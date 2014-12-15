惠誉：新框架下中资保险公司的风险上升

(The following statement was released by the rating agency) HONG KONG/SINGAPORE, April 19 (Fitch) 本文章英文原文最初于2017年3月27日发布于：<a href="https://www.fitchratings.com/site/pr/1021182">Fitch: Chinese Insurer Risks Are Rising Under New Framework 惠誉评级表示，部分中资寿险公司因长期股权投资风险敞口上升而面临更高、更集中的风险，由于在新的风险导向资本框架下，长期股权投资的资本要求因子较低。 保险公司的盈利能力因低利率而受到压力，因此转向收益率更高且风险更高的资产。这一策略通常包括增大另类投资的占比，如债权投资计划、信托计划、及投资性房地产等。部分保 险公司还增加了股权投资，尤其是长期股权投资。 在2016年1月开始实施的中国风险导向型偿付能力体系（偿二代）之下，长期股权投资的最低资本要求计算较为有利，其资本要求因子约为15%，而上市股票的资本要求因子则