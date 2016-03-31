March 31 IN ORDER TO ENSURE THAT WE HAVE TIME TO ENTER ALL NEW ISSUE
INFORMATION,
DALCOMP ASKS THAT FIRMS CALL US AT 212-404-8107 OR USE OUR FAX 212-404-8153 TO
INFORM US UPCOMING ISSUES. WE WILL ADD ANY INFORMATION WE RECEIVE BY 2 P.M.,
EDT, ON THURSDAY AFTERNOON. PLEASE BE SURE TO INCLUDE THE ENTIRE MANAGEMENT
GROUP.
IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT THIS SERVICE, PLEASE CALL DALCOMP AT
212-404-8107.
ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH
-------------------- ---- --------- -----------------
TARRANT COUNTY CULTURAL EDUCATION WEEK OF 912,000 Aa3/AA-/
FACILITIES FINANCE CORPORATION 04/04
HOSPITAL REVENUE BAYLOR SCOTT AND
WHITE 372MM TAX EXEMPT
$540MM TAXABLE CORPORATE CUSIP
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
REMARK: TAX EXEMPT: 16-36, 39, 41, 45
TAXABLE: 21, 26, 46
ROP: 4/5
Day of Sale: 04/06
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF WEEK OF 842,000 Aa2/AA/AA
CALIFORNIA 04/04
GENERAL REVENUE BONDS
CONSISTING OF:
$438,000M* 2016 SERIES AR
$184,000M* 2016 SERIES AS (TAXABLE)
$132,000M* 2016 SERIES AT
$ 88,000M* 2017 SERIES AU (TAXABLE
FIXED RATE NOTES)
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
REMARK: SERIES AR DUE: 2017-2036; 2041 AND
2046 (ROP WED)
SERIES AS DUE: 2017-2031; 2036
AND 2046
SERIES AT DUE: 5/15/2021
MANDATORY PUT (ROP WED)
SERIES AU DUE: 5/15/2021
Day of Sale: 04/07
DEPARTMENT OF WATER AND POWER OF WEEK OF 550,000 Aa2/AA/AA
THE CITY OF LOS ANGELES 04/04
WATER SYSTEM REVENUE BONDS
2016 SERIES A
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
REMARK: STRUCTURE TBD
Day of Sale: 04/07
UNIVERSITY OF CONNECTICUT WEEK OF 340,000 Aa3/AA/AA
GENERAL OBLIGATION BONDS 04/04
CONSISTING OF 2016 SERIES A AND
2016 REFUNDING SERIES A
MGR: Jefferies LLC, New York
REMARK: ROP: 4/4 AND 4/5
Day of Sale: 04/06
EAGLE MOUNTAIN-SAGINAW INDEPENDENT WEEK OF 156,910 /AAA/
SCHOOL DISTRICT, TEXAS 04/04
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2016
MGR: HilltopSecurities, Dallas
SERIAL: 2018-2037
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 04/06
SAN DIEGO UNIFIED SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 150,720 Aa2//AAA
CALIFORNIA 04/04
2016 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS, SERIES SR-1
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 04/05
DORMITORY OF THE STATE OF NEW YORK WEEK OF 149,785 //
REVENUE BONDS (FORDHAM UNIVERSITY), 04/04
SERIES 2016A
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
Day of Sale: 04/07
CITY OF SOUTHAVEN, MISSISSIPPI WEEK OF 133,425 /AA-/
COMBINED WATER & SEWER SYSTEM 04/04
REVENUE REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2017-2031
Day of Sale: 04/06
FAIRFAX COUNTY, VIRGINIA WEEK OF 131,465 Aaa/AAA/AAA
SEWER REVENUE REFUNDING BONDS 04/04
SERIES 2016A
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2020-2039
CITY OF LUBBOCK GENERAL OBLIGATION WEEK OF 124,000 Aa2/AA+/AA+
REFUNDNG AND TAX & WATERWORKS 04/04
SYSTEM SURPLUS REVENUE CERTIFICATES
TEXAS
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 04/05
BURLESON INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 121,415 Aaa/AAA/
DISTRICT, TEXAS 04/04
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2016-2040
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UNDERLYING RATINGS: AA3//AA-
Day of Sale: 04/05
PUBLIC FACILITIES FINANCING WEEK OF 105,240 /AA-/A+
AUTHORITY OF THE CITY OF SAN DIEGO 04/04
LEASE REVENUE REFUNDING BONDS
SERIES 2016 (BALLPARK REFUNDING)
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 04/07
COUNTY OF GUILFORD, NORTH CAROLINA WEEK OF 94,135 Aaa/AAA/AAA
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS, 04/04
SERIES 2016A
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
SERIAL: 2017-2029
Day of Sale: 04/06
SUCCESSOR AGENCY TO THE WEEK OF 90,000 /A/
REDEVELOPMENT AGENCY OF THE CITY & 04/04
COUNTY OF SAN FRANCISCO TAX
ALLOCATION REFUNDING,CALIFORNIA
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 04/06
CENTRE COUNTY HOSPITAL AUTHORITY WEEK OF 86,000 /A/A
MOUNT NITTANY MEDICAL CENTER 04/04
PROJECT HOSPITAL REVENUE BONDS
SERIES 2016 A & B PENNSYLVANIA
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 04/05
PORT ARTHUR INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 77,670 Aaa//AAA
DISTRICT, TEXAS 04/04
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
AND REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2017-2045
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: NON-PSF BONDS
UNDERLYING RATINGS: AA3//AA-
Day of Sale: 04/07
STATE OF CONNECTICUT HEALTH & WEEK OF 77,500 NR/NR/
EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY 04/04
REVENUE BONDS, HEALTHCARE FACILITY
EXPANSION ISSUE, SERIES 2016A
B1&B2 (CHURCH HOME OF HARTFORD INC.
PROJECT)
MGR: Ziegler, Chicago
REMARK: FITCH: BB STABLE
Day of Sale: 04/07
WPPI ENERGY POWER SUPPLY SYSTEM WEEK OF 76,075 A1/A/A+
REVENUE BONDS SERIES 2016A 04/04 /EXP/
WISCONSIN
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2019-2037
DENVER CITY INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 67,560 /AAA/
DISTRICT (YOAKUM COUNTY, TEXAS) 04/04
$52,145M UNLIMITED TAX SCHOOL
BUILDING BONDS SERIES 2016A
$15,415M UNLIMITED TAX REFUNDING
BONDS SERIES 2016B
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 04/04
TRUSTEES OF PURDUE UNIVERSITY WEEK OF 66,875 //
PURDUE UNIVERSITY STUDENT 04/04
FACILITIES SYSTEM REVENUE BONDS
SERIES 2016
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
Day of Sale: 04/06
KENTUCKY ECONOMIC DEVELOPMENT WEEK OF 65,455 NR/NR/NR
AUTHORITY HEALTHCARE FACILITIES 04/04
REVENUE & REVENUE REFUNDING BONDS
SERIES 2016A&B (BAPTIST LIFE
COMMUNITIES PROJECT)
MGR: Ziegler, Chicago
Day of Sale: 04/05
TARRANT REGIONAL WATER DISTRICT WEEK OF 63,175 NR/AAA/AA
ATWATER CONTROL AND IMPROVEMENT 04/04
DISTRICT WATER REVENUE REFUNDING
BONDS SERIES 2016A, TEXAS
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2020-2032
ALLEGHENY COUNTY HIGHER EDUCATION WEEK OF 56,000 A2/A/
BUILDING AUTHORITY DUQUESNE 04/04
UNIVERSITY UNIVERSITY REVENUE
REFUNDING BONDS 2016 PENNSYLVANIA
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 04/06
VICTOR VALLEY CCD GENERAL WEEK OF 53,725 //
OBLIGATION REFUNDING 2016A 04/04
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 04/07
CAPITAL REGION WATER, PENNSYLVANIA WEEK OF 52,805 //
WATER REVENUE REFUNDING BONDS 04/04
SERIES A OF 2016
TAXABLE WATER REVENUE REFUNDING
BONDS, SERIES B OF 2016
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
Day of Sale: 04/06
RIVERSIDE UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 46,245 //
GENERAL OBLIGATION REFUNDING 2016, 04/04
CALIFORNIA
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 04/05
BATON ROUGE PUBLIC IMPROVEMENT WEEK OF 40,490 //
SALES TAX REVENUE 2016A-1 04/04
LOUISIANA
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 04/06
ALHAMBRA UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 39,130 Aa2//
LOS ANGELES COUNTY, CALIFORNIA 04/04
2016 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 04/06
SUCCESSOR AGENCY TO THE WEEK OF 38,000 /A+/
REDEVELOPMENT AGENCY OF THE CITY OF 04/04
PALMDALE SUBORDINATE TAX ALLOCATION
REFUNDING,CALIFORNIA
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2016-2034
Day of Sale: 04/05
WALNUT VALLEY UNIFIED SCHOOL WEEK OF 37,000 Aa2//
DISTRICT LOS ANGELES COUNTY, 04/04
CALIFORNIA 2016 GENERAL OBLIGATION
REFUNDING BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 04/06
SOUTH COUNTRY CENTRAL SCHOOL WEEK OF 35,490 NR/AA/
DISTRICT, NEW YORK 04/04
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2017-2031
Day of Sale: 04/05
MCKINNEY INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 35,235 Aaa/AAA/
UNLIMTED TAX REFUNDING 2016 04/04
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 04/04
CITY OF WYLIE, TEXAS WEEK OF 35,065 Aa3/AA/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 04/04
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2018-2028
Day of Sale: 04/05
WOODRIDGE LOCAL SCHOOL DISTRICT WEEK OF 33,500 Aa2//
OHIO 04/04
GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 04/07
CITY OF KANSAS CITY MISSOURI WEEK OF 33,100 A1/AA-/
SPECIAL OBLIGATION 04/04
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
REMARK: TAX EXEMPT: 17-40
TAXABLE: 16-31
Day of Sale: 04/07
VICTOR VALLEY CCD GENERAL WEEK OF 32,055 //
OBLIGATION REFUNDING 2016B 04/04
CALIFORNIA
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 04/07
COUNTY OF ATLANTIC, STATE OF NEW WEEK OF 29,365 Aa2/AA/
JERSEY GENERAL OBLIGATION 04/04
REFUNDING BONDS SERIES 2016
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 04/07
KEIZER FIRE DISTRICT, GENERAL WEEK OF 29,000 //
OBLIGATION 2016, OREGON 04/04
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 04/05
ARLINGTON CENTRAL SCHOOL DISTRICT WEEK OF 29,000 //
GENERAL OBLIGATION REFUNDING 2016, 04/04
NEW YORK
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 04/05
YUBA COMMUNITY COLLEGE DISTRICT WEEK OF 26,500 Aa2//
(YUBA, SUTTER, COLUSA, GLEN, LAKE 04/04
YOLO, BUTTE AND PLACER COUNTIES
CALIFORNIA) GENERAL OBLIGATION
BONDS 2006 ELECTION SERIES D
MGR: Barclays Capital Inc., New York
SERIAL: 2021-2039
Day of Sale: 04/05
CLINT ISD UNLIMITED TAX REFUNDING WEEK OF 24,985 Aaa//
TEXAS GENERAL OBLIGATION 04/04
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 04/07
WATER AUTHORITY OF GREAT NECK NORTH WEEK OF 24,930 NR/AA+/NR
(NEW YORK) 04/04
WATER SYSTEM REVENUE BONDS,
SERIES 2016A & 2016B
(FEDERALLY TAXABLE)
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2017-2038
Day of Sale: 04/06
FINNEY COUNTY, KANSAS WEEK OF 24,415 /A+/
UNIFIED SCHOOL DISTRICT #457 04/04
GENERAL OBLIGATION REFUNDING SERIES
16-B
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
SERIAL: 2020-2024
Day of Sale: 04/04
SPRINGTOWN INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 23,955 Aaa/AAA/
DISTRICT, TEXAS 04/04
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2016
MGR: HilltopSecurities, Dallas
SERIAL: 2016-2037
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 04/07
EL PASO MUNICIPAL DRAINAGE UTILITY WEEK OF 23,845 /AA+/
SYSTEM REVENUE 2016,TEXAS 04/04
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 04/06
MCCLELLAN DEVELOPMENT AUTHORITY WEEK OF 23,800 NR/NR/
SENIOR HOUSING REVENUE 2016 04/04
ALABAMA
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
SERIAL: 2019-2051
Day of Sale: 04/07
CITY OF MESA ARIZONA WEEK OF 22,935 Aa2/AA-/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 04/04
TAXABLE SERIES 2016B
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 04/05
THE SCHOOL DISTRICT OF THE CITY OF WEEK OF 22,080 //
INDEPENDENCE, MISSOURI 04/04
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
(MISSOURI DIRECT DEPOSIT PROGRAM)
SERIES 2016
MGR: George K. Baum & Company, Kansas City
REMARK: RATING: S&P AA+ MDDP
UNDERLYING RATING: AA-
DUE: 2021-2026 AND 2030
Day of Sale: 04/05
LOWELL AREA SCHOOLS WEEK OF 20,135 /AA-/
KENT & IONIA COUNTIES, MICHIGAN 04/04
REFUNDING BONDS
$8,710M - SERIES B
$11,425M - SERIES C - TAXABLE
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: QSBLF
Day of Sale: 04/05
FLOWER MOUND GENERAL OBLIGATION WEEK OF 20,020 Aa1/AAA/
REFUNDING 04/04
2016
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 04/05
SUTTER UNION HIGH SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 19,000 /A+/
CALIFORNIA 04/04
2016 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 04/07
NEW HAMPSHIRE HEALTH & EDUCATION WEEK OF 18,500 NR/NR/
FACILITIES AUTHORITY REVENUE AND 04/04
REFUNDING BONDS SERIES 2016
(KENDAL AT HANOVER)
MGR: Ziegler, Chicago
REMARK: FITCH: BBB+ STABLE
Day of Sale: 04/06
DOWINGTOWN AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 18,065 Aaa/AAA/
CHESTER COUNTY, PENNSYLVANIA 04/04
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES OF 2010
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 04/05
BRANCHBURG TOWNSHIP BOARD OF WEEK OF 17,635 Aa2/NR/
EDUCATION NEW JERSEY BANK QUALIFIED 04/04
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2016-2031
Day of Sale: 04/06
ESCAMBIA COUNTY HOUSING FINANCE WEEK OF 17,348 Aaa//
AUTHORITY (FLORIDA) SINGLE FAMILY 04/04
MORTGAGE REVENUE BONDS (MULTI
COUNTY PROGRAM) SERIES 2016A
(FEDERALLY TAXABLE PASS THROUGH)
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 04/07
THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT WEEK OF 17,348 /BBB-/
AUTHORITY OF THE COUNTY OF MARICOPA 04/04
EDUCATION REVENUE REFUNDING BONDS
HORIZON COMMUNITY LEARNING CENTER
PROJECT SERIES 2016
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 04/05
HEALTH & EDUCATION FACILITIES BONDS WEEK OF 17,250 /AA+/
METROPOLITAN GOVERNMENT NASHVILLE 04/04
AND DAVIDSON COUNTIES, TENNESSEE
COLLATERALIZED MULTIFAMILY HOUSING
BONDS (RADNOR TOWERS APARTMENTS
PROJECT)
MGR: Raymond James & Associates, Chicago
TERM: 2019
Day of Sale: 04/05
PIERCE COUNTY, WASHINGTON WEEK OF 16,415 NR/AA/
FIRE PROTECTION DISTRICT #6 - 04/04
CENTRAL PIERCE UTGO BONDS, 2016
MGR: D.A. Davidson & Co., Denver
SERIAL: 2018-2035
GOLDEN VALLEY UNIFIED SCHOOL WEEK OF 16,000 //
DISTRICT GENERAL OBLIGATION 04/04
REFUNDING 2016 CALIFORNIA
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 04/06
KIPP PHILADELPHIA AUTHORITY WEEK OF 15,455 //
INDUSTRIAL DEVELOPMENT REVENUE 04/04
BONDS SERIES 2016 A & B
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 04/05
INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT NO 720 WEEK OF 15,110 //
SHAKOPEE PUBLIC SCHOOLS MINNESOTA 04/04
GENERAL OBLIGATION CROSSOVER
REFUNDING BONDS SERIES 2016A
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2019-2026
Day of Sale: 04/06
IDAHO HOUSING & FINANCE ASSOCIATION WEEK OF 15,000 NR/NR/
TAX-EXEMPT MTG-BACKED SECURITIES 04/04
SERIES C (G2) TEMS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
IMPERIAL REDEVELOPMENT AGENCY, WEEK OF 15,000 /A/
CALIFORNIA 04/04
TAXABLE TAX ALLOCATION REFUNDING
BONDS ISSUE OF 2016, SERIES B
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 04/05
VICTOR ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 13,000 Aa3//
SAN BERNADINO COUNTY, CALIFORNIA 04/04
2016 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 04/06
MISSOURI SCHOOL BOARDS ASSOCIATION WEEK OF 11,595 /A+/
(REFUNDING LEASE PARTICIPATION 04/04
CERTIFICATES)
(THE SCHOOL DISTRICT OF THE CITY OF
INDEPENDENCE PROJECT), SERIES 2016
MGR: George K. Baum & Company, Kansas City
SERIAL: 2017-2029
Day of Sale: 04/06
VICTOR VALLEY CCD GENERAL WEEK OF 11,280 //
OBLIGATION REFUNDING 2016C 04/04
CALIFORNIA
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 04/07
LA MIRADA LEASE REVENUE REFUNDING WEEK OF 11,000 /AAA/
2016, CALIFORNIA 04/04
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 04/05
UTAH HOUSING & FINANCE ASSOCIATION WEEK OF 10,500 NR/NR/
TAX-EXEMPT MTG-BACKED SECURITIES 04/04
SERIES B (G2)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
SONOMA COUNTY COMMUNITY WEEK OF 10,000 /A+/
REDEVELOPMENT AGENCY, CALIFORNIA 04/04
2016 TAX ALLOCATION REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 04/06
CITY OF BELLINGHAM, WASHINGTON WEEK OF 9,815 NR/AA+/
LTGO REFUNDING BONDS 04/04 /EXP/
$8,950M SERIES A BANK QUALIFIED
$865M SERIES B TAXABLE
MGR: D.A. Davidson & Co., Denver
REMARK: SERIES A: 19-27
SERIES B: 16-19
CITY OF CANTON, OHIO WEEK OF 9,700 //
$5MM ECONOMIC DEVELOPMENT REVENUE 04/04
BAN TAXABLE
$4700 LIMITED TAX GENERAL
OBLIGATION BAN VARIOUS PURPOSE TAX
EXEMPT
MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
Day of Sale: 04/05
KRUM INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 9,035 /AAA/
TEXAS 04/04
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 2016
MGR: HilltopSecurities, Dallas
SERIAL: 2016-2036
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 04/06
SAN FELIPE DEL RIO CONS WEEK OF 8,935 A1/A+/NR
INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, TEXAS 04/04
UNLIMITED TAX REFUNDING SERIES 2016
BANK QUALIFIED
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2016-2033
REMARK: Aaa/AAA/NR (PSF)
Day of Sale: 04/04
KILLINGLY GENERAL OBLIGATION WEEK OF 8,795 /AA/
REFUNDING 2016, CONNECTICUT 04/04
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
SERIAL: 2017-2036
Day of Sale: 04/05
HARDYSTON, NEW JERSEY BOARD OF WEEK OF 8,660 Aa2//
EDUCATION REFUNDING BONDS 04/04 EXP/ /
MGR: PNC Capital Markets, Pittsburgh
SERIAL: 2016-2031
MINERVA, OHIO LOCAL SCHOOL DISTRICT WEEK OF 8,600 /AA/
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2016-2029
Day of Sale: 04/05
BASTROP INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 8,590 Aa3/AA-/
TEXAS 04/04
REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
BULLARD INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 8,575 A1/NR/NR
TEXAS UNLIMITED TAX REFUNDING 04/04
SERIES 2016 BANK QUALIFIED
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2031-2034
REMARK: Aaa/NR/NR (PSF)
Day of Sale: 04/05
ROSE TREE MEDIA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 8,575 /AA/
DELAWARE COUNTY, PENNSYLVANIA 04/04
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2016
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2017-2023
Day of Sale: 04/04
PALOS VERDES PENINSULA UNIFIED WEEK OF 8,500 Aa1/AA+/
SCHOOL DISTRICT, CALIFORNIA 04/04 EXP/EXP/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS,
SERIES 2016A
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 04/06
LAS VEGAS REDEVELOPMENT AGENCY WEEK OF 8,500 /BBB+/
TAX INCREMENT REFUNDING BONDS 04/04
SERIES 2016
NEVADA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 04/06
BELMONT COUNTY, OHIO VARIOUS WEEK OF 8,452 NR//
PURPOSE LTGO BAN SERIES 2016 04/04
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
REMARK: DUE: 4/21/17
Day of Sale: 04/07
TEANECK TOWNSHIP BOARD OF WEEK OF 8,000 Aa3/NR/
EDUCATION, NEW JERSEY 04/04
BANK QUALIFIED
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2017-2030
Day of Sale: 04/05
MASSENA CENTRAL SCHOOL DISTRICT WEEK OF 7,645 NR/A+/
NEW YORK BANK QUALIFIED 04/04
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2016-2025
Day of Sale: 04/06
TOWN OF NEWTON, NEW JERSEY WEEK OF 7,000 NR/UR/
BANK QUALIFIED 04/04
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2016-2032
Day of Sale: 04/06
MOUNTAIN VIEW SCHOOL DISTRICT WEEK OF 6,500 /A+/
(SAN BERNARDINO COUNTY) CALIFORNIA 04/04
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
**********TAXABLE**********
MGR: Raymond James & Associates, Inc., San Francisco
Day of Sale: 04/06
CITY OF JERSEY VILLAGE, TEXAS WEEK OF 6,435 /AA+/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 04/04
SERIES 2016
MGR: Coastal Securities, Inc., Houston
SERIAL: 2019-2027
Day of Sale: 04/05
PALOS VERDES PENINSULA UNIFIED WEEK OF 5,900 Aa1/AA+/
SCHOOL DISTRICT, CALIFORNIA 04/04 EXP/EXP/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS,
SERIES 2016B (FORWARD DELIVERY)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 04/06
IMPERIAL REDEVELOPMENT AGENCY, WEEK OF 5,600 /A/
CALIFORNIA 04/04
TAX ALLOCATION REFUNDING BONDS
ISSUE OF 2016, SERIES A
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 04/06
CITY OF RIVERSIDE, OHIO WEEK OF 5,400 NR//
BUILDING ACQUIS & IMPROVEMENT 04/04
SPECIAL OBLIGATION REFUNDING BAN
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
REMARK: 1 YEAR
Day of Sale: 04/07
LAGUNA BEACH, CALIFORNIA WEEK OF 5,355 NR/NR/NR
LIMITED OBLIGATION IMPROVEMENT 04/04
BONDS SERIES 2016
BANK QUALIFIED
MGR: HilltopSecurities, Dallas
SERIAL: 2016-2031
Day of Sale: 04/06
BATON ROUGE PUBLIC IMPROVEMENT WEEK OF 5,000 //
SALES TAX REVENUE 2016 A-3 04/04
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 04/06
CHAMPION LOCAL SCHOOL DISTRICT WEEK OF 5,000 A1//
OHIO 04/04
CLASSROOM FACILITIES IMPROVEMENT
SERIES 16-2
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 04/07
JEFFERSON HILLS BOROUGH WEEK OF 4,915 A1//
ALLEGHENY COUNTY, PENNSYLVANIA 04/04
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2016
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2016-2041
Day of Sale: 04/05
HAMBURG MUNICIPAL AUTHORITY WEEK OF 4,740 /A+/
BERKS COUNTY, PENNSYLVANIA 04/04
GUARANTEED SEWER REVENUE BONDS
SERIES A OF 2016 BANK QUALIFIED
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2016-2036
Day of Sale: 04/07
WEST MANHEIM TOWNSHIP WEEK OF 4,415 /A/
YORK COUNTY, PENNSYLVANIA 04/04
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES A OF 2016
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2016-2034
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
Day of Sale: 04/06
VICTOR CENTRAL SCHOOL DISTRICT WEEK OF 3,965 Aa2/NR/
NEW YORK BANK QUALIFIED 04/04
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2016-2034
Day of Sale: 04/05
BURNET CONSOLIDATED INDEPENDENT WEEK OF 3,955 Aaa//
SCHOOL DISTRICT, TEXAS 04/04
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2016
BANK QUALIFIED
MGR: HilltopSecurities, Dallas
SERIAL: 2017-2023
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 04/05
CITY OF SOUTH PADRE ISLAND, TEXAS WEEK OF 3,870 Aa2/AA+/AAA
TAX NOTES 04/04
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2017-2023
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 04/05
IVINS CITY, UTAH WEEK OF 3,745 A2/AA/
STORM AND WASTEWATER REVENUE AND 04/04
REFUNDING BONDS, BANK QUALIFIED
MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
INSURANCE: MUNICIPAL ASSURANCE CORP
Day of Sale: 04/06
CATTARAUGUS COUNTY REFUNDING WEEK OF 3,745 //
GENERAL OBLIGATION 2016 NEWYORK 04/04
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 04/07
MARSHALL SCHOOL DISTRICT WEEK OF 3,620 /A+/
DANE COUNTY WISCONSIN 04/04
GENERAL OBLIGATION PROMISSORY NOTES
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2023-2026
Day of Sale: 04/06
CHESTERFIELD, MISSOURI REFUNDING WEEK OF 3,085 Aa1//
CERTIFICATES OF PARTICIPATION 04/04
SERIES 2016, BANK QUALIFIED
MGR: HilltopSecurities, Dallas
SERIAL: 2016-2028
Day of Sale: 04/05
TALLADEGA COUNTY, ALABAMA WEEK OF 2,760 /AA-/
EMERGENCY MANAGEMENT COMMUNITY 04/04
DISTRICT
********BANK QUALIFIED********
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Atlanta
SERIAL: 2017-2037
Day of Sale: 04/05
HAMBURG MUNICIPAL AUTHORITY WEEK OF 2,515 /A+/
BERKS COUNTY, PENNSYLVANIA 04/04
GUARANTEED WATER REVENUE BONDS,
SERIES OF 2016
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2017-2027
Day of Sale: 04/07
KILLINGLY TAXABLE GENERAL WEEK OF 2,325 /AA/
OBLIGATION 2016B, CONNECTICUT 04/04
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
SERIAL: 2016-2036
Day of Sale: 04/05
SCOTT COUNTY PUBLIC BUILDING WEEK OF 2,200 NR/AA-/
COMMISSION REFUNDING REVENUE 2016 04/04
KANSAS
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
SERIAL: 2017-2024
Day of Sale: 04/07
HOLLISTER REORGANIZED SCHOOL WEEK OF 1,675 //
DISTRICT NO. R-5 OF TANEY COUNTY, 04/04
MISSOURI
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
(MISSOURI DIRECT DEPOSIT PROGRAM)
MGR: George K. Baum & Company, Kansas City
SERIAL: 2028-2029
REMARK: RATING: S&P AA+ MDDP
UNDERLYING: A+
Day of Sale: 04/04
BATON ROUGE PUBLIC IMPROVEMENT WEEK OF 1,540 //
SALES TAX REVENUE 2016A-2 TAXABLE 04/04
LOUISIANA
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 04/06
FINNEY COUNTY UNIFIED SCHOOL WEEK OF 1,500 //
DISTRICT #457 TAXABLE GENERAL 04/04
OBLIGATION REFUNDING BONDS SERIES
2016-C
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 04/04
----------------------
Expected volume excluding daily issues: 5,916,848 (in 000's)
(Reporting By Karen Pierog)