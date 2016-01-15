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ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH
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DISTRICT OF COLUMBIA WATER AND WEEK OF 372,250 Aa3/AA/AA-
SEWER AUTHORITY 01/18
PUBLIC UTILITY SUBORDINATE LIEN
REVENUE REFUNDING BONDS
SERIES 2016
MGR: Loop Capital Markets, New York
REMARK: INSTITUTIONAL PRICING 01/20/2016
BOND DUE: 2019 AND 2029-2039
Day of Sale: 01/20
TRIBOROUGH BRIDGE & TUNNEL WEEK OF 300,000 Aa3/AA-/AA-
AUTHORITY MTA BRIDGS & TUNNELS 01/18
GENERAL REVENUE BONDS
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2016
REMARK: ROP: 01/20/2016
Day of Sale: 01/21
ALDINE INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT- WEEK OF 265,455 Aa1/AA/
HARRIS COUNTY, TEXAS 01/18
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING AND
REFUNDING BONDS
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2018-2039 TERM: 2044
REMARK: PSF ENHANCED
Underlying: AA1/AA-
Day of Sale: 01/20
MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE WEEK OF 176,465 //
AGENCY REVENUE BONDS, 01/18
UMASS MEMORIAL HEALTH CARE
OBLIGATED GROUP ISSUE
(SERIES 2016)
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
Day of Sale: 01/20
VERMONT EDUCATION AND HEALTH WEEK OF 170,000 A3/A-/A-
BUILDING FINANCE AGENCY- 01/18
UNIVERSITY OF VERMONT MEDICAL
CENTER
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 01/21
ROCHESTER COMMUNITY SCHOOL WEEK OF 128,000 /AA-/
DISTRICT, MICHIGAN 01/18
COUNTIES OF OAKLAND & MACOMB
SCHOOL BUILDING & SITE, SERIES I
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 01/19
CITY OF LAKELAND, FLORIDA WEEK OF 124,545 Aa3/AAA/AA-
ENERGY SYSTEM REVENUE AND REFUNDING 01/18
BONDS SERIES 2016
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
Day of Sale: 01/20
ROCKWALL INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 111,500 Aaa/AAA/
DISTRICT, TEXAS 01/18
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2017-2046
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: Underlying Ratings Aa2/AA
Day of Sale: 01/20
FORSYTH COUNTY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 100,000 Aa1/AA+/
GENERAL OBLIGATION BONDS 01/18
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2018-2033
Day of Sale: 01/20
NEW YORK STATE HOUSING FINANCE WEEK OF 68,000 Aa2//
AGENCY AFFORDABLE HOUSING REVENUE 01/18
BONDS
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2016-2027 TERM: 2031, 2036, 2041, 2046, 2049, 2051
Day of Sale: 01/19
UNIVERSITY OF SOUTHERN MISSISSIPPI WEEK OF 58,490 Aa2//AA
EBC 01/18
REVENUE REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2016-2038
Day of Sale: 01/20
HIDALGO COUNTY DRAINAGE DISTRICT WEEK OF 53,495 Aa2/AA-/NR
NO. 1 01/18
(A POLITICAL SUBDIVISION OF THE
STATE OF TEXAS LOCATED WITHIN
HIDALGO COUNTY)
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2016
MGR: Jefferies LLC, New York
CITY OF NEW BRITAIN, CONNECTICUT WEEK OF 48,275 /A+/
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 01/18
REFUNDING BONDS
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2017-2026
Day of Sale: 01/19
EAST HEMPFIELD TOWNSHIP INDUSTRIAL WEEK OF 38,765 NR/NR/A
DEVELOPMENT AUTHORITY 01/18
REVENUE AND REVENUE REFUNDING BONDS
SERIES 2016
(WILLOW VALLEY COMMUNITIES PROJECT)
MGR: Ziegler, Chicago
Day of Sale: 01/21
CARLSBAD UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 38,000 /AA-/
SAN DIEGO COUNTY, CALIFORNIA 01/18
2016 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 01/18
DUPAGE COUNTY, ILLINOIS WEEK OF 36,000 NR/AAA/AAA
LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 01/18
REFUNDING BONDS
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2017-2030
Day of Sale: 01/20
TRACY COMMUNITY DEVELOPMENT AGENCY, WEEK OF 35,000 /A+/
CALIFORNIA 01/18
2016 TAX ALLOCATION REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 01/21
CHEROKEE COUNTY WATER & SEWERAGE WEEK OF 33,000 Aa2//
AUTHORITY WATER & SEWERAGE 01/18
REVENUE REFUNDING BONDS
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2019-2035
Day of Sale: 01/20
JACKSON COUNTY UTILITY AUTHORITY, WEEK OF 30,515 /AA/
MISSISSIPPI 01/18
WATER & WASTEWATER TREATMENT SYSTEM
REVENUE BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2016-2040
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
REMARK: Underlying Rating A
Day of Sale: 01/21
HARRIS COUNTY WATER CONTROL AND WEEK OF 30,485 /AA/
IMPROVEMENT DISTRICT NO. 89, TEXAS 01/18
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2016
MGR: Coastal Securities, Inc., Houston
SERIAL: 2016-2039
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
REMARK: UNDERLYING RATING: BBB
Day of Sale: 01/21
NORTHAMPTON COUNTY GENERAL PURPOSE WEEK OF 30,425 //
AUTHORITY 01/18
MORAVIAN COLLEGE PROJECT
SERIES OF 2016
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 01/20
SUCCESSOR AGENCY OF THE COUNTY OF WEEK OF 28,340 /BBB/
SAN BERNARDINO, CALIFORNIA 01/18
TAX ALLOCATION REFUNDING BONDS
2016 SERIES A (TAXABLE)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 01/20
FLAT ROCK COMMUNITY SCHOOLS, WEEK OF 27,100 Aa1//
MICHIGAN 01/18
COUNTIES MONROE & WAYNE, REFUNDING
BONDS
CONSISTING OF:
$12,200M - SERIES A
$14,900M - SERIES B - TAXALBE
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 01/20
FREEHOLD TOWNSHIP BOARD OF WEEK OF 25,890 Aa2/NR/NR
EDUCATION, NEW JERSEY 01/18
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2017-2032
Day of Sale: 01/21
COLORADO MESA UNIVERSITY WEEK OF 22,100 Aa2/NR/
TRUSTEES ENTERPRISE REVENUE BONDS 01/18
SERIES 2016
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2025-2045
REMARK: COLORADO STATE INTERCEPT PROGRAM
Day of Sale: 01/21
HIGHER EDUCATIONAL FACILITY WEEK OF 21,770 A3/NR/NR
COMMISSIONS, 01/18
HIGHER EDUCATIONAL FACILITY REVENUE
BONDS,
JOHN CARROLL UNIVERSITY 2016
PROJECT
MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 01/20
MABANK INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 20,995 //
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING AND 01/18
REFUNDING BONDS, SERIES 2016
MGR: BOSC, Inc., Richardson
Day of Sale: 01/20
KINGS CANYON JOINT UNIFIED SCHOOL WEEK OF 18,000 /A+/
DISTRICT, CALIFORNIA 01/18
2016 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 01/21
DELAWARE COUNTY AUTHORITY WEEK OF 17,345 NR/BBB/NR
UNIVERSITY REVENUE BONDS 01/18
(NEUMANN UNIVERSITY) SERIES 2016
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 01/20
KINGS CANYON JOINT UNIFIED SCHOOL WEEK OF 16,700 /A+/
DISTRICT, CALIFORNIA 01/18
GENERAL OBLIGATION BONDS,
2012 ELECTION, 2016 SERIES C
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 01/21
CITY OF BIRMINGHAM, ALABAMA WEEK OF 15,430 Aa2/AA/AA
GENERAL OBLIGATION BONDS 01/18
(FEDERALLY TAXABLE)
SERIES 2015-B
MGR: Loop Capital Markets, New York
SERIAL: 2020-2030 TERM: 2038, 2045
REMARK: KROLL: AA
INSTITUTIONAL PRICING: 01/20/2016
SUCCESSOR AGENCY OF THE COUNTY OF WEEK OF 14,695 /BBB/
SAN BERNARDINO, CALIFORNIA 01/18
TAX ALLOCATION REFUNDING BONDS,
2016 SERIES B
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 01/20
LAINSBURG COMMUNITY SCHOOLS, WEEK OF 12,570 Aa1//
MICHIGAN 01/18
COUNTIES OF SHIAWASSEE & CLINTON,
REFUNDING BONDS
CONSISTING OF:
#4,470M - SERIES A
$8,100M - SERIES B - TAXABLE
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: (QSBLF)
Day of Sale: 01/20
WHITE PASS SCHOOL DISTRICT NO. 303 WEEK OF 10,000 A3//
WASHINGTON 01/18
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
BONDS, SERIES 2016
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2028
REMARK: STATE SCHOOL BOND GUARANTY
PROGRAM
Day of Sale: 01/20
COMMUNITY COLLEGE DISTRICT NO. 522 WEEK OF 10,000 Aa2//
SOUTHWESTERN ILLINOIS COLLEGE 01/18
TAXABLE COMMUNITY COLLEGE BONDS
COUNTIES OF ST. CLAIR, MADISON,
MONROE, RANDOLPH, WASHINGTON, BOND,
PERRY & MONTGOMERY
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 01/19
KLAMATH-TRINITY JOINT UNIFIED WEEK OF 10,000 /A/
SCHOOL DISTRICT, CALIFORNIA 01/18
2016 CERTIFICATES OF PARTICIPATION
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 01/21
UPPER DUBLIN SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,995 Aa3//
MONTGOMERY COUNTY, PENNSYLVANIA 01/18
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2016
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2017-2025
Day of Sale: 01/20
INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT NO. 242 WEEK OF 9,615 //
ALDEN-CONGER PUBLIC SCHOOLS, 01/18
MINNESOTA
GENERAL OBLIGATION FACILITIES
MAINTENANCE BONDS, SERIES 2016A
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 01/20
HAZLETON AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,435 A1//
LUZERNE, CARBON & SCHUYLKILL 01/18
COUNTIES, PENNSYLVANIA
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES 2016
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2017-2029
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
Day of Sale: 01/21
NE ALABAMA WATER, SEWER & FIRE WEEK OF 9,415 /AA/
PROTECTION DISTRICT 01/18
WATER REVENUE BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Atlanta
SERIAL: 2016-2036
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
REMARK: Bank Qualified
Underlying Rating A+
Day of Sale: 01/20
NORTHWEST R-1 SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 9,275 /AA-/
MISSOURI 01/18
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 01/21
UNIVERSITY CITY SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 9,255 /AA-/
MISSORUI 01/18
REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: (MISSOURI DIRECT DEPOSTI PROGRAM)
Day of Sale: 01/20
BOARD OF TRUSTEES OF SOUTHRN WEEK OF 9,160 NR/NR/NR
ARKANSAS UNIVERSITY, ARKANSAS 01/18
AUXILIARY ENTERPRISES SECURED
REVENUE REFUNDING BONDS,
SERIES 2016
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Stephens Inc., Little Rock
SERIAL: 2016-2026 TERM: 2031, 2036, 2039
Day of Sale: 01/10
THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT WEEK OF 9,000 NR/BBB-/NR
AUTHORITY OF THE CITY OF PHOENIX, 01/18
ARIZONA
EDUCATION FACILITY REVENUE BONDS
(VILLA MONTESSORI, INC. PROJECT)
SERIES 2015
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 01/20
CALALLEN INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 8,900 //
DISTRICT 01/18
(A POLITICAL SUBDIVISION OF THE
STATE OF TEXAS LOCATED IN
NUECES COUNTY, TEXAS)
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2016
MGR: Frost Bank, San Antonio
Day of Sale: 01/18
LANCASTER COUNTY, SOUTH CAROLINA WEEK OF 8,615 NR/NR/NR
WALNUT CREEK IMPROVEMENT DISTRICT 01/18
ASSESSMENT REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Chicago
SERIAL: 2017-2037
Day of Sale: 01/21
CADDO MILLS INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 7,380 /AAA/
DISTRICT, TEXAS 01/18 /EXP/
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2016
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2916
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 01/19
LANSING SCHOOL DISTRICT, MICHIGAN WEEK OF 7,130 /AA-/
COUNTIES OF INGHAM, EATON & CLINTON 01/18
REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 01/21
WESTERN SCHOOL DISTRICT, MICHIGAN WEEK OF 7,115 Aa1//
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 01/18
REFUNDING BONDS
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2017-2027
REMARK: (MICHIGAN SCHOOL BOND QUALIFICATION
AND LONA PROGRAM)
UNDERLYING RATING: A1
Day of Sale: 01/21
ROBSTOWN INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 6,945 //
DISTRICT 01/18
(NUECES COUNTY, TEXAS)
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2016
MGR: Frost Bank, San Antonio
Day of Sale: 01/21
FREER INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 6,290 //
TEXAS 01/18
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2016
MGR: FirstSouthwest, Dallas
Day of Sale: 01/20
CATTARAUGUS COUNTY CAPITAL RESOURCS WEEK OF 6,195 NR/BBB-/NR
CORP, NEW JERSEY 01/18
REVENUE BONDS (ST BONAVENTURE
UNIVERSITY REFUNDING PROJECT)
SERIES 2016A
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2016-2031
Day of Sale: 01/21
MEMPHIS COMMUNITY SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 5,690 Aa1//
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 01/18
REFUNDING BONDS
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2017-2029
REMARK: (MICHIGAN SCHOOL BOND QUALIFICATION
AND LOAN PROGRAM)
UNDERLYING RATING: A1
Day of Sale: 01/19
COMMUNITY COLLEGE DISTRICT NO. 514 WEEK OF 4,980 //
ILLINOIS 01/18
ILLINOIS CENTRAL COLLEGE
GENERAL OBLIGATION FUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: RATED: TBD
Day of Sale: 01/12
SUNFIELD MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 4,670 NR/NR/NR
DISTRICT NO. 1, TEXAS 01/18
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2016-2035
Day of Sale: 01/19
CITY OF MORRILTON, ARKANSAS WEEK OF 4,045 NR/NR/NR
CAPITAL IMPROVEMENT REFUNDING AND 01/18
CONSTRUCTION REVENUE BONDS
SERIES 2016
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Stephens Inc., Little Rock
SERIAL: 2016-2026 TERM: 2031, 2036, 2041
Day of Sale: 01/20
NEOSHO, MISSOURI WEEK OF 3,915 //
REFUNDING CERTIFICATES OF 01/18
PARTICIPATION, SERIES 2016
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2017-2031
Day of Sale: 01/19
LENAPE REGIONAL HIGH SCHOOL WEEK OF 3,910 Aa2/NR/
DISTRICT, NEW JERSEY 01/18
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
REMARK: DUE: 04/01/2023
Day of Sale: 01/19
SHEBOYGAN COUNTY, WISCONSIN WEEK OF 3,260 Aa2//
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 01/18
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2017-2019
Day of Sale: 01/19
POTTSVILLE AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 3,150 A1//
SCHUYLKILL COUNTY, PENNSYLVANIA 01/18
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2016
**********BANK QUALIFIED********
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2017-2031
Day of Sale: 01/20
LAPEL SEWAGE WORKS REFUNDING WEEK OF 3,100 NR/A-/
REVENUE BONDS, INDIANA 01/18
SERIES 2016
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2044
Day of Sale: 01/19
HICKMAN MILLS C-1 SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 2,920 /A-/
MICHIGAN 01/18
CERTIFICATES OF PARTICIPATION
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 01/21
WHITEHALL TOWNSHIP AUTHORITY WEEK OF 2,465 /A+/
LEHIGH COUNTY, PENNSYLVANIA 01/18
WATER REVENUE BONDS,
SERIES OF 2016
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2035
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
Day of Sale: 01/19
CERTIFICATES OF PARTICIPATION WEEK OF 815 //
SERIES 2016A 01/18
EVIDENCING THE PROPORTIONATE
INTERESTS OF THE REGISTERED OWNERS
THEREOF IN LEASE PAYMENT TO BE
MADE BY
INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT NO. 294
(HOUSTON PUBLIC SCHOOLS)
HOUSTON AND WINONA COUNTIES,
MINNESOTA
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
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Expected volume excluding daily issues: 2,696,240 (in 000's)
(Reporting By Karen Pierog)