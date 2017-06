Jun 21Port conditions of Pardip as of Thursday Port summary: Working Vessels 05 Waiting Vessels nil Expected Vessels 22 Total Vessels 27 Vessels berthing today nil Working Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Arrival Berth Sail Load Unload I/E Balance ------Dates------ Tonnes/Units TEU Tonnes ********************************************************************************************** 1) MV MAPLE RUBY PPT TH.COAL 17/06 19/06 20/06 nil 54,000 nil 1,000 2) MV GLORIA GALAXY OSL PIG IRON 18/06 19/06 22/06 nil 22,000 nil 9,500 3) MV TESS BULKER OSL S.COAL 15/06 17/06 21/06 nil 49,500 nil 5,500 4) MV MALATHI OSL B LUMPS 17/06 18/06 21/06 nil 12,500 nil 500 5) MV ASIAN NAGA OSL FE.CR 20/06 20/06 23/06 1,500 nil nil 5,000 . REPLY FE.CR 20/06 20/06 23/06 nil nil nil 3,700 Waiting Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Arrival Date Tonnes/Units TEU TBT ************************************************************************************** Expected Vessels ---------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Expected Tonnes/Units TEU DOA ******************************************************************************* 1) MV HARRIER ESSKAY SCOAL nil 48,750 nil 21/06 2) MV CALY MANX GPR ROCK PHOS nil 43,750 nil 21/06 3) MT JAG PADMA JMB HSD/SKO nil 24,675 nil 22/06 4) MT SANMAR SERENADENK HSD nil 10,011 nil 22/06 5) MV FREE KNIGHT BOTHRA CRCON 22,000 nil nil 22/06 6) MV ELINA B NK ROCK PHOS nil 53,510 nil 23/06 7) MV EAGLE NK ROCK PHOS nil 51,000 nil 23/06 8) MT GOLDEN GATE SPSPL PALM OIL nil 8,000 nil 23/06 9) MV GOOD PRECEDENT JMB THCOAL 50,000 nil nil 24/06 10) MV KITTI WAKE NAVSHIP CCOAL nil 25,500 nil 24/06 11) MV SEA EMERALD NK SULPHUR nil 33,896 nil 24/06 12) MV DARYA MA DEB SCOAL nil 65,300 nil 24/06 13) MV CHORUS JMB CCOAL nil 24,189 nil 24/06 14) MV BALTIC WINTER JMB P CARGO nil 2,252 nil 24/06 15) MV ZENITH EXPLORERISIPL LAM COKE nil 25,026 nil 25/06 16) MT POROS NK CRUDE OIL nil 264,757 nil 26/06 17) MV PORTLAND GAC IORE PELLET nil 53,630 nil 27/06 18) MT SIVA CHENNAI NK P ACID nil 10,461 nil 27/06 19) MV ST MICHAEL ISIPL SULPHUR nil 33,000 nil 28/06 20) MT EVGENIA I GPR CRUDE OIL nil 254,910 nil 28/06 21) MT ANKLESHWAR JMB CRUDE OIL nil 131,121 nil 29/06 22) MV ALPINE TRADER GAC H COAL nil 35,094 nil 30/06 NOTE:-DOA:Date Of Arrival; ATF:Aviation Turbine Fuel; C.Mat:Construction Material; CU.CON.:Copper Concentrate; DAP:Di-Ammonium Phosphate; EDC:Ethylene Dycloride; FO:Furnace Oil; HSO:High Speed Oil; I.Sand:Industrial Sand; C.Oil:Crude oil; G.Cargo:General Cargo; P.Acid:Phosphoric Acid; A.Nitrate:Ammonium Nitrate; I.Coal:Industrial Coal; LPG:Liquified Petroleum Gas; MOP:Muriate Of Potash; RP:Rock Phosphate; SKO:Super Kerosene Oil; VCM:Vinyl Chloride Monomer;ACN:Acrylonitrile; ATF:Aviation Turbine Fuel; CAO:Coconut Acid Oil; CBFS:Carbon Black Feed Stock; CPO:Crude Palm oil; CPKO:Crude Palm Kernel Oil; CPS:Crude Palm Stearin; CSBO:Crude Soybean Oil; DAP:Di-ammoniumPhosphate; DEG:Di-Ethyle Glycol; DSBO:Degummed soybean oil; DRSO:Degummed rapeseed; EDC:Ethylene Dycloride; HSD:High Speed Diesel; LAB:Linear Alkyl Benzene; MGO:Marine Gas Oil MOP:Muriate of potash; PFAD:Palm fatty acid distillate; RPO:Rubberized Processed Oil; RSBO:Refined Soybean Oil; SPKFA:Split Palm Kernel Fatty Acid; SKO:Super Kerosene Oil; CNTR: Containers; Comp:Completed; TEU:Twenty foot Equivalent Unit; TO COM: to Commence; CBFS: Carbon Black Feed Stock; (B): In Bulk;(Bg): In Bags; (U): Units TBT: To berth today;WIND MILL BLADES: W.M.BLADES;ANTHRASITE COAL:A.COAL; SOYABEAN MEAL:SOYBM Bleaching Powder: B POWDER;Crude Sunflower Oil:CS OIL;CRUDE PETROLEUM OIL :C.P.OIL;CRUDE SOYABEAN OIL :C.SB.OIL;CRUDE PALM OIL : C PALM OIL