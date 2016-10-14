BRIEF-Semperit Holding Q1 earnings after tax up to EUR 62.8 mln
* REVENUE IN Q1 2017 INCREASED BY 4.5% TO EUR 229.3 MILLION * HIGH GROWTH IN EARNINGS DUE TO SUCCESSFUL TERMINATION OF JOINT VENTURE
Oct 14 Weichai Power Co Ltd :
* Says it plans to pay cash dividend of 1 yuan per 10 shares (before tax) to shareholders for H1 2016, on Oct. 20
Source text in Chinese: goo.gl/EB6Ibq
Further company coverage: (Beijing Headline News)
* REVENUE IN Q1 2017 INCREASED BY 4.5% TO EUR 229.3 MILLION * HIGH GROWTH IN EARNINGS DUE TO SUCCESSFUL TERMINATION OF JOINT VENTURE
* Q1 NET SALES SEK 81.9 MILLION VERSUS SEK 43.1 MILLION YEAR AGO