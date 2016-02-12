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THE LOWER ALABAMA GAS DISTRICT WEEK OF 500,000 A3//UR
02/15 EXP/ /
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
METROPOLITAN TRANSPORTATION WEEK OF 500,000 A1/AA-/A
AUTHORITY 02/15
TRANSPORTATION REVENUE BONDS
SERIES 2016A
(CLIMATE BOND CERTIFIED)
MGR: Ramirez & Co., Inc., New York
REMARK: KROLL: AA+
Day of Sale: 02/18
FLORIDA MUNICIPAL POWER AGENCY WEEK OF 422,000 A2//A+
ALL-REQUIREMENTS POWER SUPPLY 02/15
PROJECT REFUNDING REVENUE BONDS-
SERIES 2016A
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 02/17
OREGON HEALTH AND SCIENCE WEEK OF 200,000 Aa3/AA-/AA-
UNIVERSITY REVENUE BONDS 02/15
SERIES 2016B
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2028-2046
WISCONSIN PUBLIC FINANCE AUTHORITY WEEK OF 170,455 //
(CELANESE CORPORATION) 02/15
REVENUE REFUNDING BONDS,
SERIES 2016 A,B,C AND D
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
Day of Sale: 02/18
MARYLAND HEALTH & HIGHER WEEK OF 141,180 Baa2/BBB/
EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY 02/15
REVENUE BONDS MERCY MEDICAL CENTER
ISSUE, SERIES 2016A
MGR: Jefferies LLC, New York
Day of Sale: 02/17
INFIRMARY HEALTH SYSTEM SPECIAL WEEK OF 130,000 NR/A-/NR
CARE FACILITIES FINANCING AUTHORITY 02/15
OF MOBILE, ALABAMA
REVENUE BONDS (INFIRMARY HEALTH
SYSTEM, INC.), SERIES 2016A
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2017-2046
ALVIN INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 127,500 Aaa//
UNLIMITED TAX SCHOOLHOUSE AND 02/15
REFUNDING 2016
GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 02/17
CITY OF RALEIGH, NORTH CAROLINA WEEK OF 118,075 Aaa/AAA/AAA
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 02/15
SERIES 2016A & 2016B (TAXABLE)
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
REMARK: 16A: 9/1/19; 22-28; 30
16B (TAXABLE): 9/1/16; 20-22
Day of Sale: 02/17
BOULDER, LARIMER & WELD COUNTIES, WEEK OF 110,000 Aa2/AA-/NR
COLORADO 02/15
SAINT VRAIN VALLEY SCHOOL DISTRICT
#RE-1J GENERAL OBLIGATION REFUNDING
MGR: George K. Baum & Company, Denver
SERIAL: 2016-2033
OHIO HOUSING FINANCE AGENCY WEEK OF 109,107 Aaa//
RESIDENTIAL MORTGAGE REVENUE BONDS 02/15
MORTGAGE-BACKED SECURITIES PROGRAM
PASS-THROUGH BOND STRUCTURE
2016 SERIES A (NON-AMT)
2016 SERIES B (TAXABLE)
2016 SERIES C (TAXABLE)
MGR: George K. Baum & Company, Denver
PHARR-SAN JUAN-ALAMO INDEPENDENT WEEK OF 106,570 //
SCHOOL DISTRICT 02/15
(A POLITICAL SUBDIVISION OF THE
STATE OF TEXAS LOCATED IN
HIDALGO COUNTY, TEXAS)
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2016
MGR: Estrada Hinojosa & Company, Dallas
SERIAL: 2016-2038
WALLER INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 89,290 Aa3//
TEXAS 02/15
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING AND
REFUNDING BONDS
SERIES 2016
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2017-2039 TERM: 2046
Day of Sale: 02/17
NORTH CAROLINA MUNICIPAL POWER WEEK OF 69,935 //
AGENCY NUMBER 1 02/15
CATAWBA ELECTRIC REVENUE BONDS
REFUNDING SERIES 2016A
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
Day of Sale: 02/18
CALHOUN COUNTY, BOARD OF EDUCATION WEEK OF 52,465 /AA/
SPECIAL TAX SCHOOL WTS 02/15
ALABAMA
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2017-2046
REMARK: UL: /A-/
Day of Sale: 02/17
EVERGREEN ELEMENTARY SCHOOL WEEK OF 50,000 Aa2//AAA
DISTRICT, CALIFORNIA 02/15
GENERAL OBLIGATION BONDS,
ELECTION OF 2014, SERIES 2016
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 02/17
BURKBURNETT INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 42,165 NR/AAA/NR
DISTRICT 02/15
(A POLITICAL SUBDIVISION OF THE
STATE OF TEXAS LOCATED IN
WICHITA AND CLAY COUNTIES, TEXAS)
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
SERIES 2016
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 02/18
EALE PASS INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 41,665 NR/AAA/AAA
DISTRICT, TEXAS 02/15
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2016
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2016-2038
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UNDERLYING RATINGS: NR/A-/A+
Day of Sale: 02/18
MARIN COMMUNITY COLLEGE DISTRICT WEEK OF 40,000 //
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 02/15
2016
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 02/18
CITY OF HOLLYWOOD, FLORIDA WEEK OF 37,000 A1//
CAPITAL IMPROVEMENT REVENUE AND 02/15
REFUNDING BONDS - SERIES 2016A
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 02/18
BONDS OF IRVINE RANCH WATER WEEK OF 35,400 //
DISTRICT REFUNDING 02/15
SERIES 2011A-2
(SIFMA INDEX BONDS)
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
Day of Sale: 02/17
SAN RAFAEL CITY HIGH SCHOOL WEEK OF 35,000 Aa2//
DISTRICT, CALIFORNIA 02/15
2016 GENERAL OBLIGATION BONDS
(ELECTION OF 2015, SERIES A)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 02/18
MESQUITE HEALTH FACILITIES WEEK OF 26,935 NR/NR/BBB-
DEVELOPMENT CORPORATION 02/15
RETIREMENT FACILITY REVENUE BONDS,
SERIES 2016
(CHRISTIAN CARE CENTERS, INC.
PROJECT)
MGR: Ziegler, Chicago
REMARK: RATINGS: (STABLE)
Day of Sale: 02/18
HOPKINS PUBLIC SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 26,485 /AA/
GENERAL OBLIGATION-UNLIMITED TAX 02/15
BONDS
CONSISTING OF:
$12,470M SERIES A (TAX-EXEMPT)
$14,015M SERIES B (TAXABLE)
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
REMARK: UNDERLYING RATING: A
(QSBLF)
SERIES A DUE: 2018-2032
SERIES B DUE: 2017-2022
Day of Sale: 02/16
NORTHEAST OHIO REGIONAL SEWER WEEK OF 25,000 Aa1/AA+/
DISTRICT 02/15
WASTEWATER IMPROVEMENT REVENUE AND
REFUNDING BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 02/17
SAN RAFAEL CITY ELEMENTARY SCHOOL WEEK OF 25,000 Aa2//
DISTRICT, CALIFORNIA 02/15
2016 GENERAL OBLIGATION BONDS
(ELECTION OF 2015, SERIES A)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 02/18
CEDAR SPRINGS PUBLIC SCHOOLS WEEK OF 23,900 /AA-/
MICHIGAN KENT & NEWAYGO COUNTY 02/15
REFUNDING BONDS $8,150M SERIES A
$15,570M SERIES B TAXABLE
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: QSBLF
Day of Sale: 02/18
WESTMINSTER SCHOOL DISTRICT WEEK OF 23,000 //
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 02/15
CALIFORNIA
MGR: Raymond James & Associates, Inc., San Francisco
SERIAL: 2016-2034
Day of Sale: 02/17
GLENDALE RDA SUCCESSOR AGENCY WEEK OF 22,000 //
CALIFORNIA SUBORDINATED TAX 02/15
ALLOCATION REFUNDING BONDS 2016A
MGR: HilltopSecurities, Dallas
Day of Sale: 02/18
HIGHLAND LOCAL SCHOOL DISTRICT WEEK OF 19,250 Aa2//
(MEDINA & SUMMIT COUNTIES) OHIO 02/15
SCHOOL IMPROVEMENT REFUNDING BONDS
SERIES 2016
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 02/17
PEOPLES MEMORIAL HOSPITAL OF WEEK OF 18,055 MIG 2//
BUCHANAN COUNTY, IOWA 02/15
(BUCHANAN COUNTY HEALTH CARE
PROJECT)
HOSPITAL REVENUE NOTES (USDA)
MGR: Raymond James & Associates, Chicago
TERM: 2018
Day of Sale: 02/18
CARROLL COUNTY, GEORGIA SD WEEK OF 17,550 Aa1//
GENERAL OBLIGATION SALES TAX BONDS 02/15
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Atlanta
SERIAL: 2019-2023
REMARK: UL: A1//
Day of Sale: 02/18
MINNESOTA HIGHER EDUCATION WEEK OF 16,840 A2//
FACILITIES AUTHORITY 02/15
REVENUE BONDS, SERIES EIGHT-M
(UNIVERSITY OF ST. THOMAS)
MGR: Dougherty & Company, LLC, Minneapolis
SERIAL: 2017-2022
REMARK: RATING: (STABLE)
Day of Sale: 02/18
MADISON & JERSEY COUNTIES ILLINOIS WEEK OF 16,075 /A/
ALTON COMMUNITY UNIT SCHOOL 02/15
DISTRICT #11 SCHOOL BONDS
$8,700M SERIES A TAXABLE
$7,375M SERIES B REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 02/17
FORT BEND COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 15,000 A3//
DISTRICT NO. 35, TEXAS 02/15
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 02/17
HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 14,800 A3//
DISTRICT NO. 71, TEXAS 02/15
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 02/18
TOWN OF MIDDLETOWN, DELAWARE WEEK OF 14,075 A2/AA-/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 02/15
SERIES 2016
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2017-2031
UTAH HOUSING CORPORATION TAX EXEMPT WEEK OF 14,000 NR//
MORTGAGE BACKED SECURITIES (TEMS) 02/15
SERIES A G2
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 02/17
UKIAH, CALIFORNIA WEEK OF 13,000 //
WATER REVENUE REFUNDING BONDS 02/15
MGR: Raymond James & Associates, Inc., San Francisco
SERIAL: 2016-2035
Day of Sale: 02/18
NORTH DAKOTA RURAL WATER FINANCE WEEK OF 12,500 MIG 1//
CORPORATION 02/15
PUBLIC PROJECTS CONSTRUCTION NOTES
(USDA)
MGR: Raymond James & Associates, Chicago
TERM: 2017
Day of Sale: 02/18
UTAH CHARTER SCHOOL FINANCE WEEK OF 12,080 //
AUTHORITY 02/15
CHARTER SCHOOL REVENUE REFUNDING
BONDS
(KARL G. MAESER PREPARATORY ACADEMY
PROJECT)
$11,935M SERIES 2016A
$145M SERIES 2016B (FEDERALLY
TAXABLE)
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 02/17
SHARON CITY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 11,810 A3/AA/
MERCER COUNTY, PENNSYLVANIA 02/15
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2016
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2016-2030
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
Day of Sale: 02/18
BERMUDIAN SPRINGS SCHOOL DISTRICT WEEK OF 11,410 /A+/
ADAMS COUNTY, PENNSYLVANIA 02/15
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2016
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2016-2023
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
Day of Sale: 02/16
FORT BEND COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 11,000 A3//
DISTRICT NO. 137, TEXAS 02/15
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2016
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 02/15
HIGHLANDS SCHOOL DISTRICT WEEK OF 10,620 //
ALLEGHENY COUNTY, PENNSYLVANIA 02/15
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES 2016
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 02/18
BRISTOL TOWNSHIP PENNSYLVANIA WEEK OF 10,000 //
SCHOOL DISTRICT 02/15
GENERAL OBLIGATION BONDS
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2016-2040
Day of Sale: 02/18
BURLINGAME FINANCING AUTHORITY, WEEK OF 10,000 /A+/
CALIFORNIA 02/15 /EXP/
STORM DRAINAGE REVENUE BONDS,
SERIES 2016
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 02/17
WEST SACRAMENTO FINANCE AUTHORITY WEEK OF 9,650 //
CALIFORNIA SENIOR SPECIAL TAX 02/15
REVENUE BONDS SERIES 2016A
MGR: HilltopSecurities, Dallas
Day of Sale: 02/17
TWIN VALLEY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,420 A1//
BERKS AND CHESTER COUNTIES 02/15
PENNSYLVANIA GENERAL OBLIGATION
BONDS SERIES OF 2016 BANK QUALIFIED
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2017-2026
INSURANCE: INSURED
Day of Sale: 02/17
ST. CLAIR COUNTY, ILLINOIS WEEK OF 9,000 /A/
BELLEVILLE TOWNSHIP HIGH SCHOOL 02/15
DISTRICT #201 TAXABLE SCHOOL BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 02/18
SPALDING COUNTY, GEORGIA WEEK OF 8,800 A1//
GENERAL OBLIGATION SALES TAX BONDS 02/15
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Atlanta
SERIAL: 2020-2022
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 02/17
WHITMORE LAKE PUBLIC SCHOOL WEEK OF 8,725 /AA-/
DISTRICT WASHTENAW & LIVINGSTON 02/15
REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: QSBLF
Day of Sale: 02/17
MAPLEWOOD RICHMOND HEIGHTS, WEEK OF 7,965 /AA-/
MISSOURI, ST. LOUIS COUNTY 02/15
REFUNDING SCHOOL DISTRICT BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 02/17
SCHOOL DISTRICT NO. 37 EAST MOLINE WEEK OF 7,200 /A/
ROCK ISLAND COUNTY, ILLINOIS 02/15
GENERAL OBLIGATION SCHOOL BONDS,
SERIES 2016
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2017-2027
Day of Sale: 02/16
VILLATE OF ROUND LAKE BEACH WEEK OF 7,080 Aa2//
LAKE COUNTY, ILLINOIS GENERAL 02/15
OBLIGATION $5,000M SERIES 2016A
$2,080M REFUNDING SERIES 2016B
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 02/16
REDDING GENERAL OBLIGATION WEEK OF 6,810 NR/AAA/
REFUNDING BONDS 02/15
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
SERIAL: 2017-2030
Day of Sale: 02/17
SAYREVILLE BORO BOARD OF EDUCATION, WEEK OF 6,690 Aa3/NR/
NEW JERSEY 02/15
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2017-2027
Day of Sale: 02/17
FORREST COUNTY, MISSISSIPPI WEEK OF 6,675 Aa3//
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 02/15
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2017-2024
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 02/17
DURAND AREA SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 6,400 /AA-/
2016 SCHOOL BUILDING AND SITE BONDS 02/15
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2018-2036
REMARK: UNDERLYING RATING: A
(QSBLF)
Day of Sale: 02/18
PINE TREE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 5,990 /AAA/
DISTRICT 02/15
(A POLITICAL SUBDIVISION OF THE
STATE OF TEXAS LOCATED IN
GREGG COUNTY, TEXAS)
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2016
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: BOSC, Inc., Richardson
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UNDERLYING RATING: AA-
Day of Sale: 02/17
CITY OF CHATFIELD, MINNESOTA WEEK OF 5,510 //
GENERAL OBLIGATION CROSSOVER 02/15
REFUNDING BONDS, SERIES 2016A
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2019-2028
Day of Sale: 02/16
DANVILLE PUBLIC BUILDING WEEK OF 5,000 Aa2//
COMMISSION, VERMILION COUNTY, 02/15
ILLINOIS
GENERAL OBLIGATION BONDS
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2017-2036
Day of Sale: 02/18
YPSILANTI COMMUNITY UTILITIES WEEK OF 5,000 /AA-/
AUTHORITY, COUNTY OF WASHTENAW, 02/15
STATE OF MICHIGAN 2016 REFUNDING
MGR: Hutchinson, Shockey, Erley & Co., Chicago
BOROUGH OF FRANKLIN PARK WEEK OF 4,770 //
ALLEGHENY COUNTY, PENNSYLVANIA 02/15
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES 2016 BANK QUALIFIED
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 02/16
LANGHAM CREEK, TEXAS WEEK OF 4,325 A//
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, 02/15
SERIES 2016
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 02/15
CITY OF AUBURN, MAINE WEEK OF 4,245 Aa3/AA-/
2016 GENERAL OBLIGATION REFUNDING 02/15
BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
REMARK: BANK QUALIFIED
OKLAHOMA HOUSING FINANCE AGENCY WEEK OF 4,000 /AA+/
COLLATERALIZED REVENUE BONDS 02/15
(PROGRESSIVE RURAL HOUSING APTS)
MGR: Raymond James & Associates, Chicago
TERM: 2018
Day of Sale: 02/17
WEST SACRAMENTO FINANCE AUTHORITY WEEK OF 3,185 //
CALIFORNIA SUBORDINATED SPECIAL TAX 02/15
REVENUE BONDS SERIES 2016B
MGR: HilltopSecurities, Dallas
Day of Sale: 02/17
SAUGUS UNION SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 1,455 //
CALIFORNIA 02/15
SUBORDINATE 2016 SPECIAL TAX BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 02/19
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Expected volume excluding daily issues: 3,686,087 (in 000's)