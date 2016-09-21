BRIEF-Greiner Bio-One announces final outcome in offer for Vigmed Holding
* ON MAY 17 OFFER WAS ACCEPTED BY SHAREHOLDERS REPRESENTING IN TOTAL 65.72% OF TOTAL NUMBER OF OUTSTANDING SHARES AND VOTES IN VIGMED
Sept 21 Zhejiang Conba Pharmaceutical Co Ltd
* Says to issue 1.1 billion yuan ($164.89 million) 5-year bonds
Source text in Chinese: bit.ly/2d43kde
Further company coverage: ($1 = 6.6712 Chinese yuan renminbi) (Reporting by Hong Kong newsroom)
* ON MAY 17 OFFER WAS ACCEPTED BY SHAREHOLDERS REPRESENTING IN TOTAL 65.72% OF TOTAL NUMBER OF OUTSTANDING SHARES AND VOTES IN VIGMED
* PHASE 1 DATA IN JAPANESE SUBJECTS DEMONSTRATED IMEGLIMIN WAS SAFE, WELL TOLERATED AND EXHIBITED A SIMILAR PHARMACOKINETIC PROFILE TO WHAT WAS OBSERVED IN CAUCASIAN SUBJECTS