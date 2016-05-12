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ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH
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NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT WEEK OF 2,500,000 Baa3/BBB/
CORPORATION LAGUARDIA SPECIAL 05/16
FACILITIES TERMINAL B REDEVELOPMENT
PROJECT (2.35B AMT/150MM TAXABLE)
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
REMARK: AMT: 31-37, 41,46, 51
TAXABLE: 24-31
Day of Sale: 05/17
MUNICIPAL IMPROVEMENT CORPORATION WEEK OF 800,220 /A+/A+
OF LOS ANGELES LEASE REVENUE 05/16
REFUNDING BONDS 2016A & 2016B
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
REMARK: ROP: 5/17
Kroll: AA-
Day of Sale: 05/18
THE CITY OF NEW YORK GENERAL WEEK OF 800,000 Aa2/AA/AA
OBLIGATION BONDS FISCAL 2016 05/16
SERIES E AND F
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 5/16 & 5/17
Day of Sale: 05/18
METROPOLITAN TRANSPORTATION WEEK OF 500,000 /AA/AA
AUTHORITY DEDICATED TAX FUND GREEN 05/16
BONDS SERIES 2016 B-1 & B-2
(CLIMATE BOND CERTIFIED)
NEW YORK
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 5/18
Day of Sale: 05/19
MUNICIPAL ELECTRIC AUTHORITY WEEK OF 372,000 //
OF GEORGIA POWER REVENUE, PROJECT 05/16
ONE SUB, GENERAL POWER REVENUE &
GENERAL RESOLUTION PROJECT SUB
BONDS SERIES HH & 2016A
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: Senior: A1/A+/A+
Sub: A2/A/A+
Day of Sale: 05/17
STATE TOLL HIGHWAY AUTHORITY TOLL WEEK OF 300,000 //
REVENUE BONDS SERIES 2016B 05/16
ILLINOIS
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 05/18
METRO GOVERNMENT OF NASHVILLE WEEK OF 298,980 Aa2/AA/
DAVIDSON COUNTY, TENNESSEE 05/16
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 2016
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 05/17
ILLINOIS FINANCE AUTHORITY HEALTH WEEK OF 214,835 //
FACILITIES REVENUE BONDS 2016D 05/16
(UNITYPOINT HEALTH)
IOWA FINANCE AUTHORITY HEALTH
FACILITIES REVENUE BONDS 2016E
(UNITYPOINT HEALTH)
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
Day of Sale: 05/19
NEW YORK STATE DORMITORY AUTHORITY WEEK OF 209,220 //
(SCHOOL DISTRICT) 05/16
SERIES E, F, G, H, I & J
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2017-2046
Day of Sale: 05/18
THE INDIANAPOLIS LOCAL PUBLIC WEEK OF 167,375 A1/A/A
IMPROVEMENT BOND BANK REFUNDING 05/16
BONDS, SERIES 2016A (INDIANAPOLIS
AIRPORT AUTHORITY PROJECT)
2016A-1 (AMT) & 2016-2 (TAXABLE)
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2017-2035
Day of Sale: 05/19
SIERRA PACIFIC POWER COMPANY WEEK OF 148,500 A2/A+/A-
PROJECT 05/16
$58,700M WASHOE COUNTY, NEVADA
GAS FACILITIES REFUNDING REVENUE
BONDS, SERIES 2016A (AMT)
$69,800M WASHOE COUNTY, NEVADA
GAS AND WATER FACILITIES REFUNDING
REVENUE BONDS, SERIES 2016B
(NON-AMT)
$20,000M HUMBOLDT COUNTY, NEVADA
POLLUTION CONTROL REFUNDING REVENUE
BONDS, SERIES 2016A (NON-AMT)
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
TERM: 2029, 2031, 2036
CITY OF EL PASO, TEXAS WEEK OF 125,000 //
GENERAL OBLIGATION REFUNDING 05/16
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2017-2034
Day of Sale: 05/18
HENRICO COUNTY, VIRGINIA WEEK OF 124,235 Aa1/AAA/AAA
WATER & SEWER REVENUE & REFUNDING 05/16
MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg
SERIAL: 2017-2046
Day of Sale: 05/16
SAN ANTONIO INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 120,410 Aaa/NR/AAA
DISTRICT, TEXAS 05/16
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING AND
REFUNDING BONDS, SERIES 2016
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2017-2046
ALAMO REGIONAL MOBILITY AUTHORITY WEEK OF 115,950 //
SENIOR LIEN VEHICLE REGISTRATION 05/16
FEE REVENUE BONDS, SERIES 2016
JUNIOR LIEN VEHICLE REGISTRATION
FEE REVENUE BONDS SERIES 2016
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
Day of Sale: 05/18
GEORGIA HOUSING & FINANCE AUTHORITY WEEK OF 107,000 /AAA/
SINGLE FAMILY MORTGAGE 05/16
(55MM TAX EXEMPT/52MM AMT)
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
REMARK: TAX EXEMPT: 36, 41,44 PAC 46
AMT: 16-27, 31,33
Day of Sale: 05/17
SOUTH DAKOTA HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 99,000 Aaa/AAA/
AUTHORITY HOMEOWNERSHIP MORTGAGE 05/16
BONDS 2016 SERIES A (TAXABLE) AND
2016B (NON AMT)
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 5/16
Day of Sale: 05/17
SANTA CLARITA COMMUNITY COLLEGE WEEK OF 95,000 //
DISTRICT GENERAL OBLIGATION 05/16
REFUNDING BONDS
SERIES 2016
CALIFORNIA
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 05/17
GRANT & DOUGLAS COUNTIES, WEEK OF 91,200 Aa1/NR/
WASHINGTON 05/16
SCHOOL DISTRICT NO. 144-101
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
BONDS, 2016
MGR: D.A. Davidson & Co., Denver
SERIAL: 2017-2035
REMARK: WASHINGTON STATE GTY
UL: Aa3
Day of Sale: 05/19
SPRING ISD, TEXAS REFUNDING WEEK OF 80,330 Aaa/AAA/
UNLIMITED GENERAL OBLIGATION 05/16
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
Day of Sale: 05/18
CITY OF SPRINGDALE PUBLIC WEEK OF 76,000 A1/AA-/
FACILITIES BOARD ARKANSAS CHILDRENS 05/16
NORTHWEST PROJECT HOSPITAL REVENUE
BONDS SERIES 2016
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 5/16
Day of Sale: 05/17
BETHEL PARK, PENNSYLVANIA WEEK OF 74,565 Aa2//
SCHOOL DISTRICT GENERAL OBLIGATION 05/16
BONDS
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2016-2033
UNIVERSITY OF AKRON, OHIO WEEK OF 74,000 A1//AA-
HIGHER ED REVENUE BONDS 05/16
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2017-2038
REMARK: AND TERMS
Day of Sale: 05/19
THE ATLANTA DEVELOPMENT AUTHORITY WEEK OF 72,000 Aa3//
GEORGIA STATE UNIVERSITY RESEARCH 05/16
FOUNDATION SCIENCE PARK LLC PROJECT
REVENUE BONDS SERIES 2016
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 05/18
FORT BEND INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 70,380 /AAA/AAA
DISTRICT, TEXAS UNLIMITED TAX 05/16
REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2017-2026
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: (/AA+/AA+)
Day of Sale: 05/19
NORTHSIDE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 67,000 Aaa/AAA/
DISTRICT UNLIMITED TAX SCHOOL 05/16
BUILDING, TEXAS
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
REMARK: Aa1/AA+/
Day of Sale: 05/19
SAN JOSE-EVERGREEN CCD WEEK OF 58,000 //
GENERAL OBLIGATION 2010 ELECTION 05/16
SERIES 2016D
CALIFORNIA
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 05/18
CITY OF CHARLOTTE, NORTH CAROLINA WEEK OF 57,000 Aa2/AA+/
CONVENTION FACILITY PROJECT 05/16
REFUNDING CERTIFICATES OF
PARTICIPATION SERIES 2016A (EXEMPT)
& B (TAXABLE)
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 05/18
PACIFIC COMMUNITIES HEALTH DISTRICT WEEK OF 57,000 A1//
GO SERIES 2016 05/16
OREGON
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 05/19
CITY OF GULFPORT, MISSISSIPPI WEEK OF 50,040 //
HOSPITAL REVENUE REFUNDING BONDS 05/16
SERIES 2016 (MEMORIAL HOSPITAL AT
GULFPORT PROJECT)
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
TUKWILA SCHOOL DITRICT NO. 406 WEEK OF 50,000 Aa2//
UTGO SERIES 2016 05/16
WASHINGTON
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
SERIAL: 2016-2035
INSURANCE: WASHINGTON SCHOOL BD GUARANTEE
Day of Sale: 05/18
GREENFIELD MIDDLE SCHOOL BUILDING WEEK OF 50,000 /A+/
CORPORATION, INDIANA 05/16
AD VALOREM PROPERTY 1ST MORTGAGE
REFUNDING
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 05/19
SOUTHERN CALIFORNIA PUBLIC POWER WEEK OF 49,710 Aa2/AA-/
AUTHORITY 05/16
MEAD-ADELANTO PROJECT, AUTHORITY
INTEREST (LADWP)
REVENUE BONDS, 2016 SERIES A
MEAD-PHOENIX PROJECT, AUTHORITY
INTEREST (LADWP)
REVENUE BONDS, 2016 SERIES A
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 05/19
TRI-CREEK 2002 HIGH SCHOOL BUILDING WEEK OF 47,405 /AA+/
CORPORATION, INDIANA 05/16
FIRST MORTGAGE REFUNDING AND
IMPROVEMENT BONDS, SERIES 2016
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
SERIAL: 2016-2035
REMARK: (IN STATE INTERCEPT)/A+ (UNDER)
Day of Sale: 05/17
CITY OF BEAUMONT, TEXAS WEEK OF 47,140 Aa2/AA-/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 05/16
SERIES 2016
MGR: Coastal Securities, Inc., Houston
REMARK: RATINGS: MOODY'S & S&P: APPLIED FOR
DUE: 2016-2018 AND 2021-2034
Day of Sale: 05/17
POMONA UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 45,525 A1/A/
(LOS ANGELES COUNTY, CALIFORNIA) 05/16
GENERAL OBLIGATION BONDS
2008 ELECTION, SERIES G
2016 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 05/18
LEHIGH COUNTY GENERAL PURPOSE WEEK OF 43,000 /A/A
AUTHORITY THE GOOD SHEPHERD GROUP 05/16
REVENUE BONDS SERIES OF 2016
PENNSYLVANIA
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 05/18
SARASOTA COUNTY UTILITY SYSTEM WEEK OF 42,000 /AA+/AA+
REVENUE REFUNDING, FLORIDA 05/16
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2023-2037
Day of Sale: 05/18
SULPHUR SPRINGS USD GO 2012 WEEK OF 40,000 //
ELECTION SERIES 2016C 05/16
CALIFORNIA
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 05/19
CITY OF BROWNSVILLE, TEXAS WEEK OF 38,865 A2/A+/A+
UTILITIES SYSTEM REVENUE REFUNDING 05/16
BONDS SERIES 2016
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
SERIAL: 2019-2033
Day of Sale: 05/17
HUNTINGTON BEACH UNION HIGH SCHOOL WEEK OF 35,000 //
DISTRICT COP SERIES 2016 05/16
CALIFORNIA
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 05/19
CITY OF ROUND ROCK UTILITY SYSTEM WEEK OF 34,000 Aa2/AA/
REVENUE REFUNDING, TEXAS 05/16
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2017-2035
Day of Sale: 05/17
KENTUCKY RURAL WATER FINANCE WEEK OF 30,000 MIG 1//
CORPORATION PUBLIC PROJECTS 05/16
CONSTRUCTION NOTES
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
REMARK: 2017
Day of Sale: 05/18
DESOTO INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 28,425 //
(CALLAS COUNTY, TEXAS) 05/16
CONSISTING OF:
$ 1,145M UNLIMITED TAX REFUNDING
BONDS SERIES 2016A
$27,280M UNLIMITED TAX SCHOOL
BUILDING BONDS, SERIES 2016B
MGR: Estrada Hinojosa & Company, Dallas
SERIAL: 2017-2028 TERM: 2031, 2035, 2038
REMARK: Callable in 2024
Day of Sale: 05/18
HAM LAKE CHARTER SCHOOL LEASE REV WEEK OF 26,085 NR/NR/
DAVINCI ACADEMY 05/16
$23,360M SERIES 2016A
$2,725M SERIES 2016B
MINNESOTA
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 05/18
VICTOR VALLEY TRANSIT AUTHORITY WEEK OF 25,815 A2//
REFUNDING CERTIFICATES OF 05/16
PARTICIPATION
(TRANSIT FACILITIES PROJECT)
MGR: RBC Capital Markets, New York
VILLAGE OF OSWEGO WEEK OF 25,355 Aa2//
KENDALL AND WILL COUNTIES, ILLINOIS 05/16
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES 2016
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2018-2037
Day of Sale: 05/18
COUNTY OF KENT GENERAL OBLIGATION WEEK OF 25,000 Aaa/AAA/
LIMITED TAX CAPITAL IMPROVEMENT 05/16
MICHIGAN
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2017-2036
Day of Sale: 05/17
CITY OF HUBER HEIGHTS (MONTGOMERY WEEK OF 23,427 NR/NR/NR
COUNTY), OHIO VARIOUS PURPOSE 05/16
LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION BOND
ANTICIPATION NOTES SERIES 2016
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
REMARK: 6/1/2017
Day of Sale: 05/19
WHITMAN COUNTY, WASHINGTON WEEK OF 20,000 Aa1/NR/
SCHOOL DISTRICT NO. 267-PULLMAN 05/16
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
BONDS, 2016
MGR: D.A. Davidson & Co., Denver
SERIAL: 2016-2030
REMARK: WASHINGTON STATE GUARANTY
UL: A1
Day of Sale: 05/17
CITY OF LEESBURG, FLORIDA WEEK OF 18,460 /A/A+
ELECTRIC SYSTEM REVENUE BONDS 05/16
SERIES 2016
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
SERIAL: 2017-2037
Day of Sale: 05/19
WILL COUNTY, ILLINOIS FOREST WEEK OF 18,000 Aa1//
PRESERVE DISTRICT REFUNDING 05/16
LIMITED GENERAL OBLIGATION
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
Day of Sale: 05/18
PASADENA GENERAL OBLIGATION WEEK OF 17,235 /AA/
REFUNDING BONDS 05/16
SERIES 2016A
TEXAS
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 05/17
CITY OF LEESBURG, FLORIDA WEEK OF 17,000 Aa3/AA-/
UTILITY SYSTEM REFUNDING REVENUE 05/16
BONDS, SERIES 2016
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 05/17
ALGONAC COMMUNITY SCHOOLS WEEK OF 16,730 Aa1//
COUNTY OF ST. CLAIR, STATE OF 05/16
MICHIGAN 2016 REFUNDING BONDS
(GENERAL OBLIGATION UNLIMITED TAX)
MGR: Hutchinson, Shockey, Erley & Co., Chicago
INSURANCE: STATE OF MICHIGAN SCHL BD QUAL
ARLINGTON HIGHER EDUCATION FINANCE WEEK OF 16,320 NR/BB+/NR
CORPORATION, VIRGINIA 05/16
EDUCATION REVENUE BONDS
(WAYSIDE SCHOOLS)
MGR: BB&T Capital Markets a division of BB&T Securities, Richmond
REMARK: Series 2016 A Tax Exempt
Term Bonds Due - 6/1/26, 36 & 46
Series 2016 B Taxable bonds
Due - 6/1/2020
Day of Sale: 05/18
CITY OF TACOMA, WASHINGTON WEEK OF 15,335 A1/AA/AA-
SOLID WASTE REVENUE REFUNDING BONDS 05/16
2016B
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2026-2036
BRISTOL BOROUGH SCHOOL DISTRICT WEEK OF 14,980 /A/
BUCKS COUNTY, PENNSYLVANIA 05/16
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES B OF 2016
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2017-2031
INSURANCE: MUNICIPAL ASSURANCE CORP
Day of Sale: 05/18
CITY OF LANCASTER, OHIO WEEK OF 14,410 Aa3/NR/NR
WASTEWATER SYSTEM REFUNDING REVENUE 05/16
SERIES 2016
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2018-2033
Day of Sale: 05/17
FORNEY INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 14,280 NR/A-/NR
TEXAS UNLIMITED TAX REFUNDING 05/16
SERIES 2016
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2017-2036
REMARK: NR/AAA/NR (PSF)
Day of Sale: 05/17
TOWN OF GREENWICH, CONNECTICUT WEEK OF 12,570 Aaa/NR/NR
GENERAL OBLIGATION REFUNDING 05/16
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2016-2030
Day of Sale: 05/17
GRISWOLD GENERAL OBLIGATION WEEK OF 12,200 NR/AA/
REFUNDING BONDS 05/16
CONNECTICUT
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
SERIAL: 2019-2029
Day of Sale: 05/17
LIVE OAK SCHOOL DISTRICT (SANTA WEEK OF 12,000 /A+/
CRUZ COUNTY, CALIFORNIA) 05/16
CERTIFICATES OF PARTICIPATION (2016
REFUNDING & SCHOOL FINANCING
PROJECTS)
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2017-2035 TERM: 2039
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
REMARK: /AA/ (AGM)
Day of Sale: 05/18
GOODYEAR, ARIZONA WEEK OF 11,750 A2/A+/
SUB LIEN WATER & SEWER REVENUE 05/16
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
SERIAL: 2017-2045
Day of Sale: 05/18
SPARTANBURG COUNTY TOURISM PUBLIC WEEK OF 10,835 /AA/
FACILITIES CORP. REFUNDING 05/16
CERTIFICATES OF PARTICIPATION
SOUTH CAROLINA
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Atlanta
SERIAL: 2020-2030
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
REMARK: (A2/A+/)
Day of Sale: 05/17
REEDLEY INSURED REFUNDING WEEK OF 10,075 /AA-/
CERTIFICATES OF PARTICIPATION 05/16
SIERRA VIEW HOMES SERIES 2016A
CALIFORNIA
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
SERIAL: 2024-2040
INSURANCE: CAL-MORTGAGE LOAN INSURANCE
Day of Sale: 05/17
OZARK REORGANIZED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 10,000 /AA+/
NO 6 OF CHRISTIAN COUNTY MISSOURI 05/16
GENERAL OBLIGATION SCHOOL BONDS
SERIES 2016
(MISSOURI DIRECT DEPOSIT PROGRAM)
MGR: George K. Baum & Company, Kansas City
SERIAL: 2027-2036
REMARK: /A+/
Day of Sale: 05/19
SPOONER AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,995 A1//
WASHBURN AND BURNETT COUNTIES 05/16
WISCONSIN GENERAL OBLIGATION
REFUNDING BONDS
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2017-2026
Day of Sale: 05/18
JUNIATA COUNTY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,995 //
JUNIATA COUNTY PENNSYLVANIA 05/16
GENERAL OBLIGATION BONDS, 2016
BANK QUALIFIED
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 05/19
WINNECONNE COMMUNITY SCHOOL WEEK OF 9,800 //
DISTRICT 05/16
WAUSHARA AND WINNEBAGO COUNTIES,
WISCONSIN
BOND ANTICIPATION NOTES (THE NOTES)
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
TERM: 2016
Day of Sale: 05/16
HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 9,580 A1/AA/
DISTRICT NO 153, (HARRIS COUNTY 05/16
TEXAS) UNLIMITED TAX REFUNDING
BONDS SERIES, 2016 BANK QUALIFIED
MGR: Hutchinson, Shockey, Erley & Co., Chicago
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
ELIZABETH FORWARD SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,000 /A-/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 05/16
SERIES 2016A
PENNSYLVANIA
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
SERIAL: 2016-2031
Day of Sale: 05/17
CENTRAL JACKSON COUNTY FIRE WEEK OF 8,740 /AA/
PROTECTION DISTRICT OF JACKSON 05/16
COUNTY, MISSOURI GENERAL OBLIGATION
IMPROVEMENT & REFUNDING BONDS 2016
MGR: George K. Baum & Company, Kansas City
SERIAL: 2022-2036
Day of Sale: 05/16
FABENS INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 8,595 /AAA/
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING AND 05/16
REFUNDING BONDS, TEXAS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: 8/15/2016, 2/15/17-43
BANK QUALIFIED
Day of Sale: 05/18
WHATCOM COUNTY, WASHINGTON WEEK OF 8,390 Aa1/NR/
SCHOOL DISTRICT #505-MERIDIAN 05/16
2016 UNLIMITED TAX GENERAL
OBLIGATION REFUNDING BONDS
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: D.A. Davidson & Co., Denver
SERIAL: 2024-2030
REMARK: UNDERLYING RATING: A1
WASHINGTON STATE GUARANTY
Day of Sale: 05/16
STATE OF OHIO TRANSPORTATION WEEK OF 8,375 /AA+/
PROJECT REVENUE BONDS, STATE 05/16
INFRASTRUCTURE GRF BOND FUND 2016-I
MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
Day of Sale: 05/18
ERIE PARKING AUTHORITY WEEK OF 8,260 /AA/
PENNSYLVANIA 05/16
GUARANTEED REVENUE BONDS
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2017-2035
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
SPARTANBURG COUNTY, SOUTH CAROLINA WEEK OF 8,255 /AA/
REVENUE REFUNDING BONDS 05/16
(PUBLIC WORKS PROJECT)
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Atlanta
SERIAL: 2020-2029
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
REMARK: (/AA/)
Day of Sale: 05/17
CAYUGA COUNTY PUBLIC IMPROVEMENT WEEK OF 8,205 //
REFUNDING BONDS 05/16
SERIES 2016
NEW YORK
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 05/18
SPOKANE VALLEY, WASHINGTON CITY OF WEEK OF 7,800 Aa3/NR/
LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 05/16
BONDS, 2016
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: D.A. Davidson & Co., Denver
SERIAL: 2016-2045
Day of Sale: 05/18
SOUTHWESTERN CENTRAL SCHOOL WEEK OF 7,690 NR/A+/
DISTRICT, NEW YORK 05/16
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2017-2025
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 05/19
CITY OF DAYTON, TEXAS WEEK OF 7,155 /AA-/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 05/16
SERIES 2016
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Coastal Securities, Inc., Houston
SERIAL: 2018-2028
Day of Sale: 05/16
LIVE OAK SCHOOL DISTRICT (SANTA WEEK OF 7,100 NR/AA-/NR
CRUZ COUNTY, CALIFORNIA) 2016 05/16
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2017-2030
Day of Sale: 05/18
PLEASANTON INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 7,100 //
DISTRICT, TEXAS 05/16
(A POLITICAL SUBDIVISION OF THE
STATE OF TEXAS LOCATED IN
ATASCOSA COUNTY, TEXAS)
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2016A
MGR: Frost Bank, San Antonio
SERIAL: 2016-2037
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: S&P: APPLIED FOR
Day of Sale: 05/16
VILLAGE OF LAKE ZURICH WEEK OF 7,010 /AAA/
LAKE COUNTY, ILLINOIS 05/16
TAXABLE GENERAL OBLIGATION
REFUNDING BONDS
(ALTERNATE REVENUE SOURCE),
SERIES 2016A
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2016-2034
Day of Sale: 05/16
COMMUNITY UNIT SCHOOL DISTRICT #60 WEEK OF 7,000 NR/A/NR
(WAUKEGAN) LAKE COUNTY ILLINOIS 05/16
TAXABLE GENERAL OBLIGATION SCHOOL
BONDS, ALTERNATE REVENUE SOURCE
SERIES 2016A
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
REMARK: QSCB
Day of Sale: 05/19
BLOUNT COUNTY WATER AUTHORITY WEEK OF 6,690 /A/
REVENUE REFUNDING BONDS 05/16
SERIES 2016
ALABAMA
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
SERIAL: 2017-2046
INSURANCE: ASSURED GUARANTY CORPORATION
Day of Sale: 05/17
CITY OF ROUND ROCK, TEXAS WEEK OF 6,675 /AA+/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 05/16
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2017-2032
Day of Sale: 05/17
HEATHER RIDGE METROPOLITAN WEEK OF 6,200 /BBB/
DISTRICT, COLORADO 05/16
GENERAL OBLIGATION REFUNDING AND
IMPROVEMENT BONDS
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
SERIAL: 2016-2039
Day of Sale: 05/18
PITMAN BOARD OF EDUCATION, WEEK OF 5,965 //
NEW JERSEY 05/16
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
GENESEE SCHOOL DISTRICT, COUNTY OF WEEK OF 5,955 /A/
GENESEE , STATE OF MICHIGAN 05/16
2016 REFUNDING BONDS (GENERAL
OBLIGATION UNLIMITED TAX)
FEDERALLY TAXABLE
MGR: Hutchinson, Shockey, Erley & Co., Chicago
INSURANCE: STATE OF MICHIGAN SCHL BD QUAL
REMARK: /AA-/
WILLIAM PENN SCHOOL DISTRICT WEEK OF 5,235 /A/
DELAWARE COUNTY, PENNSYLVANIA 05/16
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES B OF 2016
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2017-2025
INSURANCE: INSURED
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 05/19
BOROUGH OF TINTON FALLS WEEK OF 5,200 Aa2//
IN THE COUNTY OF MONMOUTH, 05/16
NEW JERSEY
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS,
SERIES 2016
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 05/17
UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 5,200 /A+/
#62, ARIZONA 05/16
GENERAL OBLIGATION SCHOOL
IMPROVEMENT BONDS
**********BANK QUALIFIED******
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
SERIAL: 2017-2031
Day of Sale: 05/18
MIAMI TOWNSHIP (CLEREMONT COUNTY) WEEK OF 5,165 Aa2/NR/NR
OHIO VARIOUS PURPOSE LIMITED TAX 05/16
GENERAL OBLIGATION BANK QUALIFIED
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2017-2036
Day of Sale: 05/18
PLATTE COUNTY R III SCHOOL DISTRICT WEEK OF 5,035 /AA-/
BUILDING CORPORATION, MISSOURI 05/16
LEASEHOLD REVENUE BONDS
SERIES 2016
(ENERGY CONSERVATION PROJECT)
MGR: George K. Baum & Company, Kansas City
SERIAL: 2017-2031
Day of Sale: 05/19
AKRON, OHIO WEEK OF 5,000 /AA-/
JUDGEMENT BONDS, SERIES 2016 05/16
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 05/17
SHERWOOD CASS R VIII SCHOOL WEEK OF 4,865 /AA+/
DISTRICT OF CASS COUNTY MISSOURI 05/16
GENERAL OBLIGATION SCHOOL BUILDING
AND REFUNDING BONDS (MISSOURI
DIRECT DEPOSIT PROGRAM) 2016
MGR: George K. Baum & Company, Kansas City
SERIAL: 2017-2036
REMARK: /A+/
Day of Sale: 05/18
BOROUGH OF GLASSBORO WEEK OF 4,835 /AA/
COUNTY OF GLOUCESTER, NEW JERSEY 05/16
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 2016
(BANK QUALIFIED)(BOOK-ENTRY ONLY)
CONSISTING OF:
$3,000M GENERAL IMPROVEMENT
REFUNDING BONDS
$1,835M SEWER UTILITY REFUNDING
BONDS
MGR: FTN Financial Capital Markets, New York
SERIAL: 2018-2025
KEWAUNEE COUNTY, WISCONSIN WEEK OF 4,310 /AA-/
GENERAL OBLIGATION BONDS 2016A 05/16
BANK QUALIFIED
MGR: Hutchinson, Shockey, Erley & Co., Chicago
FAIRFIELD TOWNSHIP (BUTLER COUNTY) WEEK OF 4,000 MIG 1//
OHIO, TOWNSHIP FIRE STATEION 05/16
IMPROVEMENT GENERAL OBLIGATION
LIMITIED TAX BOND ANTICIPATION
NOTES SERIES 2016 BANK QUALIFIED
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
REMARK: 6/2/2017
Day of Sale: 05/18
HARRISONVILLE R IX SCHOOL DISTRICT WEEK OF 3,435 /A+/
OF CASS COUNTY MISSOURI, REFUNDING 05/16
CERTIFICATES OF PARTICIPATION 2016
MGR: George K. Baum & Company, Kansas City
SERIAL: 2017-2030
Day of Sale: 05/17
HANCOCK CENTRAL SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 3,335 NR/A+/
NEW YORK 05/16
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2017-2029
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 05/17
CITY OF HOPE, ARKANSAS WEEK OF 3,200 NR/NR/NR
WASTE DISPOSAL REVENUE BONDS 05/16
SERIES 2016
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Stephens Inc., Little Rock
SERIAL: 2017-2026 TERM: 2031
Day of Sale: 05/17
FAIRFIELD TOWNSHIP (BUTLER COUNTY) WEEK OF 2,745 Aa2/NR/NR
OHIO VARIOUS PURPOSE GENERAL 05/16
OBLIGATION LIMITED TAX REFUNDING
BONDS SERIES 2016 BANK QUALIFIED
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2016-2027
Day of Sale: 05/18
REEDLEY INSURED REFUNDING WEEK OF 2,715 NR/AA-/
CERTIFICATES OF PARTICIPATION 05/16
SIERRA VIEW HOMES SERIES 2016B
CALIFORNIA
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
SERIAL: 2016-2024
Day of Sale: 05/17
WORCESTER TOWNSHIP, PENNSYLVANIA WEEK OF 2,485 /AA+/
GENERAL OBLIGATION BONDS 05/16
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2016-2041
Day of Sale: 05/18
SCHILLER PARK SCHOOL DISTRICT #81 WEEK OF 2,475 Aa3/NR/NR
COOK COUNTY ILLINOIS GENERAL 05/16
OBLIGATION LIMITED TAX SCHOOL BONDS
SERIES 2016B BANK QUALIFIED
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2016-2021
Day of Sale: 05/18
WILCO AREA CAREER CENTER, ILLINOIS WEEK OF 2,100 /AA-/
WILL, COOK, DUPAGE, KENDAL AND 05/16
KANKAKEE COUNTIES, DEBT CERTIFICATE
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 05/16
JEMISON WATER AND SEWER REVENUE WEEK OF 1,970 /BBB-/
BONDS SERIES 2016A 05/16
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
SERIAL: 2017-2042
Day of Sale: 05/19
TOWN OF SCHODACK, NEW YORK WEEK OF 1,965 NR/UR/
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2016-2036
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 05/19
TOWN OF GOSHEN, NEW YORK WEEK OF 1,865 NR/UR/
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2016-2028
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 05/17
JEMISON PUBLIC BUILDING AUTHORITY WEEK OF 1,665 /BBB/
REVENUE BONDS 05/16
SERIES 2016B
ALABAMA
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
SERIAL: 2017-2035
Day of Sale: 05/19
CITY OF BALD KNOB, ARKANSAS WEEK OF 1,535 NR/NR/NR
SALES AND USE TAX REFUNDING BONDS 05/16
SERIES 2016
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Stephens Inc., Little Rock
TERM: 2019, 2022, 2026
Day of Sale: 05/16
BUTLER COUNTY UNIFIED SCHOOL WEEK OF 1,440 NR//
DISTRICT NO. 492 05/16
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
KANSAS
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
SERIAL: 2017-2021
Day of Sale: 05/16
VILLAGE OF WILLIAMS BAY, WALWORTH WEEK OF 995 Aa3//
COUNTY WISCONSIN GENERAL OBLIGATION 05/16
REFUNDING BONDS SERIES 2016
BANK QUALIFIED
MGR: Hutchinson, Shockey, Erley & Co., Chicago
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Expected volume excluding daily issues: 9,166,472 (in 000's)