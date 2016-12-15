BRIEF-ADO Properties Q1 EBITDA from rental activities up 25.1%
* STRONG INCREASE OF INCOME FROM RENTAL ACTIVITIES (+24.3%) DRIVEN BY NEW ACQUISITIONS AND LIKE-FOR-LIKE GROWTH
Dec 15 Daiwa Office Investment Corp :
* Says it plans to buy a building in Tokyo for 1.59 billion yen(tax excluded)
* Says effective on Dec. 21
Source text in Japanese:goo.gl/AFgY9V
Further company coverage: (Beijing Headline News)
* STRONG INCREASE OF INCOME FROM RENTAL ACTIVITIES (+24.3%) DRIVEN BY NEW ACQUISITIONS AND LIKE-FOR-LIKE GROWTH
* UP TO END OF ADDITIONAL ACCEPTANCE PERIOD ON 16 APRIL 2017 A TOTAL OF 21,151 PAX ANLAGE SHARES WERE OFFERED TO OFFEROR