BRIEF-bmp Holding Q1 consolidated revenue down at EUR 3.2 mln
* CONSOLIDATED REVENUE AMOUNTED TO EUR 3.2 MILLION IN FIRST THREE MONTHS OF YEAR, CORRESPONDING TO A YEAR-ON-YEAR DECREASE IN REVENUE (PREVIOUS YEAR: EUR 4.2 MILLION)
June 13 Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co Ltd
* Says it has won a land auction for 4.83 billion yuan ($733.49 million)
Source text in Chinese: bit.ly/1trMOqY
Further company coverage: ($1 = 6.5850 Chinese yuan renminbi) (Reporting by Hong Kong newsroom)
* CONSOLIDATED REVENUE AMOUNTED TO EUR 3.2 MILLION IN FIRST THREE MONTHS OF YEAR, CORRESPONDING TO A YEAR-ON-YEAR DECREASE IN REVENUE (PREVIOUS YEAR: EUR 4.2 MILLION)
* TO INCREASE COMPANY'S CAPITAL BY EUR 26,000,000 TO EUR 86,000,000 AGAINST CASH CONTRIBUTIONS BY ISSUANCE OF 26,000,000 NEW SHARES