BRIEF-Greiner Bio-One announces final outcome in offer for Vigmed Holding
* ON MAY 17 OFFER WAS ACCEPTED BY SHAREHOLDERS REPRESENTING IN TOTAL 65.72% OF TOTAL NUMBER OF OUTSTANDING SHARES AND VOTES IN VIGMED
Sept 21 Yabao Pharmaceutical Group Co Ltd
* Says it plans to set up unit in U.S.
Source text in Chinese: bit.ly/2d1qNJa
Further company coverage: (Reporting by Hong Kong newsroom)
* ON MAY 17 OFFER WAS ACCEPTED BY SHAREHOLDERS REPRESENTING IN TOTAL 65.72% OF TOTAL NUMBER OF OUTSTANDING SHARES AND VOTES IN VIGMED
* PHASE 1 DATA IN JAPANESE SUBJECTS DEMONSTRATED IMEGLIMIN WAS SAFE, WELL TOLERATED AND EXHIBITED A SIMILAR PHARMACOKINETIC PROFILE TO WHAT WAS OBSERVED IN CAUCASIAN SUBJECTS