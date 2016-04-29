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NORTH TEXAS TOLLWAY AUTHORITY WEEK OF 947,020 A1/A/NR
SYSTEM FIRST TIER REVENUE REFUNDING 05/02
BOND, SERIES 2016A
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2017-2039
NEW YORK STATE THRUWAY AUTHORITY WEEK OF 800,000 A3/A-/
GENERAL REVENUE INDEBTEDNESS 05/02
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 05/04
ILLINOIS FINANCE AUTHORITY WEEK OF 484,940 A3/NR/
REVENUE BONDS, SERIES 2016 05/02
(MERCY HEALTH CORPORATION)
MGR: Ziegler, Chicago
Day of Sale: 05/04
THE PORT AUTHORITY OF NEW YORK AND WEEK OF 475,000 Aa3/AA-/AA-
NEW JERSEY 05/02 /EXP/EXP
CONSOLIDATED BONDS, ONE HUNDRED
NINETY-FIFTH SERIES
SUBJECT TO AMT
MGR: Ramirez & Co., Inc., New York
Day of Sale: 05/05
LOS ANGELES DEPARTMENT OF WATER AND WEEK OF 275,000 //
POWER 05/02
MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland
HEALTH AND EDUCATIONAL FACILITIES WEEK OF 251,820 A1/A+/NR
AUTHORITY OF THE STATE OF MISSOURI 05/02
HEALTH FACILITIES REVENUE BONDS
(ST. LUKE'S HEALTH SYSTEM INC.)
SERIES 2016
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 05/05
DORMITORY AUTHORITY OF THE WEEK OF 219,285 //
STATE OF NEW YORK 05/02
SCHOOL DISTRICTS REVENUE BOND
FINANCING PROGRAM REVENUE BONDS
SERIES 2016
MGR: RBC Capital Markets, New York
REMARK: RATINGS:
SERIES A: /A+/AA-
SERIES B: AA3/-/AA-
SERIES C: /AA-/AA-
SERIES D: /A+/AA-
ROP: 5/2/2016
Day of Sale: 05/03
HENRY COUNTY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 205,050 Aa1/AA+/
(GEORGIA) 05/02
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES 2016
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2023-2033
REMARK: UNDERLYING RATING: AA2/AA
Day of Sale: 05/04
COLORADO HEALTH FACILITIES WEEK OF 172,000 A1/A+/
AUTHORITY (CHILDREN'S HOSPITAL 05/02
COLORADO PROJECT)
$70MM HOSPITAL REVENUE BONDS 2016A
$102MM HOSPITAL REVENUE REFUNDING
BONDS, SERIES 2016C
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2016-2046
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF WEEK OF 153,220 Aa2//AA+
COLORADO 05/02
$32,320M ENTERPRISE REVENUE BONDS
SERIES 2016A
$120,900M ENTERPRISE REFUNDING
REVENUE BONDS, SERIES 2016B-1
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
Day of Sale: 05/04
LOUISIANA PUBLIC FACILITIES WEEK OF 150,000 Baa1//A-
AUTHORITY REVENUE-OCHSNER CLINIC 05/02
FOUNDATION
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2017-2036 TERM: 2041, 2047
Day of Sale: 05/03
PORTAGE PUBLIC SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 147,605 /AA-/
KALAMAZOO COUNTY, SCHOOL BUILDING, 05/02
SITE & REFUNDING
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 05/04
PUBLIC FINANCE AUTHORITY, WISCONSIN WEEK OF 143,000 /A-/
WASTE MANAGEMENT, INC. PROJECT- 05/02
SOLID WASTE DISPOSAL REFUNDING
REVENUE BONDS,
SERIES 2016 A-1, A-2, A-3 AND A-4
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 05/04
AMERICAN MUNICIPAL POWER, INC. OHIO WEEK OF 137,000 A1/A/A-
GREENUP HYDROELECTRIC PROJECT 05/02
REVENUE BONDS-SERIES 2016A
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 05/04
CITY OF JACKSONVILLE, FLORIDA WEEK OF 125,000 Aa2/A-1+/
OFFICE OF ECONOMIC DEVELOPMENT 05/02
HEALTH CARE FACILITIES MAYO CLINIC
REVENUE REFUNDING BONDS (VRDN)
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
Day of Sale: 05/02
CITY OF WHITING, INDIANA WEEK OF 120,000 A2/A-/
BP PRODUCTS NORTH AMERICA INC. 05/02
PROJECT-ENVIRONMENTAL FACILITIES
REVENUE BONDS-SERIES 2016A
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 05/03
OHIO HOUSING FINANCE AGENCY WEEK OF 112,000 Aaa//
RESIDENTIAL MORTGAGE REVENUE 05/02
MORTGAGE BACKED SECURITIES PROGRAM
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2016-2023 TERM: 2047
REMARK: (PAC BONDS)
ROP: 05/03/2016
Day of Sale: 05/04
NEW YORK STATE HOUSING FINANCE WEEK OF 105,215 Aa2/NR/NR
AGENCY AFFORDABLE HOUSING REVENUE 05/02
BONDS 2016 SERIES B
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2018-2049
MONTEREY PENINSULA, CALIFORNIA WEEK OF 100,000 //
COMMUNITY COLLEGE DISTRICT GENERAL 05/02
OBLIGATION BONDS SERIES 2016
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 05/03
WASHINGTON STATE UNIVERSITY WEEK OF 89,315 Aa2/AA-/
GENERAL REVENUE AND REFUNDING BONDS 05/02
2016
MGR: Barclays Capital Inc., New York
SERIAL: 2017-2037 TERM: 2040
Day of Sale: 05/03
NEW HOPE, TEXAS WEEK OF 87,045 NR/A-/
CULTURAL EDUCATION FACILITY 05/02
FINANCIAL CORPORATION SENIOR LIVING
REVENUE BONDS CARDINAL BAY
SERIES 2016A1
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 05/04
NEW HOPE, TEXAS WEEK OF 84,120 NR/AA/
CULTURAL EDUCATION FACILITY 05/02
FINANCIAL CORPORATION SENIOR LIVING
REVENUE BONDS CARDINAL BAY
SERIES 2016B
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 05/04
CITY OF WEST HOLLYWOOD, CALIFORNIA WEEK OF 82,545 /AA+/AA+
2016 LEASE REVENUE BONDS 05/02
(WEST HOLLYWOOD PARK PHASE II;
WERLE BUILDING; 2009B REFUNDING)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 05/05
AMES, IOWA WEEK OF 65,000 A2/NR/
HOSPITAL REFUNDING REVENUE BONDS 05/02
MARY GREELEY MEDICAL CONTROL
SERIES 2016
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
SERIAL: 2036
Day of Sale: 05/05
CAMAS, WASHINGTON WEEK OF 60,000 Aa2//
SCHOOL DISTRICT NO. 117 05/02
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
SERIES 2016
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
SERIAL: 2016-2035
INSURANCE: WASHINGTON SCHOOL BD GUARANTEE
Day of Sale: 05/04
NORTH CAROLINA UNIVERSITY, WEEK OF 53,860 A3//
NORTH CAROLINA 05/02
UNIVERSITY REVENUE BONDS
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2018-2034
CITY OF CLEVELAND, OHIO WEEK OF 53,040 A1/AA/
GENERAL OBLIGATION BONDS 05/02
REFUNDING SERIES 2016A AND 2016B
MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
Day of Sale: 05/04
DORMITORY AUTHORITY OF THE WEEK OF 52,425 A3//
STATE OF NEW YORK 05/02
PRATT INSTITUTE REVENUE BONDS,
SERIES 2016
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 05/04
NEW JERSEY EDUCATIONAL FACILITIES WEEK OF 48,630 //
AUTHORITY REVENUE REFUNDING BONDS 05/02
NEW JERSEY CITY UNIVERSITY ISSUE
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
Day of Sale: 05/04
CALIFORNIA INFRASTRUCTURE AND WEEK OF 46,345 A1/A+/
ECONOMIC DEVELOPMENT BANK (THE 05/02
WALT DISNEY FAMILY MUSEUM)
REFUNDING REVENUE BONDS SERIES 2016
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2019-2038
Day of Sale: 05/04
SAN DIEGO UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 45,000 Aa2/NR/AAA
2016 GENERAL OBLIGATION BONDS 05/02
(DEDICATED UNLIMITED AD VALOREM
PROPERTY TAX BONDS)
$ 6,100M ELECTION OF 2008
SERIES J-1 (FEDERALLY TAXABLE)
$38,900M ELECTION OF 2008
SERIES J-2
MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland
Day of Sale: 05/05
CABRILLO COMMUNITY COLLEGE DISTRICT WEEK OF 42,015 //
(SANTA CRUZ MONTEREY AND 05/02
SAN BENITO COUNTIES, CALIFORNIA)
2016 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
Day of Sale: 05/04
VICTOR VALLEY UNION HIGH SCHOOL WEEK OF 41,000 A1//
DISTRICT, CALIFORNIA 05/02
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
2016 SERIES A
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 05/03
CITY OF TACOMA, WASHINGTON WEEK OF 40,965 Aa2/AA+/AA+
SEWER REVENUE REFUNDING BONDS 05/02
$28,100M SERIES 2016A
$12,865M SERIES 2016B
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2016-2038
WISEBURN UNIFIED SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 38,500 Aa3//
CALIFORNIA 05/02
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
2016 SERIES A
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 05/04
CASCADE, WASHINGTON SCHOOL DISTRICT WEEK OF 37,005 Aa1/NR/
#228 CHELAN COUNTY UNLMITED TAX 05/02
GENERAL OBLIGATION BONDS 2016
MGR: D.A. Davidson & Co., Great Falls
SERIAL: 2017-2035
INSURANCE: WASHINGTON SCHOOL BD GUARANTEE
REMARK: A1 EXP
Day of Sale: 05/05
TEMECULA VALLEY UNIFIED SCHOOL WEEK OF 35,000 /A+/AA-
DISTRICT, CALIFORNIA 05/02
GENERAL OBLIGATION BONDS,
ELECTION OF 2012, SERIES 2016-B
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 05/04
CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE WEEK OF 34,420 NR/BBB-/
AUTHORITY 05/02
EDUCATION REVENUE BONDS,
SERIES 2016 A&B
(AMERICAN HERITAGE FOUNDATION
PROJECT)
MGR: Ziegler, Chicago
REMARK: RATING: (STABLE)
Series B: TAXABLE
Day of Sale: 05/05
PORT TOWNSEND, WASHINGTON SCHOOL WEEK OF 33,890 Aa1/NR/
DISTRICT #50 JEFFERSON COUNTY 05/02
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
BONDS 2016
MGR: D.A. Davidson & Co., Great Falls
SERIAL: 2018-2035
INSURANCE: WASHINGTON SCHOOL BD GUARANTEE
REMARK: A2
Day of Sale: 05/03
PEARLAND, TEXAS WEEK OF 31,640 //
GENERAL OBLIGATION BONDS 05/02
MGR: Coastal Securities, Inc., Houston
SERIAL: 2017-2036
Day of Sale: 05/02
CITY OF ANDERSON, SOUTH CAROLINA WEEK OF 30,030 Aa3/A+/
WATER AND SEWER SYSTEM REFUNDING 05/02
REVENUE BONDS SERIES 2016
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2020-2039
Day of Sale: 05/04
PINAL COUNTY COMMUNITY COLLEGE WEEK OF 29,255 Aa2/AA-/NR
DISTRICT OF PINAL COUNTY ARIZONA 05/02
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 2016
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 05/03
NORTH PENN HEALTH, HOSPITAL AND WEEK OF 28,975 Aa3//
EDUCATION AUTHORITY 05/02
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA
SCHOOL LEASE REVENUE BONDS
WESTERN MONTGOMERY CAREER &
TECHNICAL CENTER PROJECT
SERIES OF 2016
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 05/02
NEW HOPE, TEXAS WEEK OF 28,920 NR/BBB/
CULTURAL EDUCATION FACILITY 05/02
FINANCIAL CORPORATION SENIOR LIVING
REVENUE BONDS CARDINAL BAY
SERIES 2016C
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 05/04
SOCORRO INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 26,805 //
(EL PASO, TEXAS) 05/02
UNLIMITED TAX REFUNDING,
SERIES 2016
MGR: Ramirez & Co., Inc., New York
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 05/03
VICTOR VALLEY TRANSIT AUTHORITY WEEK OF 25,815 A2//
REFUND 05/02
CERTIFICATES OF PARTICIPATION
(TRANSIT FACILITIES PROJECT)
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 05/04
HIGLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT #60 WEEK OF 25,785 A1//
ARIZONA OF MARICOPA COUNTY, 05/02
ARIZONA
SCHOOL IMPROVEMENT BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
SERIAL: 2019-2035
REMARK: S&P: (EXPECTED)
Day of Sale: 05/03
NEW HOPE, TEXAS WEEK OF 25,410 NR/NR/
CULTURAL EDUCATION FACILITY 05/02
FINANCIAL CORPORATION SENIOR LIVING
REVENUE BONDS CARDINAL BAY
SERIES 2016D
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 05/04
CITY OF TACOMA WASHINGTON SOLID WEEK OF 22,195 A1/AA/AA-
WASTE REVENUE REFUNDING BONDS 05/02
2016A
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2026-2036
SALT LAKE CITY, UTAH SALES AND WEEK OF 21,355 /AAA/
EXCISE TAX REVENUE REFUNDING BONDS 05/02
SERIES 2016A
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2019-2028
Day of Sale: 05/03
FRANKLIN, TENNESSEE WEEK OF 18,000 Aa1//
SPECIAL SCHOOL DISTRICT REFUNDING 05/02
AND IMPROVEMENT BONDS SERIES 2016
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 05/03
NEW HOPE, TEXAS WEEK OF 17,965 NR/A-/
CULTURAL EDUCATION FACILITY 05/02
FINANCIAL CORPORATION SENIOR LIVING
REVENUE BONDS CARDINAL BAY
SERIES 2016A2 TAXABLE
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 05/04
CITY OF HAWTHORNE WEEK OF 17,435 //
CERTIFICATES OF PARTICIPATION 05/02
(LOS ANGELES COUNTY, CALIFORNIA)
(2016 REFINANCING PROJECT,
SERIES B-TAXABLE)
MGR: Backstrom McCarley Berry, San Francisco
Day of Sale: 05/04
ERIE, COLORADO WEEK OF 17,205 NR/A+/
WASTEWATER ENTERPRISE REVENUE 05/02
REFUNDING SERIES 2016
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
SERIAL: 2016-2037
Day of Sale: 05/04
HOPEWELL VALLEY REGIONAL SCHOOL WEEK OF 16,760 /AA/
DISTRICT 05/02
MERCER COUNTY, NEW JERSEY
REFUNDING SCHOOL BONDS
MGR: RBC Capital Markets, New York
INSURANCE: NEW JERSEY SCHOOL BOND RESERVE
Day of Sale: 05/05
PORT OF MORROW, OREGON WEEK OF 15,000 NR/A-/
FFCO 05/02
MGR: D.A. Davidson & Co., Great Falls
SERIAL: 2017-2036
Day of Sale: 05/04
IMPERIAL REDEVELOPMENT AGENCY, WEEK OF 15,000 /A/
CALIFORNIA 05/02
TAXABLE TAX ALLOCATION REFUNDING
BONDS, ISSUE OF 2016, SERIES B
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 05/05
GREATER CLEVELAND REGIONAL TRANSIT WEEK OF 14,680 Aa1/AAA/
AUTHORITY, OHIO 05/02
SALES TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2016
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
SERIAL: 2016-2031
Day of Sale: 05/03
CITY OF HAWTHORNE WEEK OF 11,555 //
CERTIFICATES OF PARTICIPATION 05/02
(LOS ANGELES COUNTY, CALIFORNIA)
(2016 REFINANCING PROJECT,
SERIES A -TAX-EXEMPT)
MGR: Backstrom McCarley Berry, San Francisco
Day of Sale: 05/04
YUMA COUNTY FREE LIBRARY DISTRICT WEEK OF 11,285 Aa3/NR/AA+
OF YUMA COUNTY, ARIZONA GENERAL 05/02
OBLIGATION REFUNDING BONDS 2016
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 05/04
INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT NO. 12 WEEK OF 11,260 /AA+/
(CENTENNIAL) 05/02
CIRCLE PINES, MINNESOTA
TAXABLE GENERAL OBLIGATION OPEB
REFUNDING BONDS, SERIES 2016B
(THE "BONDS")
(BOOK ENTRY ONLY)
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2020-2030
INSURANCE: MINNESOTA CREDIT ENHANCEMENT P
REMARK: UL: /AA-/
Day of Sale: 05/03
CALIFORNIA STATEWIDE COMMUNITIES WEEK OF 10,115 NR/NR/NR
DEVELOPMENT AUTHORITY 05/02
STATEWIDE COMMUNITY INFRASTRUCTURE
PROGRAM REVENUE BONDS,
SERIES 2016A
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 05/02
SUMMIT COUNTY, OHIO WEEK OF 10,000 Aa2//
DEVELOPMENT FINANCE AUTHORITY OF 05/02
FAIRLAWN BROADBAND PROJECT
REVENUE BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 05/05
WILLIAM PENN SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,735 /A/
DELAWARE COUNTY, PENNSYLVANIA 05/02
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES A OF 2016
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2017-2025
REMARK: INSURED
Day of Sale: 05/02
MINNESOTA HOUSING FINANCE AGENCY WEEK OF 9,500 Aa1/AA+/NR
RENTAL HOUSING BONDS 2016 SERIES A 05/02
NON AMT
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 05/03
READING COMMUNITY CITY SCHOOL WEEK OF 8,790 A1//
DISTRICT 05/02
BOARD OF EDUCATION
HAMILTON COUNTY, OHIO
CLASSROOM FACILITIES
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
BONDS, SERIES 2016 B
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
Day of Sale: 05/04
NORTH PLAINFIELD, NEW JERSEY WEEK OF 8,500 NR/AA-/NR
BOARD OF ELECTION 05/02
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2016-2026
Day of Sale: 05/05
CHIPPEWA LOCAL SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 7,800 A1//
OHIO 05/02
CLASSROOM FACILITIES IMPROVEMENT
SERIES 2016-2
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 05/04
EAST LYCOMING SCHOOL DISTRICT WEEK OF 7,135 /AA-/
LYCOMING COUNTY, PENNSYLVANIA 05/02
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES A & B OF 2016
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2016-2022
Day of Sale: 05/03
SCHOOL DISTRICT #81 (SCHILLER PARK) WEEK OF 7,105 Aa3/NR/NR
COOK COUNTY, ILLINOIS 05/02
GENERAL OBLIGATION LIMITED TAX
SCHOOL BONDS, SERIES 2016A
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2021-2031
Day of Sale: 05/03
CITY OF NEW IBERIA, LOUISIANA WEEK OF 6,855 /AA-/
REVENUE REFUNDING BONDS 05/02
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2017-2034
Day of Sale: 05/03
CITY OF MOODY, ALABAMA WEEK OF 6,725 /AA-/
GENERAL OBLIGATION WARRANTS 05/02
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Atlanta
SERIAL: 2017-2039
Day of Sale: 05/03
WILLIAMSON COUNTY WATER, SEWER, WEEK OF 6,705 A3//
IRRIGATION AND DRAINAGE 05/02
DISTRICT NO. 3 (WILLIAMSON AND
TRAVIS COUNTIES, TEXAS)
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2016
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Hutchinson, Shockey, Erley & Co., Chicago
MIFFLIN COUNTY PENNSYLVANIA WEEK OF 6,630 /AA/
GENERAL OBLIGATION BONDS 05/02
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2016-2026
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 05/03
CITY OF MALIBU, CALIFORNIA WEEK OF 6,500 //
LIMITED OBLIGATION IMPROVEMENT BOND 05/02
AD 2015-1 (CIVIC CENTER WASTEWATER
TREATMENT FACILITY (PH1)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 05/03
UNIFIED SCHOOL DISTRICT NO. 353 WEEK OF 6,050 /A/
SUMNER COUNTY, KANSAS (WELLINGTON) 05/02
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 2016
MGR: George K. Baum & Company, Kansas City
SERIAL: 2017-2024
Day of Sale: 05/04
MUNSTER ECONOMIC DEVELOPMENT WEEK OF 5,965 /A-/
SUBORDINATE TIF REVENUE BONDS 05/02
SERIES 2016
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
SERIAL: 2019-2035
Day of Sale: 05/02
UNION COUNTY, OHIO WEEK OF 5,940 Aa2/NR/NR
VARIOUS PURPOSE GENERAL OBLIGATION 05/02
LIMITED TAX REFUNDING BONDS
(MEMORIAL HOSPITAL) SERIES 2016
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2016-2025
Day of Sale: 05/03
BELMONT COUNTY, OHIO WEEK OF 5,830 Aa3/NR/NR
VARIOUS PURPOSE GENERAL OBLIGATION 05/02
LIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2016
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2016-2032
Day of Sale: 05/03
IMPERIAL REDEVELOPMENT AGENCY, WEEK OF 5,600 /A/
CALIFORNIA 05/02
TAX ALLOCATION REFUNDING BONDS
ISSUE OF 2016, SERIES A
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 05/05
CITY OF EARLY, TEXAS WEEK OF 5,410 /A+/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 05/02
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2017-2035
Day of Sale: 05/04
IOWA HIGHER EDUCATION WEEK OF 5,000 NR/SP-1/
LOAN AUTHORITY RAN 05/02
UNIVERSITY OF DUBUQUE SERIES 2016A
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
SERIAL: 2017
Day of Sale: 05/05
OLD BRIDGE MUNICIPAL UTILITIES WEEK OF 4,845 Aa1/NR/NR
AUTHORITY, NEW JERSEY 05/02
(COUNTY OF MIDDLESEX, STATE OF
NEW JERSEY) REVENUE REFUNDING BONDS
(2016A SERIES)
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2024-2028
Day of Sale: 05/03
SAINT CLAIR AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 4,720 //
(SCHUYLKILL COUNTY, PENNSYLVANIA) 05/02
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2016
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
MARBLE FALLS INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 4,652 /AAA/
DISTRICT, TEXAS 05/02
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2016B
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UNDERLYING RATING: AA-
STRUCTURE: TBD
Day of Sale: 05/05
ERIE SEWER AUTHORITY, PENNSYLVANIA WEEK OF 4,265 //
SEWER REVENUE BONDS 05/02
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2016-2029
REMARK: S&P RATING: A/AA BAM INSURED
WESTFIELD WASHINGTON MULTI-SBC AVPT WEEK OF 4,000 /A/
FIRST MORTGAGE BONDS, SERIES 2016A 05/02
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
SERIAL: 2018-2034
REMARK: (ST INTERCEPT)/A-UNDERLYING
Day of Sale: 05/03
CITY OF MIDDLETON WEEK OF 3,895 //
DANE COUNTY, WISCONSIN 05/02
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2017-2027
PLENTYWOOD, MONTANA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 3,850 NR/A/
#20 SHERIDAN COUNTY GENERAL 05/02
OBLIGATION SCHOOL BUILDING BONDS
SERIES 2016
MGR: D.A. Davidson & Co., Great Falls
SERIAL: 2017-2036
Day of Sale: 05/04
WESTFIELD HIGH SCHOOL 1995 BUILDING WEEK OF 3,750 /A/
CORPORATION AVPT FIRST MORTGAGE 05/02
BONDS, SERIES 2016B
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
SERIAL: 2018-2034
REMARK: (ST INTERCEPT)/A- UNDERLYING
Day of Sale: 05/03
SOUTH PADRE ISLAND ECONOMIC WEEK OF 3,550 /A+/
DEVELOPMENT CORPORATION, TEXAS 05/02
SALES TAX REVENUE BONDS
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2016-2027
Day of Sale: 05/03
OLD ADOBE UNION SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 3,500 //
CALIFORNIA 05/02
2016 BOND ANTICIPATION NOTES
MGR: Raymond James & Associates, Inc., San Francisco
Day of Sale: 05/04
LIVE OAK SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 3,500 //
CALIFORNIA 05/02
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Raymond James & Associates, Inc., San Francisco
Day of Sale: 05/05
FAIRFIELD, IOWA WEEK OF 3,470 //
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 05/02
SERIES 2016A
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 05/03
WALLACE COUNTY, KANSAS WEEK OF 2,350 NR//
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 05/02
SERIES 2016
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
SERIAL: 2021-2030
Day of Sale: 05/03
BURLINGTON, IOWA WEEK OF 2,300 /A+/
GENRAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 05/02
SERIES 2016B
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
SERIAL: 2017-2022
Day of Sale: 05/02
NEWARK OHIO BOND ANTICIPATION NOTES WEEK OF 2,000 NR/NR/
GENERAL OBLIGATION 05/02
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
REMARK: DUE: 5/16/2017
BANK QUALIFIED
Day of Sale: 05/04
FAIRFIELD, IOWA WEEK OF 1,970 //
TAXABLE GENERAL OBLIGATION CAPITAL 05/02
LOAN NOTES SERIES 2016B
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 05/03
BURLINGTON, IOWA WEEK OF 1,295 /A+/
GENERAL OBLIGATION 05/02
CORPORATE PURPOSE SERIES 2016A
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
SERIAL: 2017-2029
Day of Sale: 05/02
CERTIFICATES OF PARTICIPATION, WEEK OF 1,200 //
SERIES 2016C 05/02
EVIDENCING THE PROPORTIONATE
INTERESTS OF THE REGISTERED OWNERS
THEREOF IN RENTAL PAYMENTS TO BE
MADE BY
INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT NO. 12
(CENTENNIAL)
CIRCLE PINES, MINNESOTA
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
TERM: 2021, 2026, 2031, 2037
Day of Sale: 05/03
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Expected volume excluding daily issues: 6,866,607 (in 000's)
(Reporting By Karen Pierog)