PRESS DIGEST- British Business - May 19
May 19 The following are the top stories on the business pages of British newspapers. Reuters has not verified these stories and does not vouch for their accuracy.
March 24 - IN ORDER TO ENSURE THAT WE HAVE TIME TO ENTER ALL NEW ISSUE INFORMATION, DALCOMP ASKS THAT FIRMS CALL US AT 212-404-8107 OR USE OUR FAX 212-404-8153 TO INFORM US UPCOMING ISSUES. WE WILL ADD ANY INFORMATION WE RECEIVE BY 2 P.M., EDT, ON THURSDAY AFTERNOON. PLEASE BE SURE TO INCLUDE THE ENTIRE MANAGEMENT GROUP. IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT THIS SERVICE, PLEASE CALL DALCOMP AT 212-404-8107. ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH -------------------- ---- --------- ----------------- TRUSTEES OF THE CALIFORNIA STATE WEEK OF 1,374,490 Aa2// UNIVERSITY SYSTEMWIDE REVENUE BONDS 03/28 SERIES 2016 A & B MGR: Barclays Capital Inc., New York REMARK: ROP: 3/29
Day of Sale: 03/30 HOUSTON INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 683,600 Aaa/AAA/NR LIMITED TAX SCHOOLHOUSE AND 03/28 REFUNDING BONDS, SERIES 2016A TEXAS MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York SERIAL: 2017-2041 STATE OF HAWAII WEEK OF 325,000 Aa2/AA/AA GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 03/28 OF 2016-SERIES FD (EXEMPT), FE (EXEMPT) AND FF (TAXABLE) MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 03/31 PENNSYLVANIA TURNPIKE COMMISSION WEEK OF 204,685 // TURNPIKE SUBORDINATED REVENUE BONDS 03/28 SERIES A OF 2016 MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
Day of Sale: 03/30 CITY OF TAMPA FLORIDA WEEK OF 200,000 // HEALTH SYSTEM REVENUE BONDS 03/28 BAYCARE HEALTH SYSTEM ISSUE MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
Day of Sale: 03/29 PENNSYLVANIA HIGHER EDUCATIONAL WEEK OF 160,000 Aa1/AA+/ FACILITIES AUTHORITY 03/28 UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA SERIES 2016 MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 03/31 FAIRFAX COUNTY, VIRGINIA WEEK OF 131,900 Aaa/AAA/AAA SEWER REVENUE REFUNDING BONDS 03/28 SERIES 2016A VIRGINIA MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York SERIAL: 2020-2039 REGENTS OF THE UNIVERSITY OF WEEK OF 123,165 Aa1/AA/ MINNESOTA GENERAL OBLIGATION BONDS 03/28 2016A MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 03/29 WESTCHESTER COUNTY GENERAL WEEK OF 110,000 Aa1/AAA/AAA OBLIGATION REFUNDING BONDS 03/28 MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York SERIAL: 2016-2029
Day of Sale: 03/31 CITY OF ORLANDO, FLORIDA WEEK OF 86,415 Aa2/AA/AA+ CAPITAL IMPROVEMENT REVENUE 03/28 REFUNDING BONDS $61,810,000 SERIES 2016B CAPITAL IMPROVEMENT SPECIAL REVENUE BONDS $24,605,000 SERIES 2016C MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver REMARK: 10/1/2017 - 10/1/2037
10/1/2017 - 10/1/2036
Day of Sale: 03/30 SAN FRANCISCO, SUCCESSOR AGENCY TO WEEK OF 85,275 /A-/ THE REDEVELOPMENT AGENCY OF THE 03/28 CITY & COUNTY OF 2016 SERIES C TAX ALLOCATION REFUNDING BONDS (MISSION BAY SOUTH REDEVELOPMENT PROJECT) MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 03/31 ANTELOPE VALLEY-EAST KERN WATER WEEK OF 71,125 A2/AA-/ AGENCY REFUNDING REVENUE BONDS 03/28 MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte SERIAL: 2017-2037
Day of Sale: 03/31 KENTUCKY ECONOMIC DEVELOPMENT WEEK OF 65,455 NR/NR/NR AUTHORITY 03/28 HEALTHCARE FACILITIES REVENUE & REVENUE REFUNDING BONDS, SERIES 2016 A&B BAPTIST LIFE COMMUNITIES PROJECT MGR: Ziegler, Chicago
Day of Sale: 03/31 SAN FRANCISCO SUCCESSOR AGENCY WEEK OF 45,000 /A-/ TO THE REDEVELOPMENT AGENCY OF THE 03/28 CITY & COUNTY OF CALIFORNIA 2016 SERIES B TAX ALLOCATION BONDS (MISSION BAY SOUTH REDEVELOPMENT PROJECT) MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco. PIMA COUNTY, ARIZONA WEEK OF 44,025 NR/A+/AA- CERTIFICATES OF PARTICIPATION 03/28 SERIES 2016 A&B MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 03/30 KENTUCKY INFRASTRUCTURE AUTHORITY WEEK OF 41,965 // WASTEWATER AND DRINKING WATER 03/28 REVOLVING FUND REVENUE REFUNDING BONDS SERIES 2016A MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York REMARK: ROP: 3/29
Day of Sale: 03/30 OLD BRIDGE TOWNSHIP BOARD OF WEEK OF 37,000 NR/AA-/ EDUCATION NEW JERSEY 03/28 MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York SERIAL: 2016-2032
Day of Sale: 03/30 WESTERN CAROLINA UNIVERSITY, WEEK OF 36,455 NR/AA/NR NORTH CAROLINA 03/28 REFUNDING LIMITED OBLIGATION BONDS, SERIES 2016, STUDENT HOUSING PROJECT MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York TERM: 3035, 3039 REMARK: UNDERLYING RATING: A
Day of Sale: 03/30 CITY OF CLEVELAND OHIO WEEK OF 32,860 // WATER POLLUTION CONTROL REVENUE 03/28 BONDS SERIES 2016 (GREEN BONDS) MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
Day of Sale: 03/30 JOHNSON-MIAMI COUNTY USD NO. 230 WEEK OF 32,225 // GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 03/28 SERIES 2016 KANSAS MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 03/29 UNIVERSITY OF MISSISSIPPI WEEK OF 31,960 Aa2//AA EDUCATIONAL BUILDING CORPORATION 03/28 REVENUE REFUNDING BONDS MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas SERIAL: 2016-2033
Day of Sale: 03/30 SCOTTSDALE UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 28,050 Aa1/AA/ NO.48 OF MARICOPA COUNTY, ARIZONA 03/28 EXP/EXP/ REFUNDING BONDS, SERIES 2016 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver SERIAL: 2016-2024
Day of Sale: 03/31 PRINCE GEORGE'S COUNTY, MARYLAND WEEK OF 28,000 NR/NR/ REVENUE AUTHORITY SPECIAL 03/28 OBLIGATION (SUITLAND-NAYLOR ROAD PROJECT) MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 03/30 MARICOPA UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 27,835 // #20 OF PINAL COUNTY, ARIZONA 03/28 REFUNDING BONDS, SERIES 2016 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver SERIAL: 2016-2028
Day of Sale: 03/29 DESERT SANDS UNIFIED SCHOOL WEEK OF 27,000 Aa2/AA-/ DISTRICT 03/28 (RIVERSIDE COUNTY, CALIFORNIA) SERIES 2016 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 03/29 CHARTER TOWNSHIP OF COMMERCE WEEK OF 26,500 Aa1/AA+/ COUNTY OF OAKLAND 03/28 STATE OF MICHIGAN GENERAL OBLIGATION LIMITED TAX DOWNTWON DEVELOPMENT REFUNDING BONDS SERIES 2016A (TAX-EXEMPT) AND 2016B (TAXABLE) MGR: Hutchinson, Shockey, Erley & Co., Chicago REDONDO BEACH USD GO REFUNDING WEEK OF 25,000 // SERIES 2016 03/28 CALIFORNIA MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 03/30 CHARTER TOWNSHIP OF COMMERCE WEEK OF 24,500 Aa1/AA+/ COUNTY OF OAKLAND 03/28 STATE OF MICHIGAN CAPITAL IMPROVEMENT REFUNDING BONDS SERIES 2016 (LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION) MGR: Hutchinson, Shockey, Erley & Co., Chicago FINNEY COUNTY USD NO. 457 WEEK OF 24,415 // GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 03/28
SERIES 2016-B KANSAS MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis SERIAL: 2020-2024
Day of Sale: 03/31 NAMPA SCHOOL DISTRICT NO. 131 WEEK OF 24,255 // GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 03/28 SERIES 2016 IDAHO MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 03/30 URBAN RENEWAL AGENCY OF WEEK OF 22,820 NR/A/NR BOISE CITY, IDAHO 03/28 LEASE REVENUE BONDS, SERIES 2016 (GREATER BOISE AUDITORIUM DISTRICT EXPANSION PROJECT) MGR: U.S. Bancorp Investments Inc., New York SERIAL: 2017-2036
Day of Sale: 03/29 NOVI COMMUNITY SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 22,150 // MICHIGAN 03/28 GENERAL OBLIGATION BONDS CONSISTING OF: $ 6,185M SCHOOL BUILDING & SITE BONDS $15,965M REFUNDING BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis REMARK: SCHOOL BONDS RATED: AA2//
REFUNDING BONDS RATED: AA1//
Day of Sale: 03/30 INDIO PUBLIC FINANCING AUTHORITY WEEK OF 18,465 /A+/ LEASE REVENUE REFUNDING BONDS, 03/28 CALIFORNIA $12,870M SERIES 2016A $ 5,595M SERIES 2016B (TAXABLE) MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York SERIAL: 2016-2037 HEALTH & EDUCATIONAL FACILITIES WEEK OF 17,250 /AA+/ BOARD OF METROPOLITAN GOVERNMENT 03/28 NASHVILLE & DAVIDSON COUNTIES COLLATERALIZED MULTIFAMILY HOUSING BONDS (RADNOR TOWERS APARTMENTS PROJECT) MGR: Raymond James & Associates, Chicago TERM: 2019
Day of Sale: 03/29 MONTOURSVILLE AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 16,000 /A+/ LYCOMING COUNTY PENNSYLVANIA 03/28 GENERAL OBLIGATION BONDS SERIES OF 2016 MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia SERIAL: 2023-2036 INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
Day of Sale: 03/29 HOUSING FINANCE AUTHORITY OF WEEK OF 15,000 Aaa/NR/NR PINELLAS COUNTY, FLORIDA 03/28 SINGLE FAMILY HOUSING REVENUE BONDS (MULTI-COUNTY PROGRAM) 2016 SERIES A (NON-AMT) MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 03/29 IMPERIAL REDEVELOPMENT AGENCY, WEEK OF 15,000 // CALIFORNIA 03/28 TAXABLE TAX ALLOCATION REFUNDING BONDS, ISSUE OF 2016 SERIES B MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 03/29 POWAY UNIFIED SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 15,000 // CALIFORNIA 03/28 COMMUNITY FACILITIES DISTRICT #15 (DEL SUR EAST)(IA-C) 2016 SPECIAL TAX BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 03/29 CITY OF HILLIARD, OHIO WEEK OF 14,680 Aa1// LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 03/28 $8,180M SERIES 2016A REFUNDING BANK QUALIFIED $6,500M SERIES 2016 TAXABLE VARIOUS PURPOSE NOTES MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland REMARK: NOTES: MIG1
Day of Sale: 03/29 ALBANY UNIFIED SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 13,030 Aa3// CALIFORNIA 03/28 2016 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 03/30 REDONDO BEACH USD GO 2012 ELECTION WEEK OF 13,000 // SERIES 2016C 03/28 CALIFORNIA MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 03/30 ZACHARY COMMUNITY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 12,860 /AA-/ NO. 1, LOUISIANA 03/28 GENERAL OBLIGATION SCHOOL REFUNDING BONDS MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas SERIAL: 2017-2027
Day of Sale: 03/29 MINISINK VALLEY CENTRAL SCHOOL WEEK OF 12,800 NR/AA/ DISTRICT, NEW YORK 03/28 MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York SERIAL: 2017-2025
Day of Sale: 03/29 COLONIAL SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,995 Aa1// MONTGOMERY COUNTY, PENNSYLVANIA 03/28 GENERAL OBLIGATION BONDS SERIES 2016 BANK QUALIFIED MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia SERIAL: 2017-2034
Day of Sale: 03/30 SUN PRAIRIE AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,250 Aa2// DANE AND COLUMBIA COUNTIES, 03/28 WISCONSIN GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee SERIAL: 2025-2028
Day of Sale: 03/28 KILLINGLY GENERAL OBLIGATION WEEK OF 8,790 /AA/ REFUNDING BONDS SERIES 2016 03/28 CONNECTICUT MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis SERIAL: 2017-2036
Day of Sale: 03/30 HOMER CENTRAL SCHOOL DISTRICT WEEK OF 8,680 NA/AA-/ NEW YORK 03/28 MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York SERIAL: 2017-2024
Day of Sale: 03/29 DARIEN GENERAL OBLIGATION REFUNDING WEEK OF 7,695 Aaa// BONDS SERIES 2016 03/28 CONNECTICUT MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis SERIAL: 2016-2028
Day of Sale: 03/29 MIDDLE COUNTRY CENTRAL SCHOOL WEEK OF 7,635 Aa2/NR/ DISTRICT, NEW YORK 03/28 MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York SERIAL: 2016-2028
Day of Sale: 03/31 HOLLIDAYSBURG AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 7,620 Aa3// BLAIR COUNTY,PENNSYLVANIA GENERAL 03/28 OBLIGATION BONDS SERIES B OF 2016 NON BANK QUALIFIED MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia SERIAL: 2016-2020
Day of Sale: 03/31 MOSES LAKE SCHOOL DISTRICT #161 WEEK OF 7,250 // UTGO REFUNDING SERIES 2016 03/28 WASHINGTON MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis INSURANCE: WASHINGTON SCHOOL BD GUARANTEE
Day of Sale: 03/31 VAN ALSTYNE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 6,625 Aaa// DISTRICT, UNLIMITED TAX SCHOOL 03/28 BUILDING BONDS SERIES 2016 BANK QUALIFIED MGR: HilltopSecurities, Dallas SERIAL: 2016-2037 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 03/29 MOUNTAIN VIEW SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 6,500 // CALIFORNIA 03/28 (SAN BERNARDINO COUNTY) GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS **********TAXABLE********** MGR: Raymond James & Associates, Inc., San Francisco
Day of Sale: 03/30 KINGSBURG JOINT UNION HIGH SCHOOL WEEK OF 6,500 /A+/ DISTRICT 03/28 2016 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS **********BANK QUALIFIED********** MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 03/31 CITY OF DEER PARK, TEXAS WEEK OF 6,265 NR/AAA/NR (A POLITICAL SUBDIVISION OF THE 03/28 STATE OF TEXAS LOCATED WITHIN HARRIS COUNTY) LIMITED TAX REFUNDING BONDS, SERIES 2016 MGR: RBC Capital Markets, Dallas CELINA, TEXAS WEEK OF 6,200 NR/NR/ SPECIAL ASSESSMENT REVENUE (WELLS 03/28 NORTH PUBLIC IMPROVEMENT DISTRICT NEIGHBORHOOD IMPROVEMENT AREA #1 PROJECT) MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 03/29 CLINTON COUNTY, OHIO GENERAL WEEK OF 6,140 /AA/ OBLIGATION 03/28 MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken SERIAL: 2016-2025 REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 03/29 CITY OF SHERWOOD, ARKANSAS WEEK OF 6,125 NR/NR/NR CAPITAL IMPROVEMENT REVENUE 03/28 REFUNDING BONDS, SERIES 2016 **********BANK QUALIFIED********** MGR: Stephens Inc., Little Rock
SERIAL: 2017-2026 TERM: 2031, 2034, 2038
Day of Sale: 03/28 THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT WEEK OF 6,045 NR/BB/NR AUTHORITY OF THE CITY OF PHOENIX 03/28 ARIZONA EDUCATION FACILITIES REVENUE BONDS (FREEDOM ACADEMY, INC PROJECT) SERIES 2016 MGR: RBC Capital Markets, Chicago MADISON, BOND & MONTGOMERY COUNTIES WEEK OF 6,000 /A/ ILLINOIS 03/28 HIGHLAND COMMUNITY UNIT SCHOOL DISTRICT NO. 5, SERIES B MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 03/29 IMPERIAL REDEVELOPMENT AGENCY WEEK OF 5,600 /A/ TAX ALLOCATION REFUNDING BONDS 03/28 ISSUE OF 2016, SERIES A MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 03/29 HESPERIA COMMUNITY SCHOOLS, WEEK OF 5,250 /AA-/ MICHIGAN 03/28 OCEANA & NEWAYGO COUNTIES, 2016 TAXABLE REFUNDING BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis REMARK: (QSBLF)
Day of Sale: 03/29 MARINETTE COUNTY, WISCONSIN WEEK OF 5,000 /AA/ GENERAL OBLIGATION PROMISSORY NOTES 03/28 SERIES 2016A MGR: Hutchinson, Shockey, Erley & Co., Chicago REMARK: BANK QUALIFIED MONTESANO SCHOOL DISTRICT NO. 66 WEEK OF 4,705 A2// UTGO REFUNDING SERIES 2016 03/28 WASHINGTON MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis SERIAL: 2016-2028 INSURANCE: WASHINGTON SCHOOL BD GUARANTEE
Day of Sale: 03/29 HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 4,500 A// DISTRICT NO. 120, TEXAS 03/28 UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, SERIES 2016 **********BANK QUALIFIED********** MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 03/28 KILLINGLY GENERAL OBLIGATION TAX WEEK OF 4,340 /AA/ SERIES 2016 03/28 CONNECTICUT MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis SERIAL: 2017-2036
Day of Sale: 03/30 GRAVOIS FIRE PROTECTION DISTRICT, WEEK OF 4,000 // MISSOURI 03/28 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS, SERIES 2016 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis REMARK: RATED: TBD
Day of Sale: 03/29 CARROLL TOWNSHIP AUTHORITY SEWER WEEK OF 3,455 /BBB+/ REVENUE BONDS 03/28 SERIES 2016 PENNSYLVANIA MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis SERIAL: 2016-2032 INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
Day of Sale: 03/30 HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 3,340 A2// DISTRICT NO. 344, TEXAS 03/28 UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS **********BANK QUALIFIED********** MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas SERIAL: 2017-2025
Day of Sale: 03/31 CELINA, TEXAS WEEK OF 3,220 NR/NR/ SPECIAL ASSESSMENT REVENUE (WELLS 03/28 NORTH PUBLIC IMPROVEMENT DISTRICT MAJOR IMPROVEMENT AREA PROJECT) MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 03/29 VILLAGE OF LAKE SUCCESS, NEW YORK WEEK OF 2,400 Aaa/NR/ BANK QUALIFIED 03/28 MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York SERIAL: 2016-2022
Day of Sale: 03/31 TOWN OF MARILLA, NEW YORK WEEK OF 1,775 NR/AA-/ BANK QUALIFIED 03/28 MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York SERIAL: 2016-2038
Day of Sale: 03/30 PLACERVILLE UNION ELEMENTARY SCHOOL WEEK OF 1,600 /A+/ DISTRICT, CALIFORNIA 03/28 /EXP/ GENERAL OBLIGATION BONDS ELECTION OF 2015, SERIES A **********BANK QUALIFIED********** MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 03/31 FINNEY COUNTY USD NO. 457 TAXABLE WEEK OF 1,500 // GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 03/28 SERIES 2016C KANSAS MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 03/31 WILLIAMSBURG GENERAL OBLIGATION WEEK OF 1,300 NR/NR/ REFUNDING BONDS 2016 03/28 IOWA MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis SERIAL: 2017-2020
Day of Sale: 03/28
---------------------- Expected volume excluding daily issues: 4,541,510 (in 000's)
May 19 The following are the top stories on the business pages of British newspapers. Reuters has not verified these stories and does not vouch for their accuracy.
NEW YORK A U.S. Navy veteran plowed his car into pedestrians in New York City's packed Times Square on Thursday, killing an 18-year-old woman and injuring 22 people. The city's mayor said there was no indication it was an act of terrorism.