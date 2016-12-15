BRIEF-ADO Properties Q1 EBITDA from rental activities up 25.1%
* STRONG INCREASE OF INCOME FROM RENTAL ACTIVITIES (+24.3%) DRIVEN BY NEW ACQUISITIONS AND LIKE-FOR-LIKE GROWTH
Dec 15 Japan Real Estate Investment :
* Says it will swap out Tokyo-based real estate at 6.89 billion yen and swap in Tokyo-based real estate at 6.66 billion yen with MITSUBISHI ESTATE CO., LTD
Source text in Japanese: goo.gl/hvAIAz
Further company coverage: (Beijing Headline News)
* STRONG INCREASE OF INCOME FROM RENTAL ACTIVITIES (+24.3%) DRIVEN BY NEW ACQUISITIONS AND LIKE-FOR-LIKE GROWTH
* UP TO END OF ADDITIONAL ACCEPTANCE PERIOD ON 16 APRIL 2017 A TOTAL OF 21,151 PAX ANLAGE SHARES WERE OFFERED TO OFFEROR