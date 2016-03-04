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STATE OF CALIFORNIA VARIOUS PURPOSE WEEK OF 2,000,000 Aa3/AA-/A+
GENERAL OBLIGATION 03/07
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
REMARK: ROP: 3/7
Day of Sale: 03/08
EMPIRE STATE DEVELOPMENT NEW YORK WEEK OF 1,342,000 /AAA/AA+
STATE URBAN DEVELOPMENT CORPORATION 03/07
STATE PERSONAL INCOME TAX REVENUE
BONDS GENERAL PURPOSE SERIES 2016A
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 3/8
Day of Sale: 03/09
LAS VEGAS VALLEY WATER DISTRICT WEEK OF 608,000 Aa1/AA/
GENERAL OBLIGATION WATER 03/07
IMPROVEMENT & REFUNDING, NEVADA
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2017-2046
Day of Sale: 03/10
SWEETWATER UNION HIGH SCHOOL WEEK OF 264,500 A1/A+/AAA
DISTRICT, CALIFORNIA 03/07
GENERAL OBLIGATION BONDS
CONSISTING OF:
$167,500,000 - 2016 GENERAL
OBLIGATION REFUNDING BONDS
$ 97,000,000 - GENERAL OBLIGATION
BONDS ELECTION OF 2006,
SERIES 2016B
MGR: Mesirow Financial Inc., New York
Day of Sale: 03/09
DALLAS INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 262,000 //
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING 03/07
TEXAS
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 03/10
LOUISIANA PUBLIC FACILITIES WEEK OF 198,680 A2/A-/
AUTHORITY REFUNDING REVENUE BONDS 03/07
(ENERGY LOUISIANA, LLC PROJECT)
SERIES A & B
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
Day of Sale: 03/10
OHIO WATER DEVELOPMENT AUTHORITY WEEK OF 160,000 Aaa/AAA/
WATER DEVELOPMENT REVENUE BONDS 03/07
FRESH WATER SERIES 2016A
MGR: Ramirez & Co., Inc., New York
Day of Sale: 03/09
NEW YORK CITY HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 124,290 Aa2/AA+/NR
CORPORATION MULTI FAMILY HOUSING 03/07
BONDS (SUSTAINABLE NEIGHBORHOOD
BONDS) $66,445M 2016A (FIXED RATE)
$54,090M 2016D (FIXED RATE)
$3,755M SERIES K (FIXED RATE)
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2016-2047
BOARD OF TRUSTEES UNIVERSITY OF WEEK OF 108,585 Aa2/NR/NR
ARKANSAS VARIOUS FACILITY REVENUE 03/07
BONDS (FAYETTEVILLE CAMPUS)
$93,275M REFUNDING & IMPROVEMENT
SERIES 2016A
$15,310M REFUNDING SERIES 2016B
(TAXABLE)
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2016-2046
LAS VEGAS VALLEY WATER DISTRICT WEEK OF 108,385 Aa1/AA+/
NEVADA GENERAL OBLIGATION (LIMITED 03/07
TAX) (ADDITIONALLY SECURED BY
PLEDGED REVENUES)
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
Day of Sale: 03/10
INDIANA FINANCE AUTHORITY WEEK OF 103,000 Aaa/AAA/AAA
STATE REVOLVIING FUND PROGRAM BONDS 03/07
(GREEN BONDS) SERIES 2016A&B
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 3/7
Day of Sale: 03/08
MICHIGAN STATE HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 96,895 //
AUTHORITY SINGLE FAMILY MORTGAGE 03/07
REVENUE BONDS 2016 SERIES A NON AMT
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 03/10
NORTHSIDE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 81,070 Aaa/NR/AAA
DISTRICT, TEXAS 03/07
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
REFUNDING
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2016-2035
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UNDERLYING RATING: AA1/NR/AA+
Day of Sale: 03/08
MISSOURI HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 76,315 /AA+/
COMMISSION, SINGLE FAMILY MORTGAGE 03/07
REVENUE BONDS (1ST PLACE
HOMEOWNERSHIP LOAN PROGRAM)
CONSISTING OF:
$ 6,315M - SERIES A-1 (AMT)
$70,000M - SERIES A-2
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 03/10
CABARRUS COUNTY, NORTH CAROLINA WEEK OF 75,000 //
LIMITED OBLIGATION BONDS 03/07
SERIES 2016
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 03/10
HOLLISTER JOINT POWERS FINANCING WEEK OF 75,000 /A+/
AUTHORITY, CALIFORNIA 03/07
2016 WASTEWATER REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 03/10
CITY OF BIRMINGHAM, ALABAMA WEEK OF 66,700 Aa2/AA/AA
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 03/07
SERIES 2016 A&B
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
REMARK: 2016A: 17-18;20;23
FORWARD SETTLE: 7/7/2016
SERIES B: 17;21;25-32
FORWARD SETTLE: 9/8/2016
Day of Sale: 03/08
MASSACHUSETTS HOUSING FINANCE WEEK OF 65,795 Aa2/AA/
AGENCY SINGLE FAMILY HOUSING 03/07
REVENUE BONDS SERIES 181: NON AMT
SERIES 182: AMT
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
REMARK: SERIES 181: 31;36,44
SERIES 182: 16-26;28
Day of Sale: 03/10
LINCOLN CONSOLIDATED SCHOOL WEEK OF 60,060 /AA-/
DISTRICT, MICHIGAN 03/07
GENERAL OBLIGATION UNLIMITED TAX
2016 REFUNDING SERIES A
(TAX-EXEMPT)
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2017-2040
REMARK: UNDERLYING RATING: BBB+
(MICHIGAN QSBLF)
Day of Sale: 03/09
RENTON SCHOOL DISTRICT NO. 403, WEEK OF 59,615 //
WASHINGTON 03/07
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
REFUNDING BONDS SERIES 2016
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
SERIAL: 2016-2028
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 03/08
DISTRICT OF COLUMBIA REVENUE BONDS WEEK OF 56,770 //
FRIENDSHIP PUBLIC CHARTER SCHOOL 03/07
INC. ISSUE 2016A
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 03/09
THE SCHOOL BOARD OF HILLSBOROUGH WEEK OF 55,000 Aa2/AA-/AA
COUNTY, FLORIDA MASTER LEASE 03/07
PROGRAM REFUNDING CERTIFICATES OF
PARTICIPATION SERIES 2016A
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 03/09
COLUMBUS CITY SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 53,621 A2/AA/
OHIO 03/07
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
VARIOUS PURPOSE REFUNDING BONDS,
SERIES 2016
MGR: Ross, Sinclaire & Associates, LLC, Cincinnati
SERIAL: 2017-2033
Day of Sale: 03/09
EL PASO COUNTY, TEXAS WEEK OF 53,280 Aa2//AA
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS, 03/07
SERIES 2016A
MGR: Ramirez & Co., Inc., New York
Day of Sale: 03/07
KAUFMAN INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 52,020 Aaa/AAA/
TEXAS 03/07
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING
BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2017-2043
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UNDERLYING RATING: A1/A+
Day of Sale: 03/10
MINNESOTA HOUSING FINANCE AGENCY WEEK OF 50,272 Aaa/NR/NR
HOMEOWNERSHIP FINANCE BONDS, 03/07
2016 SERIES B (NON-AMT)
(GNMA AND FNMA PASS-THROUGH
PROGRAM)
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 03/10
NEVADA SYSTEM OF HIGHER EDUCATION WEEK OF 50,000 /AA-/AA
CERTIFICATES OF PARTICIPATION 03/07
TAXABLE
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2017-2026 TERM: 2031, 2036, 2046
Day of Sale: 03/09
PALESTINE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 49,040 /AAA/AAA
DISTRICT, TEXAS 03/07
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2020-2039 TERM: 2016
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 03/09
MONROVIA FINANCE AUTHORITY WEEK OF 38,700 /AA/
CALIFORNIA WATER & SEWER REVENUE 03/07
BONDS SERIES 2016
MGR: HilltopSecurities, Dallas
SERIAL: 2016-2045
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
REMARK: (A-)
Day of Sale: 03/09
FOWLERVILLE COMMUNITY SCHOOLS, WEEK OF 38,405 /AA-/
MICHIGAN 03/07
COUNTIES OF LIVINGSTON, INGHAM AND
SHIAWASSEE, REFUNDING BONDS
CONSISTING OF:
$ 1,340M - SERIES A
$37,065M - SERIES B (TAXABLE)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: (QSBLF)
Day of Sale: 03/08
TRINITY RIVER AUTHORITY, TEXAS WEEK OF 37,450 /AA+/AA
(TARRANT COUNTY WATER PROJECT) 03/07
REFUNDING REVENUE BONDS SERIES 2016
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
Day of Sale: 03/09
SEGUIN INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 34,995 Aaa/AAA/
DISTRICT, TEXAS 03/07
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2016
MGR: FTN Financial Capital Markets, New York
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UNDERLYING RATINGS: AA3/AA-
Day of Sale: 03/08
MINNESOTA HIGHER EDUCATION WEEK OF 33,885 Baa1/NR/
FACILITIES AUTHORITY 03/07
REVENUE BONDS
COLLEGE OF SAINT BENEDICT
SERIES EIGHT-K (2016)
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
SERIAL: 2019-2043
Day of Sale: 03/09
BURLINGTON COUNTY, NEW JERSEY WEEK OF 31,000 Aa2/AA/
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2016-2022
Day of Sale: 03/10
CITY OF NEW BRITAIN,CONNECTICUT WEEK OF 30,000 //
BOND ANTICIPATION NOTES 03/07
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
REMARK: A+
Day of Sale: 03/10
TOWN OF FUQUAY-VARINA, NORTH WEEK OF 29,665 Aa2/AA/
CAROLINA COMBINED UTILITIES REVENUE 03/07
BONDS SERIES 2016
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2019-2037 TERM: 2041
Day of Sale: 03/09
OAKLAND MICHIGAN SCHOOL DISTRICT WEEK OF 28,000 Aaa/AA+/
LIMITED GENERAL OBLIGATION 03/07
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2018-2036
Day of Sale: 03/10
LINCOLN CONSOLIDATED SCHOOL WEEK OF 23,500 /AA-/
DISTRICT, MICHIGAN 03/07
GENERAL OBLIGATION-UNLIMITED TAX
2016 REFUNDING SERIES B (TAXABLE)
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2017-2022
REMARK: UNDERLYING RATING: BBB+
(MICHIGAN QSBLF)
Day of Sale: 03/09
MEDINA VALLEY INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 22,079 /AAA/
DISTRICT TEXAS UNLIMITED TAX 03/07
REFUNDING BONDS SERIES 2016,T EXAS
MGR: HilltopSecurities, Dallas
SERIAL: 2016-2037
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 03/09
MARYLAND ECONOMIC DEVELOPMENT WEEK OF 21,125 A2/AA/
CORPORATION 03/07
STUDENT HOUSING REFUNDING REVENUE
BONDS
(UNIVERSITY OF MARYLAND, BALTIMORE
COUNTY PROJECT), SERIES 2016
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
REMARK: MOODY'S UNDERLYING RATING" Baa2
Day of Sale: 03/10
MICHIGAN FINANCE AUTHORITY WEEK OF 20,105 Aa1/NR/NR
LOCAL GOVERNMENT LOAN PROGRAM 03/07
REVENUE BONDS (MUSKEGON HEIGHTS
PUBLIC SCHOOLS STATE QUALIFIED
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
LOCAL PROJECT BONDS)
$14,870M SERIES 2016A
$5,235M 2016B FEDERALLY TAXABLE
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2017-2029
IDAHO HOUSING & FINANCE ASSOCIATION WEEK OF 20,000 NR/NR/
TAX-EXEMPT MORTGAGE-BACKED SECURITY 03/07
(TEMS) SERIES B (G2)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 03/09
SAN JACINTO COMMUNITY FACILITIES WEEK OF 18,430 //
DISTRICT NO. 2002-1, CALIFORNIA 03/07
SPECIAL TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2016
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 03/10
CAMPBELL UNION HIGH SCHOOL DISTRICT WEEK OF 16,000 Aa3//
(CALIFORNIA) 03/07
2016 CERTIFICATES OF PARTICIPATION
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 03/07
PALO VERDE COMMUNITY COLLEGE WEEK OF 15,590 A1/A/
DISTRICT RIVERSIDE & SAN BERNARDINO 03/07
COUNTIES, CALIFORNIA ELECTION OF
2014 GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES A 2016 GENERAL OBLIGATION
REFUNDINIG BONDS (SCHOOL FACILITIES
IMPROVEMENT DISTRICT NO. 2004-1)
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
Day of Sale: 03/09
MONTAGUE AREA PUBLIC SCHOOL WEEK OF 15,550 /AA-/
DISTRICT, MICHIGAN 03/07
COUNTIES OF MUSKEGON & OCEANA,
TAXABLE REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: (QSBLF)
Day of Sale: 03/09
GUILFORD, CONNECTICUT WEEK OF 15,385 Aa2/AAA/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 03/07
SERIES 2016
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
SERIAL: 2016-2030
Day of Sale: 03/10
DILLEY INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 15,000 Aaa//
TEXAS 03/07
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2017-2026
REMARK: UNDERLYING: TBD
Day of Sale: 03/09
CITY OF PHARR, TEXAS WEEK OF 14,415 /A+/
COMBINATION TAX & REVENUE 03/07
CERTIFICATES OF OBLIGATION
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2018-2036
Day of Sale: 03/07
MONROVIA FINANCE AUTHORITY WEEK OF 14,300 /AA-/
CALIFORNIA LEASE REVENUE BONDS 03/07
SERIES 2016
MGR: HilltopSecurities, Dallas
SERIAL: 2016-2045
Day of Sale: 03/10
CITY OF CAYCE, SOUTH CAROLINA WEEK OF 14,185 /A+/
WATER & SEWER SYSTEM REFUNDING 03/07
REVENUE BONDS
SERIES 2016A (TAXABLE)
SERIES 2016B (BANK QUALIFIED)
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
REMARK: Series 2016A (Taxable)16-24
Series 2016B (BQ) 24-28
Day of Sale: 03/08
BUCKEYE, ARIZONA WEEK OF 12,335 /AA-/AA-
EXCISE TAX REVENUE 03/07
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
SERIAL: 2016-2036
OGLE & WINNEBAGO COUNTIES, ILLINOIS WEEK OF 11,470 A1//
MERIDIAN COMMUNITY UNIT SCHOOL 03/07
DISTRICT #223, SCHOOL BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 03/09
ADAMS COUNTY SCHOOL DISTRICT NO. 1 WEEK OF 10,245 Aa2//
(MAPLETON PUBLIC SCHOOLS) COLORADO 03/07
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 2016
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
REMARK: UNDERLYING RATING: Aa3
COLORADO STATE INTERCEPT
ENHANCED RATING
Day of Sale: 03/08
REDEVELOPMENT AUTHORITY OF THE WEEK OF 10,210 Aa1//
CITY OF GREEN BAY, WISCONSIN 03/07
TAXABLE LEASE REVENUE REFUNDING
BONDS, SERIES 2016
(KI CONVENTION CENTER PROJECT)
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2017-2029
FRANKFORT HIGH SCHOOL ELEMENTARY WEEK OF 10,000 //
SCHOOL BUILDING CORPORATION INDIANA 03/07
UNLIMITED TAX 2016
MGR: George K. Baum & Company, Denver
REMARK: State Intercept AA+
Day of Sale: 03/08
HENRY & WHITESIDE COUNTIES, WEEK OF 9,000 /A+/
ILLINOIS 03/07
GENESEO COMMUNITY SCHOOL DISTRICT
#228, SCHOOL BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
Day of Sale: 03/08
GREENE COUNTY, NEW YORK WEEK OF 8,635 Aa3/NR/
BANK QUALIFIED 03/07
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2016-2028
Day of Sale: 03/09
NAUGATUCK, CONNECTICUT WEEK OF 8,000 /SP-1+/
GENERAL OBLIGATION BANS SERIES 2016 03/07
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
SERIAL: 2016
Day of Sale: 03/09
IROQUOIS COUNTY, ILLINOIS WEEK OF 7,900 /A+/
MILFORD COMMUNITY UNIT SCHOOL 03/07
DISTRICT NO. 124, SCHOOL BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 03/09
DERRY TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT WEEK OF 7,485 /AAA/
DAUPHIN COUNTY, PENNSYLVANIA 03/07
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES OF 2016 BANK QUALIFIED
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2016-2023
Day of Sale: 03/08
CULLMAN COUNTY, ALABAMA WEEK OF 7,170 /A/
WATER REVENUE WARRANTS SERIES 2016 03/07
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
SERIAL: 2017-2030
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
Day of Sale: 03/07
FAIRBORN CITY, OHIO WEEK OF 6,900 NR/NR/NR
LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 03/07
BOND ANTICIPATION NOTE
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
Day of Sale: 03/07
BALLARD COMMUNITY SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 6,300 /A+/
IOWA 03/07
GENERAL OBLIGATION SCHOOL REFUNDING
BONDS SERIES 2016
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 03/07
HARTFORD STADIUM AUTHORITY, WEEK OF 6,250 NR/A+/NR
CONNECTICUT 03/07
LEASE REVENUE BONDS
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2018-2042
Day of Sale: 03/10
MINGUS UNION HIGH SCHOOL DISTRICT WEEK OF 5,995 //
#4 03/07
GENERAL OBLIGATION BONDS
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
SERIAL: 2018-2035
KENNEYVILLE SCHOOL DISTRICT #20, WEEK OF 5,920 NR/AA/NR
DUPAGE COUNTY, ILLINOIS 03/07
LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
SCHOOL BONDS
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2018-2035
Day of Sale: 03/10
WATERLOO LOCAL SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 5,774 Aa2//
OHIO 03/07
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
CLASSROOM FACILITIES IMPROVEMENT
REFUNDING BONDS, SERIES 2016
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Ross, Sinclaire & Associates, LLC, Cincinnati
SERIAL: 2016-2024
REMARK: UNDERLYING RATING: A3
Day of Sale: 03/08
UNION COUNTY, OHIO WEEK OF 5,500 NR//
FACILITIES CONSTRUCTION 03/07
IMPROVEMENT GENERAL OBLIGATION
BOND ANTICIPATION NOTE
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
Day of Sale: 03/10
CITY OF NEW PHILADELPHIA, OHIO WEEK OF 5,000 /AA/
FIRE STATION CONSTRUCT BONDS 03/07
SERIES 2016
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Ross, Sinclaire & Associates, LLC, Cincinnati
SERIAL: 2016-2040
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
REMARK: MOODY'S UNDERLYING RATING: A1
Day of Sale: 03/10
CITY OF MUSKEGON WEEK OF 4,560 /AA-/
COUNTY OF MUSKEGON, STATE OF 03/07
MICHIGAN
LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
REFUNDING BONDS, SERIES 2016
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2017-2024
Day of Sale: 03/09
NAUGATUCK, CONNECTICUT WEEK OF 4,420 NR/AA/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 03/07
SERIES 2016
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
SERIAL: 2016-2030
Day of Sale: 03/09
THE JUNIOR COLLEGE DISTRICT OF WEEK OF 3,785 /AA-/
EAST CENTRAL MISSOURI 03/07 /EXP/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 2016
MGR: George K. Baum & Company, Kansas City
SERIAL: 2022-2026
Day of Sale: 03/07
WESTLAKE TEXAS MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 3,700 //
DISTRICT #1 UNLIMITED TAX REFUNDING 03/07
BONDS SERIES 2016 BANK QUALIFIED
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 03/08
GRAND LAKES, TEXAS WATER CONTROL WEEK OF 3,200 //
AND IMPROVEMENT DISTRICT UNLIMITED 03/07
TAX REFUNDING BONDS SERIES 2016
BANK QUALIFIED
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 03/08
ANTELOPE WATER GENERAL IMPROVEMENT WEEK OF 2,500 //
DISTRICT, COLORADO GENERAL 03/07
OBLIGATION BONDS
MGR: George K. Baum & Company, Denver
REMARK: BBB
Day of Sale: 03/10
ARNOLDS PARK, IOWA WEEK OF 2,405 A2//
GENERAL OBLIGATION REFUNDING 03/07
CAPITAL LOAN NOTES SERIES 2016B
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 03/09
LIBERTY-PERRY WAPAHANI HIGH SBC, WEEK OF 2,000 /AA+/
INDIANA 03/07
AD VALOREM PROPERTY TAX FIRST
MORTGAGE BONDS, SERIES 2016
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
REMARK: DUE: 7/17-1/21
(STATE INTERCEPT)
Day of Sale: 03/08
RUSH COUNTY, KANSAS WEEK OF 1,970 NR//
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 03/07
SERIES 2016
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
SERIAL: 2020-2034
Day of Sale: 03/09
LAKE COUNTY, OHIO WEEK OF 1,800 NR/NR/
GENERAL OBLIGATION 03/07
BOND ANTICIPATION NOTES
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 03/08
ARNOLDS PARK, IOWA WEEK OF 1,160 A2//
GENERAL OBLIGATION REFUNDING 03/07
CAPITAL LOAN NOTES SERIES 2016A
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 03/09
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Expected volume excluding daily issues: 7,085,246 (in 000's)