAMILY HOUSING REVENUE BONDS
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 11/18
TOWN OF NORMAL, ILLINOIS WEEK OF 9,455 Aa1/NR/AAA
GENERAL OBLIGATION BONDS 11/17
SERIES 2014
MGR: Mesirow Financial Inc., Chicago
REMARK: BANK QUALIFIED
FLORISSANT VALLEY FIRE PROTECTION WEEK OF 9,210 Aa2//
OF ST. LOUIS COUNTY, MISSOURI 11/17
REFUNDING AND IMPROVEMENT BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 11/17
KEYSTONE OAKS, PENNSYLVANIA WEEK OF 8,900 //
SCHOOL DISTRICT GENERAL OBLIGATION 11/17
REFUNDING BONDS, 2014C
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2023
Day of Sale: 11/20
CLATSKANIE PEOPLE'S UTILITY WEEK OF 8,715 A3//
DISTRICT, OREGON 11/17
ELECTRIC SYSTEM REVENUE BONDS 2014
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2033
Day of Sale: 11/19
WAXAHACHIE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 8,565 Aaa//
DISTRICT, TEXAS 11/17
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2015-2037
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: Underlying Moody's "Aa3" Rating
Bank Qualified
Day of Sale: 11/19
CHSD NO. 218, COOK COUNTY, ILLINOIS WEEK OF 8,485 /AA/
(OAK LAWN) 11/17
GENERAL OBLIGATION LIMITED TAX
SCHOOL BONDS, SERIES 2014
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
Day of Sale: 11/18
QUAKER VALLEY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 8,450 //
ALLEGHENY COUNTY, PENNSYLVANIA 11/17
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2014
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 11/18
LEHIGHTON AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 8,449 Aa3//
(CARBON COUNTY, PENNSYLVANIA) 11/17
FEDERALLY TAXABLE QZABS
(TAX CREDIT BONDS)
SERIES 2014
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 11/18
FABENS INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 8,140 //
(EL PASO COUNTY, TEXAS) 11/17
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2014
MGR: Estrada Hinojosa & Company, Dallas
SERIAL: 2018-2036 TERM: 2015
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 11/19
ST. PAUL SALES TAX REVENUE BONDS WEEK OF 8,105 NR/A+/
SERIES 2014F TAXABLE 11/17
MINNESOTA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2023
Day of Sale: 11/18
CITY OF WESTERVILLE OHIO NOTES WEEK OF 8,000 //
GENERAL OBLIGATION LIMITED 11/17
MGR: PNC Capital Markets, Pittsburgh
REMARK: Maturity: 12/1/15
RECREATION DISTRICT NO. 1 OF WARD 3 WEEK OF 8,000 NR/A+/NR
OF CALCASIEU PARISH, LOUISIANA 11/17
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES 2014
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Stephens Inc., Little Rock
SERIAL: 2016-2024
Day of Sale: 11/20
RIO HONDO INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 7,705 /AAA/
DISTRICT, (CAMERON COUNTY, TEXAS) 11/17
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2014
MGR: Estrada Hinojosa & Company, Dallas
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: Underlying S&P "A" Rating
Day of Sale: 11/20
NORTH MARSHALL UTILITIES BOARD, WEEK OF 7,450 /AA/
ALABAMA 11/17
WATER REVENUE BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Atlanta
SERIAL: 2015-2036
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
REMARK: Bank Qualified
Underlying S&P "A" Rating
Day of Sale: 11/18
CITY OF BERWYN, ILLINOIS WEEK OF 7,000 //
GENERAL OBLIGATION BONDS 11/17
MGR: George K. Baum & Company, Denver
REMARK: Bank Qualified
MADISON PARISH SCHOOL BOARD, WEEK OF 6,855 /AA/
LOUISIANA 11/17
SALES TAX REVENUE REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2015-2029
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
REMARK: Bank Qualified
Underlying S&P Rating "A-"
Day of Sale: 11/19
FORT BEND COUNTY MUD #30 WEEK OF 6,805 /BBB+/
TEXAS 11/17
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 11/18
PITTSTON AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 6,800 A1/AA/
LUZERNE COUNTY, PENNSYLVANIA 11/17
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES A OF 2014
GENERAL OBLIGATION BONDS,
(FEDERALLY TAXABLE)
SERIES B OF 2014
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2015-2025
INSURANCE: MUNICIPAL ASSURANCE CORP
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 11/18
CITY OF ARKADELPHIA, ARKANSAS WEEK OF 6,710 NR/NR/NR
PUBLIC EDUCATION FACILITIES BOARD 11/17
(OUACHITA BAPTIST UNIVERSITY)
REFUNDING REVENUE BONDS,
SERIES 2014
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Stephens Inc., Little Rock
SERIAL: 2014-2024 TERM: 2029, 2034, 2038
Day of Sale: 11/17
MENIFEE UNION SCHOOL DISTRICT WEEK OF 6,310 //
CFD NO. 2006-1, 2014 11/17
SPECIAL TAX BONDS
CALIFORNIA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 11/19
CUYAHOGA FALLS, OHIO WEEK OF 6,200 NR/NR/
VARIOUS PURPOSE BOND ANTICIPATION 11/17
NOTES, SERIES 2014
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 11/19
WESTBY AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 6,115 /AA-/
LA CROSSE, MONROE AND VERNON 11/17
COUNTIES, WISCONSIN
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2015-2022
Day of Sale: 11/18
WINNETKA PARK DISTRICT WEEK OF 5,835 Aa2/NA/NA
COOK COUNTY, ILLINOIS 11/17 EXP/ /
GENERAL OBLIGATION BONDS
LIMITED TAX PARK BONDS
SERIES 2014
MGR: Mesirow Financial Inc., Chicago
REMARK: BANK QUALIFIED
GARVEY SCHOOL DISTRICT, CALIFORNIA WEEK OF 5,400 /A+/
GENERAL OBLIGATION BONDS 11/17
MGR: George K. Baum & Company, Denver
SERIAL: 2015-2025
SAN JACINTO RIVER AUTHORITY, TEXAS WEEK OF 5,390 /AA-/
WATER REVENUE BONDS 11/17
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2016-2039
Day of Sale: 11/20
GREATER JOHNSTOWN SCHOOL DISTRICT WEEK OF 5,000 /A/
CAMBRIA COUNTY, PENNSYLVANIA 11/17
FEDERALLY TAXABLE QZABS (TAX CREDIT
BONDS) SERIES 2014
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 11/18
CITY OF KENT, OHIO WEEK OF 4,900 Aa2//
LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 11/17
BONDS
MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 11/20
INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT NO. 276 WEEK OF 4,815 Aa2//
MINNETONKA PUBLIC SCHOOLS,MINNESOTA 11/17
CONSISTING OF:
$1,810,000. GENERAL OBLIGATION
ALTERNATIVE FACILITIES REFUNDING
BONDS, SERIES 2015A &
$3,005,000* GENERAL OBLIGATION
ALTERNATIVE FACILITIES BONDS,
SERIES 2015B
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
REMARK: Bank Qualified
Moody's Underlying "Aaa" Rating
GRAND RIVER FLOODWALLS AND WEEK OF 4,725 Aaa/AAA/
EMBANKMENTS DRAINAGE DISTRICT 11/17
COUNTY OF KENT, MICHIGAN
GRAND RIVER FLOODWALLS AND
EMBANKMENTS DRAIN BONDS,
SERIES 2014
(GENERAL OBLIGATION LIMITIED TAX)
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2015-2034
Day of Sale: 11/18
SCHOOL DISTRICT OF WEBSTER WEEK OF 4,655 //
BURNETT AND DOUGLAS COUNTIES, 11/17
WISCONSIN
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2015-2021
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 11/19
BRENTWOOD POINTE TRANSPORTATION WEEK OF 4,625 NR/NR/
DEVELOPMENT DISTRICT, MISSOURI 11/17
TRANSPORTATION SALES TAX REFUNDING
REVENUE BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 11/19
FORT ZUMWALT SCHOOL DISTRICT, OF WEEK OF 4,500 Aa1/AA+/
ST. CHARLES, MISSOURI 11/17
GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: (MISSOURI DIRECT DEPOSIT PROGRAM)
Day of Sale: 11/17
MINEOLA UNION FREE SCHOOL DISTRICT WEEK OF 4,055 Aa3//
NASSAU COUNTY, NEW YORK 11/17 EXP/ /
GENERAL OBLIGATION BONDS
SCHOOL DISTRICT REFUNDING SERIAL
BONDS 2014
MGR: Jefferies LLC, New York
PENNSYLVANIA HILLS WEEK OF 3,845 //
MUNICIPALITY GENERAL OBLIGTION 11/17
2014C
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2021
Day of Sale: 11/19
OLD BRIDGE MUNICIPAL UTILITIES WEEK OF 3,700 Aa2//
AUTHORITY, NEW JERSEY 11/17
(COUNTY OF MIDDLESEX, NEW JERSEY)
REVENUE REFUNDING BONDS,
2014C SERIES
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2015-2023
Day of Sale: 11/18
CITY OF MISSOURI CITY WEEK OF 3,535 //
GENERAL OBLGIATION REFUNDING BONDS 11/17
SERIES 2014
MGR: BOSC, Inc., Richardson
Day of Sale: 11/20
HICKMAN MILLS C-1 SCHOOL DISTRICT WEEK OF 3,500 /AA+/
OF JACKSON COUNTY, MISSOURI 11/17
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: (MISSOURI DIRECT DEPOSIT PROGRAM)
Day of Sale: 11/19
FRANKFORT, INDIANA WEEK OF 3,325 /AA+/
TAXABLE GENERAL OBLIGATION PENSION 11/17
REFUNDING BONDS OF 2014
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
SERIAL: 2015-2025
CITY OF SOLEDAD WEEK OF 3,005 //
REASSESSMENT DISTRICT NO. 2000-01 11/17
(THE VINEYARDS) LIMITED OBLIGATION
REFUNDING BONDS
SERIES 2014
CALIFORNIA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 11/20
VILLAGE OF BRIDGEVIEW, ILLINOIS WEEK OF 2,900 /BBB+/
GENERAL OBLIGATION BONDS 11/17
MGR: George K. Baum & Company, Denver
TOWNSHIP OF SOUTH ORANGE VILLAGE WEEK OF 2,500 //
COUNTY OF ESSEX, NEW JERSEY 11/17
GENERAL OBLIGATION TAXABLE
REFUNDING BONDS, SERIES 2014
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 11/18
STRASBURG SCHOOL DISTRICT #31J, WEEK OF 2,300 Aa2//
COLORADO 11/17
GENERAL OBLIGATION BONDS
STATE INTERCEPT
MGR: George K. Baum & Company, Denver
REMARK: Bank Qualified
WHITLEY COUNTY MULTI-SBC WEEK OF 2,000 NR/AA+/NR
AD VALOREM PROPERTY TAX FIRST 11/17
MORTGAGE BONDS, SERIES 2014
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
REMARK: PROGRAMMATIC RATING (EXPECTED)
DUE: 1/16-7/18
MARS AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 1,755 //
BUTLER COUNTY, PENNSYLVANIA 11/17
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES E OF 2014
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 11/17
CITY OF LINWOOD, NEW JERSEY WEEK OF 1,605 //
SCHOOL REFUNDING BONDS, 11/17
SERIES 2014
MGR: FTN Financial Capital Markets, New York
SERIAL: 2015-2024
INSURANCE: NEW JERSEY SCHOOL BOND RESERVE
REMARK: Underlying Moody's "A1" Rating
SCHOOL DISTRICT OF CADOTT COMMUNITY WEEK OF 1,500 //
CHIPPEWA AND EAU CLAIRE COUNTIES, 11/17
WISCONSIN
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2016-2020
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 11/09
PLANADA ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 1,500 /A+/
GENERAL OBLIGATION BONDS 11/17
ELECTION OF 2014
SERIES 2014
CALIFORNIA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 11/18
INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT NO.2854 WEEK OF 370 Aa2//
ADA-BORUP PUBLIC SCHOOLS, MINNESOTA 11/17
GENERAL OBLIGATION TAX ABATEMENT
BONDS, SERIES 2014C
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2016-2024
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 11/20
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Expected volume excluding daily issues: 5,723,413 (in 000's)