BRIEF-GN Store Nord places EUR 225 mln convertible bond offering
* GN STORE NORD SUCCESSFULLY PLACES EUR 225 MILLION ZERO COUPON CONVERTIBLE BOND OFFERING CONSISTING OF BOND WITH WARRANT UNITS
June 17 KMH HI TECH CO.,LTD,:
* Says it received patent on June 16, for semiconductor chip tray
Source text in Korean: me2.do/FSHX79t0
Further company Coverage: (Beijing Headline News)
* GN STORE NORD SUCCESSFULLY PLACES EUR 225 MILLION ZERO COUPON CONVERTIBLE BOND OFFERING CONSISTING OF BOND WITH WARRANT UNITS
May 23 The following bids, mergers, acquisitions and disposals were reported by 1330 GMT on Tuesday: