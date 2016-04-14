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TEXAS TRANSPORTATION COMMISSION WEEK OF 615,000 Aaa/AAA/AAA
STATE OF TEXAS HIGHWAY IMPROVEMENT- 04/18
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES 2016
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 04/19
STATE OF LOUISIANA WEEK OF 359,295 NR/AA/AA
$283,940M GENERAL OBLIGATION 04/18
REFUNDING BONDS, SERIES 2016-B
$ 75,355M TAXABLE GENERAL
OBLIGATION REFUNDING BONDS,
SERIES 2016-C
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
REMARK: TAX-EXEMPT BONDS DUE: 2022-2029
TAXABLE BONDS DUE: 2017-2021
LEWISVILLE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 331,835 /AAA/AAA
DISTRICT, TEXAS 04/18
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2016-2028
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: NR/AA+/AA+ NONPSF
(PSF) AND (NON-PSF)
Day of Sale: 04/21
MARYLAND STADIUM AUTHORITY WEEK OF 320,000 Aa3/AA-/AA
BALTIMORE CITY PUBLIC SCHOOLS 04/18
CONSTRUCTION & REVITALIZATION
PROGRAM REVENUE
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2017-2036 TERM: 2041, 2046
Day of Sale: 04/20
CARMEL (CITY OF) LOCAL PUBLIC WEEK OF 224,115 /AA+/
IMPROVEMENT BOND BANK, INDIANA 04/18
MULTIPURPOSE BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 04/19
ARLINGTON COUNTY, VIRGINIA WEEK OF 176,000 Aaa/AAA/AAA
GENERAL OBLIGATION PUBLIC 04/18
IMPROVEMENT AND REFUNDING BONDS
SERIES 2016 A&B
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 04/19/2016
Day of Sale: 04/20
KERN COUNTY, CALIFORNIA WEEK OF 155,000 MIG 1/SP-1/
GOLDEN EMPIRE SCHOOL FINANCING 04/18
AUTHORITY LEASE REVENUE REFUNDINIG
NOTE (FRN)
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
REMARK: 5/1/2017 HARD MATURITY
Day of Sale: 04/19
STATE OF NORTH DAKOTA WEEK OF 148,830 Aa1/NR/NR
NORTH DAKOTA HOUSING FINANCE AGENCY 04/18
HOUSING FINANCE PROGRAM BONDS
HOME MORTGAGE FINANCE PROGRAM
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
REMARK: ROP: 04/18
Day of Sale: 04/19
INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY OF WEEK OF 144,715 //
FAIRFAX COUNTY, VIRGINIA 04/18
HEALTH CARE REVENUE BONDS
(NOVA HEALTH SYSTEM PROJECT)
SERIES 2016A AND SERIES 2016B
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
REMARK: ROP: 04/18
Day of Sale: 04/19
SAN DIEGO UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 132,760 Aa2/NR/AAA
2016 GENERAL OBLIGATION REFUNDING 04/18
BONDS
(DEDICATED UNLIMITED AD VALOREM
PROPERTY TAX BONDS), SERIES R-5
CALIFORNIA
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2025-2029
DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE OF WEEK OF 131,000 Aa1/AA-/
NEW YORK 04/18
CORNELL UNIVERSITY-REVENUE BONDS
SERIES 2016A
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 04/19
NEW JERSEY EDUCATIONAL FACILITIES WEEK OF 120,000 A1/NAF/AA-
AUTHORITY REVENUE REFUNDING BONDS 04/18
MONTCLAIR STATE UNIVERSITY
SERIES 2016 B
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 04/19
THE TRUSTEES OF PURDUE UNIVERSITY WEEK OF 120,000 Aaa/AAA/
PURDUE UNIVERSITY STUDENT FEE 04/18
BONDS, SERIES CC
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 04/21
CENTRAL KITSAP SCHOOL DISTRICT #401 WEEK OF 110,000 Aa2/AA/
UTGO SERIES 2016 04/18
WASHINGTON
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
SERIAL: 2016-2035
INSURANCE: WA ST. CR ENHANCEMENT PROGRAM
Day of Sale: 04/21
ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY OF WEEK OF 109,000 Baa1/BBB-/
STAFFORD COUNTY, VIRGINIA 04/18
HOSPITAL FACILITIES REVENUE AND
REFUNDING BONDS-MARY WASHINGTON
HEALTHCARE
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 04/21
TARRANT COUNTY CULTURAL EDUCATION WEEK OF 92,760 NR/NR/A
FACILITIES FINANCE CORPORATION 04/18
RETIREMENT FACILITY REVENUE BONDS,
SERIES 2016A&B
(BUCKNER RETIREMENT SERVICES, INC.
PROJECT)
MGR: Ziegler, Chicago
REMARK: (STABLE)
Day of Sale: 04/21
NORTHSIDE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 75,000 Aaa//AAA
DISTRICT, TEXAS 04/18
(A POLITICAL SUBDIVISION OF THE
STATE OF TEXAS LOCATED PRIMARILY IN
BEXAR COUNTY)
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
SERIES 2016
MGR: FTN Financial Capital Markets, New York
SERIAL: 2017-2046
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 04/19
NORTHSIDE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 75,000 Aaa//AAA
DISTRICT, TEXAS 04/18
VARIABLE RATE SCHOOL BUILDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 04/19
TEMPLE INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 70,000 NAF/AAA/AAA
(BELL COUNTY, TEXAS) 04/18
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
SERIES 2016
MGR: Ramirez & Co., Inc., New York
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: S&P UL AA-
Day of Sale: 04/20
MONTANA BOARD OF HOUSING WEEK OF 64,645 Aa1/AA+/NR
SINGLE FAMILY MORTGAGE BONDS, 04/18
2016 SERIES A
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 04/21
RHODE ISLAND STUDENT LOAN AUTHORITY WEEK OF 55,000 /AA/AA
STUDENT LOAN PROGRAM REVENUE BONDS 04/18
2016 SENIOR SERIES A (AMT)
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 04/19
CITY OF WAUKESHA WEEK OF 54,260 //
WAUKESHA COUNTY, WISCONSIN 04/18
$18,275,000 GENERAL OBLIGATION
PROMISSORY NOTES, SERIES 2016A
$17,400,000 NOTE ANTICIPATION NOTES
SERIES 2016B
$10,710,000 NOTE ANTICIPATION
NOTES, SERIES 2016C
$6,640,000 GENERAL OBLIGATION
REFUNDING BONDS, SERIES 2016D
$1,235,000 TAXABLE GENERAL
OBLIGATION PROMISSORY NOTES,
SERIES 2016E
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
REMARK: NOTES, BONDS, TAXABLE NOTES & 2016B
NANS: Aa2
2016C NANS: MIG 1
Day of Sale: 04/19
WASHINGTON STATE HOUSING FINANCE WEEK OF 53,330 Aaa/NR/NR
COMMISSION 04/18
SINGLE-FAMILY PROGRAM BONDS
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 04/20
SARATOGA COUNTY WATER AUTHORITY WEEK OF 40,000 /AA-/
WATER SYSTEM REFUNDING REVENUE 04/18
BONDS, SERIES 2016
MGR: Jefferies LLC, New York
Day of Sale: 04/21
NORTH CAROLINA MEDICAL CARE WEEK OF 39,410 NR/NR/BBB
COMMISSION 04/18
RETIREMENT FACILITIES FIRST
MORTGAGE REVENUE REFUNDING BONDS,
SERIES 2016A
(THE UNITED METHODIST RETIREMENT
HOMES)
MGR: Ziegler, Chicago
REMARK: (STABLE)
Day of Sale: 04/18
LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 35,000 /A+/
SCHOOL FACILITIES IMPROVEMENTS 04/18
DISTRICT NO. 1 2016 GENERAL
OBLIGATION REFUNDING BONDS
CALIFORNIA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 04/21
MILAN AREA SCHOOLS WEEK OF 34,340 NR/AA-/NR
COUNTIES OF WASHTENAW AND MONROE 04/18 /EXP/
STATE OF MICHIGAN
2016 REFUNDING BONDS
(GENERAL OBLIGATION-UNLIMITED TAX)
(FEDERALLY TAXABLE)
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2018-2022
REMARK: (QSBLF)
CALIFORNIA SCHOOL FINANCE AUTHORITY WEEK OF 34,040 /BB/
CAHRTER SCHOOL REVENUE BONDS 04/18
SERIES 2016 (DOWNTOWN COLLEGE PREP
OBLIGATED GROUP)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 04/21
PASADENA AREA COMMUNITY COLLEGE WEEK OF 34,000 Aa2/AA+/
DISTRICT 04/18
(LOS ANGELES COUNTY, CALIFORNIA)
2016 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS, SERIES A
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 04/21
CALEDONIA COMMUNITY SCHOOLS, WEEK OF 32,510 /AA-/
COUNTIES OF KENT, ALLEGAN & BARRY, 04/18
MICHIGAN REFUNDING BONDS
$21,110M - SERIES A
$11,400M - SERIES B (TAXABLE)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: QSBLF
Day of Sale: 04/19
NORTHEASTERN PENNSYLVANIA HOSPITAL WEEK OF 30,655 /BBB/
AND EDUCATION AUTHORITY (WILKES 04/18
UNIVERSITY REFUNDING REVENUE BONDS)
MGR: PNC Capital Markets, Pittsburgh
SERIAL: 2017-2037
CITY OF NEWPORT NEWS, VIRGINIA WEEK OF 29,000 Aa2/AAA/
WATER REFUNDING REVENUE 04/18
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
Day of Sale: 04/19
CENTINELA VALLEY UNION HIGH WEEK OF 26,760 //
SCHOOL DISTRICT 04/18
(COUNTY OF LOS ANGELES, CALIFORNIA)
2016 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS
MGR: Cabrera Capital Markets, LLC, Chicago
CITY OF JACKSONVILLE, WEEK OF 25,750 Aa3//
NORTH CAROLINA 04/18
ENTERPRISE SYSTEM REVENUE REFUNDING
BONDS, SERIES 2016
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 04/20
REGIONAL PUBLIC TRANSPORTATION WEEK OF 22,000 /AA+/AA
AUTHORITY EXCISE TAX REVENUE 04/18
REFUNDING-MARICOPA COUNTY PUBLIC
TRANSPORTATION FUND
ARIZONA
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 04/20
COOLIDGE UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 19,490 //
NO. 21 OF PINAL COUNTY, ARIZONA 04/18
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
SERIAL: 2016-2028
Day of Sale: 04/21
CITY OF CONCORD, NORTH CAROLINA WEEK OF 18,800 Aa2/AA-/AA
UTILITIES SYSTEMS REVENUE REFUNDING 04/18
BONDS, SERIES 2016
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2019-2035
ARLINGTON HIGHER EDUCATION FINANCE WEEK OF 18,255 NR/NR/NR
CORPORATION 04/18
EDUCATION REVENUE BONDS
NEWMAN INTERNATIONAL ACADEMY
CONSISTING OF:
$16,875M - SERIES 2016A (TAX-EXEMPT
$ 1,380M - SERIES 2016B (TAXABLE)
MGR: BB&T Capital Markets a division of BB&T Securities, Charlotte
Day of Sale: 04/21
LAREDO COMMUNITY COLLEGE DISTRICT WEEK OF 16,245 Aa3/AA-/
TEXAS LIMITED TAX REFUNDING BONDS 04/18
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2016-2032
Day of Sale: 04/18
CITY OF CORINTH WEEK OF 15,235 //
CONSISTING OF: 04/18
$ 1,550M GENERAL OBLIGATION
REFUNDING BONDS, SERIES 2016
$13,685M COMBINATION TAX & LIMITED
SURPLUS REVENUE CERTIFICATES OF
OBLIGATION, SERIES 2016
MGR: BOSC, Inc., Richardson
Day of Sale: 04/21
ST. CLAIR COUNTY, ILLINOIS WEEK OF 14,485 /A/
O'FALLON COMMUNITY CONSOLIDATED 04/18
SCHOOL DISTRICT #90
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
BROCK INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 13,119 /AAA/
TEXAS 04/18
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2016-2032
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UNDERLYING RATING: A+
Day of Sale: 04/20
OKLAHOMA DEVELOPMENT FINANCE WEEK OF 11,700 //
AUTHORITY 04/18
MASTER EQUIPMENT LEASE REVENUE
BONDS
CONSISTING OF:
$2,500M TAX-EXEMPT 2016A
$9,20M TAXABLE SERIES 2016B
MGR: BOSC, Inc., Richardson
Day of Sale: 04/19
WEAVER UNION SCHOOL DISTRICT WEEK OF 11,200 //
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 04/18
SERIES 2016
CALIFORNIA
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
REMARK: $8,700M CABS
$2,500M CIBS
Day of Sale: 04/20
NORTH SPENCER SCHOOL BUILDING WEEK OF 10,000 /AA+/
CORPORATION FIRST MORTGAGE BONDS 04/18
SERIES 2016
BANK QUALIFIED
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
SERIAL: 2020-2026
REMARK: (ST INTERCEPT)
LYNWOOD UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 10,000 /A/
(LOS ANGELES COUNTY, CALIFORNIA) 04/18
ELECTION OF 2012 GENERAL OBLIGATION
BONDS, SERIES C
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 04/19
EPHRATA BOROUGH AUTHORITY WEEK OF 10,000 /AA-/
LANCASTER COUNTY, PENNSYLVANIA 04/18
GUARANTEED SEWER REVENUE BONDS,
SERIES OF 2016
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2016-2027
Day of Sale: 04/21
COLONIAL SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,995 //
LANCASTER COUNTY, PENNSYLVANIA 04/18
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES A OF 2016
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2017-2024
Day of Sale: 04/19
WEST MIFFLIN SANITARY SEWER WEEK OF 9,990 //
MUNICIPAL AUTHORITY SEWER REVENUE 04/18
REFUNDING BONDS
SERIES 2016
PENNSYLVANIA
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
SERIAL: 2016-2028
Day of Sale: 04/19
MASHALL COUNTY, ILLINOIS WEEK OF 9,710 A1//
MIDLAND COMMUNITY UNIT SCHOOL 04/18
DISTRICT #7, GENERAL OBLIGATION
BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 04/21
CITY OF BLUE ASH, OHIO WEEK OF 9,610 Aa2//
INCOME TAX REVENUE BONDS, 04/18
SERIES 2016
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2016-2025
Day of Sale: 04/19
SOUTH MIDDLETON SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,355 /AA/
CUMBERLAND COUNTY, PENNSYLVANIA 04/18
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES A OF 2016
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2017-2039
Day of Sale: 04/20
COUNTY OF LOGAN, OHIO WEEK OF 9,120 /AA-/
GENERAL OBLIGATION (LIMITED TAX) 04/18
SEWER SYSTEM REFUNDING BONDS,
SERIES 2016
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2016-2033
Day of Sale: 04/19
CHIPPEWA LOCAL SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 9,075 A1//
OHIO 04/18
CLASSROOM FACILITIES & SCHOOL
IMPROVEMENT SERIES 2016-1
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 04/19
EAST GRAND RAPIDS PUBLIC SCHOOLS, WEEK OF 8,565 /AA-/
MICHIGAN, KENT COUNTY, 2016 04/18
REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 04/20
FORT ZUMWALT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 8,230 Aa2//
ST. CHARLES, MISSOURI 04/18
GENERAL OBLIGATION BONDS
(MISSOURI DIRECT DEPOSIT PROGRAM)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 04/18
GRANT COUNTY, KANSAS WEEK OF 7,870 A1/NR/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 04/18
SERIES 2016
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
SERIAL: 2016-2023
Day of Sale: 04/18
PRESCOTT UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 7,500 A1/A/
NO. 1 OF YAVAPAI COUNTY, ARIZONA 04/18
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
SERIAL: 2017-2030
Day of Sale: 04/19
TOWN OF EDEN, NEW YORK WEEK OF 7,285 A1/NR/
**********BANK QUALIFIED********** 04/18
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2017-2048
LAKOTA LOCAL SCHOOL DISTRICT WEEK OF 7,085 Aa1//
BUTLER COUNTY, OHIO 04/18
REFUNDING BONDS, SERIES 2016
GENERAL OBLIGATION-LIMITED TAX
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2016-2027
Day of Sale: 04/20
MOUNTAIN VIEW SCHOOL DISTRICT WEEK OF 6,500 /A+/
(SAN BERNARDINO COUNTY), CALIFORNIA 04/18
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
**********TAXABLE**********
MGR: Raymond James & Associates, Inc., San Francisco
Day of Sale: 04/20
CAYUCOS ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 6,500 /AAA/
CALIFORNIA 04/18
2016 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., San Francisco
Day of Sale: 04/21
KUTZTOWN BOROUGH WEEK OF 6,160 A3//
BERKS COUNTY, PENNSYLVANIA 04/18
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2016
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2016-2032
Day of Sale: 04/21
HOWE INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 6,075 /AAA/
TEXAS 04/18
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
********BANK QUALIFIED********
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2016-2027
REMARK: (/A+/)
NR/AA(A+)MAC NON PSF
PSF AND NON PSF
Day of Sale: 04/19
SPRING MEADOWS MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 6,040 /AA/
DISTRICT 04/18
(A POLITICAL SUBDIVISION OF THE
STATE OF TEXAS LOCATED WITHIN
HARRIS COUNTY, TEXAS)
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2016
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
REMARK: INSURANCE TBD, BBB UNDERLYING
Day of Sale: 04/20
HAMMONTON TOWNSHIP, NEW JERSEY WEEK OF 6,000 A1//
BOARD OF EDUCATION GENERAL 04/18
OBLIGATION BONDS REFUNDING
MGR: PNC Capital Markets, Pittsburgh
SERIAL: 2016-2030
INSURANCE: NEW JERSEY SCHOOL BOND RESERVE
REMARK: A2
CITY OF WESTERVILLE, OHIO WEEK OF 5,820 NR/NR/
SPECIAL OBLIGATION NOTES 04/18
FEDERALLY TAXABLE
MGR: PNC Capital Markets, Pittsburgh
REMARK: 5/3/2017
ROBBINSVILLE TOWNSHIP, NEW JERSEY WEEK OF 5,810 NR/AA+/
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2016-2022
Day of Sale: 04/19
CITY OF AUBREY WEEK OF 5,290 //
COMBINATION TAX & WATERWORKS & 04/18
SEWER SYSTEM REVENUE CERTIFICATES
OF OBLIGATION, SERIES 2016
MGR: BOSC, Inc., Richardson
Day of Sale: 04/19
CITY OF GLENCOE, MINNESOTA WEEK OF 4,940 //
CONSISTING OF: 04/18
$4,025M GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES 2016
$ 915M GENERAL OBLIGATION
REFUNDING BONDS, SERIES 2016B
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 04/20
NEGAUNEE PUBLIC SCHOOLS WEEK OF 4,575 /AA-/
MARQUETTE COUNTY, MICHIGAN 04/18
2016 REFUNDING BONDS
GENERAL OBLIGATION-UNLIMITED TAX
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2017-2034
INSURANCE: STATE OF MICHIGAN SCHL BD QUAL
REMARK: UNDERLYING RATING: A+
(QSBLF INSURED)
Day of Sale: 04/19
PORT OF BELLINGHAM LTGO REFUNDING WEEK OF 4,485 Aa3//
BONDS 04/18
SERIES 2016
WASHINGTON
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
SERIAL: 2016-2025
Day of Sale: 04/21
VIGO COUNTY, INDIANA WEEK OF 4,205 //
BUILDING CORPORATION LEASE RENTAL 04/18
REFUNDING BONDS
SERIES 2016
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
SERIAL: 2016-2023
Day of Sale: 04/19
UNION COUNTY SCHOOL BUILDING CORP WEEK OF 4,030 NR//
REFUNDING IMPROVEMENT BONDS 04/18
SERIES 2016
INDIANA
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
SERIAL: 2016-2024
Day of Sale: 04/21
WESTMORELAND COUNTY AIRPORT WEEK OF 4,000 Aa2//
AUTHORITY GUARANTEED AIRPORT 04/18
REVENUE REFUNDING BONDS
MGR: PNC Capital Markets, Pittsburgh
SERIAL: 2016-2023
LABETTE COUNTY, KANSAS WEEK OF 3,970 NR//
USD NO. 505 CHETOPA-ST. PAUL 04/18
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 2016
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
SERIAL: 2018-2037
Day of Sale: 04/19
CITY OF WAUKESHA WEEK OF 3,705 Aa2//
WAUKESHA COUNTY, WISCONSIN 04/18
SEWER SYSTEM REVENUE BONDS,
SERIES 2016
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2017-2036
Day of Sale: 04/19
LENNOX SCHOOL DISTRICT WEEK OF 3,500 //
(LOS ANGELES COUTY, CALIFORNIA 04/18
GENERAL OBLIGATION BONDS
ELECTION OF 2207, SERIES 2016 AND
2016 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS
MGR: Cabrera Capital Markets, LLC, Chicago
VILLAGE OF LYNBROOK, NEW YORK WEEK OF 3,245 NR/UR/
**********BANK QUALIFIED********** 04/18
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2017-2027
Day of Sale: 04/21
VILLAGE OF MENOMONEE FALLS, WEEK OF 3,190 Aa2//
WAUKESHA COUNTY, WISCONSIN 04/18
GENERAL OBLIGATION PROMISSORY NOTES
2016A
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Hutchinson, Shockey, Erley & Co., Chicago
UNIFIED SCHOOL DISTRICT NO. 503 WEEK OF 3,180 /A/
LABETTE COUNTY, KANSAS (PARSONS) 04/18
GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS, SERIES 2016-A
MGR: George K. Baum & Company, Kansas City
SERIAL: 2017-2020
Day of Sale: 04/18
CITY OF MONONA, DANE COUNTY, WEEK OF 2,890 /A+/
WISCONSIN 04/18
WATER SYSTEM AND SEWER REVENUE
BONDS, SERIES 2016B
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Hutchinson, Shockey, Erley & Co., Chicago
UNION TOWNSHIP, PENNSYLVANIA WEEK OF 2,520 A2//
GENERAL OBLIGATION BONDS REFUNDING 04/18
MGR: PNC Capital Markets, Pittsburgh
SERIAL: 2016-2035
WOODSBORO INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 2,380 //
DISTRICT 04/18
(A POLITICAL SUBDIVISION OF THE
STATE LOCATED IN REFUGIO COUNTY,
TEXAS)
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2016
MGR: Estrada Hinojosa & Company, Dallas
SERIAL: 2016-2032
Day of Sale: 04/19
INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT NO. 276 WEEK OF 2,070 Aa2//
MINNETONKA PUBLIC SCHOOLS, 04/18
MINNESOTA
REFUNDING CERTIFICATES OF
PARTICIPATION, SERIES 2016L
(IN LEASE-PURCHASE AGREEMENTS BY
AND BETWEEN WELLS FARGO BANK,
NATIONAL ASSOCIATION, AS TRUSTEE
AND INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT
NO. 276, MINNETONKA PUBLIC SCHOOLS,
MINNESOTA)
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2017-2036
Day of Sale: 04/19
MONROE CENTRAL SBC AVPT FIRST WEEK OF 2,000 /AA+/
MORTGAGE SERIES 2016 04/18
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
SERIAL: 2028-2032
REMARK: BANK QUALIFIED
(ST INTERCEPT)
CITY OF LONSDALE, MINNESOTA WEEK OF 1,690 //
GENERAL OBLIGATION IMPROVEMENT 04/18
BONDS, SERIES 2016A
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2017-2031
EUCLID, OHIO WEEK OF 1,500 NR/NR/
LIMITED TAX VARIOUS PURPOSE 04/18
IMPROVEMENT NOTES, SERIES 2016
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 04/20
CITY OF CANAL FULTON WEEK OF 1,000 NR//
STARKK COUNTY, OHIO 04/18
STREET IMPROVEMENT LIMITED TAX
GENERAL OBLIGATION BOND
ANTICIPATION NOTES, SERIES 2016
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
REMARK: DUE: 5/4/2017
Day of Sale: 04/21
COMMUNITY INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 890 /AAA/
DISTRICT, TEXAS 04/18
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2017-2023
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UNDERLYING RATING: A+
Day of Sale: 04/20
NEWARK CITY LICKING COUNTY, OHIO WEEK OF 370 NR//
LANDFILL IMPROVEMENT LIMITED TAX 04/18
GENERAL OBLIGATION BOND
ANTICIPATION NOTES, SERIES 2016
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
REMARK: DUE: 5/4/2017
Day of Sale: 04/21
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Expected volume excluding daily issues: 4,521,459 (in 000's)