BRIEF-Ixonos appoints Pekka Pylkäs interim CFO
* PEKKA PYLKÄS HAS BEEN APPOINTED INTERIM CHIEF FINANCIAL OFFICER AND MEMBER OF MANAGEMENT GROUP IN IXONOS STARTING MAY 16TH 2017
JAKARTA, March 3 Indonesia's largest telco firm PT Telekomunikasi Indonesia Tbk said in a statement posted on company website:
* 2015 net profit 15.5 trillion rupiah vs 14.5 trillion rupiah a year earlier (Reporting by Cindy Silviana)
* PEKKA PYLKÄS HAS BEEN APPOINTED INTERIM CHIEF FINANCIAL OFFICER AND MEMBER OF MANAGEMENT GROUP IN IXONOS STARTING MAY 16TH 2017
* REPORTED ON MONDAY THAT ITS Q1 REVENUE WAS 7.0 MILLION ZLOTYS VERSUS 0 ZLOTYS A YEAR AGO