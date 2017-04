* The Indian government bought 14 securities maturing in 2014/15 and 2015/16 and sold 270.12 billion rupees ($4.3 billion) of 9.23 percent 2043 bond under its debt switch programme, according to Reserve Bank of India data. * The RBI conducted a much-awaited government bond switch by buying back securities worth 270 billion rupees last week with an institutional investor it did not identify. * Following are details of the 14 bonds the government bought back: Bond detail Date Date of REVISED EARLIER DIFFERENCE of maturity FIGURE FIGURE (bln issue (bln (bln rupees) rupees) rupees) 7.37 percent 16-Apr 16-Apr-1 407.79 420.00 -12.21 2014 -02 4 6.07 percent 15-May 15-May-1 385.48 400.00 -14.52 2014 -09 4 10.00 percent 30-May 30-May-1 15.52 23.33 -7.8118 2014 -83 4 10.50 percent 29-Oct 29-Oct-1 13.04 17.55 -4.5117 2014 -84 4 7.56 percent 03-Nov 03-Nov-1 408.45 410.00 -1.5492 2014 -08 4 11.83 percent 12-Nov 12-Nov-1 62.60 115.00 -52.40 2014 -99 4 10.47 percent 12-Feb 12-Feb-1 43.91 64.30 -20.39 2015 -01 5 10.79 percent 19-May 19-May-1 10.52 26.83 -16.31 2015 -00 5 11.50 percent 21-May 21-May-1 23.88 35.61 -11.73 2015 -85 5 6.49 percent 08-Jun 08-Jun-1 395.01 400.00 -4.9934 2015 -09 5 7.17 percent 14-Jun 14-Jun-1 554.50 560.00 -5.5 2015 -10 5 11.43 percent 07-Aug 07-Aug-1 81.93 120.00 -38.07 2015 -00 5 7.38 percent 03-Sep 03-Sep-1 577.45 630.00 -52.55 2015 (conv) -02 5 9.85 percent 16-Oct 16-Oct-1 76.54 100.00 -23.46 2015 -01 5 ($1 = 62.5350 Indian rupees) (suvashree.dchoudhury@thomsonreuters.com/suvashree.dchoudhury.t homsonreuters.com@reuters.net)