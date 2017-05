India fwd/annualised dlr premia-May 12

Cash Spot Cash Tom Tom Next --------------------------------------------------------------- Bid/Ask Bid/Ask Bid/Ask (in IST) 1000 02.00/05.00 01.50/03.50 00.50/01.50 02.84% 02.84% 02.84% (May 11) 1000 02.75/04.00 00.50/01.00 02.25/03.00 03.89% 02.83% 04.24% ---------------------------------