Bangalore, Jan 21 (Reuters)- The following are the daily Vegetable oil trade data supplied by Mumbai based The Solvent Extractors' Association of India. I. OILSEEDS (Rs./M.T) Ex-Mandi 1. Groundnut seed Kernel (Saur) Crushing Quality 49,000 -2.00 50,000 2. Soyabean seed (Indore) 33,500 -1.47 34,000 3. Rape/Mustard seed (Rajasthan) 40,550 0.37 40,400 4. Sunflower seed (Karn./Mah.) 38,000 -1.30 38,500 5. Castorseed (Gujarat) 43,500 -1.14 44,000 6. Sesameseed(white 98/2)(Saurashtra) 95,000 0.00 95,000 II. OILCAKES (Rs./ M.T.) O & A /S & S 1. Groundnut Exp. cake (Guj) 50/2.5 26,500 -1.85 27,000 2. Sunflowerseed Exp. cake(Mah/Karn)25/2.5 22,000 0.00 22,000 3. Rapeseed Exp.cake (Rajasthan) 40/2.5 19,200 -0.26 19,250 III. RICE BRAN (Rs./M.T.) 1. Rice Bran Raw (16/5/8) Punjab 8,200 0.00 8,200 IV. EXTRACTIONS (A) LOCAL EX-MILL (Rs./MT) O & A/S & S 1. Groundnut Ext. (Ex-Saurashtra) 45/2.5 25,000 -1.96 25,500 2. Rice Bran Ext. (Ex-Punjab) 16/5/8 7,200 1.41 7,100 3. Kardi Ext.(Ex-Maharashtra) 20/2.5 10,000 0.00 10,000 4. Soya Ext.( Ex-Indore) 48/2.5 27,900 -1.06 28,200 5. Rapeseed Ext.(Ex-Rajasthan) 38/2.5 16,000 0.00 16,000 6. Sunflowerseed Ext.(Ex-Mah/Karn) 30/2.5 20,000 0.00 20,000 (B) EXPORT (FAS) (US$ / MT) . . 1. Soyabean Ext(Bulk)Yellow (Ex-Kandla)48/2.5 450 -1.10 455 2. Rapeseed Ext. (Bulk) (Ex-Kandla)38/2.5 280 0.00 280 3. Groundnut Ext.(Bulk) (Ex-Mundra) 45/2.5 440 0.00 440 4. Castormeal Ext. (Bulk)(Ex-Kandla) 130 -1.52 132 5. Rice Bran Ext. (Bulk)(Ex-Kakinada) 16/3.5 NQ --- NQ (C) EXPORT (FOR) Ports (Rs./MT) 1. Soyabean Ext.(Bulk)Yellow(Ex-Kandla) 48/2.5 28,900 0.35 28,800 2 Rapeseed Ext. (Bulk) (Ex-Kandla)38.2.5 17,000 0.00 17,000 3. Groundnut Ext.(Bulk) (Ex-Mundra) 45/2.5 26,000 0.00 26,000 4. Castormeal Ext(Bulk) (Ex-Kandla) 7,700 -1.28 7,800 V. INTERNATIONAL OILS(US$/M.T) 1. RBD Palmolein FOB Malaysia/Indonesia 657 -1.50 667 2. RBD Palmolein C&F Mumbai 687 0.00 687 3. Crude Palm Oil(CPO) FOB Indonesia 638 -2.15 652 4. Crude Palm Oil(CPO)C&F Mumbai 667 -0.74 672 5. Soya Degum (Crude) CIF Mumbai 876 0.11 875 6. Sunflower Oil (Crude) CIF Mumbai 870 -0.57 875 7. Castor Oil (First grade) FOB Kandla (Export) 1,420 -0.35 1,425 VI. LOCAL RATE FOR DOMESTIC & IMPORTED OILS (A) Local Oils (Expeller) (Rs./M.t.) 1. Groundnut Oil 101,000 0.00 101,000 2. Rapeseed Oil 74,500 -0.67 75,000 3. Sunflower Oil 61,500 -0.81 62,000 4. Kardi Oil 87,500 0.00 87,500 5. Linseed Oil 77,500 0.00 77,500 6. Sesame Oil 80,000 0.00 80,000 7. Washed Cottonseed Oil 56,000 -0.88 56,500 8. Castor Oil (Comm) 86,500 -1.14 87,500 9. Mahua Oil NQ --- NQ 10. Karanja Oil 64,000 0.00 64,000 (b) Imported Oils (Rs./M.T.) 1. RBD Palmolein 50,500 -0.39 50,700 2. Crude Degummed Soybean Oil (Ex-Mumbai) 61,500 -0.81 62,000 3. Crude Palm Oil (5%) (Ex-Kandla)) 44,500 -1.11 45,000 VII. SOLVENT EXTRACTED OILS (Rs./MT.) 1. SE Soyabean Oil (Indore) 64,000 -2.74 65,800 2. SE R.B. Oil (RG-I) 54,000 0.00 54,000 3. SE R.B. Oil RG-II (Industrial) 51,500 0.00 51,500 4. SE Neem Oil 85,000 0.00 85,000 VIII. REFINED OIL (Excl.ST) (Rs./MT) 1. SE Refined Cottonseed Oil 58,600 0.69 58,200 2. SE Refined Rapeseed Oil 71,000 -5.33 75,000 3. Refined Soyabean Oil 64,500 -0.77 65,000 4. Refined Rice Bran Oil (Punjab) 62,000 0.00 62,000 5. Refined Sunflowerseed Oil 65,000 -1.52 66,000 6. Refined Groundnut Oil 98,000 0.00 98,000 IX. NON EDIBLE OILS 1. P. F. A. D. - FOB Malaysia US$MT 590 0.00 590 2. P. F. A. D. - CIF Kandla US$MT 650 1.56 640 3. P. F. A. D. - Ex-Factory Kandla Rs./Tons 36,500 -3.95 38,000 4. Crude Palm Kernal Oil (5%) - FOB Indonesia 1,055 -0.47 1,060 US$MT 5. Crude Palm Kernel Oil(1.75 FFA) C&F India US$ 1,075 -0.46 1,080 M.T. Note: Rates are excluding VAT & Octroi unless specified