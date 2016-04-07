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ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH
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MASSACHUSETTS WATER RESOURCES WEEK OF 535,000 Aa1/AA+/AA+
AUTHORITY GENERAL REVENUE 04/11
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
REMARK: ROP: 4/13
Day of Sale: 04/14
CALIFORNIA INFRASTRUCTURE AND WEEK OF 414,210 //
ECONOMIC DEVELOPMENT BANK 04/11
CLEAN WATER STATE REVOLVING FUND
REVENUE BONDS, SERIES 2016
(GREEN BONDS)
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
REMARK: ROP: TUESDAY
Day of Sale: 04/13
ORANGE COUNTY HEALTH FACILITIES WEEK OF 256,890 A2/A/A
AUTHORITY 04/11
(ORLANDO HEALTH OBLIGATED GROUP)
HOSPITAL REVENUE REFUNDING BONDS,
SERIES 2016A
HOSPITAL REVENUE BONDS, SERIES
2016B
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
Day of Sale: 04/13
STATE OF OHIO WEEK OF 231,000 Aa1/AAA/AA+
GENERAL OBLIGATION HIGHWAY CAPITAL 04/11
IMPROVEMENT BONDS, SERIES S
(FULL FAITH AND CREDIT/HIGHWAY
USER RECEIPTS)
MGR: Loop Capital Markets, New York
SERIAL: 2017-2031
Day of Sale: 04/12
KERN COUNTY, CALIFORNIA WEEK OF 150,000 MIG 1/SP-1/
GOLDEN EMPIRE SCHOOL FINANCING 04/11
AUTHORITY LEASE REVENUE REFUNDING
NOTE
(FRN) MANDATORY TENDER APRIL 2017
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
Day of Sale: 04/14
BOARD OF REGENTS OF THE UNIVERSITY WEEK OF 134,410 Aaa/AAA/AAA
OF TEXAS SYSTEM 04/11
REVENUE FINANCING SYSTEM REFUNDING
BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2017-2026
Day of Sale: 04/13
TENNESSEE HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 125,000 Aa1/AA+/NR
AGENCY 04/11
RESIDENTIAL FINANCE PROGRAM BONDS
ISSUE 2016-1A (AMT)
ISSUE 2016-1B (NON-AMT)
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 04/14
METROPOLITAN TRANSIT AUTHORITY OF WEEK OF 124,635 Aa2/AA+/NR
HARRIS COUNTY, TEXAS 04/11
SALES AND USE TAX REFUNDING BONDS,
SERIES A
SALES AND USE TAX REFUNDING
CONTRACTUAL OBLIGATION BONDS,
SERIES B
MGR: Cabrera Capital Markets, LLC, Chicago
Day of Sale: 04/13
DENTON INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 118,784 NR/AAA/AAA
TEXAS 04/11
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2016
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2016-2038
ILLINOIS FINANCE AUTHORITY WEEK OF 107,375 //
REVENUE BONDS, SERIES 2016A & B 04/11
(PRESBYTERIAN HOMES OBLIGATED
GROUP)
MGR: Ziegler, Chicago
REMARK: SERIES A - FITCH A-
SERIES B- S&P-BBB+, FITCH-A-
Day of Sale: 04/12
KENT STATE UNIVERSITY WEEK OF 103,485 Aa3/A+/
GENERAL RECEIPTS SERIES 2016 04/11 /EXP/
MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
SERIAL: 2020-2030
Day of Sale: 04/14
HIGHER EDUCATIONAL FACILITIES WEEK OF 89,760 //
FINANCING AUTHORITY, FLORIDA 04/11
EDUCATIONAL FACILITIES REVENUE
REFUNDING BONDS
(NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY
PROJECT), SERIES 2016
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
Day of Sale: 04/12
HOSPITAL AUTHORITY OF FLOYD COUNTY WEEK OF 84,000 A2//
FLOYD MEDICAL CENTER PROJECT - 04/11
REVENUE ANTICIPATION CERTIFICATES-
SERIES 2016
GEORGIA
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 04/11
KELLER INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 75,525 Aaa/AAA/
TEXAS 04/11
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
2016A
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 04/12
BURLINGTON COUNTY BRIDGE COMMISSION WEEK OF 74,900 /SP-1+/
LEASE REVENUE NOTES 04/11
SERIES A & B 2016
MGR: PNC Capital Markets, Pittsburgh
ORLANDO HEALTH OBLIGATED GROUP WEEK OF 72,725 A2/A/A
TAXABLE HOSPITAL REVENUE BONDS, 04/11
SERIES 2016C
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
Day of Sale: 04/13
GILBERT UNIFIED SCHOOL DISTRICT #41 WEEK OF 69,745 A1/A+/
OF MARICOPA COUNTY, ARIZONA 04/11
$31,300M SCHOOL IMPROVEMENT BONDS
$38,445M REFUNDING
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
REMARK: SCHOOL IMP: 16-31
REFD: 16-23
Day of Sale: 04/13
CITY OF MARQUETTE, MICHIGAN, BY AND WEEK OF 67,000 /A/A
THROUGH ITS BOARD OF LIGHT AND 04/11
POWER OF THE CITY OF MARQUETTE
ELECTRIC UTILITY SYSTEM REVENUE AND
REFUNDING BONDS, SERIES 2016A
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 04/13
TRI-COUNTY METROPOLITAN WEEK OF 63,680 Aaa/AAA/
TRANSPORTATION DISTRICT OF OREGON 04/11
SENIOR LIEN PAYROLL TAX REVENUE
REFUNDING BONDS, SERIES 2016A
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2017-2037
BOISE STATE UNIVERSITY WEEK OF 63,090 Aa3/A+/
GENERAL REVENUE REFUNDING BONDS 04/11
SERIES 2016A
MGR: Barclays Capital Inc., New York
SERIAL: 2017-2039
Day of Sale: 04/14
TEXAS STATE TECHNICAL COLLEGE WEEK OF 60,835 /AA/
SYSTEM, TEXAS 04/11
REVENUE FINANCING SYSTEM
IMPROVEMENT AND REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2016-2035
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
REMARK: UNDERLYING RATING: (A1//A)
Day of Sale: 04/12
THE BOARD OF REGENTS FOR THE WEEK OF 60,000 /AA/AA
OKLAHOMA AGRICULTURAL AND 04/11
MECHANICAL COLLEGES
OKLAHOMA STATE UNIVERSITY
GENERAL REVENUE BONDS-SERIES 2016A
(FEDERALLY TAXABLE)
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 04/14
BOARD OF EDUCATION OF THE HUBER WEEK OF 57,630 Aa2//
HEIGHTS CITY SCHOOL DISTRICT COUNTY 04/11
OF MONTGOMERY, OHIO
SCHOOL IMPROVEMENT GENERAL
OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 2016
(UNLIMITED TAX)
(NON-BANK QUALIFIED)
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
INSURANCE: OHIO SCHOOL DISTRICT CR ENHANC
REMARK: UL: A1
Day of Sale: 04/13
UPPER SANTA CLARA VALLEY JOINT WEEK OF 57,000 //
POWERS AUTHORITY 04/11
REFUNDING WATER & WASTEWATER
REVENUE BONDS
CALIFORNIA
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 04/12
KELLER INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 55,700 Aaa/AAA/
TEXAS 04/11
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
2016B
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 04/12
CITY OF BUFFALO, NEW YORK WEEK OF 52,698 A1/A+/A+
GENERAL OBLIGATION BONDS - 2016A 04/11
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
2016B
MGR: Ramirez & Co., Inc., New York
Day of Sale: 04/13
CITY OF ST. GEORGE, UTAH WEEK OF 52,000 //
ELECTRIC REVENUE BONDS 04/11
SERIES 2016
MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 04/14
PINCKNEY COMMUNITY SCHOOLS, WEEK OF 49,510 /AA-/
MICHIGAN, REFUNDING BONDS 04/11
$20,030M - SERIES A
$19,335M - SERIES B - TAXABLE
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 04/14
RHODE ISLAND HOUSING AND MORTGAGE WEEK OF 49,265 Aa2/AA+/NR
FINANCE CORPORATION 04/11
HOMEOWNERSHIP OPPORTUNITY BONDS
$5,610M SERIES 67-A (NON-AMT)
$8,150M SERIES 67-B (NON-AMT)
$35,505M SERIES 67-C (AMT)
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2017-2046
AUSTIN COMMUNITY COLLEGE DISTRICT WEEK OF 49,110 A1/AA+/NR
(A POLITICAL SUBDIVISION OF THE 04/11
STATE OF TEXAS LOCATED IN TRAVIS,
WILLIAMSON, HAYS, BASTROP, LEE AND
CALDWELL COUNTIES, TEXAS)
COMBINED FEE REVENUE REFUNDING
BONDS
$27,370M SERIES 2016A (TAX-EXEMPT)
$21,730M SERIES 2016B (TAXABLE)
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 04/12
CITY OF WILMINGTON, NORTH CAROLINA WEEK OF 48,855 Aa2/AA+/AA
LIMITED OBLIGATION BONDS 04/11
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Atlanta
SERIAL: 2019-2038
Day of Sale: 04/13
ESSEX COUNTY, NEW JERSEY WEEK OF 43,600 Aa2/AA/
GENERAL OBLIGATION BONDS 04/11
SERIES A THRU D
MGR: PNC Capital Markets, Pittsburgh
SERIAL: 2017-2025
GRAPEVINE-COLLEYVILLE INDEPENDENT WEEK OF 43,215 Aaa/AAA/
SCHOOL DISTRICT, TEXAS 04/11
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 2016
MGR: HilltopSecurities, Dallas
SERIAL: 2016-2029
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 04/12
ONSLOW WATER & SEWER AUTHORITY WEEK OF 40,700 Aa3/A+/
NORTH CAROLINA 04/11
COMBINED ENTERPRISE REVENUE
REFUNDING BONDS
SERIES 2016
MGR: PNC Capital Markets, Pittsburgh
SERIAL: 2016-2032
COLUMBIA SCHOOL DISTRICT, MISSOURI WEEK OF 37,600 //
GENERAL OBLIGATION REFUNDING 04/11
IMPROVEMENT BONDS, 2016
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
SERIAL: 2017-2036
Day of Sale: 04/11
LITTLE ELM INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 37,335 /AAA/AAA
DISTRICT, TEXAS 04/11
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING AND
REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2016-2040
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UNDERLYING RATING: (/AA-/AA-)
Day of Sale: 04/14
BRIDGESTONE MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 34,650 /AA/
DISTRICT, TEXAS 04/11
WATERWORKS AND SEWER SYSTEM
COMBINATION UNLIMITED TAX AND
REVENUE REFUNDING BONDS SERIES 2016
MGR: Coastal Securities, Inc., Houston
SERIAL: 2017-2036
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
REMARK: UNDERLYING: A
Day of Sale: 04/13
UPPER TRINITY REGIONAL WATER WEEK OF 33,785 /AA/
DISTRICT, TEXAS 04/11
REGIONAL TREATED WATER SUPPLY
SYSTEM REVENUE REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2016-2032
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
REMARK: UNDERLYING RATINGS: (A2/A+/)
Day of Sale: 04/12
CEDARTOWN POLK COUNTY HOSPITAL WEEK OF 32,000 Baa1/BBB+/
AUTHORITY, GEORGIA 04/11
POLK MEDICAL CENTER PROJECT-REVENUE
ANTICIPATION CERTIFICATES
SERIES 2016
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 04/13
IOWA HIGHER EDUCATION LOAN WEEK OF 31,140 NR/A-/
AUTHORITY 04/11
PRIVATE COLLEGE FACILITY REVENUE
REFUNDING
DRAKE UNIVERSITY
SERIES 2016
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
SERIAL: 2017-2038
Day of Sale: 04/14
PLATTE COUNTY R-III SCHOOL DISTRICT WEEK OF 30,270 /AA/
OF PLATTE COUNTY, MISSOURI 04/11 /EXP/
GENERAL OBLIGATION SCHOOL
REFUNDING BONDS, SERIES 2016
MGR: George K. Baum & Company, Kansas City
SERIAL: 2022-2030
Day of Sale: 04/13
CHELTENHAM TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT WEEK OF 30,250 /AA-/
MONTGOMERY COUNTY, PENNSYLVANIA 04/11
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES A & B OF 2016
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2017-2040
Day of Sale: 04/12
ORCHARD SCHOOL DISTRICT, CALIFORNIA WEEK OF 29,500 //
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 04/11
2016
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 04/13
ARLINGTON CENTRAL SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 29,000 //
NEW YORK 04/11
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
2016
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 04/12
BURLINGTON COUNTY BRIDGE COMMISSION WEEK OF 28,625 Aa2/AA/
LEASE REVENUE BONDS 04/11
MGR: PNC Capital Markets, Pittsburgh
SERIAL: 2017-2031
PAMPA INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 28,190 /A+/A+
TEXAS 04/11
(GARY AND ROBERTS COUNTIES, TEXAS)
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2016
MGR: Frost Bank, San Antonio
REMARK: DUE: 2016, 2018-2023 AND 2028-2037
Day of Sale: 04/13
ELERT COUNTY SCHOOL DISTRICT C1 WEEK OF 27,300 //
(ELIZABETH), COLORADO 04/11
GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: George K. Baum & Company, Denver
REMARK: STATE INTERCEPT: Aa2
(UNDERLYING: Aa3)
GREENWOOD METROPOLITAN DISTRICT, WEEK OF 27,050 Aa3/NR/NR
SOUTH CAROLINA 04/11
SEWER SYSTEM REVENUE REFUNDING
BONDS SERIES 2016
MGR: Stephens Inc., Little Rock
SERIAL: 2016-2030
Day of Sale: 04/13
SCHOOL DISTRICT NUMBER 129 WEEK OF 26,470 A1/NR/AA-
KANE COUNTY, ILLINOIS 04/11
(AURORA WEST)
TAXABLE GENERAL OBLIGATION SCHOOL
BUILDING BONDS, SERIES 2016
(QUALIFIED SCHOOL CONSTRUCTION
BONDS - DIRECT PAYMENT TO DISTRICT)
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
TERM: 2036
CLINT INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 24,985 Aaa//
TEXAS 04/11
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS 2016
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 04/11
RITENOUR SCHOOL DISTRICT, MISSOURI WEEK OF 19,335 /AA-/
REFUNDING BONDS 04/11
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 04/14
EAST PORTER COUNTY SCHOOL BUILDING WEEK OF 18,215 //
CORPORATION 04/11
(PORTER COUNTY, INDIANA)
FIRST MORTGAGE REFUNDING AND
IMPROVEMENT BONDS, SERIES 2016
MGR: George K. Baum & Company, Kansas City
SERIAL: 2016-2031
REMARK: RATINGS: AA+ S&P STATE
INTERCEPTION PROGRAM
AA- S&P UNDERLYING
Day of Sale: 04/12
TERREBONNE PARISH SCHOOL BOARD, WEEK OF 17,455 /AA-/
LOUISIANA 04/11
LIMITED TAX REVENUE BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2017-2035
Day of Sale: 04/13
BOROUGH OF COLLINGSWOOD WEEK OF 16,135 /AA-/
COUNTY OF CAMDEN, NEW JERSEY 04/11
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS,
SERIES 2016A
TAXABLE GENERAL OBLIGATION
REFUNDING BONDS, SERIES 2016B
(FEDERALLY TAXABLE)
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 04/12
BEAVERTON SCHOOL DISTRICT NO. 48J, WEEK OF 15,245 //
OREGON 04/11
FULL FAITH CREDIT REFUNDING
OBLIGATION 2016
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 04/12
NORTHWEST DALLAS COUNTY FLOOD WEEK OF 15,215 /A+/
CONTROL DISTRICT, TEXAS 04/11
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2017-2039
Day of Sale: 04/11
LORSON RANCH METROPOLITAN DISTRICT WEEK OF 15,000 /BBB+/
COLORADO 04/11
LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
BONDS
MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 04/13
SUNSHINE STATE GOVERNMENTAL WEEK OF 15,000 /AA+/
FINANCING COMMISSION CAPITAL 04/11
IMPROVEMENT REVENUE BONDS
CORAL GABLES PROGRAM
FLORIDA
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 04/13
DAUPHIN COUNTY, PENNSYLVANIA WEEK OF 15,000 /AA/
GENERAL OBLIGATION BONDS, 04/11
SERIES A OF 2016
GENERAL OBLIGATION BONDS
(FEDERALLY TAXABLE),
SERIES B OF 2016
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2016-2023
Day of Sale: 04/13
IMPERIAL REDEVELOPMENT AGENCY, WEEK OF 15,000 /A/
CALIFORNIA 04/11
TAXABLE TAX ALLOCATION REFUNDING
BONDS
ISSUE OF 2016, SERIES B
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 04/12
READING COMMUNITY CITY SCHOOL WEEK OF 14,970 Aa2//
DISTRICT BOARD OF EDUCATION 04/11
(HAMILTON COUNTY, OHIO) CLASSROOM
FACILITIES UNLIMITED TAX GENERAL
OBLIGATION BONDS SERIES 2016A
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 04/13
HARRISON COUNTY, GENERAL OBLIGATION WEEK OF 14,420 //
REFUNDING BONDS 04/11
SERIES 2016
MISSISSIPPI
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 04/14
SCHOOL DISTRICT NUMBER 194, WEEK OF 12,650 /A+/
COOK AND WILL COUNTIES, STATE OF 04/11
ILLINOIS (STEGER)
GENERAL OBLIGATION SCHOOL BONDS
(ALTERNATE REVENUE SOURCE),
SERIES 2016A
MGR: Hutchinson, Shockey, Erley & Co., Chicago
CLEAR BROOK CITY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 12,155 /AA/
DISTRICT, TEXAS 04/11
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2016A
MGR: Coastal Securities, Inc., Houston
SERIAL: 2017-2036
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
REMARK: UNDERLYING: BBB+
Day of Sale: 04/11
FAIRVIEW SCHOOL DISTRICT WEEK OF 10,865 /AA-/
ERIE COUNTY, PENNSYLVANIA 04/11
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES A&B OF 2016
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2017-2029
Day of Sale: 04/11
BYRON CENTER PUBLIC SCHOOLS, WEEK OF 10,735 /AA-/
MICHIGAN, KENT COUNTY, TAXABLE 04/11
REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: (QSBLF)
Day of Sale: 04/12
MIDD-WEST SCHOOL DISTRICT WEEK OF 10,000 /AA-/
SNYDER COUNTY, PENNSYLVANIA 04/11
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES A OF 2016
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2017-2023
Day of Sale: 04/14
GREENE TOWNSHIP MUNICIPAL AUTHORITY WEEK OF 10,000 /A/
FRANKLIN COUNTY, PENNSYLVANIA 04/11
SEWER REVENUE BONDS, SERIES OF 2016
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2022-2042
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
Day of Sale: 04/14
RANTOUL SCHOOL DISTRICT #137, WEEK OF 10,000 /A+/
ILLINOIS 04/11
SCHOOL BONDS, ALTERNATE REVENUE
SOURCE
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 04/14
WEST MIFFLIN SANITARY SEWER WEEK OF 9,990 //
MUNICIPAL AUTHORITY SEWER REVENUE 04/11
REFUNDING BONDS
SERIES 2016
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
SERIAL: 2016-2028
Day of Sale: 04/13
CITY OF WASHINGTON COURT HOUSE, WEEK OF 9,480 A2/NR/NR
OHIO 04/11
VARIOUS PURPOSE LIMITED TAX
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS,
SERIES 2016
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2016-2032
Day of Sale: 04/13
CITY OF MASON WARREN COUNTY, OHIO WEEK OF 9,120 Aaa//
VARIOUS PURPOSE, SERIES 2016 04/11
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2016-2027
Day of Sale: 04/12
MACONAQUAH SCHOOL BUILDING WEEK OF 8,990 //
CORPORATION AVPT FIRST MORTGAGE 04/11
BONDS, SERIES 2016 A&B
SERIES A: $8,390,000
SERIES B: $600,000
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
REMARK: Due 1/18 - 1/36
AA+/A+
Series A: Bank Qualified
Series B: Taxable
Day of Sale: 04/12
BASTROP INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 8,590 Aa3/AA-/
TEXAS 04/11
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 04/12
CARPINTERIA VALLEY WATER WEEK OF 8,000 //
DISTRICT REFUNDING REVENUE BONDS 04/11
CALIFORNIA
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 04/13
HUDSON FALLS CENTRAL SCHOOL WEEK OF 7,975 NR/A+/
DISTRICT, NEW YORK 04/11
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2016-2023
Day of Sale: 04/12
CITY OF MANITOWOC WEEK OF 7,600 //
MANITOWOC COUNTY, WISCONSIN 04/11
GENERAL OBLIGATION PROMISSORY NOTES
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2019-2026
HESPERIA UNIFIED SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 7,250 //
CALIFORNIA 04/11
COMMUNITY FACILITIES DISTRICT
NO. 2006-5,
2016 SPECIAL TAX REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 04/13
LOUISVILLE CITY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 6,980 //
STARK COUNTY, OHIO 04/11
REFUNDING BONDS, SERIES 2016
(GENERAL OBLIGATION - UNLIMITED
TAX)
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
INSURANCE: OHIO SCHOOL DISTRICT CR ENHANC
REMARK: OSDCEP: Aa2
MUR: A2
Day of Sale: 04/12
HANCOCK PUBLIC SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 6,805 Aa1//
HOUGHTON COUNTY, REFUNDING BONDS 04/11
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 04/13
MOUNTAIN VIEW SCHOOL DISTRICT WEEK OF 6,500 /A+/
(SAN BERNARDINO COUNTY) 04/11
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
**********TAXABLE**********
CALIFORNIA
MGR: Raymond James & Associates, Inc., San Francisco
Day of Sale: 04/13
ROBBINSVILLE TOWNSHIP, NEW JERSEY WEEK OF 5,855 NR/UR/
**********BANK QUALIFIED********** 04/11
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2016-2022
Day of Sale: 04/14
SCHOOL DISTRICT OF NEW GLARUS WEEK OF 5,800 /AA/
GREEN AND DANE COUNTIES, WISCONSIN 04/11
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2017-2036
Day of Sale: 04/13
TOWN OF BENNETT, COLORADO WEEK OF 5,700 /A-/
SALES TAX REVENUE BONDS 04/11
MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 04/12
IMPERIAL REDEVELOPMENT AGENCY, WEEK OF 5,600 /A/
CALIFORNIA 04/11
TAX ALLOCATION REFUNDING BONDS
ISSUE OF 2016, SERIES A
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 04/12
DUTCHESS COUNTY WATER & WASTEWATER, WEEK OF 5,090 NR/UR/
NEW YORK 04/11
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2017-2046
Day of Sale: 04/13
FRANKLIN MONROE OHIO WEEK OF 5,005 /AA/
LOCAL SCHOOL DISTRICT GENERAL 04/11
OBLIGATION BONDS
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2016-2036
Day of Sale: 04/12
BELLEFONTAINE SCHOOL DISTRICT, OHIO WEEK OF 4,300 Aa3//
LOGAN COUNTY, REFUNDING BONDS, 04/11
SERIES 2016
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 04/11
NORTH LINCOLN FIRE AND RESCUE WEEK OF 3,765 //
DISTRICT, OREGON 04/11
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
2016
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 04/13
VILLAGE OF SPRINGVILLE, NEW YORK WEEK OF 3,275 NR/A+/
**********BANK QUALIFIED********** 04/11
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2017-2043
Day of Sale: 04/13
BROOKESMITH SPECIAL UTILITY WEEK OF 2,785 /A/
DISTRICT, TEXAS 04/11
WATERWORKS SYSTEM REVENUE REFUNDING
BONDS SERIES 2016
BANK QUALIFIED
MGR: Coastal Securities, Inc., Houston
SERIAL: 2016-2037
Day of Sale: 04/11
MARION, FAYETTE & CLINTON COUNTIES, WEEK OF 2,630 /A+/
ILLINOIS 04/11
PATOKA COMMUNITY SCHOOL DISTRICT
#100, SCHOOL BONDS, SERIES A
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 04/13
CITY OF RIVERSIDE, CALIFORNIA WEEK OF 1,855 //
CFD 2014-2 (THE HIGHLANDS) SPECIAL 04/11
TAX BONDS SERIES 2016A
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 04/14
ALEXANDRIA CENTRAL SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 1,345 NR/A+/
NEW YORK 04/11
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2016-2023
Day of Sale: 04/12
CITY OF RIVERSIDE, CALIFORNIA WEEK OF 735 //
CFD 2014-2 (THE HIGHLANDS) SPECIAL 04/11
TAX BONDS SERIES 2016B (TAXABLE)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 04/14
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Expected volume excluding daily issues: 4,587,897 (in 000's)