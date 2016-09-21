BRIEF-Greiner Bio-One announces final outcome in offer for Vigmed Holding
* ON MAY 17 OFFER WAS ACCEPTED BY SHAREHOLDERS REPRESENTING IN TOTAL 65.72% OF TOTAL NUMBER OF OUTSTANDING SHARES AND VOTES IN VIGMED
Sept 21 Walvax Biotechnology Co Ltd :
* Says it to sell 85 percent stake in a Shandong-based biotechnology unit to two investment limited partnership for totally 697 million yuan
Source text in Chinese: goo.gl/VmvwEL
Further company Coverage: (Beijing Headline News)
* ON MAY 17 OFFER WAS ACCEPTED BY SHAREHOLDERS REPRESENTING IN TOTAL 65.72% OF TOTAL NUMBER OF OUTSTANDING SHARES AND VOTES IN VIGMED
* PHASE 1 DATA IN JAPANESE SUBJECTS DEMONSTRATED IMEGLIMIN WAS SAFE, WELL TOLERATED AND EXHIBITED A SIMILAR PHARMACOKINETIC PROFILE TO WHAT WAS OBSERVED IN CAUCASIAN SUBJECTS