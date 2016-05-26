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DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE WEEK OF 589,980 //
OF NEW YORK, NEW YORK UNIVERSITY 05/30
REVENUE BONDS SERIES 2016A
TAX EXEMPT
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
Day of Sale: 06/02
CITY OF EL PASO WEEK OF 251,000 /AA/AA
GENERAL OBLIGATION & COMBINATION 05/30
TAX & REVENUE BONDS
TEXAS
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2026-2042
Day of Sale: 06/02
DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE WEEK OF 246,375 Aa3/AA-/
OF NEW, NEW YORK UNIVERSITY REVENUE 05/30
BONDS SERIES 2016B TAXABLE
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
SERIAL: 2018-2022 TERM: 2046
Day of Sale: 06/02
RHODE ISLAND COMMERCE CORPORATION WEEK OF 229,000 A2/AA-/
RHODE ISLAND DEPARMTENT OF 05/30
TRANSPORTATION GRANT ANTICIPATION
REFUNDING BONDS SERIES 2016A
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 6/1
Day of Sale: 06/02
SACRAMENTO MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 149,475 Aa3/AA-/AA-
DISTRICT 05/30
ELECTRIC REVENUE REFUNDING BONDS
2016 SERIES D
(TAX-EXEMPT)
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 06/02
ILLINOIS FINANCE AUTHORITY REVENUE WEEK OF 134,240 A2/A+/
REFUNDING BONDS (NORTHWEST 05/30
COMMUNITY HOSPITAL)
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
Day of Sale: 06/01
PIMA COUNTY, ARIZONA WEEK OF 125,530 NR/AA-/AA-
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 05/30
SERIES 2016
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 06/01
BOARD OF TRUSTEES OF OAKLAND WEEK OF 112,000 A1//
UNIVERSITY 05/30
GENERAL REVENUE BONDS
MICHIGAN
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2019-2036 TERM: 2041, 2047
Day of Sale: 06/02
DAUPHIN COUNTY GENERAL AUTHORITY WEEK OF 100,000 //
PENNSYLVANIA HEALTH SYSTEM REVENUE 05/30
BONDS SERIES 2016A PINNACLE HEALTH
SYSTEM PROJECT
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
Day of Sale: 06/01
NORTH ORANGE COUNTY COMMUNITY WEEK OF 100,000 //
COLLEGE DISTRCT (ORANGE AND LOS 05/30
ANGELES COUNTIES, CALIFORNIA)
ELECTION OF 2014 GENERAL OBLIGATION
BONDS SERIES 2016A
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
Day of Sale: 06/02
WHITE RIVER, WASHINGTON SCHOOL WEEK OF 81,550 Aa1/AA+/
DISTRICT #416 PIERCE COUNTY 05/30
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
BONDS 2016
MGR: D.A. Davidson & Co., Great Falls
SERIAL: 2016-2035
INSURANCE: WASHINGTON SCHOOL BD GUARANTEE
REMARK: Aa2/AA-
Day of Sale: 06/01
SPRING INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT DAILY 78,000 Aa3/A+/
TEXAS REFUNDING UNLIMITED GENERAL
OBLIGATION SERIES 2016
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2018-2034
COMMUNITY HIGH SCHOOL DISTRICT WEEK OF 77,270 Aa3/A+/
COOK COUNTY, ILLINOIS (LEYDEN) 05/30
$15,755M TAXABLE GENERAL OBLIGATION
DEBT CERTIFICATES (LIMITED TAX)
SERIES 2016B
$61,515M GENERAL OBLIGATION DEBT
CERTIFICATES (LIMITED TAX)
SERIES 2016C
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
REMARK: B: 16-22
C: 22-35
Day of Sale: 06/02
PERRY TOWNSHIP MSBC, UNLIMITED WEEK OF 50,000 /AA+/A+
AVPT FM BONDS, SERIES 2016 05/30
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
SERIAL: 2020-2036
Day of Sale: 06/02
SUCCESSOR AGENCY TO THE COMMUNITY WEEK OF 40,000 /A+/
REDEVELOPMENT AGENCY OF THE CITY OF 05/30
PALMDALE SUBORDINATE TAX ALLOCATION
REFUNDING BONDS
CALIFORNIA
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2017-2034
Day of Sale: 06/01
CAPITAL REGION AIRPORT COMMISSION WEEK OF 38,350 A2/NR/A-
AIRPORT REVENUE REFUNDING BONDS 05/30
SERIES 2016A (RICHMOND
INTERNATIONAL AIRPORT) **NON-AMT**
VIRGINIA
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2019-2038
Day of Sale: 06/01
UNIVERSITY OF CINCINNATI, OHIO WEEK OF 38,000 Aa3/AA-/NR
GENERAL RECEIPTS BONDS SERIES 2016C 05/30
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
TERM: 2041, 2046
Day of Sale: 06/01
CITY OF CASA GRANDE, ARIZONA WEEK OF 36,195 NR/AA-/AA-
GENERAL OBLIGATION BONDS 05/30
SERIES 2016 A&B
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 06/02
JENISON PUBLIC SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 32,115 Aa3//
SCHOOL BUILDING AND SITE AND 05/30
REFUNDING GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
SERIAL: 2018-2041
Day of Sale: 05/31
GEORGIA MUNICIPAL ASSOCIATION, INC. WEEK OF 31,605 Aa2/A/AA-
INSTALLMENT SALE PROGRAM 05/30
CERTIFICATES OF PARTICIPATION
(CITY COURT OF ATLANTA PROJECT)
REFUNDING SERIES 2016
MGR: Jefferies LLC, New York
Day of Sale: 06/01
THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT WEEK OF 30,970 NR/BB/NR
AUTHORITY OF THE COUNTY OF PIMA 05/30
(ARIZONA)
EDUCATION FACILITY REVENUE BONDS
(EDKEY CHARTER SCHOOLS PROJECT)
SERIES 2016 (TAX-EXEMPT)
MGR: BB&T Capital Markets a division of BB&T Securities, Richmond
TERM: 2026, 2036, 2046, 2051
Day of Sale: 06/01
ADRIAN PUBLIC SCHOOLS 2016 SCHOOL WEEK OF 30,775 Aa1//
BUILDING AND SITE BONDS 05/30
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
SERIAL: 2017-2046
Day of Sale: 06/01
OKLAHOMA DEVELOPMENT FINANCE WEEK OF 30,300 //
AUTHORITY 05/30
MASTER REAL PROPERTY LEASE REVENUE
BONDS
CONSISTING OF:
$10,985M TAXABLE SERIES 2016C
$19,315M TAX-EXEMPT SERIES 2016B
MGR: BOSC, Inc., Richardson
Day of Sale: 06/01
LAKE DALLAS INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 23,455 /AAA/
DISTRICT 05/30
(A POLITICAL SUBDIVISION OF THE
STATE OF TEXAS LOCATED IN DENTON
COUNTY, TEXAS)
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2016
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UL: /AA-/
Day of Sale: 06/01
WEST VIRGINIA ECONOMIC DEVELOPMENT WEEK OF 22,655 //
AUTHORITY 05/30
STUDENT HOUSING BANS (SHEPHERD
UNIVERSITY FOUNDATION SUPPORTING
ORG STUDENT HOUSING PROJECT)
(USDA)
MGR: Raymond James & Associates, Chicago
TERM: 2018
Day of Sale: 06/02
THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT WEEK OF 21,700 Baa3/NR/NR
AUTHORITY OF THE COUNTY OF MARICOPA 05/30
EDUCATIONAL REVENUE BONDS
(REID TRADITIONAL SCHOOLS PROJECTS)
SERIES 2016
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 06/02
MORELAND SCHOOL DISTRICT WEEK OF 21,000 Aa3//
2016 GENERAL OBLIGATION REFUNDING 05/30
BONDS
CALIFORNIA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 06/01
CITY OF MARYSVILLE, OHIO WEEK OF 19,580 Aa3/NR/NR
WATER SYSTEM MORTGAGE REVENUE 05/30
REFUNDING BONDS
SERIES 2016
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2016-2038
Day of Sale: 06/01
KENOWA HILLS PUBLIC SCHOOLS WEEK OF 18,000 Aa//
MICHIGAN 2016 SCHOOL BUILDING AND 05/30
SITE BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
SERIAL: 2017-2045
REMARK: QSBLF
Day of Sale: 06/02
CITY OF EL PASO DOWNTOWN WEEK OF 17,100 NR/AA-/AA-
DEVELOPMENT CORPORATION 05/30
SPECIAL REVENUE REFUNDING BONDS,
SERIES 2016
(DOWNTOWN BALLPARK VENUE PROJECT)
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 06/01
CITY OF SAN DIEGO, CALIFORNIA WEEK OF 15,925 //
COMMUNITY FACILITIES DISTRICT NO. 4 05/30
(BLACK MOUNTAIN RANCH VILLAGES)
SPECIAL TAX BONDS
SERIES 2016
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 06/01
MIDLAND COUNTY, TEXAS WEEK OF 15,875 /AAA/AA+
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 05/30
SERIES 2016
MGR: Frost Bank, San Antonio
SERIAL: 2017-2029
Day of Sale: 06/01
CONNECTICUT HIGHER EDUCATION WEEK OF 15,000 Aa3//A+
SUPPLEMENTAL LOAN AUTHORITY 05/30
CHESLA LOAN PROGRAM STATE SUPPORTED
REVENUE BONDS 2016 SERIES A
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 06/02
THE HOSPITAL FACILITIES AUTHORITY WEEK OF 13,660 NR/NR/BBB
OF MULTNOMAH COUNTY OREGON REVENUE 05/30
REFUNDING BONDS SERIES 2016
(TERWILLIGER PLAZA, INC.)
MGR: Ziegler, Chicago
Day of Sale: 06/01
SCHOOL DISTRICT OF STRATFORD WEEK OF 10,000 /A+/
MARATHON COUNTY, WISCONSIN 05/30
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2017-2036
Day of Sale: 05/31
MURRIETA FINANCE AUTHORITY WEEK OF 10,000 /BBB/
COMMUNITY FINANCE DISTRICT 05/30
REFUNDING REVENUE BONDS, 2016B
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 06/02
HARRIS COUNTY MUD #188, TEXAS WEEK OF 9,820 /AA/
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS 05/30
SERIES 2016
MGR: Coastal Securities, Inc., Houston
SERIAL: 2017-2036
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
REMARK: UL: /A-/
BANK QUALIFIED
Day of Sale: 06/01
BEECH GROVE SCHOOLS BUILDING WEEK OF 9,780 /AA+/
CORPORATION, INDIANA 05/30
TAXABLE FIRST MORTGAGE REFUNDING
SERIES 2016
MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
REMARK: UL: /A-/
Day of Sale: 06/02
CITY OF ELIZABETH WEEK OF 9,640 Aa3//
(UNION COUNTY, NEW JERSEY) 05/30
GENERAL IMPROVEMENT REFUNDING BONDS
SERIES 2016
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 06/01
FOSTORIA CSD, OHIO UNLIMITED TAX WEEK OF 9,447 Aa2//
GENERAL OBLIGATION CLASSROOM 05/30
FACILITIES AND SCHOOL IMPROVEMENT
BONDS OHIO
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
INSURANCE: OHIO SCHOOL DISTRICT CR ENHANC
REMARK: A2/UNDERLYING
SHERMAN COUNTY UNIFIED SCHOOL WEEK OF 9,340 NR/A+/
DISTRICT NO. 352, KANSAS 05/30
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
2016
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 06/03
PORT OF NEWPORT, OREGON WEEK OF 8,505 /A+/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 05/30
2016
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 06/02
LOCAL DEVELOPMENT FINANCE AUTHORITY WEEK OF 8,400 /AA-/
OF THE CITY OF COLDWATER, 05/30
COUNTY OF BRANCH, STATE OF MICHIGAN
LOCAL DEVELOPMENT BONDS,
SERIES 2016A AND 2016B (LIMITED
TAX GENERAL OBLIGATION) (WATER AND
WASTEWATER)
MGR: Hutchinson, Shockey, Erley & Co., Chicago
Day of Sale: 05/31
CITY OF CRANSTON, RHODE ISLAND WEEK OF 8,145 //
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS, 05/30
2016 SERIES A
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
HUTTO INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 7,942 Aaa//
TEXAS UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS 05/30
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
SERIAL: 2016-2043
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: A (UNDERLYING)
SOMERSET INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 7,810 //
DISTRICT 05/30
(A POLITICAL SUBDIVISION OF THE
STATE OF TEXAS LOCATED IN BEXAR AND
ATASCOSA COUNTIES)
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2016
MGR: Frost Bank, San Antonio
SERIAL: 2016-2031
Day of Sale: 05/30
REFUGIO INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 7,500 NR/AAA/NR
TEXAS 05/30
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
SERIES 2016
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2017-2046
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 06/01
BUSHLAND INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 6,935 /AAA/
DISTRICT 05/30
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
TEXAS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2017-2034
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UL: /A+/
BANK QUALIFIED
Day of Sale: 06/01
OAK GROVE SCHOOL DISTRICT WEEK OF 6,500 Aa2//
GENERAL OBLIGATION BONDS 05/30
$6,500M ELECTION OF 2008, SERIES C
$26,200M ELECTION OF 2014, SERIES C
$13,000M GENERAL OBLIGATION
REFUNDING BONDS, SERIES A
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 06/02
PLEASANTON INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 6,125 /AAA/
DISTRICT 05/30
(A POLITICAL SUBDIVISION OF THE
STATE OF TEXAS LOCATED IN ATASCOSA
COUNTY, TEXAS)
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2016B
MGR: Frost Bank, San Antonio
SERIAL: 2016-2031
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UL: A+
Day of Sale: 06/01
HORSEHEADS CENTRAL SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 6,020 NR/UR/
NEW YORK 05/30
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2016-2023
Day of Sale: 06/02
SCHOOL DISTRICT #70 (LIBERTYVILLE) WEEK OF 5,680 NR/AAA/NR
LAKE COUNTY, ILLINOIS 05/30
GENERAL OBLIGATION LIMITED SCHOOL
BONDS
SERIES 2016
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2027-2034
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 06/01
HIGHLAND HEIGHTS WEEK OF 5,500 //
LTGO NOTES 05/30
SERIES 2016
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 06/02
SINTON INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 5,345 Aaa/A+/
TEXAS UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS 05/30
2016 BANK QUALIFIED
MGR: HilltopSecurities, Dallas
SERIAL: 2016-2033
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 06/01
WEATHERFORD INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 5,160 //
DISTRICT 05/30
MAINTENANCE TAX NOTES, SERIES 2016
MGR: BOSC, Inc., Richardson
Day of Sale: 06/02
LEAVENWORTH UNIFIED SCHOOL WEEK OF 4,835 Aa2/NR/
DISTRICT NO. 458, KANSAS 05/30
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
2016-B
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
SERIAL: 2019-2026
Day of Sale: 06/02
CASSADAGA VALLEY CENTRAL SCHOOL WEEK OF 4,640 //
DISTRICT, NEW YORK 05/30
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2017-2024
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 06/01
NEOSHO COUNTY COMMUNITY COLLEGE WEEK OF 4,545 NR//
LEASE, KANSAS 05/30
CERTIFICATES OF PARTICIPATION
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
SERIAL: 2017-2030
Day of Sale: 06/02
CITY OF HASLET, TEXAS WEEK OF 3,865 /AA/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 05/30
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2016-2032
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 06/02
TOWN OF WARREN, RHODE ISLAND WEEK OF 3,505 Aa3/NR/NR
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 05/30
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2016-2027
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 06/01
LIVE OAK SCHOOL DISTRICT WEEK OF 3,500 //
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 05/30
CALIFORNIA
MGR: Raymond James & Associates, Inc., San Francisco
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 06/02
ELLIS, KANSAS WEEK OF 3,250 NR//
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 05/30
2016
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
SERIAL: 2017-2026
Day of Sale: 06/02
CITY OF LAKE ELSINORE, CALIFORNIA WEEK OF 3,000 //
COMMUNITY FACILITIES DISTRICT 05/30
NO. 2006-1 IA-CC (SUMMERLY)
SPECIAL TAX BONDS
SERIES 2016
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 06/02
PARKSIDE AT MAYFIELD RANCH WEEK OF 2,760 //
MUNICIPAL UTILITY DISTRICT, TEXAS 05/30
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS 2016
BANK QUALIFIED
MGR: HilltopSecurities, Dallas
SERIAL: 2017-2036
Day of Sale: 06/01
CITY OF WILMINGTON, OHIO WEEK OF 2,620 //
BOND ANTICIPATION NOTES 05/30
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
TERM: 2017
REMARK: S&P: MIG-1
Day of Sale: 06/01
NORTHWESTERN CONSOLIDATED SCHOOL WEEK OF 2,000 /AA+/A+
BUILDING CORPORATION, AVPT FIRST 05/30
MORTGAGE BONDS
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
SERIAL: 2028-2030
Day of Sale: 06/01
FLORENCE, ARIZONA WEEK OF 2,000 /BBB-/
MERRILL RANCH COMMUNITIY FACILITIES 05/30
DISTRICT #2 GENERAL OBLIGATION
BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
SERIAL: 2016-2040
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 06/02
MENTOR ON THE LAKE CITY, OHIO WEEK OF 1,220 //
VARIOUS PURPOSE IMPROVEMENT NOTES 05/30
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
CARMICHALES-AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 1,000 //
(GREEN COUNTY, PENNSYLVANIA) 05/30
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2016
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
VILLAGE OF AMELIA WEEK OF 550 NR/NR/
CLERMONT COUNTY, OHIO 05/30
BUILDING ACQUISITION & IMPROVEMENT
BANS
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
REMARK: 1 YEAR
BANK QUALIFIED
Day of Sale: 06/02
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Expected volume excluding daily issues: 2,965,564 (in 000's)