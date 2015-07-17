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DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE OF WEEK OF 1,167,875 NAF/AAA/AA+
NEW YORK 07/20
STATE SALES TAX REVENUE BONDS
SERIES 2015A
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
PORT OF SEATTLE WEEK OF 592,605 A1/A+/A+
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
CITY AND COUNTY OF HONOLULU, HAWAII WEEK OF 564,000 //
WASTEWATER SYSTEM REVENUE BONDS 07/20
JUNIOR SERIES 2015A (REFUNDING) &
SENIOR SERIES 2015 A&B REFUNDING
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 7/21
SENIOR: Aa2/AA-
JUNIOR: Aa3/AA-
Day of Sale: 07/22
METROPOLITAN TRANSPORTATION WEEK OF 500,000 A1/AA-/A
AUTHORITY 07/20
TRANSPORTATION REVENUE REFUNDING
BONDS, SERIES 2015C
CONSISTING OF:
$400,000M* SUBSERIES 2015C-1
(FIXED RATE)
$ 50,000M* SUBSERIES 2015C-2
(MANDATORY TENDER BONDS)
$ 50,000M* SUBSERIES 2015C-3
(LIBOR FLOATING RATE TENDER NOTES)
MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland
REMARK: RETAIL ORDER PERIOD 07/22/2015
Day of Sale: 07/23
HILLSBOROUGH COUNTY AVIATION, WEEK OF 334,000 A1/A+/A
AUTHORITY TAMPA INTERNATIONAL 07/20
AIRPORT REVENUE BONDS SUBORDINATED
REVENUE BONDS 2015 SERIES A (AMT)
AND 2015 SERIES B (NON AMT) FLORIDA
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 07/22
HARRIS COUNTY CULTURAL EDUCATION WEEK OF 300,000 /AA/
FACILITIES FINANCE CORPORATION 07/20
HOUSTON METHODIST HOSPITAL
REVENUE BONDS 2015 TEXAS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 07/22
THE CITY OF CHATTANOOGA ELECTRIC WEEK OF 252,000 /AA+/AA+
SYSTEM REVENUE BONDS SERIES 2015 07/20
A, B (TAXABLE) & C (REFUNDING)
TENNESSEE
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 07/21
BOARD OF REGENTS OF THE UNIVERSITY WEEK OF 220,000 Aaa/AAA/AAA
TEXAS SYSTEM PERMANENT UNIVERSITY 07/20
FUND BONDS, SERIES 2015B
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2016-2035
Day of Sale: 07/21
HAYWARD UNIFIED SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 213,000 A3/A+/
CALIFORNIA 07/20
ALAMEDA COUNTY GENERAL OBLIGATION
BONDS
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 07/23
CONNECTICUT HOUSING FINANCE WEEK OF 160,000 Aaa/AAA/
AUTHORITY 07/20
HYOUSING MORTGAGE FINANCE PROGRAM
CONSISING OF:
%105,000M TAX-EXEMPT
$ 10,000 AMT
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
REMARK: TAX EXEMPT DUE: 2019-2026; 2030;
2035 AND 2045
Day of Sale: 07/23
WASHINGTON STATE HOUSING FINANCE WEEK OF 148,270 NR/NR/
COMMISSION 07/20
NONPROFIT HOUSING REVENUE BONDS
HERON'S KEY SENIOR LIVING
SERIES 2015A, B-1, B-2 & B-3
MGR: Ziegler, Chicago
REMARK: TERMS, TEMPS
Day of Sale: 07/21
AUSTIN INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 147,925 //
$60,295M 2015A PSF GUARANTEED 07/20
$87,630M 2015B NON PSF
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
REMARK: SERIES A: AAA/AAA/AAA 17-35
SERIES B: AAA/AA+/AA+ 21-35
Day of Sale: 07/22
RHODE ISLAND STATE & PROVIDENCE WEEK OF 145,725 Aa2/AA/AA
PLANTATIONS, RHODE ISLAND 07/20
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2016-2026
Day of Sale: 07/21
PORT OF HOUSTON AUTHORITY OF WEEK OF 141,000 /AAA/AAA
HARRIS COUNTY 07/20
CONSISTING OF:
$63,000M TAX-EXEMPT
$27,000M AMT
$51,000M TAXALBE
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 07/21
NORTHWEST INDEPENDENT SCHOOL DAILY 137,618 //
DISTRICT
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2015A
MGR: BOSC, Inc., Richardson
CITY AND COUNTY OF HONOLULU, HAWAII WEEK OF 124,000 //
WASTEWATER SYSTEM REVENUE BONDS 07/20
JUNIOR SERIES 2015B (TAXABLE) &
SENIOR SERIES 2015C (TAXABLE)
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 7/21
SENIOR: Aa2/-/AA-
JUNIOR: Aa3/-/AA-
Day of Sale: 07/22
TARRANT COUNTY CULTURAL EDUCATION WEEK OF 113,565 //
FACILITIES FINANCE CORPORATION 07/20
RETIREMENT FACILITY REVENUE BONDS
SERIES 2015A, B-1 & B-2
(BUCKINGHAM SENIOR LIVING COMMUNITY
INC. PROJECT)
MGR: Ziegler, Chicago
REMARK: TERMS, TEMPS
NR/NR/BB (STABLE)
Day of Sale: 07/23
NEW YORK STATE ENVIRONMENTAL WEEK OF 110,000 //
FACILITIES CORPORATION 07/20
STATE REVOLVING FUNDS REVENUE
SERIES 2015B AND SERIES 2015C
CONSISTING OF:
$80,000M TAX-EXEMPT
$30,000M TAXABLE
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 07/21
HARRIS COUNTY, TEXAS WEEK OF 109,500 Aa3//AA
TOLL ROAD SENIOR LIEN 07/20 EXP/ /EXP
REVENUE REFUNDING BONDS,
SERIES 2012B-1 (SIFMA INDEX BONDS)
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 07/22
HUNTSVILLE UTILITIES COMMISSION WEEK OF 106,300 Aa1//
HUNTSVILLE, ALABAMA 07/20
WATER & SEWER REVENUE BONDS
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2016-2035
UNITED INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 100,000 Aaa/AAA/AAA
TEXAS 07/20
UNLIMITED TAX SCHOOL DISTRICT
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2018-2045
REMARK: UNDERLYING RATING: AA2/A+/AA-
Day of Sale: 07/22
CORPUS CHRISTI INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 100,000 /AAA/AAA
DISTRICT (A POLITICAL SUBDIVISION 07/20
OF THE STATE OF TEXAS LOCATED IN
SAN PATRICIO COUNTIES, TEXAS)
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
SERIES 2015
MGR: FTN Financial Capital Markets, New York
SERIAL: 2018-2045
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: /AA/AA+
Day of Sale: 07/21
CITY OF LAFAYETTE, LOUISIANA WEEK OF 92,755 A2/AA/
COMMUNICATION SYSTEM REVENUE 07/20
REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2015-2031
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
REMARK: Underlying Ratings: A3/A+
Day of Sale: 07/22
MARSHALL, TEXAS WEEK OF 90,210 Aaa/AAA/
INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT 07/20
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
SERIES 2015
MGR: Loop Capital Markets, New York
SERIAL: 2016-2040
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UNDERLYING RATING: Aa3/AA-
Day of Sale: 07/20
DAYTON INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 77,920 Aaa/AAA/
TEXAS 07/20
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING
BONDS. SERIES 2015
MGR: Coastal Securities, Inc., Houston
SERIAL: 2016-2045
Day of Sale: 07/20
CALIFORNIA EDUCATIONAL FACILITIES WEEK OF 77,000 Aa3/AA/AA
AUTHORITY 07/20
REVENUE BONDS (PEPPERDINE
UNIVERSITY)
SERIES 2015
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
COUNTY OF LAKE, OHIO WEEK OF 67,290 A3/NR/A-
HOSPITAL FACILITIES REFUNDING 07/20
REVENUE BONDS
SERIES 2015
(LAKE HOSPITAL SYSTEM, INC.)
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
WOODBURN SCHOOL DISTRICT NO. 103, WEEK OF 65,000 //
OREGON 07/20
GENERAL OBLIGATION 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 07/23
MIDDLEBURY SCHOOL BUILDING CORP WEEK OF 52,020 //
AVPT FIRST MORTGAGE REFUNDING & 07/20
IMPROVEMENT BONDS OF 2015
NOT BANK QUALIFIED
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
SERIAL: 2016-2030
REMARK: AA+ (ST INTERCEPT)/A+ (UNDER)EXP
Day of Sale: 07/22
DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE OF WEEK OF 50,000 Aa2//
NEW YORK 07/20
NYSARC REVENUE BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
Day of Sale: 07/23
CITY OF ROWLETT, TEXAS WEEK OF 49,520 //
$36,255M GENERAL OBLIGATION 07/20
REFUNDING & IMPROVEMENT BONDS 2015
$13,265M WATERWORKS & SEWER REVENUE
REFUNDING BONDS SERIES 2015
MGR: BOSC, Inc., Richardson
Day of Sale: 07/21
CITY OF AZUSA, CALIFORNIA WEEK OF 47,000 /AA/
WATER SYSTEM REFUNDING REVENUE 07/20
BONDS SERIES 2015
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 07/23
DEL MAR RACETRACK AUTHORITY, WEEK OF 46,185 //BBB-
CALIFORNIA 07/20
2015 REVENUE BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., San Francisco
Day of Sale: 07/22
EL MONTE CITY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 46,000 Aa3/A+/
(LOS ANGELES COUNTY, CALIFORNIA) 07/20
$35,000,000 ELECTION OF 2014
GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES A
$11,000,000 2015 GENERAL OBLIGATION
REFUNDING BONDS
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 07/23
ALLENDALE PUBLIC SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 42,700 /AA-/
OTTAWA COUNTY 07/20
TAXABLE REFUNDING BONDS, SERIES B
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: QSBLF
Day of Sale: 07/21
BELLFLOWER USD, CALIFORNIA WEEK OF 42,000 Aa3//
2015 GENERAL OBLIGATION BONDS 07/20
MGR: Raymond James & Associates, Inc., San Francisco
SERIAL: 2017-2039
Day of Sale: 07/21
FOLSOM CORDOVA UNIFIED SCHOOL WEEK OF 40,000 //
DISTRICT , CALIFORNIA 07/20
SFID NO. 5 2014 ELECTION
GENERAL OBLIGATION BONDS 2015A
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 07/23
IMPERIAL IRRIGATION DISTRICT, WEEK OF 39,000 /AA-/
CALIFORNIA 07/20
ELECTRIC SYSTEM REVENUE BONDS
CONSISTING OF:
$19,000M TAX-EXEMPT
$20,000M TAXABLE
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
REMARK: TAXABLE DUE: 2016-2025; 2030 AND
2039
TAX EXEMPT DUE: 2035, 2040 AND 2045
Day of Sale: 07/22
LOUISIANA HOUSING CORPORATION WEEK OF 38,985 Aaa//
SINGLE FAMILY MORTGAGE REVENUE 07/20
REFUNDING BONDS (MORTGAGE-BACKED
SECURITIES PASS-THROUGH PROGRAM)
TAXABLE
MGR: Raymond James & Associates, Chicago
TERM: 2038
Day of Sale: 07/21
CITY OF LEWISVILLE, TEXAS WEEK OF 35,120 /AAA/AAA
WATERWORKS AND SEWER SYSTEM REVENUE 07/20
REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2016-2031
Day of Sale: 07/20
GREENE COUNTY, GEORGIA WEEK OF 31,750 NR/NR/
DEVELOPMENT AUTHORITY 07/20
FIRST MORTGAGE REVENUE
(GLEN-I, LLC PROJECT) SERIES A
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 07/22
ANTIOCH UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 31,500 A1/A+/
(CONTRA COSTA COUNTY, CALIFORNIA) 07/20
GENERAL OBLIGATION BONDS
(SCHOOL FACILITIES IMPROVEMENT
DISTRICT NO. 1)
ELECTION OF 2012, SERIES B
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
WESTMINSTER, COLORADO WEEK OF 30,000 NR/AA-/
CERTIFICATES OF PARTICIPATION 2015 07/20
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2017-2038
Day of Sale: 07/21
FOLSOM CORDOVA UNIFIED SCHOOL WEEK OF 30,000 //
DISTRICT, CALIFORNIA 07/20
SFD NO. 4, 2012 ELECTION
GENERAL OBLIGATION BONDS, 2015B
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 07/23
RANCHO SANTA FE, CALIFORNIA WEEK OF 30,000 //
SCHOOL DISTRICT GENERAL OBLIGATION 07/20
REFUNDNG BONDS, 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 07/23
CITY OF STAMFORD, CONNECTICUT WEEK OF 29,825 Aa2/AA+/
WATER AND POLLUTION CONTROL REVENUE 07/20
BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2016-2036 TERM: 2040, 2044
Day of Sale: 07/22
TRUSTEES OF IVY TECH COMMUNITY WEEK OF 28,145 NR/AA/AA
COLLEGE OF INDIANA SERIES T 07/20
INDIANA
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2016-2025
Day of Sale: 07/21
AZUSA UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 28,000 /AA-/
(COUNTY OF LOS ANGELES, CALIFORNIA) 07/20
GENERAL OBLIGATION BONDS,
ELECTION OF 2014, SERIES A
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 07/21
RIVERSIDE COUNTY, CALIFORNIA WEEK OF 23,950 NR/NR/
COMMUNITY FACILITIES DISTRICT 07/20
NO. 07-2 SPECIAL TAX 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 07/22
MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE WEEK OF 23,260 //
AUTHORITY 07/20
BABSON COLLEGE, 2015 REFUNDING
BONDS
MGR: Ramirez & Co., Inc., New York
Day of Sale: 07/23
STATE COLLEGE AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 21,000 Aa1//
PENNSYLVANIA GENERAL OBLIGATION 07/20
BONDS 2015 SERIES B
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 07/23
SUCCESSOR AGENCY TO THE WEEK OF 20,000 /A/
INDIAN WELLS REDEVELOPMENT AGENCY 07/20
CONSOLIDATED WHITEWATER
REDEVELOPMENT PROJECT AREA
SUBORDINATED TAX ALLOCATION
REFUNDING
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2016-2034
Day of Sale: 07/22
HOWARD COUNTY HOUSING COMMISSION WEEK OF 19,465 /A+/
(MARYLAND) 07/20
GENERAL REVENUE BONDS
(CAPITAL IMPROVEMENT PROGRAM)
SERIE 2015
MGR: M&T Securities, Inc., Baltimore
SERIAL: 2019-2045
Day of Sale: 07/22
AVONDALE SCHOOL DISTRICT, MICHIGAN WEEK OF 19,300 Aa2//
2015 SCHOOL BUILDING, SITE & 07/20
REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: QSBLF
Day of Sale: 07/22
LOVEJOY INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 18,000 Aaa/AAA/NR
(A POLITICAL SUBDIVISION OF THE 07/20
STATE OF TEXAS LOCATED IN COLLIN
COUNTY, TEXAS)
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
SERIES 2015
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 07/21
SYLACAUGA, ALABAMA WEEK OF 17,200 /A+/
GENERAL OBLIGATION SCHOOL 07/20
REFUNDING CAPITAL IMPROVEMENT
WARRANTS, 2015A
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2025
Day of Sale: 07/20
POPLAR BLUFF, MISSOURI WEEK OF 16,425 NR/NR/
TAX INCREMENT REFUNDING REVENUE 07/20
(EIGHT POINTS REDEVELOPMENT
PROJECT) SERIES A
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 07/23
INDIANA STATE UNIVERSITY WEEK OF 16,085 A1/NR/
TRUSTEES HOUSING-DINING REVENUE 07/20
BONDS
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2035
Day of Sale: 07/22
VEGA INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 16,085 /AAA/
TEXAS 07/20
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
SERIES 2015
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2016-2035
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: Underlying AA- Rating
Day of Sale: 07/21
BOARD OF WATER WORKS OF PUEBLO, WEEK OF 15,960 Aa//
COLORADO 07/20
WATER REVENUE REFUNDING BONDS,
SERIES 2015
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
SERIAL: 2016-2021
WENTZVILLE, MISSOURI WEEK OF 15,795 Aa3//
REFUNDING CERTIFICATES OF 07/20
PARTICIPATION
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 07/22
CARSON CITY NEVADA WEEK OF 15,540 A1/AA-/
GENERAL OBLIGATION LIMITED TAX 07/20
CAPITAL IMPROVEMENT REFUNDING 2015C
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2033
Day of Sale: 07/21
OKLAHOMA DEVELOPMENT FINANCE WEEK OF 15,525 NR/NR/
AUTHORITY 07/20
FIRST MORTGAGE REVENUE BONDS
SOMMERSET LIVING 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 07/22
MERCED DESIGNATED LOCAL AUTHORITY WEEK OF 15,500 /BBB/
AS THE REDEVELOPMENT AGENCY OF THE 07/20
CITY OF MERCED, CALIFORNIA
TAX ALLOCATION REFUNDING BONDS
MGR: Southwest Securities, Inc., Encino
REMARK: Insured
Day of Sale: 07/22
SAN PATRICIO COUNTY,TEXAS WEEK OF 15,485 //
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 07/20
SERIES 2015
MGR: Frost Bank, San Antonio
Day of Sale: 07/22
COUNTY OF WAYNE WEEK OF 13,210 //
GENERAL OBLIGATION BONDS 07/20
SERIES OF 2015
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 07/23
PORTAGE, INDIANA WEEK OF 12,720 NR/A/
ECONOMIC DEVELOPMENT REFUNDING 07/20
REVENUE BONDS, 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2027
Day of Sale: 07/21
FOLSOM CORDOVA UNIFIED SCHOOL WEEK OF 12,000 //
DISTRICT NO. 4, CALIFORNIA 07/20
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 07/23
TOWN OF FLOWER MOUND, TEXAS WEEK OF 11,860 NR/AAA/AAA
(DENTON AND TARRANT COUNTIES) 07/20
CERTIFICATES OF OBLIGATION, SERIES
2015A
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 07/21
DALLAS COUNTY, TEXAS WEEK OF 11,285 Aaa/NA/NA
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS 07/20
SERIES 2015
MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland
Day of Sale: 07/21
WHITNEY INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 10,545 NR/AAA/NR
(HILL COUNTY, TEXAS) 07/20
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
SERIES 2015
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 07/23
CITY OF LATHROP, CALIFORNIA WEEK OF 10,084 NR/NR/NR
CROSSROADS ASSESSMENT DISTRICT 07/20
SERIES 2015
MGR: Raymond James & Associates, Inc., San Francisco
TERM: 2020, 2025, 2030, 2040
Day of Sale: 07/23
LAUREL HIGHLANDS SCHOOL DISTRICT WEEK OF 10,000 //
FAYETTE COUNTY, PENNSYLVANIA 07/20
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES A AND B OF 2015
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 07/21
WESTMINSTER, COLORADO WEEK OF 10,000 NR/AA-/
CERTIFICATES OF PARTICIPATION 07/20
TAXABLE 2015B
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2017-2038
Day of Sale: 07/21
ORTING SCHOOL DISTRICT NO. 344, WEEK OF 10,000 A1//
WASHINGTON 07/20
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
REFUNDING BONDS, 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2021
REMARK: STATE SCHOOL BOND GUARANTY PROGRAM
Day of Sale: 07/21
CHELTENHAM TOWNSHIP WEEK OF 10,000 Aa2//
MONTGOMERY COUNTY, PENNSYLVANIA 07/20
GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2016-2031
MISSISSIPPI DEVELOPMENT BANK WEEK OF 9,500 A2//
SPECIAL OBLIGATION BONDS 07/20
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2018-2030
Day of Sale: 07/21
LONDON CITY SCHOOL DISTRICT, OHIO WEEK OF 9,060 A1//
MADISON COUNTY 07/20
REFUNDING BONDS, SERIES 2015A
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 07/22
FLUSHING COMMUNITY SCHOOLS, WEEK OF 8,325 Aa2//
MICHIGAN, GENESSE COUNTY 07/20
2015 REFUNDING BONDS, SERIES B
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: QSBLF
Day of Sale: 07/23
CITY OF HARTSVILLE, SOUTH CAROLINA WEEK OF 7,660 /A+/
IMPROVEMENT WATER AND SEWER 07/20
REFUNDING REVENUE BONDS
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2016-2029
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 07/22
LICKING VALLEY LOCAL SCHOOL WEEK OF 7,570 /AA/
DISTRICT 07/20
LICKING AND MUSKINGUM COUNTIES,
OHIO
REFUNDING BONDS, SERIES 2015
(GENERAL OBLIGATION-UNLIMITED TAX)
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2015-2025
Day of Sale: 07/20
ADAMS COUNTY SCHOOL DISTRICT 0018 WEEK OF 7,500 Aa3/NR/NR
(HASTINGS PUBLIC SCHOOLS) 07/20
IN THE STATE OF NEBRASKA
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES 2015
BANK QUALIFIED
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 07/23
ALLENDALE PUBLIC SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 6,670 /AA-/
OTTAWA COUNTY 07/20
REFUNDING BONDS, SERIES A
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: QSBLF
Day of Sale: 07/21
MINGUS UNION HIGH SCHOOL DISTRICT WEEK OF 6,630 A1//
NO. 4 OF YAVAPAI COUNTY, ARIZONA 07/20
REFUNDING BONDS, SERIES 2015
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
SERIAL: 2018-2022
CARSON CITY, NEVADA WEEK OF 6,390 /A+/
HIGHWAY REVENUE MOTOR FUEL TAX 07/20
SUBORDINATE LIEN REFUNDING 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2029
Day of Sale: 07/21
CARSON CITY, NEVADA WEEK OF 6,290 A1/AA-/
GENERAL OBLIGATION LIMITED TAX 07/20
SEWER IMPROVEMENT BONDS, 2015B
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2916
Day of Sale: 07/21
DUBOIS AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 5,810 //
CLEARFIELD AND JEFFERSON COUNTIES 07/20
PENNSYLVANIA GENERAL OBLIGATION
BONDS SERIES A OF 2015
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 07/22
PLUMSTEAD TOWNSHIP PENNSYLVANIA WEEK OF 5,540 /AA/
GENERAL OBLIGATION 07/20
BANK QUALIFIED
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2015-2034
Day of Sale: 07/20
MADISON COUNTY, ILLINOIS WEEK OF 5,135 /A-/
GRANITE CITY COMMUNITY UNIT 07/20
SCHOOL DISTRICT #9,
TAXABLE SCHOOL BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 07/23
MUNICIPALITY OF KINGSTON WEEK OF 4,580 /AA-/
LUZERNE COUNTY, PENNSYLVANIA 07/20
GENERAL OBLIGATION NOTES, SERIES 20
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2015-2036
STOCKDALE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 4,000 Aaa//
DISTRICT, TEXAS 07/20
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2015
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2016-2032
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: Underlying A+ Rating
Bank Qualified
Day of Sale: 07/21
LIPAN INDEPENDANT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 4,000 //
TEXAS 07/20
UNLIMITED TAX TAXABLE QSCB,
SERIES 2015
MGR: FirstSouthwest, Dallas
TERM: 2040
Day of Sale: 07/23
CITY OF TEXARKANA, ARKANSAS WEEK OF 3,785 NR/NR/NR
FRANCHISE FEE SECURED REFUNDING 07/20
REVENUE BONDS, SERIES 2015
BANK QUALIFIED
MGR: Stephens Inc., Little Rock
TERM: 2018, 2021, 2025, 2030, 2035, 2040
Day of Sale: 07/20
LORAIN, OHIO WEEK OF 3,785 //
REFUNDING OF 2003 URBAN RENEWAL 07/20
BONDS, SERIES 2015
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 07/21
VALLEY VIEW SCHOOL DISTRICT WEEK OF 3,685 /AA/
LACKAWANNA COUNTY, PENNSYLVANIA 07/20
GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES
A OF 2015
GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES
B OF 2015 (FEDERALLY TAXABLE)
BANK QUALIFIED
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
REMARK: 04/01/2016
11/01/2016 - 11/01/2025
Day of Sale: 07/20
INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT NO 166 WEEK OF 2,770 Aa2//
COOK COUNTY MINNESOTA (COOK COUNTY 07/20
PUBLIC SCHOOLS GENERAL OBLIGATION
CROSSOVER REFUNDING BONDS 2015C
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 07/21
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Expected volume excluding daily issues: 7,432,654 (in 000's)
(Reporting By Karen Pierog)