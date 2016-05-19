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ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH
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PUBLIC FACILITIES FINANCING WEEK OF 567,960 Aa3/NR/AA-
AUTHORITY OF THE CITY OF SAN DIEGO 05/23
SUBORDINATED WATER REVENUE BONDS
CONSISTING OF:
$ 39,885M SERIES 2016A
$528,075M SERIES 2016B
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2016-2039 TERM: 2041, 2045
PENNSYLVANIA TURNPIKE COMMISSION WEEK OF 545,135 A3//A-
SUBORDINATE REVENUE REFUNDING BONDS 05/23
SECOND SERIES OF 2016
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2021-2036
STATE OF CONNECTICUT WEEK OF 500,000 Aa3/AA/AA
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 05/23
2016 SERIES B
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 05/23/2016
Day of Sale: 05/24
CITY OF CHICAGO WEEK OF 348,315 NR/A/A
CHICAGO MIDWAY AIRPORT SECOND LIEN 05/23
REVENUE AND REVENUE REFUNDING BONDS
SERIES 2016A (AMT) AND SERIES 2016B
(NON-AMT)
MGR: Barclays Capital Inc., New York
REMARK: KROLL: A
Day of Sale: 05/25
MASSACHUSETTS EDUCATIONAL FINANCING WEEK OF 340,000 /AA/A
AUTHORITY 05/23
EDUCATION LOAN REVENUE BONDS,
ISSUE J, SERIES 2016 (AMT)
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 05/24
MIAMI-DADE COUNTY, FLORIDA WEEK OF 339,335 Aa2/AA/
GENERAL OBLIGATION BONDS 05/23
(BUILDING BETTER COMMUNITIES
PROGRAM)
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 05/24
DEPARTMENT OF WATER AND POWER OF WEEK OF 265,360 Aa2/NR/AA
THE CITY OF LOS ANGELES 05/23
WATER SYSTEM REVENUE BONDS,
2016 SERIES B
MGR: Barclays Capital Inc., New York
REMARK: ROP: 5/25
Day of Sale: 05/26
FRISCO INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 228,730 Aaa/AAA/
TEXAS UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING 05/23
AND REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2017-2046
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: (Aa1/AA+)
Day of Sale: 05/24
NORTH EAST TEXAS REGIONAL MOBILITY WEEK OF 200,000 //
AUTHORITY 05/23
SENIOR LIEN REVENUE BONDS,
SERIES 2016A AND SUBORDINATE LIEN
REVENUE BONDS, SERIES 2016B
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: SNR BAA2/BBB/-
SUB BAA3/BBB-/-
Day of Sale: 05/24
NEW JERSEY HEALTH CARE FACILITIES WEEK OF 180,540 A2/NR/A
FINANCING AUTHORITY REFUNDING BONDS 05/23
INSPIRA HEALTH OBLIGATED GROUP
ISSUE, SERIES 2016A
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2017-2036 TERM: 2041, 2046
MINNESOTA HOUSING FINANCE AGENCY WEEK OF 153,710 //
RESIDENTIAL HOUSING FINANCE BONDS 05/23
$63,135M 2016 SERIES A (AMT)
$74,985M 2016 SERIES B (NON AMT)
$15,590M 2016 SERIES C (TAXABLE)
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 05/25
HOUSTON INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 141,215 //
(HARRIS COUNTY, TEXAS) 05/23
VARIABLE RATE LIMITED TAX
SCHOOLHOUSE BONDS, SERIES 2013B
SERIES 2014-1A AND SERIES 2014A-1B
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
Day of Sale: 05/24
HARRIS COUNTY CULTURAL EDUCATION WEEK OF 129,370 A1/A+/NR
FACILITIES FINANCING CORPORATION 05/23
HOSPITAL REVENUE BONDS
(MEMORIAL HERMANN HEALTH SYSTEM)
SERIES 2016A
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2037-2040 TERM: 2046
SOUTHERN SAN FRANCISCO UNIFIED WEEK OF 129,000 Aa1//AAA
SCHOOL DISTRICT 05/23
(SAN MATEO COUNTY, CALIFORNIA)
2016 GENERAL OBLIGATION BONDS
(MEASURE J)
(DEDICATED UNLIMITED AD VALOREM
PROPERTY TAX BONDS)
SERIES C & SERIES D
(FEDERALLY TAXABLE)
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 05/24
CROWLEY INDEPENDENT SCHOOL DISTRIC WEEK OF 100,725 //
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS 05/23
$24,330M SERIES 2016A
$76,395M SERIES 2016B
MGR: BOSC, Inc., Richardson
Day of Sale: 05/24
VIRGINIA HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 100,000 Aaa/AAA/
AUTHORITY 05/23
COMMONWEALTH MORTGAGE BONDS-
2016 SERIES A-TAXABLE(PASS THROUGH)
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 05/24
CITY OF TEMPE, ARIZONA WEEK OF 92,955 Aa1/AAA/AAA
GENERAL OBLIGATION BONDS, 05/23
SERIES 2016A
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS,
SERIES 2016B
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 05/25
SPRING INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT DAILY 78,000 Aa3/A+/
TEXAS REFUNDING UNLIMITED GENERAL
OBLIGATION SERIES 2016
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2018-2034
ALAMO COMMUNITY COLLEGE DISTRICT WEEK OF 71,000 //
LIMITED TAX REFUNDING, TEXAS 05/23
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 05/24
CITY OF WEST PALM BEACH, FLORIDA WEEK OF 69,280 Aa3/AA-/
SPECIAL OBLIGATION BONDS 2016 B&C 05/23
MGR: Raymond James & Associates, Chicago
SERIAL: 2020-2040
Day of Sale: 05/24
BALDWIN PARK UNIFIED SCHOOL WEEK OF 65,850 //
DISTRICT 05/23
(LOS ANGELES COUNTY, CALIFORNIA)
CONSISTING OF:
$65,850M 2016 GENERAL OBLIGATION
BONDS
$ 3,330 BALDWIN/MOROVIA SCHOOL
FACILITIES GRANT FINANCING
AUTHORITY 2016 LEASE REVENUE
REFUNDING BONDS
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
Day of Sale: 05/25
CITY OF GREENVILLE, NORTH CAROLINA WEEK OF 63,410 Aa2//AA-
GREENVILLE UTILITIES COMMISSION 05/23
COMBINED ENTERPRISE SYSTEM REVENUE
BONDS SERIES 2016
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2017-2037 TERM: 2039, 2041, 2046
Day of Sale: 05/25
ELECTRIC PLANT BOARD OF THE CITY OF WEEK OF 62,020 A2/AA/
PADUCAH, KENTUCKY REFUNDING REVENUE 05/23
BONDS, SERIES 2016A
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
REMARK: KROLL: AA+
Day of Sale: 05/24
SOUTH ORANGE COUNTY PUBLIC FINANCE WEEK OF 62,000 /AA/
AUTHORITY, CALIFORNIA CENTRAL 05/23
UTILITY FACILITY LEASE REVENUE
BONDS, SERIES 2016
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2017-2036
Day of Sale: 05/25
HOUSTON INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 50,050 //
(HARRIS COUNTY, TEXAS) 05/23
VARIABLE RATE LIMITED TAX
SCHOOLHOUSE BONDS, SERIES 2013B
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
Day of Sale: 05/24
ALASKA MUNICIPAL BOND BANK WEEK OF 44,000 /AA/AA+
AUTHORITY 05/23
MASTER RESOLUTION GENERAL
OBLIGATION BONDS-2016
MASTER RESOLUTION-SERIES 2016A
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 05/24
LAPEER COMMUNITY SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 43,595 Aa1//
2016 R EFUNDING BONDS 05/23
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 05/25
COMMONWEALTH OF KENTUCKY STATE WEEK OF 43,000 Aa3/AA+/
PROPERTY & BUILDING COMMISSION 05/23
AGENCY FUND REVENUE
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2016-2035
Day of Sale: 05/24
CITY OF TEMPE, ARIZONA WEEK OF 40,405 Aa2/AAA/NR
EXCISE TAX REVENUE AND REVENUE 05/23
REFUNDING OBLIGATIONS, SERIES 2016
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 05/25
SULPHUR SPRING UNIFIED SCHOOL WEEK OF 40,000 //
DISTRICT GENERAL OBLIGATION 2012 05/23
ELECTION 2016C
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 05/25
CAPITAL REGION AIRPORT COMMISSION WEEK OF 38,350 A2/NR/A-
VIRGINIA AIRPORT REVENUE REFUNDING 05/23
BONDS, SERIES 2016A (RICHMOND
AIRPORT) NON AMT
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2019-2038
Day of Sale: 05/25
HUNTINGTON BEACH UNION HIGH SCHOOL WEEK OF 35,000 //
DISTRICT CERTIFICATES OF 05/23
PARTICIAPTON 2016 CALIFORNIA
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 05/24
JAMESTOWN, NORTH DAKOTA PARK WEEK OF 30,860 /A-/
DISTRICT SALES TAX REVENUE BONDS 05/23
SERIES 2016 A & B
MGR: Dougherty & Company, LLC, Minneapolis
REMARK: SERIES A: 17-33, 35
SERIES B: 7/1/2035
Day of Sale: 05/25
CITY OF CHARLOTTE, NORTH CAROLINA WEEK OF 29,555 Aaa/AAA/
STORM WATER FEE REVENUE REFUNDING 05/23
BONDS, SERIES 2016
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2016-2035
SCHOOL DISTRICT NUMBER 111 WEEK OF 27,000 NR/A+/NR
COOK COUNTY, ILLINOIS 05/23
(BURBANK)
GENERAL OBLIGATION SCHOOL BONDS,
SERIES 2016
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 05/25
MIDDLETOWN CITY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 25,485 /AA/
COUNTIES OF BUTLER AND WARREN OHIO 05/23
SCHOOL IMPROVEMENT UNLIMITED TAX
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
2016 FEDERALLY TAXABLE
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 05/25
FORT BEND WATER CONTROL IMPROVEMENT WEEK OF 25,480 Aa2/AA-/
DISTRICT NO 2 TEXAS UNLIMITED 05/23
TAX REFUNDING BONDS SERIES 2016
TEXAS
MGR: HilltopSecurities, Dallas
SERIAL: 2016-2033
Day of Sale: 05/25
HOWARD COUNTY MARYLAND HOUSING WEEK OF 24,725 /A+/
COMMISSION REVENUE BONDS 05/23
(GATEWAY VILLAGE APARTMENTS)
SERIES 2016
MGR: M&T Securities, Inc., Baltimore
SERIAL: 2021-2031 TERM: 2036, 2046
Day of Sale: 05/24
OSCEOLA COUNTY, NORTH CAROLINA WEEK OF 23,500 //
TAX REVENUE BONDS 05/23
(TAXABLE BONDS) SERIES 2016
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2017-2030
REMARK: TERMS
FITCH: A (STABLE)
CAMDEN COUNTY IMPROVEMENT AUTHORITY WEEK OF 23,255 Aa2/AA/
NEW JERSEY COUNTY GUARANTEED LOAN 05/23
REVENUE REFUNDING BONDS 2016A
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
REMARK: 16, 18-27
Day of Sale: 05/24
SACRAMENTO COUNTY COMMUNITY WEEK OF 23,000 //
FACILITIES DISTRICT NO. 2005-2 05/23
NORTH VINEYARD STATION, CALIFORNIA
SPECIAL TAX BONDS SERIES 2016
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 05/25
WEST VIRGINIA ECONOMIC DEVELOPMENT WEEK OF 22,315 MIG 2//
AUTHORITY STUDENT HOUSING BANS 05/23
(SHEPHERD UNIVERSITY FOUNDATION
SUPPORING ORGANIZATION STUDENT
HOUSING PROJECT) (USDA)
MGR: Raymond James & Associates, Chicago
REMARK: 2/1/2018
Day of Sale: 05/26
SHALER AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 21,180 /A+/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING 2016B 05/23
PENNSYLVANIA
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
SERIAL: 2016-2028
Day of Sale: 05/24
HICKMAN MILLS C-1 SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 19,000 /A/
MISSOURI 05/23
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES 2016 A
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 05/26
RIO ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 16,275 //
CFD NO 1 2016 SPECIAL TAX BONDS 05/23
CALIFORNIA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 05/24
NEW YORK STATE ENVIRONMENTAL WEEK OF 15,000 B1/BB-/
FACILITIES CORPORATION 05/23
CASELLA WASTE SYSTEMS INC. PROJECT
SOLID WASTE DISPOSAL REVENUE BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 05/25
SACRAMENTO COUNTY COMMUNITY WEEK OF 15,000 //
FACILITIES DISTRICT 2014-2 NORTH 05/23
VINEYARD STATION #2 SPECIAL TAX
BONDS SERIES 2016 CALIFORNIA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 05/25
SHALER AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 14,255 /A+/
GENERAL OBLIGATION 2016C 05/23
PENNSYLVANIA
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
SERIAL: 2017-2036
Day of Sale: 05/24
SACRAMENTO CITY UNIFIED SCHOOL WEEK OF 14,000 /A+/
DISTRICT GENERAL OBLIGATION BONDS 05/23
ELECTION OF 2012 SERIES 2016D
CALIFORNIA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 05/24
SCHOOL DISTRICT NUMBER 194 COOK WEEK OF 13,145 /A+/
AND WILL COUNTIES, STATE OF 05/23
ILLINOIS (STEGER) GENERAL
OBLIGATION LIMITED TAX SCHOOL BONDS
SERIES 2016B
MGR: Hutchinson, Shockey, Erley & Co., Chicago
Day of Sale: 05/23
LIVE OAK SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 12,000 /AA/
CALIFORNIA 05/23
CERTIFICATES OF PARTICIPATION
(2016 REFUNDING & SCHOOL
FINANCING PROJECTS)
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2016-2029 TERM: 2032, 2035, 2039
REMARK: UNDERLYING RATING: NR/A+/NR
Day of Sale: 05/24
WEBSTER CENTRAL SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 11,560 NR/AA/
NEW YORK 05/23
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2016-2023
Day of Sale: 04/25
ROSEMEAD SCHOOL DISTRICT WEEK OF 11,500 /A+/
2016 GENERAL OBLIGATION REFUNDING 05/23
BONDS, CALIFORNIA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 05/25
COMMUNITY HIGH SCHOOL DISTRICT #218 WEEK OF 10,270 NR/AA/NR
(OAK LAWN), COOK COUNTY, ILLINOIS 05/23
GENERAL OBLIGATION LIMITED TAX
SCHOOL BONDS, SERIES 2016B
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2018-2033
Day of Sale: 05/25
SCHOOL DISTRICT OF MISHICOT WEEK OF 10,000 NR/NR/
MANITOWOC COUNTY, WISCONSIN 05/23
BOND ANTICIPATION NOTES
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2016
Day of Sale: 05/23
VILAS COUNTY, WISCONSIN WEEK OF 10,000 Aa2//
GENERAL OBLIGATION PROMISSORY NOTES 05/23
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2018-2026
Day of Sale: 05/24
HARRIS COUNTY MUD #285, TEXAS WEEK OF 9,985 /BBB/
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, 05/23
SERIES 2016
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 05/24
MADISON GENERAL OBLIGATION WEEK OF 9,000 Aaa/NR/
REFUNDING 2016 CONNECTICUT 05/23
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
SERIAL: 2018-2030
Day of Sale: 05/25
SALINA UNIFIED SCHOOL DISTRICT 305 WEEK OF 8,860 Aa2/NR/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING 2016 05/23
KANSAS
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
SERIAL: 2024-2026
Day of Sale: 05/23
NORTHWEST FIRE DISTRICT, ARIZONA WEEK OF 8,300 /AA-/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 05/23
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
SERIAL: 2016-2027
REMARK: RATING (POSITIVE)
Day of Sale: 05/25
WAYNE TOWNSHIP MARION COUNTY SBC WEEK OF 7,600 /AA+/
AVPT FIRST MORTGAGE BONDS 2016 05/23
BANK QUALIFIED
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
SERIAL: 2031-2035
REMARK: /A+ EXPECTED
Day of Sale: 05/25
REFUGIO INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 7,500 Aaa//
DISTRICT, TEXAS 05/23
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
SERIES 2016
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2017-2046
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 05/25
WHITLEY COUNTY MULTI-SBC INDIANA WEEK OF 7,500 NR/NR/NR
BOND ANTICIPATION NOTES OF 2016 05/23
BANK QUALIFIED
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
REMARK: DUE: 12/30/2017
Day of Sale: 05/24
VANCOUVER LIMITED TAX GENERAL WEEK OF 7,500 Aa3/AA+/
OBLIGATION REFUNDING 2016 05/23
WASHINGTON
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
SERIAL: 2019-2028
Day of Sale: 05/26
CITY OF GEORGETOWN, TEXAS WEEK OF 7,280 /AA+/
(WILLIAMSON COUNTY) 05/23
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS,
SERIES 2016
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2017-2027
Day of Sale: 05/23
LIVE OAK SCHOOL DISTRICT WEEK OF 7,100 NR/AA-/NR
SANTA CRUZ COUNTY, CALIFORNIA 05/23
2016 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2017-2030
Day of Sale: 05/24
CITY OF GEORGETOWN, TEXAS UTILITY WEEK OF 6,920 /AA/
SYSTEM REVENUE REFUNDING BONDS 05/23
SERIES 2016
MGR: HilltopSecurities, Dallas
SERIAL: 2017-2028
Day of Sale: 05/25
BELTON INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 6,600 //
BELL COUNTY TEXAS UNLIMITED TAX 05/23
REFUNDING BONDS SERIES 2016
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 05/24
CITY OF CHINO COMMUNITY FACILITIES WEEK OF 6,295 //
DISTRICT NO. 2005-1 IA-4 2016 05/23
SPECIAL TAX BONDS (COLLEGE PARK)
CALIFORNIA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 05/25
HEATHER RIDGE METROPOLITAN WEEK OF 6,200 /AA/
DISTRICT, COLORADO 05/23
GENERAL OBLIGATION REFUNDING AND
IMPROVEMENT BONDS
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
SERIAL: 2016-2039
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
REMARK: UNDERLYNG RATING: BBB
Day of Sale: 05/25
TOWN OF TRUMBULL, CONNECTICUT WEEK OF 6,080 NR/AA+/NR
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 05/23
ISSUE OF 2016
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2016-2029
Day of Sale: 05/24
INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT NO. 276 WEEK OF 5,870 Aaa//
MINNETONKA PUBLIC SCHOOLS, 05/23
MINNESOTA
$5,870,000. GENERAL OBLIGATION
FACILITIES MAINTENANCE BONDS,
SERIES 2016M
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2017-2036
INSURANCE: MINNESOTA CREDIT ENHANCEMENT P
Day of Sale: 05/25
ENTERPRISE ELEMENTARY SCHOOL WEEK OF 5,500 Aa3//
DISTRICT GENERAL OBLIGAITON 05/23
REFUNDING 2016 CALIFORNIA
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 05/24
RED HOOK CENTRAL SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 5,310 UR/NR/
NEW YORK 05/23
BANK QUALIFIED
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2017-2024
Day of Sale: 05/26
ROCKAWAY TOWNSHIP BOARD OF WEEK OF 4,820 /AA/
EDUCATION 05/23
MORRIS COUNTY, NEW JERSEY
REFUNDING SCHOOL BONDS
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 05/24
WALNUT HILL WATER AUTHORITY WEEK OF 4,410 /AA/
ALABAMA, WATER REVENUE BONDS 05/23
BANK QUALIFIED
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Atlanta
SERIAL: 2016-2035
REMARK: (/A-/)
Day of Sale: 05/25
MORRISVILLE-EATON CENTRAL SCHOOL WEEK OF 4,250 NR/UR/
DISTRICT, NEW YORK 05/23
BANK QUALIFIED
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2017-2024
Day of Sale: 05/25
SHALER AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 4,035 /A+/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING 2016A 05/23
PENNSYLVANIA
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
SERIAL: 2016-2033
Day of Sale: 05/24
LONG HILL TOWNSHIP, NEW JERSEY WEEK OF 3,865 Aa2/NR/
BANK QUALIFIED 05/23
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2017-2027
Day of Sale: 05/26
BATTLE GROUND SCHOOL DISTRICT WEEK OF 3,315 Aa2//
NO. 119 UNLIMITED TAX GENERAL 05/23
OBLIGATION REFUNDING 2016
WASHINGTON
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
SERIAL: 2016-2023
Day of Sale: 05/24
PARKER COUNTY JUNIOR COLLEGE WEEK OF 3,300 /AA/
DISTRICT, TEXAS LIMITED TAX 05/23
REFUNDING BONDS BANK QUALIFIED
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2016-2022
Day of Sale: 05/24
ST. FRANCIS COUNTY, ARKANSAS WEEK OF 3,265 NR/NR/NR
COMMUNITY COLLEGE DISTRICT GENERAL 05/23
OBLIGATION BONDS (EAST ARKANSAS
COMMUNITY COLLEGE) 2016
BANK QUALIFIED
MGR: Stephens Inc., Little Rock
REMARK: 22, 26, 31, 36, 40
Day of Sale: 05/26
NISKAYUNA CENTRAL SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 3,235 NR/AA+/
NEW YORK 05/23
BANK QUALIFIED
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2017-2024
Day of Sale: 04/25
CITY OF LAKE ELSINORE COMMUNITY WEEK OF 3,000 //
FACILITIES DISTRCT NO 2006-1 1A-CC 05/23
(SUMMERLY) SPECIAL TAX BONDS 2016
CALIFORNIA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 05/26
CITY OF BASTROP, TEXAS GENERAL WEEK OF 2,955 NR/AA/NR
OBLIGATION REFUNDING BONDS 2016 05/23
BANK QUALIFIED
MGR: Stephens Inc., Little Rock
SERIAL: 2018-2028
Day of Sale: 05/26
AVERY RANCH ROAD DISTRICT #1 WEEK OF 2,800 /A+/
TEXAS 05/23
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2016
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 05/23
SHALER AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 2,735 /A+/
GENERAL OBLIGATION 2016D 05/23
PENNSYLVANIA
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
SERIAL: 2017-2036
Day of Sale: 05/24
MARION COUNTY, ILLINOIS WEEK OF 2,500 /A+/
SALEM SCHOOL DISTRICT NO. 111 05/23
GENERAL OBLIGATION LIMITED SCHOOL
BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 05/23
SAN JACINTO RIVER AUTHORITY, TEXAS WEEK OF 2,395 /A-/
SPECIAL PORJECT REVENUE BONDS 05/23
(GRP PROJECT) BANK QUALIFIED
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2017-2041
Day of Sale: 05/23
PORT BYRON CENTRAL SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 2,220 /A+/
NEW YORK 05/23
BANK QUALIFIED
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2017-2024
Day of Sale: 05/24
ENTERPRISE ELEMENTARY SCHOOL WEEK OF 2,000 Aa3//
DISTRICT 2008 ELECTION GENERAL 05/23
OBLIGATION 2016C CALIFORNIA
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 05/24
TOWN OF WESTVILLE, INDIANA WEEK OF 1,725 NR/NR/NR
WATERWORKS REFUNDING REVENUE BONDS 05/23
BANK QUALIFIED
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
SERIAL: 2016-2041
Day of Sale: 05/24
CALIFORNIA AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 1,625 //
WASHINGTON COUNTY, PENNSYLVANIA 05/23
GENERAL OBLIGATION NOTES 2016
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
WEST VIRGINIA ECONOMIC DEVELOPMENT WEEK OF 345 MIG 2//
AUTHORITY, STUDENT HOUSING BANS 05/23
(SHEPHERD UNIVERSITY FOUNDATION
SUPPORTING ORGANIZATION STUDENT
HOUSING PROJECT) (USDA)
MGR: Raymond James & Associates, Chicago
REMARK: 2/1/2018
Day of Sale: 05/26
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Expected volume excluding daily issues: 5,726,865 (in 000's)