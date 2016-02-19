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THE CITY OF NEW YORK WEEK OF 800,000 Aa2/AA/AA
GENERAL OBLIGATION BONDS, FISCAL 02/22 EXP/EXP/EXP
2016 SERIES C AND D
MGR: Jefferies LLC, New York
THE UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA AT WEEK OF 401,000 Aaa/AAA/AAA
CHAPEL HILL 02/22
TAXABLE GENERAL REVENUE REFUNDING
BONDS - SERIES 2016C
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 02/23
PLANO INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 305,235 //
TEXAS 02/22
CONSISTING OF:
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
CONSISTING OF:
$201,165M SERIES 2016A
$104,070M SERIES 2016B
MGR: BOSC, Inc., Richardson
Day of Sale: 02/24
TRANSMISSION AGENCY OF NORTHERN WEEK OF 181,000 Aa2/A+/A+
CALIFORNIA - OREGON TRANSMISSION 02/22
PROJECT
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2020-2039
Day of Sale: 02/23
ARIZONA BOARD OF REGENTS SYSTEM WEEK OF 179,000 //
REVENUE - UNIVERSITY OF ARIZONA 02/22
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2019-2039
Day of Sale: 02/25
ALLEN INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 144,950 //
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, 02/22
SERIES 2016
MGR: BOSC, Inc., Richardson
Day of Sale: 02/25
MARYLAND ECONOMIC DEVELOPMENT WEEK OF 135,320 A2//
CORPORATION STUDENT HOUSING 02/22
REFUNDING REVENUE BONDS (UNIVERSITY
OF MARYLAND, COLLEGE PARK PROJECTS)
SERIES 2016
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
REMARK: Baa2/
Day of Sale: 02/24
WILLOUGHBY EASTLAKE CITY, OHIO WEEK OF 115,750 Aa3/NR/
SCHOOL DISTRICT UNLIMITED TAX 02/22
GENERAL OBLIGATION SCHOOL
IMPROVEMENT 2016
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 02/24
NAPA VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 87,195 Aa2/AA-/
(NAPA COUNTY, CALIFORNIA) 02/22
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
CONSISTING OF:
$63,175M SERIES C (FEDERALLY TAX-
EXEMPT)
$ 3,880M SERIES D (FEDERALLY
TAXABLE)
$20,140M SERIES E (FEDERALLY-TAX
EXEMPT)
(2019 CROSSOVER REFUNDING)
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2016-2046
FRIENDSWOOD INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 83,535 Aaa/AAA/
DISTRICT, TEXAS 02/22
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2017-2037
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UNDERLYING RATINGS" AA3/AA
Day of Sale: 02/23
SAN MATEO-FOSTER CITY SCHOOL WEEK OF 74,000 Aaa/AA/
DISTRICT, CALIFORNIA 02/22
GENERAL OBLIGATION BONDS, ELECTION
OF 2015, SERIES A
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 02/25
CITY OF MISSOURI CITY, TEXAS WEEK OF 71,710 Aa2//
(FORT BEND AND HARRIS COUNTIES) 02/22
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS,
SERIES 2016
MGR: Loop Capital Markets, New York
SERIAL: 2017-2038
Day of Sale: 02/23
WILLIS INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 66,560 //
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING AND 02/22
REFUNDING BONDS, SERIES 2016
MGR: BOSC, Inc., Richardson
Day of Sale: 02/25
METROPOLITAN NASHVILLE AND DAVIDSON WEEK OF 62,500 NR/BBB/BBB
COUNTY HEALTH & EDUCATIONAL 02/22
FACILITIES BOARD, TENNESSEE
REVENUE REFUNDING & IMPROVEMENT
BONDS (LIPSCOMB UNIVERSITY PROJECT)
SERIES 2016A
MGR: SunTrust Robinson Humphrey, Atlanta
SERIAL: 2017-2046
CHESTER COUNTY, PENNSYLVANIA WEEK OF 60,775 Aaa/AAA/
GENERAL OBLIGATION BONDS, 2016 02/22
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
TERM: 2036
Day of Sale: 02/25
HAYS COUNTY LIMITED TAX REFUNDING WEEK OF 59,000 //
TEXAS 02/22
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2019-2035
Day of Sale: 02/23
COLUMBUS CITY SCHOOL DISTRICT OHIO WEEK OF 57,230 Aa2/AA/
FRANKLIN COUNTY SCHOOL FACILITIES 02/22
CONSTRUCTION & IMPROVEMENT
REFUNDING SERIES A
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 02/23
BONNEVILLE JOINT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 54,030 //
NO. 93, IDAHO 02/22
GENERAL OBLIGATION BONDS, 2016A
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 02/23
IOWA FINANCE AUTHORITY SINGLE WEEK OF 51,105 Aaa/AAA/NR
FAMILY MORTGAGE BONDS (MORTGAGE- 02/22
BACKED SECURITIES PROGRAM)
SERIES 2016A (NON AMT) 2016C (AMT)
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 02/23
RHODE ISLAND HOUSING AND MORTGAGE WEEK OF 50,000 Aa2//
FINANCE CORPORATION 02/22
MULTI-FAMILY DEVELOPMENT BONDS-2016
SERIES 1-A (NON-AMT), 1-B (NON-AMT)
AND 1-C (AMT)
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 2/22
Day of Sale: 02/23
WAXAHACHIE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 50,000 Aaa//AAA
DISTRICT, TEXAS 02/22
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2017-2045
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UNDERLYING RATINGS: AA3//AA-
Day of Sale: 02/24
NORTHWEST INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 46,465 //
DISTRICT 02/22
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2016
MGR: BOSC, Inc., Richardson
Day of Sale: 02/23
NEW HOPE, TEXAS WEEK OF 44,785 Aa2/AA+/
CULTURAL EDUCATIONAL FACILITIES 02/22
REVENUE BONDS
TEXAS A & M CAIN HALL
SERIES 2016A
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 02/23
CUMBERLAND COUNTY MUNICIPAL WEEK OF 39,925 /A+/
AUTHORITY, PENNSYLVANIA 02/22
REVENUE BONDS, (DICKINSON COLLEGE
PROJECT), SERIES 2016
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
STATE OF OREGON GENERAL OBLIGATION WEEK OF 37,000 Aa1/AA+/
HIGHER EDUCATION 02/22
$31MM TAX-EXEMPT
$5MM TAXABLE
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
REMARK: TE: 22-36, 41
TAXABLE: 17-22
Day of Sale: 02/24
SOUTHEAST MISSOURI STATE UNIVERSITY WEEK OF 31,145 //
SYSTEM FACILITIES REVENUE BONDS AND 02/22
TAXABLE BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Chicago
SERIAL: 2017-2045
Day of Sale: 02/25
HASLETT PUBLIC SCHOOLS MICHIGAN WEEK OF 31,125 /AA-/
INGHAM, CLINTON, SHIAWASSEE 02/22
COUNTIES, REFUNDING BONDS
$8MM SERIES A
$23,125 SERIES B TAXABLE
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: QSBLF
Day of Sale: 02/23
CALIFORNIA HOUSING FINANCE AGENCY WEEK OF 31,000 Aaa//
MULTIFAMILY HOUSING REVENUE BONDS 02/22
WOODGLEN VISTA APARTMENTS
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
REMARK: FHA RISK SHARE INSURED MORTGAGE
LOAN
Day of Sale: 02/23
ILLINOIS FINANCE AUTHORITY REVENUE WEEK OF 30,885 //
REFUNDING BONDS SERIES 2016 02/22
(CHRISTIAN HOMES, INC. OBLIGATED
GROUP)
MGR: Ziegler, Chicago
REMARK: Moody's: NR
S&P: NR
Fitch: BBB- (STABLE)
Day of Sale: 02/23
GOOSE CREEK CONSOLIDATED WEEK OF 29,400 Aaa/AAA/
INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, TEXAS 02/22 EXP/ /
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2016A
MGR: HilltopSecurities, Dallas
SERIAL: 2017-2030
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 02/24
THE ROCK ISLAND COUNTY PUBLIC WEEK OF 28,000 A3//
BUILDING COMMISSION 02/22
ROCK ISLAND COUNTY, ILLINOIS
PUBLIC BUILDING REVENUE BONDS,
SERIES 2016
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2020-2045
Day of Sale: 02/22
METHACTON SCHOOL DISTRICT WEEK OF 27,090 Aa2//
MONTGOMERY COUNTY, PENNSYLVANIA 02/22
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2016
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2017-2025
Day of Sale: 02/24
MIFFLIN COUNTY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 26,180 /A/
MIFFLIN COUNTY, PENNSYLVANIA 02/22
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2016
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2016-2030
Day of Sale: 02/25
PUBLIC FINANCE AUTHORITY, WEEK OF 23,630 NR/NR/NR
EDUCATION REVENUE BONDS 02/22
(CORNERSTONE CHARTER ACADEMY
PROJECT)
$20,320M SERIES 2016A (TAX-EXEMPT)
$ 3,310M SERIES 2016B (TAXABLE)
MGR: BB&T Capital Markets a division of BB&T Securities, Charlotte
REMARK: SERIES 2016A TERM BONDS DUE: 2026;
2036 AND 2046
SERIES 2016B TERM BONDS DUE: 2026
BONNEVILLE JOINT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 21,175 //
NO. 93, IDAHO 02/22
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
2016B
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 02/23
TAYLOR INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 21,000 Aaa/AAA/NR
(WILLIAMSON COUNTY, TEXAS) 02/22
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
SERIES 2016
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: A1/A/NR
ST. LOUIS MISSOURI GENERAL WEEK OF 20,000 //
OBLIGATION REFUNDING BONDS 02/22
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 02/24
IONIA PUBLIC SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 19,835 //
GENERAL OBLIGATION-UNLIMITED TAX 02/22
(FEDERALLY TAXABLE)
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2017-2024
REMARK: A3 UNDERLYING
AA1 MICHIGAN
QSBLF
Day of Sale: 02/23
LODI PUBLIC FINANCING AUTHORITY WEEK OF 18,695 //
2016 REFUNDING WASTEWATER REVENUE 02/22
BONDS, SERIES A
CALIFORNIA
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2018-2037
EAST CENTRAL INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 18,000 /AAA/
DISTRICT, UNLIMTED TAX REFUNDING 02/22 /EXP/
BONDS SERIES 2016, TEXAS
MGR: HilltopSecurities, Dallas
SERIAL: 2016-2031
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 02/24
HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 18,000 /BBB/
DISTRICT NO. 419, TEXAS 02/22
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2016
**********BANK QUALIFIED*********
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 02/22
CITY OF SAN MARCOS, TEXAS WEEK OF 17,960 /AA/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 02/22
SERIES 2016
MGR: Coastal Securities, Inc., Houston
REMARK: DUE: 2017-2018 AND 2020-2029
Day of Sale: 02/23
REDLANDS, SUCCESSOR AGENCY TO THE WEEK OF 15,000 /A/
REDEVELOPMENT AGENCY OF THE CITY OF 02/22
CALIFORNIA
TAX ALLOCATION REFUNDING BONDS,
SERIES 2016A
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 02/23
HICKMAN MILLS C-1 SCHOOL DISTRICT WEEK OF 14,985 /A/
MISSOURI GENERAL OBLIGATION 02/22
REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 02/25
GREATER NEW HAVEN WATER POLLUTION WEEK OF 14,000 A1/A+/
CONTROL AUTHORITY REVENUE BONDS 02/22
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
REMARK: MATURITIES: TBD
Day of Sale: 02/25
UNIVERSITY PLACE SCHOOL DISTRICT WEEK OF 13,810 Aa2//
NO. 83, WASHINGTON 02/22
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
REFUNDING BONDS, 2016
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
SERIAL: 2016-2024
REMARK: STATE SCHOOL BOND GUARANTY PROGRAM
Day of Sale: 02/24
IMPERIAL UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 13,500 /A+/
(IMPERIAL COUNTY, CALIFORNIA) 02/22
2016 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
SAN MATEO UNION HIGH SCHOOL WEEK OF 13,000 //
DISTRICT, CALIFORNIA 02/22
2016 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS (2021 CROSSOVER)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
REMARK: RATING: Aaae/AA+e
Day of Sale: 02/24
EAST OUACHITA PARISH SCHOOL WEEK OF 12,205 /AA-/
DISTRICT, LOUISIANA 02/22
GENERAL OBLIGATION SCHOOL REFUNDING
BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2017-2024
Day of Sale: 02/23
CITY OF BRYANT, ARKANSAS CAPITAL WEEK OF 10,435 NR/A/NR
IMPROVEMENT REFUNDING AND 02/22
CONSTRUCTION REVENUE BONDS 2016
MGR: Stephens Inc., Little Rock
SERIAL: 2017-2026 TERM: 2031, 2036, 2040
Day of Sale: 02/23
BRISTOL TOWNSHIP PENNSYLVANIA WEEK OF 10,000 A3//
SCHOOL DISTRICT BANK QUALIFIED 02/22
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2016-2040
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
Day of Sale: 02/22
GOOSE CREEK CONSOLIDATED WEEK OF 10,000 //
INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, TEXAS 02/22
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2016B
MGR: HilltopSecurities, Dallas
Day of Sale: 02/24
WILMINGTON AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 10,000 //
LAWRENCE AND MERCER COUNTIES 02/22
PENNSYLVANIA GENERAL OBLIGATION
BONDS SERIES OF 2016 BANK QUALIFIED
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 02/22
RED LION AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,995 Aa3//
YORK COUNTY, PENNSYLVANIA 02/22
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2016
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2017-2024
Day of Sale: 02/23
BRECKENRIDGE, COLORADO WEEK OF 9,845 Aa3//
CERTIFICATES OF PARTICIPATION, 02/22
SERIES 2016
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
SERIAL: 2016-2035
Day of Sale: 02/24
BURGETTSTOWN AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,675 //
PENNSYLVANIA BANK QUALIFIED 02/22
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2017-2036
Day of Sale: 02/25
LAKOTA LOCAL SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,500 A1//
MISSOURI REFUNDING BONDS 02/22
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 02/23
HARPER CREEK COMMUNITY SCHOOLS WEEK OF 8,820 Aa1//
MICHIGAN CALHOUN COUNTY REFUNDING 02/22
BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: QSBLF
Day of Sale: 02/22
SAUGATUCK PUBLIC SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 8,775 Aa2//
2016 REFUNDING BONDS 02/22
GENERAL OBLIGATION-UNLIMITED TAX
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2020-2028
Day of Sale: 02/25
CITY OF NORTH RICHLAND HILLS WEEK OF 8,650 //
$2.960M GENERAL OBLIGATION 02/22
REFUNDING BONDS, SERIES 2016
$5,690M TAX & WATERWORKS & SEWER
SYSTEM (LIMITED PLEDGE) REVENUE
CERTIFICATES OF OBLIGATION,
SERIES 2016
MGR: BOSC, Inc., Richardson
Day of Sale: 02/23
CITY OF CABOT, ARKANSAS SALES AND WEEK OF 8,290 NR/NR/NR
USE TAX IMPROVEMENT BONDS 2016 02/22
BANK QUALIFIED
MGR: Stephens Inc., Little Rock
SERIAL: 2017-2026 TERM: 2031, 2036, 2043
Day of Sale: 02/25
CITY OF BIG SPRINGS, TEXAS WEEK OF 8,110 //
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 02/22
SERIES 2016
MGR: Coastal Securities, Inc., Houston
SERIAL: 2017-2027
REMARK: S&P: APPLIED
Day of Sale: 02/24
CALIFORNIA HOUSING FINANCE AGENCY WEEK OF 8,000 Aaa//
MULTIFAMILY HOUSING REVENUE BONDS 02/22
MAPLEWOOD APARTMENTS
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
REMARK: FHA RISK SHARE INSURED MORTGAGE
LOAN
Day of Sale: 02/23
GENERAL OBLIGATION PUBLIC WEEK OF 8,000 /A+/
IMPROVEMENT BONDS, SERIES 2016 02/22
RECREATION DISTRICT NO. ONE OF WARD
THREE OF CALCASIEU PARISH,
LOUISIANA
MGR: Jefferies LLC, New York
Day of Sale: 02/25
HERRIMAN CITY, UTAH WEEK OF 7,775 /AA/
WATER REVENUE REFUNDING BONDS, 02/22
SERIES 2016
MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
SERIAL: 2017-2033
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
REMARK: UNDERLYING RATING: A+
Day of Sale: 02/25
ARLINGTON HEIGHTS SCHOOL DISTRICT WEEK OF 7,625 Aaa//
NO. 25, COOK COUNTY, ILLINOIS 02/22
GENERAL OBLIGATION LIMITED SCHOOL
BONDS, SERIES 2016
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2016-2022
Day of Sale: 02/24
SCHOOL DISTRICT NUMBER 159 WEEK OF 6,735 //
WILL COUNTY ILLINOIS (MOKENA) 02/22
GENERAL OBLIGATION $2,655M LIMITED
SCHOOL BONDS SERIES 2016A
$4,080M REFUNDING SCHOOL BONDS 16B
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
CARMAN-AINSWORTH COMMUNITY SCHOOLS WEEK OF 6,400 A3//
MICHIGAN GENESSEE COUNTY 2016 02/22
REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 02/24
RADNOR TOWNSHIP PENNSYLVANIA WEEK OF 5,800 Aa1//
GENERAL OBLIGATION BANK QUALIFIED 02/22
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2016-2035
Day of Sale: 02/23
PLEASANTDALE SCHOOL DISTRICT #107, WEEK OF 5,660 Aa2//
COOK COUNTY, ILLINOIS 02/22
GENERAL OBLIGATION REFUNDING
SCHOOL BONDS, SERIES 2016
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2016-2019
Day of Sale: 02/25
AUSTIN SEWAGE WORKS REFUNDING WEEK OF 5,025 NR/A-/
REVENUE BONDS, INDIANA 02/22
2016
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
SERIAL: 2017-2045
Day of Sale: 02/22
SONORA UNION HIGH SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 5,000 /A+/
CALIFORNIA 02/22
2016 GENERAL OBLIGATION BONDS
ELECTION OF 2012, SERIES C
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 02/23
REETHS-PUFFER SCHOOLS MICHIGAN WEEK OF 4,795 Aa1//
MUSKEGON COUNTY 2016 REFUNDING 02/22
BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: QSBLF
Day of Sale: 02/25
COMMUNITY FACILITIES DISTRICT 97-1 WEEK OF 4,580 NR/NR/
OF THE CUCAMONGA SCHOOL DISTRICT 02/22
2016 SPECIAL TAX BONDS
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 02/24
HERMITAGE, PENNSYLVANIA WEEK OF 4,500 /A+/
GENERAL OBLIGATION BONDS 02/22
MGR: PNC Capital Markets, Pittsburgh
SERIAL: 2016-2031
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
REMARK: UL: AA
CYPRESS HILL MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 4,300 /BBB+/
DISTRICT NO. 1, TEXAS 02/22
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2016
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 02/22
CITY OF AUBURN, MAINE WEEK OF 4,245 Aa3/AA-/
2016 GENERAL OBLIGATION REFUNDING 02/22
BONDS
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
Day of Sale: 02/24
CITY OF SACO, MAINE WEEK OF 4,145 Aa3/AA/
2016 GENERAL OBLIGATION BONDS 02/22
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
Day of Sale: 02/23
CITY OF MILFORD, CONNECTICUT WEEK OF 4,145 Aa1/NR/NR
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS, 02/22
ISSUE OF 2016
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2016-2029
Day of Sale: 02/23
AROMAS-SAN JUAN UNIFIED SCHOOL WEEK OF 4,000 //
DISTRICT, CALIFORNIA 02/22
2016 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 02/24
CHESTERTON REDEVELOPMENT DISTRICT, WEEK OF 3,645 //
INDIANA 02/22
SPECIAL TAXING DISTRICT REVENUE
REFUNDING 2016
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
SERIAL: 2016-2030
Day of Sale: 02/24
MONTGOMERY COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 3,260 NR/A+/NR
DISTRICT NO. 18 (A POLITICAL 02/22
SUBDIVISION OF THE STATE OF TEXAS
LOCATED WITHIN MONTGOMERY COUNTY)
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2016
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 02/22
CITY OF NORTH RICHLAND HILLS, TEXAS WEEK OF 2,960 Aa2/AA+/
(TARRANT COUNTY) 02/22
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS,
SERIES 2016
MGR: BOSC, Inc., Richardson
SERIAL: 2018-2028
Day of Sale: 02/22
TOWNSHIP OF NEW BUFFALO COUNTY OF WEEK OF 2,845 //
BERRIEN, STATE OF MICHIGAN GENERAL 02/22
LIMITED TAX REFUNDING BONDS 2016
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 02/23
SPUR INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 2,830 /A-/
TEXAS 02/22
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2016
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 02/25
HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 2,800 A//
DISTRICT NO. 341, TEXAS 02/22
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2016
*****BANK QUALIFIED*****
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 02/22
REDLANDS, SUCCESSOR AGENCY TO THE WEEK OF 2,600 //
REDEVELOPMENT AGENCY OF THE CITY OF 02/22
CALIFORNIA
2016 REFUNDING TAXABLE
TAX ALLOCATION BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
REMARK: S&P RATING: A+e
Day of Sale: 02/23
WAYNESVILLE MISSOURI WEEK OF 2,030 /A/
CERTIFICATES OF PARTICIPATION BONDS 02/22
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 02/24
EUREKA FIRE PROTECTION DISTRICT WEEK OF 1,900 /AA/
MISSOURI REFUNDING BONDS 02/22
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 02/23
INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT NO 276 WEEK OF 1,395 //
MINNETONKA PUBLIC SCHOOLS MINNESOTA 02/22
TAXABLE GENERAL OBLIGATION OPEB
REFUNDING BONDS SERIES 2016J
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2019-2031
----------------------
Expected volume excluding daily issues: 4,016,780 (in 000's)