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ALAMEDA CORRIDOR TRANSPORTATION WEEK OF 662,000 //
AUTHORITY TAX EXEMPT SUBORDINATE & 05/09
SECOND SUBORDINATE LIEN REVENUE
REFUNDING BONDS SERIES 2016 A & B
CALIFORNIA
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: A: Baa2/BBB+/BBB+
B: Baa2/BBB/BBB
Day of Sale: 05/11
CITY OF CHICAGO WEEK OF 546,400 /A/AAA
SECOND LIEN WATER REVENUE BONDS 05/09
TAXABLE & TAX-EXEMPT
MGR: PNC Capital Markets, Pittsburgh
SERIAL: 2018-2031
REMARK: KROLL: AA
STATE OF OREGON WEEK OF 298,090 //
GENERAL OBLIGATION BONDS 05/09
ARTICLE XI-M (SEISMIC PROJECTS) &
ARTICLE XI-Q (STATE PROJECTS)
2016 SERIES D, E, F, G AND H
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
Day of Sale: 05/11
LOS ANGELES INTERNATIONAL AIRPORT WEEK OF 293,190 A1/AA-/AA-
SUBORDINATE REVENUE BONDS 2016A 05/09
SUBJECT TO AMT
MGR: Loop Capital Markets, New York
SERIAL: 2017-2036 TERM: 2042
Day of Sale: 05/11
CITY OF AUSTIN, TEXAS (TRAVIS, WEEK OF 251,855 Aa2/AA/AA-
WILLIAMSON AND HAYS COUNTIES) 05/09
WATER AND WASTEWATER SYSTEM REVENUE
REFUNDING BONDS SERIES 2016
MGR: Ramirez & Co., Inc., New York
Day of Sale: 05/10
COUNTY OF WAKE, NORTH CAROLINA WEEK OF 194,000 Aa1/AA+/AA+
LIMITED OBLIGATION REFUNDING BONDS 05/09
SERIES 2016A
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 05/09
PASADENA UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 192,000 Aa2/A+/
(LOS ANGELES COUNTY, CALIFORNIA) 05/09
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 05/10
HIGHER EDUCATION STUDENT ASSISTANCE WEEK OF 190,000 Aa2/AA/
AUTHORITY STATE OF NEW JERSEY 05/09
SENIOR & SUBORDINATE STUDENT LOAN
REVENUE BONDS 2016 1A & 1B
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 05/11
TEXAS PUBLIC FINANCE AUTHORITY WEEK OF 188,655 Aaa/AAA/AAA
STATE OF TEXAS 05/09
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 2016
MGR: Barclays Capital Inc., New York
SERIAL: 2020-2031
Day of Sale: 05/11
FORT BEND COUNTY, TEXAS UNLIMITED WEEK OF 172,250 Aa1//AA+
TAX ROAD AND REFUNDING BONDS 05/09
SERIES 2016A LIMITED TAX AND
REFUNDING BONDS SERIES 2016B
MGR: Loop Capital Markets, New York
SERIAL: 2017-2036
Day of Sale: 05/09
NORTH CAROLINA MEDICAL CARE WEEK OF 169,660 Aa2/AA/AA
COMMISSION 05/09
HEALTH CARE FACILITIES REVENUE
REFUNDING BONDS
(DUKE UNIVERSITY HEALTH SYSTEM)
SERIES 2016A
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2017-2028
DORMITORY AUTHORITY OF THE WEEK OF 152,600 A3/A-/A-
STATE OF NEW YORK 05/09
NYU HOSPITALS CENTER REVENUE BONDS,
SERIES 2016A
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2017-2040
CAPE FEAR PUBLIC UTILITY AUTHORITY WEEK OF 151,800 Aa2/AA+/NR
WATER AND SEWER SYSTEM REFUNDING 05/09
REVENUE BONDS, SERIES 2016
NORTH CAROLINA
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2016-2034
MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE WEEK OF 116,875 Baa1/A-/BBB+
AGENCY (SOUTH SHORE HOSPITAL) 05/09
MGR: Cain Brothers, New York
SERIAL: 2017-2041
REMARK: SERIALS & TERMS
Day of Sale: 05/11
VIRGINIA RESOURCES AUTHORITY WEEK OF 89,000 Aaa/AAA/
VIRGINIA POOLED FINANCING PROGRAM 05/09
INFRASTRUCTURE REVENUE
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2016-2046
Day of Sale: 05/11
SCHOOL DISTRICT OF HUDSON WEEK OF 80,400 //
ST. CROIX COUNTY, WISCONSIN 05/09
BOND ANTICIPATION NOTES
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
TERM: 2016
Day of Sale: 05/10
FLORIDA HOUSING FINANCE CORPORATION WEEK OF 75,000 //
HOMEOWNER MORTGAGE REVENUE BONDS 05/09
2016 SERIES 2 (NON-AMT)
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
REMARK: ROP: 5/10
Day of Sale: 05/11
UNIVERSITY OF CINCINNATI, OHIO WEEK OF 73,475 Aa3/AA-/NR
GENERAL RECEIPTS BONDS, SERIES 2016 05/09
CONSISTING OF:
$48,310M SERIES 2016A (TAX-EXEMPT)
$25,165M SERIES 2016B (TAXABLE)
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2026-2042
ROCKFORD PUBLIC SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 71,620 /AA-/
KENT COUNTY, SCHOOL BUILDING, SITE 05/09
& REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: (QSBLF)
Day of Sale: 05/12
CITY OF KENT, WASHINGTON WEEK OF 64,525 /AA+/
LTGO REFUNDING BONDS 05/09
MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
Day of Sale: 05/11
SCHOOL DISTRICT OF HORRY COUNTY WEEK OF 62,685 Aa3/AA-/
SOUTH CAROLINA SPECIAL OBLIGATION 05/09
BONDS SERIES 2016
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 05/12
CITY OF CHARLESTON, SOUTH CAROLINA WEEK OF 61,405 Aaa/AAA/AA+
WATERWORKS AND SEWER SYSTEM 05/09
REFUNDING REVENUE BONDS
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2017-2038 TERM: 2040, 2041
Day of Sale: 05/11
MAINE MUNICIPAL BOND BANK WEEK OF 59,920 Aa2/AA+/
REVENUE BONDS 05/09
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2020-2034 TERM: 2039
Day of Sale: 05/12
STATE OF OREGON HOUSING & COMMUNITY WEEK OF 56,000 Aa2//
SERVICES DEPARTMENT SINGLE FAMILY 05/09
MORTGAGE PROGRAM MORTGAGE REVENUE
BONDS 2016 SERIES A NON AMT
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 5/9
Day of Sale: 05/10
LIBERTY PUBLIC SCHOOL DISTRICT NO WEEK OF 52,600 /AA/
53, CLAY COUNTY, MISSOURI GENERAL 05/09
OBLIGATION REFUNDING BONDS SERIES
2016
MGR: George K. Baum & Company, Kansas City
SERIAL: 2021-2036
DEVELOPMENT AUTHORITY OF THE WEEK OF 50,000 Aa2//
UNIFIED GOVERNMENT OF ATHENS CLARK 05/09
COUNTY, GEORGIA EDUCATIONAL
FACILITIES ADVANCE REFUNDING
REVENUE BONDS
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
Day of Sale: 05/11
CITY OF BEAUMONT, TEXAS WEEK OF 47,140 //
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 05/09
SERIES 2016
MGR: Coastal Securities, Inc., Houston
REMARK: 2016-2018 and 2021-2034
Day of Sale: 05/12
PENNYSLVANIA STATE PUBLIC SCHOOL WEEK OF 46,155 /AA/
BUILDING AUTHORITY 05/09
WESTMORELAND COUNTY COMMUNITY
COLLEGE REVENUE BONDS
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2016-2035
Day of Sale: 05/12
CITY OF WESTMINSTER, COLORADO WEEK OF 42,565 /AAA/AA+
WATER AND WASTEWATER UTILITY 05/09
ENTERPRISE
WATER AND WASTEWATER REVENUE BONDS
SERIES 2016
MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 05/11
NORRISTOWN AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 42,000 A1//
MONTGOMERY COUNTY, PENNSYLVANIA 05/09
GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: PNC Capital Markets, Pittsburgh
SERIAL: 2016-2033
GARLAND INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 41,030 Aaa/AAA/
TEXAS 05/09
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, 2016
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 05/10
CITY OF SANTA FE, NEW MEXICO WEEK OF 39,870 /AAA/AA+
WATER UTILITY SYSTEM REFUNDING 05/09
REVENUE BONDS, SERIES 2016
MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 05/10
MISSOULA COUNTY, MONTANA WEEK OF 39,000 /AA/
GENERAL OBLIGATION BONDS 2016 05/09
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 05/10
CENTRAL TEXAS REGIONAL MOBILITY WEEK OF 38,705 Baa2/BBB+/NR
AUTHORITY 05/09
SENIOR LIEN REVENUE REFUNDING BONDS
SERIES 2016
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2020-2046
JOHNSON COUNTY, KANSAS WEEK OF 37,870 /AA-/
UNIFIED SCHOOL DISTRICT #231 05/09
(GARDNER EDGERTON)
REFUNDING & IMPROVEMENT BONDS
SERIES A
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 05/09
CITY OF KILLEEN, TEXAS WEEK OF 37,445 /AA/AA
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 05/09
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2020-2034
Day of Sale: 05/10
JERSEY CITY, NEW JERSEY WEEK OF 32,000 A1/AA-/
GENERAL IMPROVEMENT REFUNDING BONDS 05/09
SERIES A & B (GO)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
SERIAL: 2017-2029 TERM: 2016
Day of Sale: 05/12
UTAH HOUSING CORPORATION WEEK OF 31,500 NR/NR/
TAX-EXEMPT MORTGAGE-BACKED 05/09
SECURITIES, SERIES D (G2) TEMS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 05/10
CITY OF RIVERSIDE, CALIFORNIA WEEK OF 30,940 /SP-1+/F1+
TAXABLE PENSION OBLIGATION BOND 05/09
ANTICIPATION NOTES, 2016 SERIES A
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 05/11
CITY OF ATLANTA, GEORGIA WEEK OF 30,900 A2/A-/A+
TAX ALLOCATION REFUNDING BONDS 05/09
SERIES 2016
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
SERIAL: 2017-2030
Day of Sale: 05/10
CITY OF NEWPORT NEWS, VIRGINIA WEEK OF 30,000 Aa1/AA+/
GENERAL IMPROVEMENT REFUNDING 05/09
UNLIMITED GENERAL OBLIGATIONS
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
Day of Sale: 05/10
SOUTHWEST HIGHER EDUCATION WEEK OF 29,110 Aa3/AA-/NR
AUTHORITY, INC. 05/09
HIGHER EDUCATION REVENUE BONDS
(SOUTHERN METHODIST UNIVERSITY
PROJECT) TAXABLE SERIES 2016B
TEXAS
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2023-2031 TERM: 2036, 2041, 2045
WEST CLARK 2000 SCHOOL BUILDING WEEK OF 26,660 /AA+/
CORPORATION (CLARK COUNTY, INDIANA) 05/09
AD VALOREM PROPERTY TAX FIRST
MORTGAGE REFUNDING BONDS, SERIES
2016
MGR: George K. Baum & Company, Kansas City
SERIAL: 2016-2033
CITY OF NORTH RIDGEVILLE, OHIO WEEK OF 26,035 Aa1//
$19,335 CAPITAL IMPROVEMENT AND 05/09
REFUNDING BONDS LTGO
$6,700M FIRE STATION UTGO
MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
Day of Sale: 05/09
VICTOR VALLEY TRANSIT AUTHORITY WEEK OF 25,815 A2//
REFUNDING CERTIFICATES OF 05/09
PARTICIPATION
(TRANSIT FACILITIES PROJECT)
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 05/12
HIGLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT #60 WEEK OF 25,785 //
ARIZONA OF MARICOPA COUNTY, ARIZONA 05/09
SCHOOL IMPROVEMENT BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
SERIAL: 2019-2035
REMARK: MOODY'S: A1
S&P: A+ (STABLE)
Day of Sale: 05/11
UTICA COMMUNITY SCHOOLS, WEEK OF 25,580 /AA-/
MACOMB COUNTY, ILLINIOS 05/09
SCHOOL BUILDING, SITE & REFUNDING
BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: (QSBLF)
Day of Sale: 05/11
FORT BEND COUNTY WATER CONTROL & WEEK OF 25,570 //
IMPROVEMENT DISTRICT NO. 2, TEXAS 05/09
UNLIMITED REFUNDING BONDS
SERIES 2016
MGR: HilltopSecurities, Dallas
SERIAL: 2016-2033
Day of Sale: 05/11
RHODE ISLAND INFRASTRUCTURE BANK WEEK OF 25,000 //
WATER POLLUTION CONTROL REVOLVING 05/09
FUND REVENUE BONDS
SERIES 2016B (GREEN BONDS)
(POOLED LOAN ISSUE)
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
Day of Sale: 05/12
IDAHO HOUSING & FINANCE ASSOCIATION WEEK OF 25,000 NR/NR/
TAX-EXEMPT MORTGAGE-BACKED 05/09
SECURITIES, SERIES D (G2) TEMS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 05/10
CITY OF MCALLEN, TEXAS WEEK OF 24,500 /AA+/AA+
(HIDALGO COUNTY) 05/09
TAXABLE
MGR: Jefferies LLC, New York
Day of Sale: 03/09
BOARD OF EDUCATION OF THE GREATER WEEK OF 24,100 A2/A/
EGG HARBOR 05/09
REGIONAL HIGH SCHOOL DISTRICT
ATLANTIC CITY, NEW JERSEY
SCHOOL REFUNDING BONDS
MGR: PNC Capital Markets, Pittsburgh
SERIAL: 2017-2032
DELAWARE COUNTY INDUSTRIAL WEEK OF 22,260 NR/BB+/NR
DEVELOPMENT AUTHORITY REVENUE BONDS 05/09
(CHESTER CHARTER SCHOOL FOR THE
ARTS PROJECT)
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 05/12
UPLAND UNIFIED SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 22,000 Aa3//
CALIFORNIA 05/09
2016 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 05/10
WEST CHESTER TOWNSHIP, OHIO WEEK OF 21,740 Aaa/NR/NR
VARIOUS PURPOSE (GENERAL OBLIGATION 05/09
LIMITED TAX) REFUNDING BONDS
SERIES 2016
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2017-2029
Day of Sale: 05/10
COMMUNITY FACILITIES DISTRICT NO 1 WEEK OF 18,880 A1/A-/NR
(CITY OF GOODYEAR, ARIZONA) 05/09
DISTRICT GENERAL OBLIGATION
REFUNDING BONDS SERIES 2016
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 05/10
HUNTINGDON COUNTY, PENNSYLVANIA WEEK OF 16,800 /BBB+/
GENERAL AUTHORITY REVENUE BONDS 05/09
JUNIATA COLLEGE
SERIES 2016
MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 05/12
BUCKEYE ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 15,470 A1//
#33 OF MARICOPA, ARIZONA 05/09
$5,680M SCHOOL IMPROVEMENT BONDS
$9,790M REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
Day of Sale: 05/12
DINUBA UNIFIED SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 15,000 //
CALIFORNIA 05/09
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 05/11
CLARK COUNTY, NEVADA WEEK OF 14,985 //
SPECIAL IMPROVEMENT DISTRICT 05/09
NO. 121 (SOUTHERN HIGHLANDS)
LOCAL IMPROVEMENT REFUNDING BONDS,
SERIES 2016
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 05/12
WISCONSIN HEALTH & EDUCATION WEEK OF 14,710 NR/NR/A-
FACILITIES AUTHORITY (BELOIT HEALTH 05/09
SYSTEM) REVENUE BONDS SERIES 2016
MGR: U.S. Bancorp Investments Inc., New York
SERIAL: 2037-2046
Day of Sale: 05/12
CITY OF PORT ORANGE, FLORIDA WEEK OF 14,000 //
GENERAL OBLIGATION REFUNDING 05/09
BONDS, SERIES 2016
MGR: HilltopSecurities, Dallas
Day of Sale: 05/12
CITY OF NORTH LAS VEGAS, NEVADA WEEK OF 14,000 /A-/
SID NO. 60 (ALIANTE) 05/09
LOCAL IMPROVEMENT REFUNDING BONDS,
SERIES 2016
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 05/11
SOUTH MIDDLETON SCHOOL DISTRICT WEEK OF 13,295 /AA/
CUMBERLAND COUNTY, PENNSYLVANIA 05/09
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES B OF 2016
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2016-2021
Day of Sale: 05/10
LIVE OAK SCHOOL DISTRICT WEEK OF 13,000 NR/A+/NR
CALIFORNIA 05/09
REFUNDING CERTIFICATES OF
PARTICIPATION
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2017-2035 TERM: 2039
Day of Sale: 05/11
ELYRIA CITY, OHIO WEEK OF 12,600 NR/NR/
VARIOUS PURPOSE, GENERAL OBLIGATION 05/09
LIMITED TAX, BOND ANTICIPATION
NOTES
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 05/10
THE DELAWARE ECONOMIC DEVELOPMENT WEEK OF 12,480 //
NEWARK CHARTER SCHOOL INC PROJECT 05/09
$12,125M REVENUE REFUNDING 2016A
$355M REVENUE BONDS 2016B TAXABLE
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 05/11
CITY OF ALBANY, NEW YORK WEEK OF 12,370 NR/UR/
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2016-2027
Day of Sale: 05/12
KIRKSVILLE R-III SCHOOL DISTRICT OF WEEK OF 12,200 /AA+/
ADAIR COUNTY, MISSOURI GENERAL 05/09
OBLIGATION SCHOOL REFUNDING BONDS
(MISSOURI DIRECT DEPOSIT PROGRAM)
MGR: George K. Baum & Company, Kansas City
SERIAL: 2010-2025
GOODYEAR, ARIZONA WEEK OF 11,750 //
SUBORDINATE LIEN WATER & SEWER 05/09
REVENUE AND REFUNDING OBLIGATIONS
SERIES 2016
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
SERIAL: 2017-2045
REMARK: MOODY'S: A2 (POSITIVE)
S&P: A+ (STABLE)
Day of Sale: 05/10
PUBLIC FINANCE AUTHORITY, EDUCATION WEEK OF 11,720 NR/NR/NR
REVENUE BONDS 05/09
(ENVISION SCIENCE ACADEMY PROJECT)
CONSISTING OF:
$11,430M SERIES 2016A (TAX-EXEMPT)
$ 290M SERIES 2016B (TAXABLE)
MGR: BB&T Capital Markets a division of BB&T Securities, Richmond
REMARK: SERIES 2016A DUE: 2026, 2036 & 2046
SERIES 2016B DUE 2020
Day of Sale: 05/12
COUNTY OF CHAUTAUQUA, NEW YORK WEEK OF 10,335 //
GENERAL OBLIGATION PUBLIC 05/09
IMPROVEMENT REFUNDING SERIAL BONDS
SERIES 2016
MGR: M&T Securities, Inc., Baltimore
SERIAL: 2020-2030
REMARK: S&P: AA INSURED (A1 MOODY'S
UNDERLYING)
POWAY UNIFIED SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 10,255 //
CALIFORNIA 05/09
COMMUNITY FACILITIES DISTRICT NO. 6
IA-C
SPECIAL TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2016
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 05/10
SCHOOL DISTRICT OF STRATFORD WEEK OF 10,000 //
MARATHON COUNTY, WISCONSIN 05/09
BOND ANTICIPATION NOTES
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 05/11
MARS AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 10,000 //
BUTLER COUNTY,PENNSYLVANIA 05/09
GENERAL OBLIGATION BONDS 2016
BANK QUALIFIED
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 05/10
TRAVIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 9,950 A1/AA/
DISTRICT NO. 4 (TRAVIS COUNTY, 05/09
TEXAS) UNLIMITED CONTRACT TAX
REFUNDING BONDS SERIES 2016
MGR: Hutchinson, Shockey, Erley & Co., Chicago
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
Day of Sale: 05/09
CNP UTILITY DISTRICT, TEXAS WEEK OF 9,355 A1/AA/
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS 05/09
SERIES 2016
BANK QUALIFIED
MGR: Coastal Securities, Inc., Houston
SERIAL: 2017-2036
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
Day of Sale: 05/09
SCHOOL DISTRICT OF DELAVAN-DARIEN WEEK OF 8,950 //
WALWORTH AND ROCK COUNTIES 05/09
WISCONSIN
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
TERM: 2016
Day of Sale: 05/09
THE BOARD OF EDUCATION OF THE WEEK OF 8,755 /AA/
TOWNSHIP OF FRANKLIN IN THE 05/09
COUNTY OF SOMERSET, NEW JERSEY
REFUNDING SCHOOL BONDS
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 05/10
SHEFFIELD-SHEFFIELD LAKE CITY WEEK OF 8,500 /A+/
SCHOOL DISTRICT, OHIO 05/09
SCHOOL IMPROVEMENT BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
COMMUNITY HIGH SCHOOL DISTRICT #218 WEEK OF 8,270 NR/AA/NR
OAK LAWN 05/09
COOK COUNTY, ILLINOIS
GENERAL OBLIGATION LIMITED TAX
SCHOOL BONDS
SERIES 2016A
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2033-2035
Day of Sale: 05/10
COUNTIES OF MADISON, JERSEY, WEEK OF 8,000 /AA-/
MACOUPIN, CALHOUN, MORGAN, SCOTT & 05/09
GREENE, ILLINOIS
COMMUNITY COLLEGE DISTRICT # 536
(LEWIS & CLARK COMMUNITY COLLEGE)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 05/10
COVINGTON, WASHINGTON WEEK OF 7,700 //
LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 05/09
REFUNDING BONDS, 2016
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
SERIAL: 2016-2027
Day of Sale: 05/12
LIVE OAK SCHOOL DISTRICT WEEK OF 7,500 NR/AA-/NR
CALIFORNIA 05/09
REFUNDING GENERAL OBLIGATION
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2017-2030
Day of Sale: 05/11
WEBB CONSOLIDATED INDEPENDENT WEEK OF 7,150 //
SCHOOL DISTRICT UNLIMITED TAX 05/09
SCHOOL BUILDING BONDS SERIES 2016
MGR: Frost Bank, San Antonio
SERIAL: 2017-2041
Day of Sale: 05/11
DELANO UNION ELEMENTARY SCHOOL WEEK OF 7,000 //
DISTRICT, CALIFORNIA 05/09
2016 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 05/11
SCHAUMBURG PARK DISTRICT WEEK OF 6,890 Aa2//
COOK COUNTY, ILLINOIS 05/09
GENERAL OBLIGATION LIMITED PARK
BONDS
SERIES 2016A
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 05/09
GENERAL BROWN CENTRAL SCHOOL WEEK OF 6,825 UR/NR/
DISTRICT, NEW YORK 05/09
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2017-2027
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 05/12
TOWN OF LEDYARD, CONNECTICUT WEEK OF 6,820 NR/AA/
SERIES A 05/09
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2018-2036
CAYUCOS ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 6,610 //
CALIFORNIA 05/09
2016 GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., San Francisco
Day of Sale: 05/12
MUNSTER ECONOMIC DEVELOPMENT TIF WEEK OF 6,500 /A-/
REVENUE BONDS 05/09
SERIES 2016
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
SERIAL: 2016-2035
Day of Sale: 05/09
OREGON EDUCATION DISTRICTS WEEK OF 6,435 //
CERTIFICATES OF PARTICIPATION 2016A 05/09
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
TERM: 2016
Day of Sale: 05/12
TOWN OF LEDYARD, CONNECTICUT WEEK OF 6,240 NR/AA/
SERIES B 05/09
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2018-2036
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 05/12
TRAIL OF THE LAKES MUNICIPAL WEEK OF 5,200 /A-/
UTILITY DISTRICT UNLIMITED TAX 05/09
REFUNDING BONDS SERIES 2016 TEXAS
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 05/09
LIGONIER VALLEY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 4,850 //
WESTMORELAND COUNTY, PENNSYLVANIA 05/09
GENERAL OBLIGATION BONDS 2016
BANK QUALIFIED
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 05/09
TREYNOR COMMUNITY SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 4,185 /A+/
IOWA 05/09
GENERAL OBLIGATION SCHOOL REFUNDING
BONDS, SERIES 2016
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 05/09
TOWN OF WAVERLY, NEW YORK WEEK OF 4,185 NR/UR/
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2016-2039
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 05/10
MONTGOMERY COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 4,000 Baa2//
DISTRICT #112 UNLIMITED TAX 05/09
REFUNDING BONDS SERIES 2016 TEXAS
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
HARRIS COUNTY UD #15 WEEK OF 4,000 /A-/
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS 05/09
SERIES 2016 TEXAS
BANK QUALIFIED
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
CITY OF BORGER, TEXAS WEEK OF 3,900 /AA-/
TAX AND WATERWORKS AND SEWER SYSTEM 05/09
REVENUE CERTIFICATES OF OBLIGATION
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2017-2036
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 05/09
PLATTSBURGH, NEW YORK WEEK OF 3,600 A2//
PUBLIC IMPROVEMENT REFUNDING BONDS 05/09
SERIES 2016
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 05/10
TOWN OF PENFIELD, NEW YORK WEEK OF 3,555 Aa2/NR/
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2016-2028
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 05/11
CITY OF BORGER, TEXAS WEEK OF 2,715 /AA-/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 05/09
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2017-2022
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 05/09
MINIDOKA JOINT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 2,665 //
NO. 331, IDAHO 05/09
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
2016
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
SERIAL: 2019-2026
Day of Sale: 05/12
COMMUNITY UNIT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 2,029 /AA-/
NUMBER 16 05/09
LAKE COUNTY, ILLINOIS (ROUND LAKE)
TAXABLE GENERAL OBLIGATION LIMITED
TAX BONDS, SERIES 2016A
(QSCBS) AND SERIES 2016B (QZABS)
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 05/10
EPHRATA BOROUGH AUTHORITY WEEK OF 1,720 /AA-/
LANCASTER COUNTY, PENNSYLVANIA 05/09
GUARANTEED RECREATION REVENUE BONDS
SERIES A OF 2016
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2016-2028
Day of Sale: 05/11
CHAMPAIGN COUNTY, ILLINOIS WEEK OF 1,015 //
RANTOUL TOWNSHIP HIGH SCHOOL 05/09
DISTRICT #193
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 05/09
VILLAGE OF NEW LEBANON WEEK OF 105 NR/NR/
MONTGOMERY COUNTY, OHIO 05/09
VARIOUS PURPOSE WATERWORKS
SYSTEM IMPROVEMENT REVENUE NOTES
SERIES 2016
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
TERM: 2017
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 05/10
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Expected volume excluding daily issues: 5,741,304 (in 000's)