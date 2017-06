The following are the daily Vegetable oil trade data supplied by Mumbai based The Solvent Extractors' Association of India. I. OILSEEDS (Rs./M.T) Ex-Mandi 1. Groundnut seed (Saurashtra) Crushing Quality 39300 2. Soyabean seed (Indore) 24000 3. Rape/Mustard seed (Rajasthan) 33910 4. Sunflower seed (Karn./Mah.) 35000 5. Castorseed (Gujarat) 39500 6. Sesameseed(white 98/2)(Saurashtra) 61000 II. OILCAKES (Rs./ M.T.) O & A /S & S 1. Groundnut Exp. cake (Guj) 50/2.5 17800 2. Sunflowerseed Exp. cake(Mah/Karn)25/2.5 16600 3. Rapeseed Exp.cake (Rajasthan) 40/2.5 11000 III. RICE BRAN (Rs./M.T.) 1. Rice Bran Raw (16/5/8) Punjab 7000 IV. EXTRACTIONS (A) LOCAL EX-MILL (Rs./MT) O & A/S & S 1. Groundnut Ext. (Ex-Saurashtra) 45/2.5 15800 2. Rice Bran Ext. (Ex-Punjab) 16/5/8 3950 3. Kardi Ext.(Ex-Maharashtra) 20/2.5 7200 4. Soya Ext.( Ex-Indore) 48/2.5 17200 5. Rapeseed Ext.(Ex-Rajasthan) 38/2.5 7400 6. Sunflowerseed Ext.(Ex-Mah/Karn) 30/2.5 13600 (B) EXPORT (FAS) (US$ / MT) 1. Soyabean Ext(Bulk)Yellow (Ex-Kandla)48/2.5 375 2. Rapeseed Ext. (Bulk) (Ex-Kandla)38/2.5 169 3. Groundnut Ext.(Bulk) (Ex-Bedi) 45/2.5 290 4. Castormeal Ext. (Bulk)(Ex-Kandla) 95 5. Rice Bran Ext. (Bulk)(Ex-Kakinada) 16/3.5 145 (C) EXPORT (FOR) Ports (Rs./MT) 1. Soyabean Ext.(Bulk)Yellow(Ex-Kandla) 48/2.5 18700 2 Rapeseed Ext. (Bulk) (Ex-Kandla)38.2.5 8200 3. Groundnut Ext.(Bulk) (Ex-Bedi) 45/2.5 14600 4. Castormeal Ext(Bulk) (Ex-Kandla) 4800 V. INTERNATIONAL OILS(US$/M.T) 1. RBD Palmolein FOB Malaysia/Indonesia 1095 2. RBD Palmolein C&F Mumbai 1110 3. Crude Palm Oil(CPO) FOB Indonesia 1050 4. Crude Palm Oil(CPO)C&F Mumbai 1075 5. Soya Degum (Crude) CIF Mumbai 1250 6. Sunflower Oil (Crude) CIF Mumbai 1210 7. Castor Oil (First grade) FOB Kandla (Export) 1640 VI. LOCAL RATE FOR DOMESTIC & IMPORTED OILS (A) Local Oils (Expeller) (Rs./M.t.) (A) Local Oils (Expeller) (Rs./M.t.) 1. Groundnut Oil 106000 2. Rapeseed Oil 73500 3. Sunflower Oil 61500 4. Kardi Oil 73000 5. Linseed Oil 84500 6. Sesame Oil 86000 7. Washed Cottonseed Oil 58900 8. Castor Oil (Comm) 82000 9. Mahua Oil NQ 10. Karanja Oil 60000 (b) Imported Oils (Rs./M.T.) 1. RBD Palmolein 56400 2. Crude Degummed Soybean Oil (Ex-Mumbai) 64000 3. Crude Palm Oil (5%) (Ex-Kandla)) 52400 VII. SOLVENT EXTRACTED OILS (Rs./MT.) 1. SE Soyabean Oil (Indore) 63200 2. SE R.B. Oil (RG-I) NQ 3. SE R.B. Oil RG-II (Industrial) NQ 4. SE Neem Oil 68000 VIII. REFINED OIL (Excl.ST) (Rs./MT) 1. SE Refined Cottonseed Oil 61500 2. SE Refined Rapeseed Oil NQ 3. Refined Soyabean Oil 67000 4. Refined Rice Bran Oil (Punjab) 61500 5. Refined Sunflowerseed Oil 67000 6. Refined Groundnut Oil 102500 IX. NON EDIBLE OILS 1. P. F. A. D. - FOB Malaysia US$MT 780 2. P. F. A. D. - CIF Kandla US$MT 820 3. P. F. A. D. - Ex-Factory Kandla Rs./Tons 46500 4. Crude Palm Kernal Oil (5%) - FOB 1355 Note: Rates are excluding VAT & Octroi unless specified